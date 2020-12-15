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Байден (2762) выборы (22669) США (24834) Трамп (4001)

Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США "ясной победой" и осудил Трампа

Джозеф Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в Соединенных Штатах "ясной победой", одержанной им над нынешним американским лидером Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает  Газета.ру.

По данным CNN, Байден набрал 306 голосов выборщиков, Трамп — 232.

Политик напомнил, что 306 голосов получили Трамп и нынешний вице-президент США Майкл Пенс, когда победили в 2016 году. Тогда Трамп назвал итоги голосования коллегии выборщиков внушительной победой.

"По его собственным меркам, эти цифры представляли собой ясную победу тогда, и я со всем уважением предлагаю считать их таковыми и сейчас", - заявил Байден.

Кроме того, как пишет Интерфакс-Украина, Байден, чью победу на выборах США подтвердило голосование коллегии выборщиков, осудил действующего президента Дональда Трампа за непризнание итогов голосования.

"Уважение воли народа лежит в основе нашей демократии, даже когда нам трудно принять эти результаты. Но это обязанность тех, кто поклялся соблюдать Конституцию", - заявил Байден, выступая с обращением после голосования коллегии выборщиков.

Он осудил иск Техаса с требованием отменить итоги выборов в четырех штатах, ранее отклоненный Верховным судом.

"Этот юридический маневр был попыткой избранных чиновников и одной группы штатов заставить Верховный суд стереть голоса более чем 20 млн американцев в других штатах и передать президентство кандидату, который проиграл коллегию выборщиков, проиграл всенародное голосование и проиграл в каждом из штатов, где он пытался пересмотреть голоса", - сказал Байден.

По его словам, это "экстремальная позиция", которую не видели раньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это еще не конец": Трамп в очередной раз заявил, что продолжит оспаривать результаты президентских выборов

"Позиция, которая отказывалась уважать волю народа, отказывалась уважать верховенство закона и отказывалась уважать нашу Конституцию", - отметил он.

Верховный суд США отклонил иск, поданный техасским прокурором Кеном Пакстоном о признании недействительными итогов президентских выборов в ряде штатов.

До этого представители 17 американских штатов проинформировали Верховный суд о поддержке поданного Техасом иска, нацеленного на отсрочку назначения выборщиков, которые 14 декабря должны определить следующего президента страны.

Как сообщалось, цель иска, который поддержали президент Дональд Трамп и большинство республиканцев, - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили Конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения на голосовании.

Ранее коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на выборах президента США - он набрал необходимые 270 голосов. Последними проголосовали избиратели Гавайев. Все четыре голоса выборщиков здесь получил Байден. Таким образом, окончательные результаты коллегии выборщиков - 306 голосов за Байдена и 232 за Трампа. Теперь этот результат предстоит 6 января утвердить Конгрессу.
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Топ комментарии
+37
Где-то в бункере пустило горькую ботоксную слезу плешивое *****.
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15.12.2020 08:38
+11
Цікаво, а хто-небудь з "американських українців" Трампу прислів"я наше не сказав: "Куме, не тратьте дарма сили... Йдіть на дно..."?
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15.12.2020 08:40
+10
Як же ви, "знавці української мови, задовбали!!!

ТРАТИТИ, трачу, тратиш, недок., перех.
1. перев. із сл. марно, даремно. Витрачати, розтрачувати (гроші). - Не годиться сих грошей марно тратити. Тяжко він їх заробляв (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 256); І він почув, якась завина [вина] ухопила його за серце від тих згадок, якась пекуча згага запекла. Йому шкода стало грошей, що він тратить оце (Панас Мирний, III, 1954, 285); [Андрій] Я думаю, що коли людина тратить гроші, щоб дивитись на те, чого не тямить і тямити не може, то се марний перевод грошей (Леся Українка, III, 1952, 721);
// Використовувати, вживати (перев. марно) що-небудь для чогось, на щось. Не трать, куме, сили, спускайся на дно! (Українські народні прислів'я та приказки, 1963, 46); Я пишу поволі, трачу багато часу (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 138); Легше б згинути враз було в борбі [боротьбі], Аніж тратити день за днем в журбі... (Павло Грабовський, I, 1959, 343); - Не для того ми за тим деревом їздили за тридев'ять земель, щоб тратить та марнувати його по-дурному (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 119).
♦ [Марно, даремно і т. ін.] тратити порох - даремно говорити, робити що-небудь, без потреби витрачати на щось свої сили, енергію тощо. - У мене, наприклад, всі корови високоудійні.. А ви нас. викликали серед ночі, агітуєте, накачуєте. Тратите порох, ламаєте, як ото кажуть, двері... (Іван Рябокляч, Жайворонки, 1957, 28); [Макар:] Іди, Оксано. Я з Артемом хочу поговорити. Не трать пороху, на шахті завтра про це скажеш (Олександр Корнійчук, II, 1955, 147); Папір тратити див. http://sum.in.ua/s/papir папір ; Слова дурно (даремно, марно) тратити див. http://sum.in.ua/s/slovo слово .
2. Втрачати кого-, що-небудь, позбуватися когось або чогось. Вона [удова] усе старіла, слабіла, все більш тратила міць і прудкість (Марко Вовчок, I, 1955, 314); Я так би хотіла Вас ще зовсім здоровим побачити, що не трачу сії надії (Леся Українка, V, 1956, 79); Біда, хто тратить сон і апетит, Кому життя немов бурлацькі лями, На кого скрізь чигають вовчі ями І жалить сумніву дрібний москіт (Микола Зеров, Вибр., 1966, 65);
// Марно проводити (час, життя тощо). «Там десь милий чорнобривий По полю гуляє, А я плачу, літа трачу, Його виглядаю..» (Тарас Шевченко, I, 1963, 60); Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, Тільки тоді і полегша, як нишком поплачу (Пісні та романси українських поетів.., II, 1956, 5);
// Ронити, лити, проливати (сльози). А я, юродивий, на твоїх руїнах Марно сльози трачу (Тарас Шевченко, I, 1963, 223); - Не плач, нене: дурно сльози тратиш, - сказав батько Пугач (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 136).
♦ Тратити владу над собою - втрачати здатність володіти собою; Тратити голову - те саме, що Голову втрачати (див. http://sum.in.ua/s/gholova голова ). «Дивна жінка ота моя мама! - міркував Адась, чвалаючи гостинцем до Львова. - Я голову трачу, весь мов розбитий.., а вона тілько тепер відзискала спокій..» (Іван Франко, VII, 1951, 183); Тратити голос - утрачати здатність говорити (внаслідок хвилювання, простуди тощо). Боязливіші, викликані до таблиці, тратили голос, тратили пам'ять вивченого (Іван Франко, IV, 1950, 224); Тратити розум див. http://sum.in.ua/s/rozum розум ; Тратити терпеливість (терпливість) див.http://sum.in.ua/s/terpelyvistj терпеливість .
http://sum.in.ua/p/10/238/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 10, 1979. - Стор. 238.
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15.12.2020 08:51
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Где-то в бункере пустило горькую ботоксную слезу плешивое *****.
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15.12.2020 08:38 Ответить
И не только , а также 🤢🤡 и его «окружение»
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15.12.2020 09:22 Ответить
думаю после инаугурации Байдена будут разработаны законодательные инициативы и внесения изменений даже в Конституцию Билль о правах и или Вывод поправка Верховного суда в части как и обязано быть в таких случаях чтобы "новые трампята" не несли пургу.. выиграл я- проигравши...
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15.12.2020 10:30 Ответить
Цікаво, а хто-небудь з "американських українців" Трампу прислів"я наше не сказав: "Куме, не тратьте дарма сили... Йдіть на дно..."?
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15.12.2020 08:40 Ответить
В нашому українському прислів'ї кажуть не "не тратьте", а - "не витрачайте".
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15.12.2020 08:45 Ответить
Як же ви, "знавці української мови, задовбали!!!

ТРАТИТИ, трачу, тратиш, недок., перех.
1. перев. із сл. марно, даремно. Витрачати, розтрачувати (гроші). - Не годиться сих грошей марно тратити. Тяжко він їх заробляв (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 256); І він почув, якась завина [вина] ухопила його за серце від тих згадок, якась пекуча згага запекла. Йому шкода стало грошей, що він тратить оце (Панас Мирний, III, 1954, 285); [Андрій] Я думаю, що коли людина тратить гроші, щоб дивитись на те, чого не тямить і тямити не може, то се марний перевод грошей (Леся Українка, III, 1952, 721);
// Використовувати, вживати (перев. марно) що-небудь для чогось, на щось. Не трать, куме, сили, спускайся на дно! (Українські народні прислів'я та приказки, 1963, 46); Я пишу поволі, трачу багато часу (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 138); Легше б згинути враз було в борбі [боротьбі], Аніж тратити день за днем в журбі... (Павло Грабовський, I, 1959, 343); - Не для того ми за тим деревом їздили за тридев'ять земель, щоб тратить та марнувати його по-дурному (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 119).
♦ [Марно, даремно і т. ін.] тратити порох - даремно говорити, робити що-небудь, без потреби витрачати на щось свої сили, енергію тощо. - У мене, наприклад, всі корови високоудійні.. А ви нас. викликали серед ночі, агітуєте, накачуєте. Тратите порох, ламаєте, як ото кажуть, двері... (Іван Рябокляч, Жайворонки, 1957, 28); [Макар:] Іди, Оксано. Я з Артемом хочу поговорити. Не трать пороху, на шахті завтра про це скажеш (Олександр Корнійчук, II, 1955, 147); Папір тратити див. http://sum.in.ua/s/papir папір ; Слова дурно (даремно, марно) тратити див. http://sum.in.ua/s/slovo слово .
2. Втрачати кого-, що-небудь, позбуватися когось або чогось. Вона [удова] усе старіла, слабіла, все більш тратила міць і прудкість (Марко Вовчок, I, 1955, 314); Я так би хотіла Вас ще зовсім здоровим побачити, що не трачу сії надії (Леся Українка, V, 1956, 79); Біда, хто тратить сон і апетит, Кому життя немов бурлацькі лями, На кого скрізь чигають вовчі ями І жалить сумніву дрібний москіт (Микола Зеров, Вибр., 1966, 65);
// Марно проводити (час, життя тощо). «Там десь милий чорнобривий По полю гуляє, А я плачу, літа трачу, Його виглядаю..» (Тарас Шевченко, I, 1963, 60); Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, Тільки тоді і полегша, як нишком поплачу (Пісні та романси українських поетів.., II, 1956, 5);
// Ронити, лити, проливати (сльози). А я, юродивий, на твоїх руїнах Марно сльози трачу (Тарас Шевченко, I, 1963, 223); - Не плач, нене: дурно сльози тратиш, - сказав батько Пугач (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 136).
♦ Тратити владу над собою - втрачати здатність володіти собою; Тратити голову - те саме, що Голову втрачати (див. http://sum.in.ua/s/gholova голова ). «Дивна жінка ота моя мама! - міркував Адась, чвалаючи гостинцем до Львова. - Я голову трачу, весь мов розбитий.., а вона тілько тепер відзискала спокій..» (Іван Франко, VII, 1951, 183); Тратити голос - утрачати здатність говорити (внаслідок хвилювання, простуди тощо). Боязливіші, викликані до таблиці, тратили голос, тратили пам'ять вивченого (Іван Франко, IV, 1950, 224); Тратити розум див. http://sum.in.ua/s/rozum розум ; Тратити терпеливість (терпливість) див.http://sum.in.ua/s/terpelyvistj терпеливість .
http://sum.in.ua/p/10/238/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 10, 1979. - Стор. 238.
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15.12.2020 08:51 Ответить
І далі довбати будемо!
Не знаєш мови - не знущайся над нею.
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15.12.2020 08:55 Ответить
Ну так, краще, "подовби" "Словник української мови" (тлумачний), одинадцятитомний... Можеш головою... Я дозволяю... Він "академічний", тобто, затверджений Академією наук України, як "обов"язковий для використання", тому витримає...
"Розумака", тобі таке поняття - "СИНОНІМ", відоме? Чи ти підручник української мови у шкільному туалеті, скурив?!...
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15.12.2020 09:00 Ответить
А у повсякденному спілкуванні навіть моя покійна бабуся, Світла їй пам'ять, доречі найщиріша українка, казала саме НЕ ТРАТЬТЕ, КУМЕ СИЛ... То ж, не треба звинувачень когось у незнанні мови, а тим паче, у знущанні над нею.
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15.12.2020 09:22 Ответить
Розумієте в чому справа.
Украінську мову на росіі вживали украінці сотні років, і от під таким впливом, я б сказав тиском, украінські слова, вирази ввійшли там у вживання тамтешніми народностями, скажемо узагальнено - мокшанами.
А потім те наше старовживане мокшани почали сприймати як своє, нам же, через небажання ототожнювати себе з ними, довелося як би відмовлятися від того занесеного їм нашого спадку.
Але треба повернути наше все, а іх проблеми , то не наші проблеми, хай як хочуть, якщо ім своіх мов не жалко (калмиків, ненців, коряків, тувинців, мерянців, мордовців і тд) , хай вживають украінський суржик, який у них називають пафосно - "русский язык" або "родная речь".
)
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15.12.2020 09:24 Ответить
Правильно, все же "витрачати"!!!!
"Тратити" - это русизм! Да, он есть в словаре, но если обратите внимание, все приведенные вами словари позже 1917 года - в совке была политика "русификации" украинского языка, когда украинские слова заменялись созвучными "русскими", делая из полноценного языка суржик. Как пример, слово "туча" - его так же нет в украинском языке, но в некоторые словари добавлен (сделан аналог расейского "облако и туча" - в укр. "хмара та туча"). в укр. же есть только "хмара" и разделяется "хмаринка, хмара, темна хмара, грозова хмара, дощова хмара...." ("темний мов хмара")
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15.12.2020 09:40 Ответить
Точно? "Не годиться сих грошей марно тратити. Тяжко він їх заробляв (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 256); І він почув, якась завина [вина] ухопила його за серце від тих згадок, якась пекуча згага запекла. Йому шкода стало грошей, що він тратить оце (Панас Мирний, III, 1954, 285); [Андрій] Я думаю, що коли людина тратить гроші, щоб дивитись на те, чого не тямить і тямити не може, то се марний перевод грошей (Леся Українка, III, 1952, 721); "
Ганна Барвінок, Панас Мирний, Леся Українка - "радянські письменники"?
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15.12.2020 09:52 Ответить
Так, к слову, та же Леся Украинка, впервые употребила слово "веселка", хотя до нее этого слова в укр. языке не было (она и ее мать ввели в укр. язык несколько слов). Это я к тому, что писатели тоже "иногда" страдают от суржика (тут должны быть цитаты Шевченко), а иногда и сознательно перекручивают слова, чтобы была "рифма"
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15.12.2020 09:59 Ответить
На тобі, Шевченка:

"Нехай плаче сиротина,
Нехай літа тратить!" ("Думка")
А цитати з академічного словника - не вірші, а проза... Тому "рима" (А не "рифма", "знавець української мови", ти, наш), ніякого стосунку до тексту, не має...
"Ри́ма (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. rhýthmos - мірність, сумірність, узгодженість) - співзвуччя закінчень у суміжних та близько розташованих словах, які можуть бути на місці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B0 клаузул , або перебувати в середині віршового рядка. У множині може вживатися у значенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88 вірша ".

"весе́лка = весе́лиця = ра́йдуга = ра́дуга (зменшено-пестливі - весе­́лонька, весе́лочка) - дугоподібна різнобарвна смуга, що з'являється в атмосфері внаслідок заломлення сонячних променів у краплинах дощу, води; символ посередництва між небом і землею; у народі здав­на вважалося, що воду з річок до неба подає веселка-райдуга (цим шляхом ангели сходять з неба на­бирати воду з річок), тобто простя­гається «в рай дуга» (див. ще http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 міст 4):вода йде в хмари, а звідти падає дощем; за повір'ям, «райдуга воду бере на дощ»; райдуга символізує дугу, коромисло у народних загадках: «Два моря на дузі висять», «Поміж двох морів вигнутий міс­ток лежить»; існує народна при­кмета, - висока кругла райдуга - на погоду, низька, смугаста - до негоди. Веселиця воду п'є (приказ­ка);Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду по­зичає (Т. Шевченко); Ой, знати, знати, хто господиня; в неї в світ­лиці, як у веселиці (Я. Головацький).

Тепер питання: "Тарас Шевченко жив і творив ПІСЛЯ Лесі Українки?"...
Тепер пишу тобі: "Куме, не тратьте дарма сили... Йдіть на дно...".
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15.12.2020 10:22 Ответить
Я упомянул Шевченка, не как пример чистого укр. языка, а наоборот именно как главный пример использования суржика!!!!
"тут должны быть цитаты Шевченко" - это не претензия к вам, что вы их не указали, а как моя лень их указывать
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15.12.2020 14:34 Ответить
Поїдь на Черкащину, і скажи моїм землякам, що вони української мови не знають... А вони тобі, у відповідь "крилатий вираз", діалектний: "Собацюро, на тобі "кабацюру"!... ".
Ну, можеш поїхать у Канів і пам"ятник Тарасу, "у куток поставить"...
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15.12.2020 15:26 Ответить
Пойдите расскажите католикам, что они неправильно крестятся....С языком такая же хрень и причем кого ни возьми - все на чистом украинском разговаривают, но почему то в каждой отдельной подворотне, какие то свои словечки проскакивают...И при этом все каким то чудным образом умудрились пройти через сотни лет расейской оккупации и сохранили чистоту речи - чудо, не иначе!!!
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15.12.2020 17:07 Ответить
що ви верзете? Не чіпайте Тараса Григоровича... Не рвіться на побачення до Бузини.
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15.12.2020 16:28 Ответить
Его что в лик святых и непогрешимых возвели? Нет!
Я с уважением отношусь к Шевченко, но надо быть честными с самими собой иначе будешь выглядеть как идиот-фанатик - у Шевченко, суржик через каждое слово проскакивает и это факт
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15.12.2020 17:02 Ответить
якщо б, не поважний номер реєстрації- вважав би вас тролем... Пишете виключно російською, бо досконало знаєте українську?
Щодо Шевченка, він же не кацап, щоб його кудись возвели? Не вбивця, не кат свого народу... Де ж йому, до ваших цінностей.
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15.12.2020 18:42 Ответить
Воно, дурне, саме не знає, що меле... На основі діалекті Подніпров"я і Брацлавщини писали Шевченко, Котляревський, Панас Мирний, Коцюбинський, Леся Українка. І на основі їх творів була створена база української літературної мови. А цей ідіот звинувачує Шевченка у вживанні "суржику". Якщо у Шевченка - "суржик", то що ж тоді брать за основу мови?
Та ще й пише сам, "вяликаруссим нарєчієм"...
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15.12.2020 17:32 Ответить
Може й вірно "не витрачайте", але все життя чув "не тратьте"....
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15.12.2020 08:59 Ответить
Розумієш, у чому справа: помітив таку цікаву штуку - чим менше людина знає, тим більш вона впевнена в тому, що вона "знає ВСЕ"... І тим більш агресивно реагує на думку оточуючих, що не співпадає з його власною...
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15.12.2020 09:03 Ответить
Ну, недаремно говорять "Чем меньше знаний, тем тверже убеждения"..
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15.12.2020 09:05 Ответить
От тепер зрозуміло яким чином ви українську вивчали.
Російськими прислів'ями.
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15.12.2020 09:06 Ответить
Просто, в українській мові --- такого нема....
Може, просто, в нас дурні перевелися?
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15.12.2020 09:11 Ответить
Можеш не дивуваться... Тут, на днях, подібний "персонаж" навіть з "автокоректором" сперечався...
"Втопилася жінка Ходжі Насреддіна, у річці... Він зібрав торбу з харчами, і пішов угору, проти течії... Його питають:
- Ходжа, ти куди?!...
- Тіло шукать...
- Так утоплеників шкають унз, за течією!...
- То ви не знаєте моєї жінки... Вона уперта - все робить навпаки...".
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15.12.2020 09:21 Ответить
А я чомусь з тривогою чекаю, коли патріотизм почнуть вимірювати вже не досконалістю знання української мови, а виключно шириною шароварів...
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15.12.2020 11:14 Ответить
"И вечером
та или иная мразь,
на жену.
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
"Товарищ Надя!
К празднику прибавка -
24 тыщи.
Тариф.
Эх, заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать
как коралловый риф!"
А Надя:
"И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!" (Маяковський, "О дряни".)

Схоже?Тільки у нас, деякі, не тільки на собі "вишиванки" рвуть, але й пробують на задницю натягувать...
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15.12.2020 11:28 Ответить
Для ідіотів, повторюю:
ТРАТИТИ, трачу, тратиш, недок., перех.
1. перев. із сл. марно, даремно. Витрачати, розтрачувати (гроші). - Не годиться сих грошей марно тратити. Тяжко він їх заробляв (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 256); І він почув, якась завина [вина] ухопила його за серце від тих згадок, якась пекуча згага запекла. Йому шкода стало грошей, що він тратить оце (Панас Мирний, III, 1954, 285); [Андрій] Я думаю, що коли людина тратить гроші, щоб дивитись на те, чого не тямить і тямити не може, то се марний перевод грошей (Леся Українка, III, 1952, 721);
// Використовувати, вживати (перев. марно) що-небудь для чогось, на щось. Не трать, куме, сили, спускайся на дно! (Українські народні прислів'я та приказки, 1963, 46); Я пишу поволі, трачу багато часу (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 138); Легше б згинути враз було в борбі [боротьбі], Аніж тратити день за днем в журбі... (Павло Грабовський, I, 1959, 343); - Не для того ми за тим деревом їздили за тридев'ять земель, щоб тратить та марнувати його по-дурному (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 119).
♦ [Марно, даремно і т. ін.] тратити порох - даремно говорити, робити що-небудь, без потреби витрачати на щось свої сили, енергію тощо. - У мене, наприклад, всі корови високоудійні.. А ви нас. викликали серед ночі, агітуєте, накачуєте. Тратите порох, ламаєте, як ото кажуть, двері... (Іван Рябокляч, Жайворонки, 1957, 28); [Макар:] Іди, Оксано. Я з Артемом хочу поговорити. Не трать пороху, на шахті завтра про це скажеш (Олександр Корнійчук, II, 1955, 147); Папір тратити див.http://sum.in.ua/s/papir папір ; Слова дурно (даремно, марно) тратити див. http://sum.in.ua/s/slovo слово .
2. Втрачати кого-, що-небудь, позбуватися когось або чогось. Вона [удова] усе старіла, слабіла, все більш тратила міць і прудкість (Марко Вовчок, I, 1955, 314); Я так би хотіла Вас ще зовсім здоровим побачити, що не трачу сії надії (Леся Українка, V, 1956, 79); Біда, хто тратить сон і апетит, Кому життя немов бурлацькі лями, На кого скрізь чигають вовчі ями І жалить сумніву дрібний москіт (Микола Зеров, Вибр., 1966, 65);
// Марно проводити (час, життя тощо). «Там десь милий чорнобривий По полю гуляє, А я плачу, літа трачу, Його виглядаю..» (Тарас Шевченко, I, 1963, 60); Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, Тільки тоді і полегша, як нишком поплачу (Пісні та романси українських поетів.., II, 1956, 5);
// Ронити, лити, проливати (сльози). А я, юродивий, на твоїх руїнах Марно сльози трачу (Тарас Шевченко, I, 1963, 223); - Не плач, нене: дурно сльози тратиш, - сказав батько Пугач (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 136).
♦ Тратити владу над собою - втрачати здатність володіти собою; Тратити голову - те саме, що Голову втрачати (див. http://sum.in.ua/s/gholova голова ). «Дивна жінка ота моя мама! - міркував Адась, чвалаючи гостинцем до Львова. - Я голову трачу, весь мов розбитий.., а вона тілько тепер відзискала спокій..» (Іван Франко, VII, 1951, 183); Тратити голос - утрачати здатність говорити (внаслідок хвилювання, простуди тощо). Боязливіші, викликані до таблиці, тратили голос, тратили пам'ять вивченого (Іван Франко, IV, 1950, 224); Тратити розум див. http://sum.in.ua/s/rozum розум ; Тратити терпеливість (терпливість) див.http://sum.in.ua/s/terpelyvistj терпеливість .
Виділене жирним шрифтом - щоб ти не "тратив дарма, сили"...
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15.12.2020 09:42 Ответить
Дуже самокритично.
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15.12.2020 09:05 Ответить
що трололо, з'їв, чи зуби повиламував? Підеш на курси вдосконалення?
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15.12.2020 16:33 Ответить
Ой Яр, чоловік ви розумний, але теж не в те русло пішли... Атакували вас, щоб змінити хід думки та впливу... Саме ті, хто реєструвався, майже в один день... Та обіженки, бо їхні ж хвости їм скрутили...
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15.12.2020 15:58 Ответить
Я "своє" сказав відразу, люди прочитали і оцінили... А ця "атака" була зроблена не тільки для "зміни ходу думок", але й для підриву моєї думки шляхом засіювання підозр в тому, що я "справжній укоаїнець"... А я свою полеміку з цим "бидлом" переворив у "контрпропагандистську платформу" та "центр просвітництва"... Де-б ще люди довідалися про українські прислів"я, прочитали, який багатий синонімічний склад має українська лексика? А це непомітна пропаганда "українства"... Так що тут "палиця з двома кіцями...".
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15.12.2020 16:10 Ответить
Суржик - не мова.
Суржик - побутове мовлення, ідіом - який включає в мову русизми.
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15.12.2020 09:04 Ответить
Так давайте вже поставим питання руба: Кожен українець говорить виключно правильно!
И... "Не рвите пуговиц с друг друга"!
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15.12.2020 09:16 Ответить
Ти хоч знаєш, що таке "ідіома"? Який стосунок "ідіома" має до "синоніму"?!... Та відкрий же "Тлумачний словник іншомовних слів", та прочитай визначення цього поняття, "Голохвастов"!!!... (Заодно, довідайся, що таке "суржик"...).
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15.12.2020 09:25 Ответить
русизми - це те саме, що українізми, а от московізми- то інше)
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15.12.2020 09:26 Ответить
Дехто, все життя чув замість "що" - "шо"...
НО это не делает слово "шо", частью украинского языка - это лишь последствия незаконченной русификации, когда "что", так и не прижилось и получилось, что то среднее (поскольку "що" тупо выговаривается легче и искоренить его весьма сложно)
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15.12.2020 09:47 Ответить
Ще - не марнуйте.
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15.12.2020 09:37 Ответить
Українська мова налічує десь на третину більше понять, ніж російська... В основному - з -за багатства синонімів...
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15.12.2020 09:45 Ответить
Он бы пошел - да ***** не пускает
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15.12.2020 08:45 Ответить
Ви впевнені, що це українське прислів'я - ваше?
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15.12.2020 08:52 Ответить
Абсолютно!... Саме так кажуть на Черкащині... Чи ти сумніваєшся, що Черкащина - це Україна?...
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15.12.2020 09:08 Ответить
На сколько он его осудил?
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15.12.2020 08:42 Ответить
путин поздравил алиева и эрдогана с победой над арменией
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15.12.2020 08:45 Ответить
не было такого
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15.12.2020 08:47 Ответить
Ляляля, ляляля,
Бене жопа, олала.
Зеле жопв, труляля.
Вот и песенка моя..
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15.12.2020 08:48 Ответить
Вдруг патруль, облава
Заштормило море
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15.12.2020 09:02 Ответить
загрустила лєнка
стало больно вовє
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15.12.2020 09:07 Ответить
Скоро тебе жопа,
Ты расслабься Вава.
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15.12.2020 09:32 Ответить
Походу, надо уже создавать "Антологію української поезії" Цензора..
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15.12.2020 11:06 Ответить
Надеюсь, что эпоха клоунов в политике заканчивается.
Не так интересны США, сколько наш местный клован, **********....
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15.12.2020 08:50 Ответить
Ну що, на Ростов ?
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15.12.2020 08:53 Ответить
Нет, на Аскольдов переулок 3 "А".
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15.12.2020 09:33 Ответить
Трамп во многом стал «первым» за свою президентскую каденцию. Хочется верить, что он так же ещё и станет первым экс-президентом США, который получит реальный тюремный срок.
Дони по своей сути и убеждениям типичный постсоветский олигарх, который по какой-то нелепой случайности родился не на том континенте.)
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15.12.2020 09:08 Ответить
Байден назвав підсумки голосування колегії виборників у США "чіткою перемогою" і засудив Трампа - Цензор.НЕТ 2003
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15.12.2020 09:08 Ответить
Опять ВАЛЯНКАМ САНКЦЫИ НАВАЛЯЮТ ! -- .-- Пис6ец НЕМЫТОЙ !!!.. //!!!!!!!!!!!!!!....
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15.12.2020 09:09 Ответить
Ясная победа?
Кхм. "Clear viktory" - разве не "чистая победа"?
С каких это пор Цензор опустился до цитатирования газетысру.
Обратиться к первоисточнику вера не позволяет?
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory

Чистая победа, убедительная победа.
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15.12.2020 09:18 Ответить
Можна перекласти і ясная.
Clear? Зрощуміло ?
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15.12.2020 09:21 Ответить
А чистий то clean
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15.12.2020 09:22 Ответить
это по аналогии перевели "ясная", "clear" как наречие - "ясно" по смыслу, а как глагол "чистить", а тут прилагательное можно перевести и явная победа
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15.12.2020 09:26 Ответить
можно и очевидная победа, но clear это не просто чистить clean. а сделать чистым, ясным, не замутненным - очистить, а слова однокоренные... как правильно говорить "чистое небо" или "ясное небо" .. и так и так можно, смысл ясен - небо чистое от туч, как победа чистая от сомнений
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15.12.2020 09:41 Ответить
Тонкости перевода.
Скажите Вы когда-либо до этого встечали выражение "ясная победа" или "ясна перемога"? Вам самим это не режет слух?
Явная победа, убедительная победа, чистая победа (когда не может быть никаких претензий, вопросов, сомнений).
Но российское издание решило испоьзовать слово "ясная". И сразу подсозгнательно возникают вопросы: "Почему ясная? Для кого ясная? Мне вот абсолютно не ясная." и т.д.
Не чувствуете попытку манипуляции?
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15.12.2020 10:33 Ответить
я об этом и говорю, в русском языке так не выражаются, переводить надо так как принято говорить явная победа, а тут почему они так перевели - хер их знает, может переводчик такой с придурью, а может не признание объективной чистоты, но зато признание факта субъективной ясности результата в восприятии результата.. ну значит тогда у русских мозги затуманены, они туманят их и дальше другим, мутят, слово мутный это антоним ясного, кристалльно чистого... есть еще выражение четко, в противоположность туманному. не ясному - "четкая победа"
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15.12.2020 10:56 Ответить
"холера ясна" я до этого встречал))
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15.12.2020 10:58 Ответить
тоді вже "побєда вчістую"
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15.12.2020 09:45 Ответить
Трамполизуни певно в траурі.
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15.12.2020 09:20 Ответить
ща Трамп переварит результат Коллегии Выбрщиков и новые обстоятельства, примерно сутки, и выдаст что-нибудь о непризнании результатов выборов и битву в Конгрессе, хотя ему уже гораздо стремнее это будет делать, индюк сдулся и теперь народ Соединенных Штатов имеет полное право осудить его за это, а не просто не соглашаться.
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15.12.2020 09:22 Ответить
Байден гарно так ляпнув по пиці Трампа і головне - все вірно сказав.
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15.12.2020 09:47 Ответить
как кота нашкодившего мордой в собственное лайно
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15.12.2020 09:57 Ответить
Зато у Трампа Трампычиха позачётней-то будет, чем Байденша у Байдена.
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15.12.2020 11:15 Ответить
Трамп, это самый большой позор в истории США.
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15.12.2020 12:18 Ответить
 
 