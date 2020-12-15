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Байден (2762) США (24834)

Байден получил 306 голосов выборщиков и побеждает на выборах президента США

Байден получил 306 голосов выборщиков и побеждает на выборах президента США

Демократ Джо Байден набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным телеканала CNN, на данный момент Байден получил 302 голоса. У Трампа - 232. Такие результаты были достигнуты после голосования выборщиков в штате Калифорния, где все 55 голосов выборщиков были отданы Байдену.

Таким образом, Байден получил достаточно голосов избирателей, чтобы официально вступить в должность президента. Теперь этот результат предстоит 6 января утвердить Конгрессу.

Голосование выборщиков в ряде штатов ещё не завершилось, однако математически действующий президент США Дональд Трамп уже не может опередить Байдена. Ожидается, что в итоге у демократа будет 306 голосов выборщиков.

Также читайте: "Это еще не конец": Трамп в очередной раз заявил, что продолжит оспаривать результаты президентских выборов

В итоге, демократ Байден получил 306 голосов против 232 за действующего президента-республиканца Дональда Трампа.

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовал их штат. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе.

В соответствии с конституцией США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом. Ожидается, что 6 января 2021 года состоится совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором проводится подсчет голосов выборщиков. Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация президента, который 20 января приносит присягу и вступает в должность.

Также читайте: Байден представил новых членов своей администрации

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Топ комментарии
+65
А что там брайтонская секта свидетелей массовых фальсификаций?
В знак протеста уедут обратно к себе на родину в парашу или стиснув зубы продолжат жить в ненавистной демократической Америке с захватившем власть диктатором Байденом?
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15.12.2020 01:02
+43
Цікаво, чи понесе якесь адекватне покарання рудий придурок за навмисне розпалювання ворожнечі між громадянами своєї країни?
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15.12.2020 01:01
+42
Байден пообіцяв нові фотокамери воєнкорам ВСУ

Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, - СМИ - Цензор.НЕТ 4693
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15.12.2020 01:05
Комментировать
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Страница 3 из 3
Трамп Украину откровенно ненавидел, воспринимал ее как досадную помеху в налаживании отношений с другом Володьей. Если Байдену даже будет "до копчика" - это все равно лучше.
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15.12.2020 08:14 Ответить
Тільки Обама\Байден джавеліни не дав. А на словах - да, *******!
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16.12.2020 03:58 Ответить
В 2017 те Джавелины уже никакой роли не играли, там больше пользы было бы от санкций, которые Трамп саботировал как мог. И не нужно автоматически переносить нездоровый пацифизм Обамы на Байдена.
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16.12.2020 08:55 Ответить
Байден був 2-ю людиною в адміністрації. Якщо він тоді джавелінів не дав, то не дасть і зараз. https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/09/25/on-the-record-the-u-s-administrations-actions-on-russia/ Санкції Трампа були жорсткіші Можливо їх було не достатньо - так при Обамі і цього не було, той не мргнувши допустив анексію Крима
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16.12.2020 17:40 Ответить
В адміністрації друга людина мало що вирішувала. Набагато гірше, коли перша людина в адміністрації Трампа не бачила в цьому нічого поганого, ну наводить рашка порядок в своїй сфері впливу, хай наводить, ми туди не ліземо.
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16.12.2020 20:07 Ответить
Вирішувала вся адміністрація. В США немає вертикалі влади. Особисто Обамі Україна - взагалі похер, це тільки ви думаєте що всі в світі преживають через *****. Так само і Трампу.
Адміністрація робить політику.
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16.12.2020 21:16 Ответить
Демократы и республиканцы пару дней назад и в Сенате и в палате представителей похоронили Северное дерьмо-2 РАБссии окончательно,а Трамп не сможет наложить Вето на это дружное голосование...Мавзолейные Хмыри,это паБеда плешивого КГБиста
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15.12.2020 06:38 Ответить
Сеня))))) благодаря этому самому и были введены санкциии- нафиг ему конкуренты по газу - я тебя научу - в США сжиженный газ это так называемая побочка основного бурения- так вот они свои ЛПЖ решили в Европу толкать - через Польшу есссно- там терминальному и построили...... и ещё ракетки там поставили..... Так что поток это чисто экономический интерес США))))
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15.12.2020 22:36 Ответить
Будете вспоминать Историю 20 Путлерских лет одними "паБЕДАми" Тамбовского ОПГ Путлерскихъ Мудаков Начните с Беслана и Норд Оста...,у вас хорошая кредитная История...Чуваки...,как говорят банкиры...
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15.12.2020 06:44 Ответить
Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, - СМИ - Цензор.НЕТ 2476
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15.12.2020 07:06 Ответить
Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, - СМИ - Цензор.НЕТ 154
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15.12.2020 07:21 Ответить
Среть?
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15.12.2020 10:10 Ответить
ЗДОРОВО!!!!!!
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15.12.2020 07:06 Ответить
Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, - СМИ - Цензор.НЕТ 3112 Ударим братством со Швецией,она никогда не предает...
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15.12.2020 07:07 Ответить
флаг кравчуковская падла перевернула... потому и не будет в Украине ничего хорошего - пока флаг не будет жовто-блакитним...
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15.12.2020 08:08 Ответить
ЗДОРОВО!!!!!!
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15.12.2020 07:12 Ответить
Байден, принимай пост
Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, - СМИ - Цензор.НЕТ 7053
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15.12.2020 07:20 Ответить
Интересно другое...,куда совершит свой первый визит новый президент США...,думаю что на РАБссию... Перестройку сочинять...
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15.12.2020 07:21 Ответить
Президенты США редко куда ездят. Разве что в Британию.
это к НИМ ездят.
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15.12.2020 10:23 Ответить
Перестройка Рейгана в 1985 году закончилась для СССР распадом 25 декабря 1991 года,Байден обязан повторить подвиг Рейгана почти 30 летней давности...
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15.12.2020 07:25 Ответить
в 85 році Рейган почав завозити харчі в московію.Бо там вже голодували.Була у відрядженні на Самотлорі.Зайшла в їдадьню.А там тільки смажена мойва.Пішла в іншу,а там тільки смажена мойва з овочами.Питаю,а щось інше є? Кажуть,що вже місяць тільки це.На другий день поїхали на родовище. А там в їдальні м'ясо дають тільки нафтовикам.А нас покормили тільки кашою.
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15.12.2020 08:04 Ответить
каша была из ягеля?
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15.12.2020 08:30 Ответить
))) Доброго ранку!
Норм почали. Не забувайте про подарунки діточкам, Св.Миколая на носі!
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15.12.2020 07:26 Ответить
РАБссия единственная страна в Мире где говорят РАБ Божий В нормальных странах говорят Дитя Божье...
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15.12.2020 07:35 Ответить
И звучит жизнеутверждающе... Дитя Божье!
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15.12.2020 09:10 Ответить
финита ля комедия, товарищ ТРАМП. Ростов ждет....
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15.12.2020 07:37 Ответить
Злые языки кажуть що Штирлиц Трамп готує війсковий Переворот по приказу Путлера....,
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15.12.2020 07:40 Ответить
Привет , дед
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15.12.2020 07:47 Ответить
я еще не дед.старшему сыну 29, младшему 21 и оба не женаты
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15.12.2020 07:57 Ответить
После голосования выборщиков только идиот встанет на сторону трампа. А идиотов в американской армии не держат.
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15.12.2020 08:16 Ответить
Трамп, кацап і фуйло, пішов з Білого Дому, поки не викинули.
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15.12.2020 08:18 Ответить
Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, - СМИ - Цензор.НЕТ 7097
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15.12.2020 07:46 Ответить
Писюнисту на пару со своими 100% прокурорами пора начинать бухать.
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15.12.2020 07:57 Ответить
дуже влучно
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15.12.2020 08:24 Ответить
Байден отримав 270 голосів виборників, необхідних для обрання президентом США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5246
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15.12.2020 08:48 Ответить
С ЗАКОННОЙ и убедительной победой ВАС, Президент Джозеф БАЙДЕН!!! Удачной реализации всех Ваших планов по части поддержания лидерства Вашего государства во всех сферах! АМЕРИКА должна и будет ВЕЛИКОЙ, как бы не упирались рашисты!
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15.12.2020 09:08 Ответить
Там, где поимела Америка, получилась Западная Европа, Южная Корея, а где поимела Раша, получилась Восточная Европа, пока не оторвалась от совка, Куба, Северная Корея, Венесуэла и пр.
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15.12.2020 13:06 Ответить
Его победа такая же законная как и у Лукашенко в Беларуси . Вбросить ночью сотни тысяч бюллетеней и посчитать используя систему Доминион все заслуги его кукловодов . Вам этого не понять но когда разочаруетесь не говорите что никто вас не предупреждал .
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16.12.2020 00:13 Ответить
Простите, но что с Байденом не так? Вижу, вы не в восторге от его победы, даже полны сомнений?!!
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16.12.2020 09:31 Ответить
Слава США! Вітаю містера Байдена. Це дійсно серьозна та розумна людина. Скоріш за все росії буде не перелюбки
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15.12.2020 09:23 Ответить
У кацапів вчора був день національного інтернаціонального трауру
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15.12.2020 09:40 Ответить
Все. Байден победитель. А были же и у республиканцев когда-то и после великого Ронни достойные лидеры. Митт Ромни например или МакКейн. Может быть, в будущем партия вернется к своим традиционным ценностям и выдвинет лидером Митта Ромни
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15.12.2020 10:06 Ответить
Ну у вас клоун хоть четыре года подурковал, а нам пять лет тарахтеть)
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15.12.2020 11:44 Ответить
Переживаю за Воронеж...

Байден отримав 306 голосів виборників і перемагає на виборах президента США - Цензор.НЕТ 5389
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15.12.2020 10:14 Ответить
Байден отримав 306 голосів виборників і перемагає на виборах президента США - Цензор.НЕТ 8675
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15.12.2020 10:49 Ответить
Красивое сочетание цветов!
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16.12.2020 09:32 Ответить
Очередная блестящая многоходовочка от *****.
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15.12.2020 11:16 Ответить
А ну-ка колись.
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15.12.2020 14:24 Ответить
Для несведущих, попавших под волну мейнстримовой дезинформации СМИ демократчиков США и глобалистов, вроде CNN - республиканские законодатели 5 штатов послали АЛьТЕРНАТИВНЫХ ВЫБОРЩИКОВ за Трампа, учитывая массовые фальсификации демократов. Учет их голосов перевесит выбор в пользу Трампа. Решение, каких выборщиков учитывать, будет принято на совместном заседании конгресса и сената 06.01.2021. ДО этого еще есть время вывести мошенников-демократчиков на чистую воду и спасти выбор американских избирателей в пользу Трампа от подлога.
GOP electors in 5 battleground states cast votes for Trump - https://www.youtube.com/watch?v=Kuyp-AtZdSY


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15.12.2020 18:18 Ответить
Оце ти вірно кажеш. Повністю підтримую. Трампу - капут! Воронеж готовий прийняти свого героя. Ера рудої білки кане в Літу.
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15.12.2020 19:18 Ответить
Check your facts be4 writing stupid.
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15.12.2020 19:25 Ответить
ТА ТИ ШО? Невже так підгорає? Факти кажуть-трампфсьо! Чао, кацапа.
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19.12.2020 11:55 Ответить
Peter Navarro issues explosive report on voting irregularities: 'The Immaculate Deception'

https://www.youtube.com/watch?v=KPNs5dyqOBs
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19.12.2020 16:31 Ответить
Добре, що Наварро, а не якийсь Мойша Шмулєвич. Кінчайте той цирк уже і міняйте виборчу систему. Бо вона не відражає істинну картину виборів. Насправді Байден переміг з величезним відривом.
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19.12.2020 16:53 Ответить
І зміни секту "свідєтєлєй рудої білки" на щось інше. Або хоч методичку у путлєра візьми нову.
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19.12.2020 16:57 Ответить
"America understands that there are serious problems with this election"
Amistad Project unveils report on election funding From Facebook founder Zuckerberg

https://www.youtube.com/watch?v=jap3EgiHwz0

> uchi matchast', uchi, a to lapsha na ushah zaplesneveet, kak u kacapov.
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20.12.2020 04:45 Ответить
Дякую за вдосконалення чужоземної мови. А лапшу викинь, нічого нам на вуха чіпляти. Продув-здайся достойно. А то лайном воняє дуже.
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20.12.2020 17:46 Ответить
Ты фейки постишь. Лидер республиканцев-сенаторов МкКоннелл уже поздравил Байдена с победой. Большинство республиканцев в конгрессе признали победу Байдена. Никто за лузера трумпа подписываться не будет. Самозваные "выборщики трумпа" - это кучка самозванцев, которых никто принимать нигде не будет. Просто будет самозваная рекламная акция трумпа
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15.12.2020 20:17 Ответить
Сразу видно, что вы грузитесь из CNNюшных фейкосми, пытающихся подменить реальность и навязать цензуру, как это привычно делают путинские СМИ. Жаль, что многие, как оказалось, комфортно себя мироощущают в этой жиже. Для начала ознакомьтесь с положениями американской Конституции https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm
о том, кто и как назначает и имеет право назначать выборщиков, и не хавайте всё, что вам суют из всех каналов, как при совке.
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15.12.2020 20:37 Ответить
А при чем тут, кто назначает выборщиков? Выборщиков назначают партийные съезды. По две команды в каждом штате - от каждой партии. А вот голосовать могут только выборщики той партии, кандидат от которой победил в штате, и победа которого официально сертифицирована.
Поэтому в тех штатах, где официально была сертифицирована победа демократичнского кандидата, никакие выборщики от проигравшего республиканского кандидата никак представлять штат не могут и являются самозванцами
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15.12.2020 20:57 Ответить
боже, сколько соломы в головах жертв мейнстримовой дезинформации a la CNN.
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15.12.2020 21:07 Ответить
Э, поциэнт, тебе санитары психоневрологического медучреждения требуются, чтоб солому из твоей головы извлечь? Прибудут, помогут тебе, отпроцедурят) Таких соломенномозговых поциэнтов за последние три месяца тут тысячи было. И все как один кукарекали про победу соломенного трампочучела. А теперь трампочучела на свалке истории, а вы тысячами оказываетесь в заботливых руках санитаров с вашим трампопомешательством))
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15.12.2020 21:16 Ответить
зря вы так оптимистично на бутылке демократчиков ёрзаете. Сидеть под бидоном и камалой будете смирно, как запоребриковые под обнулёванным. Бидон в роли обаминого вица-преза уже насоветовал Украине сдать Крым русне без боя, что же он насоветует в роли преза-неэлекта, особенно если пуйло подкатит ярдик-другой сынуле хунтеру.
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15.12.2020 21:29 Ответить
Та ты, поциэнт, не волнуйся за бутылочку - присадят тебя на лечебную бутылочку и заставят подвергать жёппой на бутылочке)) Все процедуры как ты, рашкастанец, **********. А потом в палате будешь очьком на микстурой бутылочке подскакивать и на соломенное трампочучела молиться))
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15.12.2020 21:42 Ответить
Они еще этого не понимают . Но скоро дойдет особенно после Байденовских назначений на посты министров в его будущем правительстве .
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16.12.2020 00:04 Ответить
Конечно признали . Им же надо совместно пилить бюджет как они делали это до Трампа . Вся элита мечтала убрать Трампа с 2016 года . Им зачем все эти реформы и безработица 3.2% ? Им надо денежки зарабатывать , а тут нашелся выскочка кторый решил позаботиться о гражданах .
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16.12.2020 00:06 Ответить
На почитай почему МакКонел утвердил выборы , если английского хватит . Митч заблокировал в прошлом году два закона которые бы обеспечили безопасность и прозрачность американских выборов и исключение программы Доминион из избирательного процесса . Почему заблокировал ? А товарищи из Доминиона дали ему денег на избирательную компанию .

https://nationalfile.com/dominion-lobbyists-paid-mcconnell-thousands-before-he-crushed-election-integrity-bills-ignored-election-contests/
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16.12.2020 01:44 Ответить
Китайская жена со связями в верхушке КПК и китайские деньги, псонсируюсшие переизбрание Мича. Болото не только среди демократчиков, но и среди засидевшихся при кормушке республиканцев.
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19.12.2020 16:34 Ответить
Похоже, в США тоже достаточно почитателей клоунады. Лично наш клоунский расклад сродни извержению вулкана, и вместо магмы совсем другая субстанция. Может, у вас по-другому?
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16.12.2020 09:36 Ответить
Байден отримав 306 голосів виборників і перемагає на виборах президента США - Цензор.НЕТ 884
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15.12.2020 22:05 Ответить
Да здравствует Доминион ! Китайские товарищи пьют шампанское .
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16.12.2020 00:01 Ответить
Щиро вітаю українських прихильників глобаліста Байдена. Користуючись нагодою нагадаю що глобальним проектом Great Reset не передбачено самостійності національних держав. Раджу читати самому на сайті https://www.weforum.org/great-reset/ Світового Економічного Форуму бодай з вмонтованим в браузер перекладачем. Коротка викладка https://inosmi.ru/economic/20201122/248589367.html тут і https://www.kommersant.ru/doc/4593965 тут .
Бачили очі що купували ...
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16.12.2020 03:59 Ответить
"путинская агентура" на улицах Вашингтона вывалила в поддержку Трампа, полиции и против фаль;сификации выборов в пользу Бай дона.
https://www.youtube.com/watch?v=aV2KSwYXd2Q

К ночи выползут хунвэйбины байдона - антифа и БЛМтура.
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20.12.2020 05:20 Ответить
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