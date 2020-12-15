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Выплаты ФОПам: в первый день подали заявки более 33 тысяч граждан, - Минцифры
Уже более 33 тысяч украинцев успешно подали заявления для оформления единовременной материальной помощи для ФОПов, а также наемных работников. Они могут получить услугу через приложение "Дія".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.
Подать заявление на получение помощи можно с 14 до 31 декабря включительно.
"С момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала "Дія", - отметили в ведомстве.
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Не хотите жрать то, что сами себе навалили в тарелку? ЗАМЕНИТЕ.
И вообще, Миша, прекратите тут онанировать, пока Грыгорыч у вас рулит. Уберёте своего фюрера, потом тут варежку открывайте.
Из которых 3 тысячи подпадут по виду основной деятельности, под право выплаты 8 тысяч?
Кручу-верчу- ****..хочу!