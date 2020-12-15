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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150

В Украине по состоянию на утро вторника, 15 декабря, зафиксированы 8 416 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 16 150 человек, умерли 233 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 02госпитализированы - 1 479 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 02летальных случаев - 233;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 02выздоровели - 16 150 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 02осуществлено тестирований за сутки - 55 856 (в том числе методом ПЦР - 31 963, методом ИФА - 23 893).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире уже более 73 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 528,3 тыс. человек, умерли 8,5 тыс. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 07заболели - 909 082 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 07 выздоровели - 522 868 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 07летальных случаев - 15 480;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 07проведено ПЦР-тестов - 5 084 649.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 12

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Топ комментарии
+15
Надо просто перестать тестировать.
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15.12.2020 08:26
+12
Брехло зелене. Заради міністерського крісла, можливості стояти на потоках медичноі мафіі, Степанов маніпулює статистікою, пюрапортує про "стабілізаціію" ситуаціі, зменшеннгя кількості нових випадків. Люди заспокоються, особливо на свята, будуть зустрічатись компаніями, заражаючи один одного. Це буде твоя провина, Степанов! Через твоі амбіціі ти увів в оману людей!
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html
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15.12.2020 08:18
+10
Лучший способ не допустить отмены новогодних концертов и корпоративов квартала95 - выдавать фейковые цифры по статистике заболеваемости короновирусом в стране.
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15.12.2020 08:40
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Правила форума Совет форумчан
Брехло зелене. Заради міністерського крісла, можливості стояти на потоках медичноі мафіі, Степанов маніпулює статистікою, пюрапортує про "стабілізаціію" ситуаціі, зменшеннгя кількості нових випадків. Люди заспокоються, особливо на свята, будуть зустрічатись компаніями, заражаючи один одного. Це буде твоя провина, Степанов! Через твоі амбіціі ти увів в оману людей!
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html
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15.12.2020 08:18 Ответить
Фсьо прапала! Зрада!!!В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 - Цензор.НЕТ 2451
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15.12.2020 08:28 Ответить
по Киеву за сегодня 1,5 тыс случаев. а по стране - 8,4. Это БРЕД. Не может так быть, ведь в Киеве не живет 20% населения страны.
Только Киев дает реальную статистику и проводит больше тестов. Вот и все.
Снизили кол-во тестов - и статистика улучшилась. Зашибенно.
А то что в селах перестали скорые приезжать, т.к. мест в больницах нет - это все происки врагов Зеленского.
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15.12.2020 10:47 Ответить
Ложь проявляется даже в том,что по статистике количество умерших увеличивается,несмотря на резкое уменьшение количества заболевших.Или медики начали лечить больных намного хуже,в чем лично я сомневаюсь,или статистику по заболевших подгоняют под хотелки власти.Хотелось бы верить,что эпидемия пошла на спад,но,во всяком случае,там где я живу,этого не наблюдается.
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15.12.2020 13:02 Ответить
Совсем недавно половину,а то и больше заболеваний в России давала Москва. И это не у кого не вызывало сомнений. В Киеве почти 3 миллиона жителей, а в Литве ,например 2,75 миллиона и заболело у них за 13 число(более свежих данных ещё не нашёл) 2849 человек.
Так для Украины и Киева не видно ничего сверхъестественного. А тестов на вчера было 22 тысячи, на сегодня почти 56 тысяч. Не нервничайте так сильно.
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15.12.2020 15:00 Ответить
Надо просто перестать тестировать.
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15.12.2020 08:26 Ответить
233 людини померлих, а в нас локдаун лише а ж 8 січня. Зеленський і його слуги вбивці! Це на їх совісті померлі.
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15.12.2020 08:30 Ответить
зеленое чучело еще не отсидело за умышленное убийство сержанта Журавля, а ему еще дадут срок за держ зраду по вагнеровцам... А вы еще с этими убийствами. Это зеленскому и жизни не хватит чтобы отсидеть за все свои преступления. Прийдется ленке, детям и внукам досиживать бубочкины сроки
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15.12.2020 08:48 Ответить
Доповнення, це лише офіційно померлих за добу. Неофіційні втрати чоловік 700
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15.12.2020 08:31 Ответить
Ежедневно в Украине зимой помирает в среднем 1700 человек и по твоему должно быть 2400, а за весь декабрь умрет не 52 тыс а 75 тысяч
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15.12.2020 10:10 Ответить
Да чего уж мелочиться - пиши сразу 70 000
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15.12.2020 12:06 Ответить
https://novyny.online.ua/u-radi-zayavili-shcho-v-********-nemae-umov-dlya-zberigannya-vaktsini-vid-covid-19_n828110/ У Раді заявили, що в Україні немає умов для зберігання вакцини від COVID-19
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15.12.2020 08:31 Ответить
єсть умови, нема умов, какая разніца?
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15.12.2020 08:34 Ответить
Купят мало вакцины, а скажут, что купили много, разницу украдут и спрячут в офшорах. После вакцина забродит и на этом вакцинация закончится.
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15.12.2020 08:38 Ответить
Вы что, они не такие, как вы можете наговаривать на честных и порядочных людей.
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15.12.2020 08:42 Ответить
Зато пока забродит, сколько процентов принесет! А после того, как забродит можно перегнать, дисцилят получится. Толкнуть его по тройной цене - тоже выгодно 😁
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15.12.2020 12:09 Ответить
Ты что, какое сохранение, это на холодильные камеры знаешь сколько электроэнергии нужно. Лучше в Велюре эти деньги пропить.
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15.12.2020 08:35 Ответить
Для вакцЫны спутник не нада никаких холодильников))) чо эти голосавые так переживают))
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15.12.2020 08:37 Ответить
речь идет о вакцина Пфайзера, т.к. у нее сильно жесткие условия хранения - минус -70 градусов.
Вакцина от Астра Зенеке будет готова к концу года. И модерна на подходе. Они хранятся как и вся иммунобиология - до минус 40, это норма, такая техника есть в изобилии.
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15.12.2020 10:49 Ответить
Лучший способ не допустить отмены новогодних концертов и корпоративов квартала95 - выдавать фейковые цифры по статистике заболеваемости короновирусом в стране.
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15.12.2020 08:40 Ответить
исходя из зеленой логики какой смысл делать карантин 8 января если выздоравливают в 2 раза больше а заразившихся уменшилося в половину так как пик был пару дней по 16 000 в сутки пару недель назад (за тесты промолчим)
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15.12.2020 08:42 Ответить
Нужно больше рекламы со всех сторон, что люди не будут заражаться только, когда все будут носить защитные средства - маски, очки, перчатки. И реклама должна быть на уровне социальной инженерии, чтобы рекламы были по всюду и они обходили сознание и проникали напрямую в подсознание людей. Тогда у людей будет возникать внутреннее чувство, что надо носить. И нужно кругом наклейки клеить, что без маски вход запрещен! И маски нужно делать качественнее и дешевле или вообще раздавать бесплатно, как гуманитарную помощь!
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15.12.2020 08:49 Ответить
вчера смотрел CNN, так там реклама масок и антисептиков на каждом шагу, сняли даже детские мультики с популярными героями Мапет-шоу, чтобы детки маски носить не забывали и вообще что такое ковид.
нам бы так..
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15.12.2020 10:50 Ответить
Про наушники забыл - через уши тоже проникает😁
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15.12.2020 12:11 Ответить
твой сарказм от глупости твоего мышления. а если не сарказм, то вирус проникает только, через слизистые.
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15.12.2020 14:07 Ответить
Нужно жёстче эволюции со всех сторон - естественный отбор С 17 года отменили - вот и выгребаем деградантов...Жаль что интеллектуальной эволюции не существует - идиотов меньше не станет....
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15.12.2020 15:47 Ответить
ЧУДО!!!

Надо было просто Бубочку к роялю приложить, прекратить делать тесты и все само собой рассосалось.

А глупые буржуины тестирования, локдауны и вакцинации проводят.
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15.12.2020 08:49 Ответить
подозрительно как-то, либо перестали плюсовать в статистику за минувшие сутки статистику за минувшие месяцы, либо люди перестали сдавать анализы, а тех, кого определяют по внешним признакам не берут в расчет, но очень все странно...
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15.12.2020 08:56 Ответить
особенно подозрительно на фоне того, что в Киеве 1,5 случаев. А по стране - 8,4.
бред. просто в Киеве продолжили тестировать, а по стране притормозили.
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15.12.2020 10:51 Ответить
Фігня якась. Як може бути 8500 в Україні, якщо лише на 3 області 3000?
https://censor.net/ru/news/3236972/v_kieve_snova_rezko_uvelichilos_chislo_novyh_zabolevshih_covid19_za_sutki_1599_v_troyike_liderov_odeschina
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15.12.2020 09:01 Ответить
А они особо не заморачиваются ни с логикой, ни со здравым смыслом. Цифры рисуют в кабинетах, а не берут из отчета лабораторий.
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15.12.2020 09:27 Ответить
Думаю реальна цифра 15000-17000. Користуються "поправочним" коефіцієнтом 0,5.
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15.12.2020 09:41 Ответить
В середу, і особливо в четвер, буде зріст кількості захворівших.
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15.12.2020 09:04 Ответить
лапша, в Харькове в раз занижена статистика. Переболело процентов 30 знакомых и соседей
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15.12.2020 09:24 Ответить
Так многие болеют без симптомов и в легкой форме и не обращаются в мёд.учреждения,
Вся эта истерия искусственно раздута
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15.12.2020 10:15 Ответить
заведующие поликлиник липу дают. кто им указует не знаю. В общем степанова нах гнать надо. врёт и нех не делает
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15.12.2020 10:30 Ответить
у моего одноклассника умер отец, 65 лет.
это не где-то далеко, это во, реальность. У тещи соседка переболела тяжело - 2 недели на аппарате с кислородом. выходили. повезло.
Тебе повезло что ты или твои родители не столкнулись с этой заразой. Не у всех иммунитет нормально срабатывает - по неизвестным причинам бывает такой сбой, именно от короны, что иммунная система начинает атаковать здоровые клетки. И легкие становятся похожи на решето на КТ.
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15.12.2020 10:53 Ответить
А у меня уже 8 одноклассников из 32 умерли и без короны,
Короновирусом я уже недавно переболел и болезнь даже лучше очень чем грипп,
и легкие не стали в решето что сразу пропил флюмексил салютаб и не ждал пока всякие бактерии легкие превратят в решето пока организм борется с короновирусом, тем кто в тяжелой форме все равно потом козлят антибиотики
Будет статистика смертности за октябрь, ноябрь .... вот там и покажет как изменилась смертность при короновирусе,
Только что с этой короной скорые на другие вызовы не приезжают так что больше стали умирать от не предоставлении помощи при тех же инсультах и инфарктах
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15.12.2020 11:44 Ответить
Значит не курил и легкие хорошие как впрочем и набор генов( скажи спасибо родителям) Я я вот ещё раз «на Эльбрус сходил» По симптомам тоже самое - сразу понял что у меня за «грипп». Тоже не курил и не пил всю жизнь...Ковид стимулирует побочку- легкие это самый простой путь внедрения в организм....Вирус же не глупый...Это эволюция.... Она так устроена - если возникает дестабилизирующий фактор всего живого и сбалансированного на планете - эволюция отвечает на этот фактор. фактор - это человек...
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15.12.2020 15:55 Ответить
Крутят цифрами , как цыган солнцем.
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15.12.2020 09:26 Ответить
150 человек за два месяца, у одного врача, а статистика 150 человек на весь округ. На хрена занижают не понятно
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15.12.2020 09:26 Ответить
Брехня уведена в ранг державної політики.
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15.12.2020 10:05 Ответить
 
 