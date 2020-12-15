Выплаты ФОПам: в первый день подали заявки более 33 тысяч граждан, - Минцифры

Уже более 33 тысяч украинцев успешно подали заявления для оформления единовременной материальной помощи для ФОПов, а также наемных работников. Они могут получить услугу через приложение "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.

Подать заявление на получение помощи можно с 14 до 31 декабря включительно.

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"С момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала "Дія", - отметили в ведомстве.