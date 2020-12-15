Четырех военнослужащих армии Азербайджана задержали за преступления во время войны в Карабахе
Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о задержании четырех военнослужащих за преступления, совершенные во время военных действий в Нагорном Карабахе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Среди преступлений, в которых обвиняют задержанных - осквернение тел погибших армянских солдат и разрушения армянских могил.
Аресты произошли после того, как правоохранители исследовали видео, распространенные в соцсетях течение шести недель боев. По заявлению генерального прокурора, двое сержантов, Расад Алиев и Кардасхан Абисов, подозреваемых в надругательстве над телами армянских военных, убитых в районе Зангилан.
Еще двое рядовых, Арзу Гусейнов и Умид Агаев, по версии прокуратуры, разрушали надгробия на кладбище села Мадатли.
"Другие видео вероятно похожего содержания сейчас исследуются. Такие преступные действия, совершенные военнослужащими республики Азербайджан, неприемлемы ... и лица, которые совершали похожие нарушения, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - заявили в офисе генерального прокурора Азербайджана.
В правоохранительном ведомстве обратились в Генеральную прокуратуру Армении с призывом прибегнуть к аналогичным шагам и привлечь к ответственности всех виновных в преступлениях против мирного населения Азербайджана.
Пожалуйста, подождите...
Ответит ли тем же Армения или будет покрывать армян, виновных в аналогичных преступлениях против азербайджанцев?
Хорошая проверка на цивилизованность и человечность даже в таких непростых обстоятельствах. Не находите?
Михаил Булгаков Собачье сердце
Все должны знать ! Вот истинное лицо армянских фашистов.
1. Армянский солдат забивает азербайджанского солдата прикладом автомата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=4
2. Тела азербайджанских солдат дают в корм свиньям. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=8
3. Армянский солдат отрезает ухо погибшему азербайджанскому солдату. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=3
4. Армянские солдаты собирают тела азербайджанских солдат в машину и ходят по ним, издеваясь. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=10
5. Армянские солдаты тащат по земле тело азербайджанского солдата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=11
6. Армянские солдаты допрашивают тяжело раненого азербайджанского солдата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=4
7. Армянские солдаты бьют раненого Амина Мусаева. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=13
8. Армянский солдат режет горло азербайджанскому солдату. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=2
9. Армянский солдат пинает ногой погибшего азербайджанского солдата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=6
10. Армянские солдаты ковшом выгребают тела погибших азербайджанских солдат в одну яму. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=7
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел
Это наш с тобой секрет
Наш с тобою секрет
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ла-ла, лаа-лаа-лаа...".
І куди ж поділися ці "тисячі добровольців", після військкоматів? Наші "добробати люди бачили... А де "вірменські "добробати"?...
Об этом https://apa.az/ru АПА передает со ссылкой на news.am.
В связи с нарушениями режима прекращения огня в направлении гадрутских сел Чайлаггала и Кохне Таглар в течение последних 3 дней поисковые работы были приостановлены.
https://apa.az/ru/politicheskie_novosti_azerbaydjana/Rossijskie-mirotvorcy-v-roli-spasitelej-armyanskih-separatistov-Moskva-dolzhna-dat-razuyasnenie-colorredANALITIKAcolor-431907