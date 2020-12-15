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Новости Коронавирус и карантин
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карантин (16728) Киев (24765) Одесская область (3375) Черкасщина (1031) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В Киеве снова резко увеличилось число новых заболевших COVID-19 за сутки - 1599, в тройке лидеров Одесчина - 830 и Черкасщина - 665

В Киеве снова резко увеличилось число новых заболевших COVID-19 за сутки - 1599, в тройке лидеров Одесчина - 830 и Черкасщина - 665

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1559), Одесской (830) и Черкасской (665) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 15 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1559 человек.

Общее количество инфицированных составляет 93 302 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 610 человек, за прошедшие сутки - 13. С начала эпидемии выздоровели 29 550 пациентов.

По состоянию на 15 декабря количество активных больных Киеве составляет 62 142 человека.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 10 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 899 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Черкасская области.

Так, в Одесской области коронавирусом заболели 830 человек. Общее количество инфицированных составляет 59 113 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 815 человек, за сутки - 21. С начала эпидемии выздоровели 21 639 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 36 659 человек.

В Черкасской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 665 человек. Общее количество инфицированных - 32 272. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 278 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 14 438 пациентов. Количество активных больных в Черкасской области - 17 556.
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Топ комментарии
+4
Мертвечуку треба кінську дозу цієї вакцини вколоти!!!
В Киеве снова резко увеличилось число новых заболевших COVID-19 за сутки - 1599, в тройке лидеров Одесчина - 830 и Черкащина - 665 - Цензор.НЕТ 9861
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15.12.2020 08:53
+2
Взгляните, умерших за сутки в Киеве меньше 1% от заболеаших. Этл явный признак фальсификации данных! Нас толкают к жесткому локдауну, эти люди уже лапки потирают в предвкушении кучи бабла.
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15.12.2020 08:59
+2
Суббота ,воскресенье -выходные.Выписка медицинских свидетельств о смерти с печатями в больницах производится только в будние дни.Поэтому понедельник- сборная солянка почти за 3 суток.Врачи и медперсонал тоже должны набираться сил.Чтобы правильно учесть влияние ковида на смертность,надо получить общую смертность за год и сравнить с 19 годом.Превышение и будет реальной смертностью от ковида.
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15.12.2020 10:09
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Мертвечуку треба кінську дозу цієї вакцини вколоти!!!
В Киеве снова резко увеличилось число новых заболевших COVID-19 за сутки - 1599, в тройке лидеров Одесчина - 830 и Черкащина - 665 - Цензор.НЕТ 9861
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15.12.2020 08:53 Ответить
Судячи з того що всі депутати і Президент хочуть поїхати на відпочинок на Новий рік і лишити Україну без керівництва в момент найбільшої загрози російського вторгнення та епідемії коронавірусу - вирішувати всі питання влада не хоче, вона змучилась від війни і роботи. Потрібна нова влада.
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15.12.2020 09:29 Ответить
И лапти непременно белые!
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15.12.2020 10:30 Ответить
Есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика.
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15.12.2020 08:56 Ответить
убери "... есть статистика" - ею и не пахнет...
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15.12.2020 09:10 Ответить
Только КИЕВ дает реальную статистику.
По Киеву - 1,5 тыс, а по всей Украине - 8,4 тысячи заболевших.
Кто-то верит в этот бред?
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15.12.2020 10:42 Ответить
Взгляните, умерших за сутки в Киеве меньше 1% от заболеаших. Этл явный признак фальсификации данных! Нас толкают к жесткому локдауну, эти люди уже лапки потирают в предвкушении кучи бабла.
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15.12.2020 08:59 Ответить
какого еще бабла? как можно заработать на тотальном карантине? ты совсем башкой поехал?
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15.12.2020 10:42 Ответить
Конченый дурик или заангажированный пропагандон, банкротятся миллионы мелких предпринимателей, это же золотое дно для крупных.
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15.12.2020 11:33 Ответить
А у Степанова уже все хорошо.
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15.12.2020 09:04 Ответить
ну так он прав. у НЕГО как раз все хорошо.
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15.12.2020 10:43 Ответить
Как «резко увеличилось» ?
А статистика говорит что мы чемпионы ...
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15.12.2020 09:37 Ответить
У Львові та області співвідношення завжди було було приблизно 1/2. Сьогодні показують у Львові 309-область 389. Такого ніколи не було! Як мінімум по області 600!
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15.12.2020 09:39 Ответить
Перестали делать тесты - людей с температурой вообще не тестируют, пока человек не посинеет.
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15.12.2020 10:00 Ответить
в сельской местности перестали скорые выезжать. мест в больницах нет.
стало быть и тестов почти не делают.
вот тебе и снижение статистики.
Только Киев дает реальную статистику, остальные врут.
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15.12.2020 10:44 Ответить
День назад - резко снизилось. Сегодня - резко увеличилось. Все здесь у этой дебильной власти получается как- то резко, резко обосрались. Может, мозги вам нужно взять в долг, чтобы получалось немного ровнее?
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15.12.2020 09:59 Ответить
Суббота ,воскресенье -выходные.Выписка медицинских свидетельств о смерти с печатями в больницах производится только в будние дни.Поэтому понедельник- сборная солянка почти за 3 суток.Врачи и медперсонал тоже должны набираться сил.Чтобы правильно учесть влияние ковида на смертность,надо получить общую смертность за год и сравнить с 19 годом.Превышение и будет реальной смертностью от ковида.
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15.12.2020 10:09 Ответить
 
 