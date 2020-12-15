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Еще две православные церкви могут в ближайшее время признать ПЦУ, - Порошенко

Еще две православные церкви могут в ближайшее время признать ПЦУ, - Порошенко

Признание Православной Церкви Украины мировым православием продолжается, и как минимум еще две церкви "находятся на очень коротком расстоянии" к признанию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Почему это вообще стало возможным? Потому что ни Путин, ни Кирилл никогда не верили, что мы получим Томос. Но этот процесс уже не остановить. Уже треть мирового православия, где украинская церковь одна из пятнадцати православных-сестер церквей, признали Украину. Я точно знаю, потому что провожу переговоры и сейчас, используя дипломатические возможности, по крайней мере две православных церкви находятся на очень коротком расстоянии от признания, и только пандемия этому препятствует", - отметил Порошенко.

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Топ комментарии
+28
Фуйлу це розкажіть.
Якщо воно лізе і використовує церкву проти нас, то чому ми маємо це толерувати ?
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15.12.2020 09:19
+24
А вот нiт. Вопрос церкви, это вопрос национальной безопасности. Почитайте историю. Вопрос церкви часто являлся ключевым в становлении многих государств, а для Украины это особенно актуально.
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15.12.2020 09:22
+21
Щось не вірю що інформований ти дуже!! Гадиш укр. церкві гидота!! Кремлядська троляка Провокатор.
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15.12.2020 09:35
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Потрібно щоб ПЦУ признали , 7+1 Автокефальних ПЦ .
До речі , ПЦУ не признали тільки дві ПЦ , це МП і Сербська ПЦ .
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15.12.2020 12:42 Ответить
-Опитування показали що два роки тому тільки 20 відсотків українських православних ототожнювали себе з рідною Помісною Церквою України. Сьогодні вже 32,2% відносять себе до величної ПЦУ, 21% - до окупаційної УПЦ Московського Патріархату, 0,8% - до інших Православних Церков, а 43,1% заявили, що вони "просто українські православні". Але з приходом до влади більш що прокремлівських антиукраїнських ніж проукраїнських сил ЗЕбілів капітулянтів підтримка ПЦУ про необхідності автокефалії рідних церков фактично зникла". Тому визнання Православної Церкви України світовим православ'ям а також переход громад з окупаційної церкви ворожого московського патриорхату триває але дещо уповільнився.
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15.12.2020 13:30 Ответить
Офигеть сколько набежало ботов с дипломами по религиоведению. Попы за одно неправильное слово раньше воевали а тут шоколадный пророк все разрулил еще десяток зеленых экспертов подтянется и откроется великая истина..
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15.12.2020 14:44 Ответить
Меритократия, разбирающаяся профессионально и в ковид, и в теологии, ещё бы объяснили, почему наш уровень жизни оставляет желать лучшего, как и наши больницы. Соглашусь здесь с Марксом в описании религии. И с описанием в Анне Карениной дома Облонских, где все смешалось. ПЦУ- конечно. Но, главная наша 'религия'- должна быть процветающая Украина, где прихожане всех конфессий и национальностей защищены сильной армией особенно от восточного вора -соседа и справедливрй судебной системой от внутренних воров.
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15.12.2020 16:11 Ответить
Порох Настоящий Президент Украины и ,на жаль, пока единственный!
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16.12.2020 00:59 Ответить
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