В мире уже более 73 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 528,3 тыс. человек, умерли 8,5 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 декабря в мире зарегистрировали 528 307 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 529 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 73 193 269 случаев инфицирования, из них 528 307 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 627 977 человека, из них 8 529 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 51,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – восьмую. Перед нашим государством оказались Россия, Великобритания, Италия, Германия, Франция, Швейцария, Нидерланды, и Испания.





