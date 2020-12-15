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Выплаты ФОПам: в первый день подали заявки более 33 тысяч граждан, - Минцифры

Выплаты ФОПам: в первый день подали заявки более 33 тысяч граждан, - Минцифры

Уже более 33 тысяч украинцев успешно подали заявления для оформления единовременной материальной помощи для ФОПов, а также наемных работников. Они могут получить услугу через приложение "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.

Подать заявление на получение помощи можно с 14 до 31 декабря включительно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выплаты ФОПам: в работе "Дії" возможны перебои из-за большой нагрузки, - Минцифры

"С момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала "Дія", - отметили в ведомстве.

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Топ комментарии
+4
Так хто там мені не вірив коли я місяць тому писав що зелень штампує вже тисячні купюри? Нехай подивиться на картинку.
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15.12.2020 08:43
+2
Выплаты ФОПам: в первый день подали заявки более 33 тысяч граждан, - Минцифры - Цензор.НЕТ 3557
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15.12.2020 08:44
+2
8 тысяч с неба не падают, а почему бы и не получить.
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15.12.2020 08:52
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Правила форума Совет форумчан
Так хто там мені не вірив коли я місяць тому писав що зелень штампує вже тисячні купюри? Нехай подивиться на картинку.
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15.12.2020 08:43 Ответить
Ну, с пол года тому назад мне банкомат три купюры номиналом по 1000 гр. выдал. Сейчас в основном новые пятисотки и сотки выплёвывает.
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15.12.2020 09:28 Ответить
Выплаты ФОПам: в первый день подали заявки более 33 тысяч граждан, - Минцифры - Цензор.НЕТ 3557
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15.12.2020 08:44 Ответить
Враки. Висит сайт...
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15.12.2020 08:46 Ответить
8 тысяч с неба не падают, а почему бы и не получить.
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15.12.2020 08:52 Ответить
странные люди. то стонут, что 8 тыс - как мертвому припарка, то в очередь за получением выстраиваются.
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15.12.2020 08:54 Ответить
те, кому 8 тыс. подачки деньги- это не бизнес, а вот какие убытки понесут от лохдауна реальные предприниматели- это ппц.
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15.12.2020 09:35 Ответить
Зебильё,а как же 4000 ойро в школьной кассе..это же совсем другие деньги.
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15.12.2020 09:18 Ответить
Виплати ФОПам: у перший день подали заявки понад 33 тисячі громадян, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 6846
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15.12.2020 09:22 Ответить
Прогуливаясь с утра наблюдал эту картину, стада баранов проголосовавших за воровитого членограя, с флагами выдвигались к ВС и ОПУ. Чем не довольны? Выбрали - ЖРИТЕ.
Не хотите жрать то, что сами себе навалили в тарелку? ЗАМЕНИТЕ.
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15.12.2020 09:26 Ответить
ЗАМЕНИТЕ..( Ну нет в Украине ни одной предпосылки сегодня к этому.Все со всеми в договорняках давно.Всех все устраивает.А народ это ВСЕГДА только инструмент для достижения целей политиков,не более.Ну кто может вывести народ против Зельки и стать спонсором...очевидны две силы-это аваковцы и Порох.Пока лично Авакову на хвост не наступят-это глупо.ТягниВбоки с махницкими после удара хорошего по долям разошлись...им это тоже не надо.У Юльки тоже все в шоколаде.Все при своих интересах давно.Да и посмотри в будущее...еще один кипишь и лаптеногим грех ситуацией не воспользоваться для коридора в Крым и Приднестровье.Только ждать Байдена,чтобы кобылу рюзькую загрузить и копыта подломать.
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15.12.2020 10:17 Ответить
Миша, наше вам с кисточкой! Как воскресный моцион на свежем воздухе? Шо, Грыгорыч ещё не сдрыснул до Ростова шо на том Дону? А шо такое? Опять не получилось? Ну, холите, ходите. Полезно для вашего здоровья.
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15.12.2020 10:25 Ответить
Вижу ты гордишься,что выбрал трусливого Янука президентои,а теперь подкуйловника Зельку?( Не позорь Украину...иди Родину освобождай....лугандонов прогони...или уже не надо. На диване ты дерзок,а по жизни балаболка картонная...Без обид прими как есть.
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15.12.2020 10:51 Ответить
Ой вэй, Моша, вы опять СОВРАМШИ. За моё голосование за урку и фигляра.
И вообще, Миша, прекратите тут онанировать, пока Грыгорыч у вас рулит. Уберёте своего фюрера, потом тут варежку открывайте.
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15.12.2020 10:53 Ответить
Не спрыгивай с темы...см.выше
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15.12.2020 10:56 Ответить
Ну, если вам это доставляет удовольствие, то онанируйте, Миша, онанируйте.
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15.12.2020 11:03 Ответить
Спішіть, зубожілі і уставші, бо за Порошенком можете не встигнути! Оббере вас, убогих, той бариґамарадьор, ох як оббере... 😁
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15.12.2020 09:55 Ответить
и из-за 33 тысяч лягла дія? yну и праффесианалы...
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15.12.2020 10:19 Ответить
33к в сутки это 561к до нового года)
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15.12.2020 10:32 Ответить
в приложении заявки не подтверждаются, повідомлень ніяких нема
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15.12.2020 11:43 Ответить
а где можно почитать кому полагаются помощь?
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15.12.2020 12:45 Ответить
33 тысяч украинцев успешно подали заявления

Из которых 3 тысячи подпадут по виду основной деятельности, под право выплаты 8 тысяч?
Кручу-верчу- ****..хочу!
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15.12.2020 16:56 Ответить
 
 