В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150
В Украине по состоянию на утро вторника, 15 декабря, зафиксированы 8 416 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 16 150 человек, умерли 233 пациента.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 479 человек;
летальных случаев - 233;
выздоровели - 16 150 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 55 856 (в том числе методом ПЦР - 31 963, методом ИФА - 23 893).
За все время пандемии в Украине
заболели - 909 082 человека;
выздоровели - 522 868 человек;
летальных случаев - 15 480;
проведено ПЦР-тестов - 5 084 649.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html
Только Киев дает реальную статистику и проводит больше тестов. Вот и все.
Снизили кол-во тестов - и статистика улучшилась. Зашибенно.
А то что в селах перестали скорые приезжать, т.к. мест в больницах нет - это все происки врагов Зеленского.
Так для Украины и Киева не видно ничего сверхъестественного. А тестов на вчера было 22 тысячи, на сегодня почти 56 тысяч. Не нервничайте так сильно.
Вакцина от Астра Зенеке будет готова к концу года. И модерна на подходе. Они хранятся как и вся иммунобиология - до минус 40, это норма, такая техника есть в изобилии.
нам бы так..
Надо было просто Бубочку к роялю приложить, прекратить делать тесты и все само собой рассосалось.
А глупые буржуины тестирования, локдауны и вакцинации проводят.
бред. просто в Киеве продолжили тестировать, а по стране притормозили.
https://censor.net/ru/news/3236972/v_kieve_snova_rezko_uvelichilos_chislo_novyh_zabolevshih_covid19_za_sutki_1599_v_troyike_liderov_odeschina
Вся эта истерия искусственно раздута
это не где-то далеко, это во, реальность. У тещи соседка переболела тяжело - 2 недели на аппарате с кислородом. выходили. повезло.
Тебе повезло что ты или твои родители не столкнулись с этой заразой. Не у всех иммунитет нормально срабатывает - по неизвестным причинам бывает такой сбой, именно от короны, что иммунная система начинает атаковать здоровые клетки. И легкие становятся похожи на решето на КТ.
Короновирусом я уже недавно переболел и болезнь даже лучше очень чем грипп,
и легкие не стали в решето что сразу пропил флюмексил салютаб и не ждал пока всякие бактерии легкие превратят в решето пока организм борется с короновирусом, тем кто в тяжелой форме все равно потом козлят антибиотики
Будет статистика смертности за октябрь, ноябрь .... вот там и покажет как изменилась смертность при короновирусе,
Только что с этой короной скорые на другие вызовы не приезжают так что больше стали умирать от не предоставлении помощи при тех же инсультах и инфарктах