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карантин (16728) тестирование (441) Чехия (1658) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Из-за увеличения количества случаев COVID-19 на два дня раньше начнут массовое тестирование в Чехии, а также усилят карантин

Из-за увеличения количества случаев COVID-19 на два дня раньше начнут массовое тестирование в Чехии, а также усилят карантин

Чехия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации возвращает с 18 декабря большую часть карантинных ограничений, отмененных только 2 недели тому назад.

Такое решение приняло правительство страны 14 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам министра здравоохранения Яна Блатни, в Чехии снова вводится комендантский час с 23.00 до 05.00, будет запрещена продажа и употребление алкоголя под открытым небом, закроются гостиницы и фитнес-центры (музеи и театры так и не открывали).

В то же время магазины и службы смогут работать - с соблюдением гигиенических условий. В костелах сможет находиться не более 20% от возможного количества верующих.

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Будет запрещено собираться группами более шести человек (исключение только для семей с детьми).

В школах последним учебным днем ​​перед рождественскими каникулами будет 18 декабря, а не 22-е, как обычно.

Горнолыжные курорты будут работать по "австрийской модели" - кататься можно, но подъемники, гостиницы и рестораны в горах работать не будут.

Посещать дома престарелых разрешат только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

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Между тем массовое бесплатное тестирование на антигены к коронавирусу начнется в Чехии 16 декабря, на 2 дня раньше запланированного. Сейчас зарегистрировались для добровольного тестирования более 18 тыс. человек. В целом, согласно опросу, около 40 процентов чехов заинтересованы в том, чтобы сдать тест до Рождества.

Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш извинился перед соотечественниками за решение усилить ограничения. "Это было трудное решение. Нам очень жаль ... Но наш приоритет - сохранить жизни людей", - подчеркнул глава правительства.

Он также сообщил, что правительство утвердило компенсации бизнесу, который пострадал в результате введения ограничений.

В воскресенье, 13 декабря, в Чехии зафиксировано 1 999 новых случаев заражения коронавирусом, что на 887 больше, чем неделей ранее. Всего с начала пандемии в стране выявлено 581 079 инфицированных, умерли 9609 человек, выздоровели 505922 человека. Сейчас в чешских больницах находится 4203 человека, из которых 556 в тяжелом состоянии.

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Холуи ротшильдовские.
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15.12.2020 00:12 Ответить
Та не говори..Сколько лет дурят народ, шо Земля - круглая.
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15.12.2020 02:19 Ответить
Biden Captures Electoral Votes From All States Trump Contested....
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15.12.2020 00:14 Ответить
Через збільшення кількості випадків COVID-19 на два дні раніше почнуть масове тестування в Чехії, а також посилять карантин - Цензор.НЕТ 9809
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15.12.2020 00:16 Ответить
Главное зло, которое сделал **@нат Трамп в угоду косоглазому *****, - подорвал веру людей во всем мире в демократические институты. И восстанавливать это придется долго.
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15.12.2020 00:25 Ответить
Коли він покине Білий Дім у січні, він також втратить конституційний захист від розслідування, який надається президенту....
Після 20 січня Трамп, який відмовився поступитися і бореться щоб утримати свою посаду, буде, як ніколи, вразливим до очікуваного великого розслідування прокурором Манхеттена щодо сімейного бізнесу президента та його практики, а також його податки.
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15.12.2020 00:35 Ответить
Исправить это возможно только посадив Трампа и К в тюрьму до конца их дней и организовав бескомпромиссное санкционное давление на срану свинособак Пидароссию-404. Если же этого не сделать, Трамп вернётся или придёт кто-то подобный, т.к. будет демонстрировно разрушена неотвратимость наказания.
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15.12.2020 00:38 Ответить
а как они с ним прощались https://censor.net/ru/photo_news/3205263/chehi_v_prage_za_500metrovym_stolom_ustroili_proschanie_s_koronavirusom_fotoreportaj
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15.12.2020 08:29 Ответить
 
 