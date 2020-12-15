РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10489 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
890 4
карантин (16728) статистика (2310) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В мире уже более 73 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 528,3 тыс. человек, умерли 8,5 тыс. ИНФОГРАФИКА

В мире уже более 73 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 528,3 тыс. человек, умерли 8,5 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 декабря в мире зарегистрировали 528 307 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 529 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 73 193 269 случаев инфицирования, из них 528 307 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 627 977 человека, из них 8 529 за минувшие сутки.

В мире уже более 73 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 528,3 тыс. человек, умерли 8,5 тыс. 01

Побороли болезнь и вылечились 51,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за внедрения тестирования контактных лиц показатели заболеваемости COVID-19 могут вырасти, – Степанов

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

В мире уже более 73 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 528,3 тыс. человек, умерли 8,5 тыс. 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – восьмую. Перед нашим государством оказались Россия, Великобритания, Италия, Германия, Франция, Швейцария, Нидерланды, и Испания.

В мире уже более 73 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 528,3 тыс. человек, умерли 8,5 тыс. 03

В мире уже более 73 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 528,3 тыс. человек, умерли 8,5 тыс. 04
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так-так...
73193269 / 7827000000 ~ 0,935%
тю.
показать весь комментарий
15.12.2020 08:12 Ответить
Это да. До наступления глобального коллективного иммунитета нам ещё болеть и болеть. Но радует уже то, что при этом умрет всего 60-80 миллионов человек, если соотношения заболевших и умерших останутся прежними. А это всё таки гораздо меньше первоначальных прогнозов в 200-300млн человек. 60млн человек - это сравнимо с потерями в мировой войне, но ничего, мы такое переживем.
показать весь комментарий
15.12.2020 08:38 Ответить
когда уже придумают вакцину от смертельных ДТП? там потери куда бОльшие.
показать весь комментарий
15.12.2020 08:54 Ответить
Хорошая попытка, но нет, в ДТП в мире погибает "всего" 1.2 млн человек. Коронавирус уже сейчас опасней, чем ДТП. А вакцина от ДТП давно придумана, ПДД называется. Но что ты не придумывай, а человек упорно стремится на кладбище...
показать весь комментарий
15.12.2020 13:40 Ответить
 
 