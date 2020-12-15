Байден получил 306 голосов выборщиков и побеждает на выборах президента США
Демократ Джо Байден набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно данным телеканала CNN, на данный момент Байден получил 302 голоса. У Трампа - 232. Такие результаты были достигнуты после голосования выборщиков в штате Калифорния, где все 55 голосов выборщиков были отданы Байдену.
Таким образом, Байден получил достаточно голосов избирателей, чтобы официально вступить в должность президента. Теперь этот результат предстоит 6 января утвердить Конгрессу.
Голосование выборщиков в ряде штатов ещё не завершилось, однако математически действующий президент США Дональд Трамп уже не может опередить Байдена. Ожидается, что в итоге у демократа будет 306 голосов выборщиков.
В итоге, демократ Байден получил 306 голосов против 232 за действующего президента-республиканца Дональда Трампа.
Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовал их штат. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе.
В соответствии с конституцией США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом. Ожидается, что 6 января 2021 года состоится совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором проводится подсчет голосов выборщиков. Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация президента, который 20 января приносит присягу и вступает в должность.
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Адміністрація робить політику.
это к НИМ ездят.
Норм почали. Не забувайте про подарунки діточкам, Св.Миколая на носі!
національногоінтернаціонального трауру
GOP electors in 5 battleground states cast votes for Trump - https://www.youtube.com/watch?v=Kuyp-AtZdSY
https://www.youtube.com/watch?v=KPNs5dyqOBs
Amistad Project unveils report on election funding From Facebook founder Zuckerberg
https://www.youtube.com/watch?v=jap3EgiHwz0
> uchi matchast', uchi, a to lapsha na ushah zaplesneveet, kak u kacapov.
о том, кто и как назначает и имеет право назначать выборщиков, и не хавайте всё, что вам суют из всех каналов, как при совке.
Поэтому в тех штатах, где официально была сертифицирована победа демократичнского кандидата, никакие выборщики от проигравшего республиканского кандидата никак представлять штат не могут и являются самозванцами
https://nationalfile.com/dominion-lobbyists-paid-mcconnell-thousands-before-he-crushed-election-integrity-bills-ignored-election-contests/
Бачили очі що купували ...
https://www.youtube.com/watch?v=aV2KSwYXd2Q
К ночи выползут хунвэйбины байдона - антифа и БЛМтура.