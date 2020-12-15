Байден получил 306 голосов выборщиков и побеждает на выборах президента США

Демократ Джо Байден набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным телеканала CNN, на данный момент Байден получил 302 голоса. У Трампа - 232. Такие результаты были достигнуты после голосования выборщиков в штате Калифорния, где все 55 голосов выборщиков были отданы Байдену.

Таким образом, Байден получил достаточно голосов избирателей, чтобы официально вступить в должность президента. Теперь этот результат предстоит 6 января утвердить Конгрессу.

Голосование выборщиков в ряде штатов ещё не завершилось, однако математически действующий президент США Дональд Трамп уже не может опередить Байдена. Ожидается, что в итоге у демократа будет 306 голосов выборщиков.

Также читайте: "Это еще не конец": Трамп в очередной раз заявил, что продолжит оспаривать результаты президентских выборов

В итоге, демократ Байден получил 306 голосов против 232 за действующего президента-республиканца Дональда Трампа.

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовал их штат. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе.

В соответствии с конституцией США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом. Ожидается, что 6 января 2021 года состоится совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором проводится подсчет голосов выборщиков. Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация президента, который 20 января приносит присягу и вступает в должность.

Также читайте: Байден представил новых членов своей администрации