Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США "ясной победой" и осудил Трампа
Джозеф Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в Соединенных Штатах "ясной победой", одержанной им над нынешним американским лидером Дональдом Трампом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
По данным CNN, Байден набрал 306 голосов выборщиков, Трамп — 232.
Политик напомнил, что 306 голосов получили Трамп и нынешний вице-президент США Майкл Пенс, когда победили в 2016 году. Тогда Трамп назвал итоги голосования коллегии выборщиков внушительной победой.
"По его собственным меркам, эти цифры представляли собой ясную победу тогда, и я со всем уважением предлагаю считать их таковыми и сейчас", - заявил Байден.
Кроме того, как пишет Интерфакс-Украина, Байден, чью победу на выборах США подтвердило голосование коллегии выборщиков, осудил действующего президента Дональда Трампа за непризнание итогов голосования.
"Уважение воли народа лежит в основе нашей демократии, даже когда нам трудно принять эти результаты. Но это обязанность тех, кто поклялся соблюдать Конституцию", - заявил Байден, выступая с обращением после голосования коллегии выборщиков.
Он осудил иск Техаса с требованием отменить итоги выборов в четырех штатах, ранее отклоненный Верховным судом.
"Этот юридический маневр был попыткой избранных чиновников и одной группы штатов заставить Верховный суд стереть голоса более чем 20 млн американцев в других штатах и передать президентство кандидату, который проиграл коллегию выборщиков, проиграл всенародное голосование и проиграл в каждом из штатов, где он пытался пересмотреть голоса", - сказал Байден.
По его словам, это "экстремальная позиция", которую не видели раньше.
"Позиция, которая отказывалась уважать волю народа, отказывалась уважать верховенство закона и отказывалась уважать нашу Конституцию", - отметил он.
Верховный суд США отклонил иск, поданный техасским прокурором Кеном Пакстоном о признании недействительными итогов президентских выборов в ряде штатов.
До этого представители 17 американских штатов проинформировали Верховный суд о поддержке поданного Техасом иска, нацеленного на отсрочку назначения выборщиков, которые 14 декабря должны определить следующего президента страны.
Как сообщалось, цель иска, который поддержали президент Дональд Трамп и большинство республиканцев, - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили Конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения на голосовании.
Ранее коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на выборах президента США - он набрал необходимые 270 голосов. Последними проголосовали избиратели Гавайев. Все четыре голоса выборщиков здесь получил Байден. Таким образом, окончательные результаты коллегии выборщиков - 306 голосов за Байдена и 232 за Трампа. Теперь этот результат предстоит 6 января утвердить Конгрессу.
Пожалуйста, подождите...
ТРАТИТИ, трачу, тратиш, недок., перех.
1. перев. із сл. марно, даремно. Витрачати, розтрачувати (гроші). - Не годиться сих грошей марно тратити. Тяжко він їх заробляв (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 256); І він почув, якась завина [вина] ухопила його за серце від тих згадок, якась пекуча згага запекла. Йому шкода стало грошей, що він тратить оце (Панас Мирний, III, 1954, 285); [Андрій] Я думаю, що коли людина тратить гроші, щоб дивитись на те, чого не тямить і тямити не може, то се марний перевод грошей (Леся Українка, III, 1952, 721);
// Використовувати, вживати (перев. марно) що-небудь для чогось, на щось. Не трать, куме, сили, спускайся на дно! (Українські народні прислів'я та приказки, 1963, 46); Я пишу поволі, трачу багато часу (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 138); Легше б згинути враз було в борбі [боротьбі], Аніж тратити день за днем в журбі... (Павло Грабовський, I, 1959, 343); - Не для того ми за тим деревом їздили за тридев'ять земель, щоб тратить та марнувати його по-дурному (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 119).
♦ [Марно, даремно і т. ін.] тратити порох - даремно говорити, робити що-небудь, без потреби витрачати на щось свої сили, енергію тощо. - У мене, наприклад, всі корови високоудійні.. А ви нас. викликали серед ночі, агітуєте, накачуєте. Тратите порох, ламаєте, як ото кажуть, двері... (Іван Рябокляч, Жайворонки, 1957, 28); [Макар:] Іди, Оксано. Я з Артемом хочу поговорити. Не трать пороху, на шахті завтра про це скажеш (Олександр Корнійчук, II, 1955, 147); Папір тратити див. http://sum.in.ua/s/papir папір ; Слова дурно (даремно, марно) тратити див. http://sum.in.ua/s/slovo слово .
2. Втрачати кого-, що-небудь, позбуватися когось або чогось. Вона [удова] усе старіла, слабіла, все більш тратила міць і прудкість (Марко Вовчок, I, 1955, 314); Я так би хотіла Вас ще зовсім здоровим побачити, що не трачу сії надії (Леся Українка, V, 1956, 79); Біда, хто тратить сон і апетит, Кому життя немов бурлацькі лями, На кого скрізь чигають вовчі ями І жалить сумніву дрібний москіт (Микола Зеров, Вибр., 1966, 65);
// Марно проводити (час, життя тощо). «Там десь милий чорнобривий По полю гуляє, А я плачу, літа трачу, Його виглядаю..» (Тарас Шевченко, I, 1963, 60); Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, Тільки тоді і полегша, як нишком поплачу (Пісні та романси українських поетів.., II, 1956, 5);
// Ронити, лити, проливати (сльози). А я, юродивий, на твоїх руїнах Марно сльози трачу (Тарас Шевченко, I, 1963, 223); - Не плач, нене: дурно сльози тратиш, - сказав батько Пугач (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 136).
♦ Тратити владу над собою - втрачати здатність володіти собою; Тратити голову - те саме, що Голову втрачати (див. http://sum.in.ua/s/gholova голова ). «Дивна жінка ота моя мама! - міркував Адась, чвалаючи гостинцем до Львова. - Я голову трачу, весь мов розбитий.., а вона тілько тепер відзискала спокій..» (Іван Франко, VII, 1951, 183); Тратити голос - утрачати здатність говорити (внаслідок хвилювання, простуди тощо). Боязливіші, викликані до таблиці, тратили голос, тратили пам'ять вивченого (Іван Франко, IV, 1950, 224); Тратити розум див. http://sum.in.ua/s/rozum розум ; Тратити терпеливість (терпливість) див.http://sum.in.ua/s/terpelyvistj терпеливість .
http://sum.in.ua/p/10/238/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 10, 1979. - Стор. 238.
Не знаєш мови - не знущайся над нею.
"Розумака", тобі таке поняття - "СИНОНІМ", відоме? Чи ти підручник української мови у шкільному туалеті, скурив?!...
Украінську мову на росіі вживали украінці сотні років, і от під таким впливом, я б сказав тиском, украінські слова, вирази ввійшли там у вживання тамтешніми народностями, скажемо узагальнено - мокшанами.
А потім те наше старовживане мокшани почали сприймати як своє, нам же, через небажання ототожнювати себе з ними, довелося як би відмовлятися від того занесеного їм нашого спадку.
Але треба повернути наше все, а іх проблеми , то не наші проблеми, хай як хочуть, якщо ім своіх мов не жалко (калмиків, ненців, коряків, тувинців, мерянців, мордовців і тд) , хай вживають украінський суржик, який у них називають пафосно - "русский язык" або "родная речь".
)
"Тратити" - это русизм! Да, он есть в словаре, но если обратите внимание, все приведенные вами словари позже 1917 года - в совке была политика "русификации" украинского языка, когда украинские слова заменялись созвучными "русскими", делая из полноценного языка суржик. Как пример, слово "туча" - его так же нет в украинском языке, но в некоторые словари добавлен (сделан аналог расейского "облако и туча" - в укр. "хмара та туча"). в укр. же есть только "хмара" и разделяется "хмаринка, хмара, темна хмара, грозова хмара, дощова хмара...." ("темний мов хмара")
Ганна Барвінок, Панас Мирний, Леся Українка - "радянські письменники"?
"Нехай плаче сиротина,
Нехай літа тратить!" ("Думка")
А цитати з академічного словника - не вірші, а проза... Тому "рима" (А не "рифма", "знавець української мови", ти, наш), ніякого стосунку до тексту, не має...
"Ри́ма (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. rhýthmos - мірність, сумірність, узгодженість) - співзвуччя закінчень у суміжних та близько розташованих словах, які можуть бути на місці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B0 клаузул , або перебувати в середині віршового рядка. У множині може вживатися у значенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88 вірша ".
"весе́лка = весе́лиця = ра́йдуга = ра́дуга (зменшено-пестливі - весе́лонька, весе́лочка) - дугоподібна різнобарвна смуга, що з'являється в атмосфері внаслідок заломлення сонячних променів у краплинах дощу, води; символ посередництва між небом і землею; у народі здавна вважалося, що воду з річок до неба подає веселка-райдуга (цим шляхом ангели сходять з неба набирати воду з річок), тобто простягається «в рай дуга» (див. ще http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 міст 4):вода йде в хмари, а звідти падає дощем; за повір'ям, «райдуга воду бере на дощ»; райдуга символізує дугу, коромисло у народних загадках: «Два моря на дузі висять», «Поміж двох морів вигнутий місток лежить»; існує народна прикмета, - висока кругла райдуга - на погоду, низька, смугаста - до негоди. Веселиця воду п'є (приказка);Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає (Т. Шевченко); Ой, знати, знати, хто господиня; в неї в світлиці, як у веселиці (Я. Головацький).
Тепер питання: "Тарас Шевченко жив і творив ПІСЛЯ Лесі Українки?"...
Тепер пишу тобі: "Куме, не тратьте дарма сили... Йдіть на дно...".
"тут должны быть цитаты Шевченко" - это не претензия к вам, что вы их не указали, а как моя лень их указывать
Ну, можеш поїхать у Канів і пам"ятник Тарасу, "у куток поставить"...
Я с уважением отношусь к Шевченко, но надо быть честными с самими собой иначе будешь выглядеть как идиот-фанатик - у Шевченко, суржик через каждое слово проскакивает и это факт
Щодо Шевченка, він же не кацап, щоб його кудись возвели? Не вбивця, не кат свого народу... Де ж йому, до ваших цінностей.
Та ще й пише сам, "вяликаруссим нарєчієм"...
Російськими прислів'ями.
Може, просто, в нас дурні перевелися?
"Втопилася жінка Ходжі Насреддіна, у річці... Він зібрав торбу з харчами, і пішов угору, проти течії... Його питають:
- Ходжа, ти куди?!...
- Тіло шукать...
- Так утоплеників шкають унз, за течією!...
- То ви не знаєте моєї жінки... Вона уперта - все робить навпаки...".
та или иная мразь,
на жену.
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
"Товарищ Надя!
К празднику прибавка -
24 тыщи.
Тариф.
Эх, заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать
как коралловый риф!"
А Надя:
"И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!" (Маяковський, "О дряни".)
Схоже?Тільки у нас, деякі, не тільки на собі "вишиванки" рвуть, але й пробують на задницю натягувать...
ТРАТИТИ, трачу, тратиш, недок., перех.
1. перев. із сл. марно, даремно. Витрачати, розтрачувати (гроші). - Не годиться сих грошей марно тратити. Тяжко він їх заробляв (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 256); І він почув, якась завина [вина] ухопила його за серце від тих згадок, якась пекуча згага запекла. Йому шкода стало грошей, що він тратить оце (Панас Мирний, III, 1954, 285); [Андрій] Я думаю, що коли людина тратить гроші, щоб дивитись на те, чого не тямить і тямити не може, то се марний перевод грошей (Леся Українка, III, 1952, 721);
// Використовувати, вживати (перев. марно) що-небудь для чогось, на щось. Не трать, куме, сили, спускайся на дно! (Українські народні прислів'я та приказки, 1963, 46); Я пишу поволі, трачу багато часу (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 138); Легше б згинути враз було в борбі [боротьбі], Аніж тратити день за днем в журбі... (Павло Грабовський, I, 1959, 343); - Не для того ми за тим деревом їздили за тридев'ять земель, щоб тратить та марнувати його по-дурному (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 119).
♦ [Марно, даремно і т. ін.] тратити порох - даремно говорити, робити що-небудь, без потреби витрачати на щось свої сили, енергію тощо. - У мене, наприклад, всі корови високоудійні.. А ви нас. викликали серед ночі, агітуєте, накачуєте. Тратите порох, ламаєте, як ото кажуть, двері... (Іван Рябокляч, Жайворонки, 1957, 28); [Макар:] Іди, Оксано. Я з Артемом хочу поговорити. Не трать пороху, на шахті завтра про це скажеш (Олександр Корнійчук, II, 1955, 147); Папір тратити див.http://sum.in.ua/s/papir папір ; Слова дурно (даремно, марно) тратити див. http://sum.in.ua/s/slovo слово .
2. Втрачати кого-, що-небудь, позбуватися когось або чогось. Вона [удова] усе старіла, слабіла, все більш тратила міць і прудкість (Марко Вовчок, I, 1955, 314); Я так би хотіла Вас ще зовсім здоровим побачити, що не трачу сії надії (Леся Українка, V, 1956, 79); Біда, хто тратить сон і апетит, Кому життя немов бурлацькі лями, На кого скрізь чигають вовчі ями І жалить сумніву дрібний москіт (Микола Зеров, Вибр., 1966, 65);
// Марно проводити (час, життя тощо). «Там десь милий чорнобривий По полю гуляє, А я плачу, літа трачу, Його виглядаю..» (Тарас Шевченко, I, 1963, 60); Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, Тільки тоді і полегша, як нишком поплачу (Пісні та романси українських поетів.., II, 1956, 5);
// Ронити, лити, проливати (сльози). А я, юродивий, на твоїх руїнах Марно сльози трачу (Тарас Шевченко, I, 1963, 223); - Не плач, нене: дурно сльози тратиш, - сказав батько Пугач (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 136).
♦ Тратити владу над собою - втрачати здатність володіти собою; Тратити голову - те саме, що Голову втрачати (див. http://sum.in.ua/s/gholova голова ). «Дивна жінка ота моя мама! - міркував Адась, чвалаючи гостинцем до Львова. - Я голову трачу, весь мов розбитий.., а вона тілько тепер відзискала спокій..» (Іван Франко, VII, 1951, 183); Тратити голос - утрачати здатність говорити (внаслідок хвилювання, простуди тощо). Боязливіші, викликані до таблиці, тратили голос, тратили пам'ять вивченого (Іван Франко, IV, 1950, 224); Тратити розум див. http://sum.in.ua/s/rozum розум ; Тратити терпеливість (терпливість) див.http://sum.in.ua/s/terpelyvistj терпеливість .
Виділене жирним шрифтом - щоб ти не "тратив дарма, сили"...
Суржик - побутове мовлення, ідіом - який включає в мову русизми.
И... "Не рвите пуговиц с друг друга"!
НО это не делает слово "шо", частью украинского языка - это лишь последствия незаконченной русификации, когда "что", так и не прижилось и получилось, что то среднее (поскольку "що" тупо выговаривается легче и искоренить его весьма сложно)
Бене жопа, олала.
Зеле жопв, труляля.
Вот и песенка моя..
Заштормило море
стало больно вовє
Ты расслабься Вава.
Не так интересны США, сколько наш местный клован, **********....
Дони по своей сути и убеждениям типичный постсоветский олигарх, который по какой-то нелепой случайности родился не на том континенте.)
Кхм. "Clear viktory" - разве не "чистая победа"?
С каких это пор Цензор опустился до цитатирования газетысру.
Обратиться к первоисточнику вера не позволяет?
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory
Чистая победа, убедительная победа.
Clear? Зрощуміло ?
Скажите Вы когда-либо до этого встечали выражение "ясная победа" или "ясна перемога"? Вам самим это не режет слух?
Явная победа, убедительная победа, чистая победа (когда не может быть никаких претензий, вопросов, сомнений).
Но российское издание решило испоьзовать слово "ясная". И сразу подсозгнательно возникают вопросы: "Почему ясная? Для кого ясная? Мне вот абсолютно не ясная." и т.д.
Не чувствуете попытку манипуляции?