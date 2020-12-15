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Новости Агрессия России против Украины
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ВР (27377) Кравчук (1160) россия (93011) Донбасс (26950) Трехсторонняя контактная группа (842)

Россия хочет оставить на Донбассе все как есть, ей это выгодно, - Кравчук

Россия хочет оставить на Донбассе все как есть, ей это выгодно, - Кравчук

Главная цель Украины на Донбассе - добиться мира, Россия же хочет оставить все как есть, поскольку ей это выгодно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил в интервью "Фактам".

"Я никогда не говорил и говорить не буду, что Украина все делает идеально. Потому что не допускает ошибок только тот, кто ничего не делает. Да, мы не все можем предвидеть и учесть, мы можем сделать какие-то, будем говорить откровенно, просчеты, но наша главная цель - добиться мира. Это вообще не подлежит обсуждению. Россия же хочет оставить все как есть, ей это выгодно. Они все эти годы заявляют, что они не участники переговорного процесса, а как бы гаранты и наблюдатели, поскольку в Украине, дескать, внутренний конфликт. Они просто издеваются не только над Украиной, но и над мировым сообществом, которое обманывают", - сказал он.

Вместе с тем, Кравчук подчеркнул, что такая ситуация вечно продолжаться не может.

"Если мы увидим и дальше, что ничего не меняется (говорят одно, а делают другое), я лично выступлю с предложением закончить игру в прятки и начать поиски новых форматов и новых возможностей, опираясь на международное сообщество, опираясь на позицию Соединенных Штатов Америки и Европы. У меня иного выхода нет. Я не могу быть ни врагом, ни другом сегодня ни для кого. Я представитель Украины на переговорах и хочу, чтобы наша земля была очищена от врагов и чтобы мы жили в мире и взаимопонимании. И я этого буду добиваться", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада должна определиться относительно "формулы Штайнмайера", - Кравчук

Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства планирует заслушать главу украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука по поводу "плана действий" по урегулированию ситуации на Донбассе.
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Топ комментарии
+15
брехня

сейчас рашка несет огромные репутационные и финансовые убытки не получая ничего в замен и стонет от желания повесить дыру на наш бюджет с правом ветировать наши решения

наша цель тянуть время пока рашка занимается этим чемоданом без ручки
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15.12.2020 09:28
+12
Ага, саме для цієї мети шмаркля і скорочує фінансування Армії. А недороблена мавпа араХАМія взагалі пропонує радикально скоротити її чисельність. Мабуть, бажають наростити чисельність поліцаїв для стримування протестних настроїв, які просто неминучі.
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15.12.2020 09:32
+12
Аааааааааа! То ось чого він не пішов захищати Україну. Чекав на посаду головнокомандувача.
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15.12.2020 09:41
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Потрібно зробити так щоб росії було невигідно! Потрібно відновити бойові дії, щоб росія несла страшні втрати в ОРДЛО!
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15.12.2020 09:22 Ответить
Аааааааааа! То ось чого він не пішов захищати Україну. Чекав на посаду головнокомандувача.
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15.12.2020 09:41 Ответить
А ти чого не пішов,і хто взагалі пішов з вашого свинарника?
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15.12.2020 10:29 Ответить
Якщо це намагання відмазати грицацуєва, то дуже слабеньке.
Ататоль, міністр оборони при тимошенко, єханурову, януковочу, військовозабов'язаний.
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15.12.2020 11:06 Ответить
какое открытие у Макарыча 7 лет все об этом знают.. но один он сделал типа открытие??!!
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15.12.2020 10:31 Ответить
Лященко, ну ты шутник)))) шутка дня))))
Гриц великий полководец аааа))))
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15.12.2020 10:34 Ответить
Такой великий, что в 14 срочно заболел и сидел ужены под юбкой.
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15.12.2020 14:29 Ответить
ми, це хто, ти і грицацуєв, а і армада дронів, тоді однозначно.
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15.12.2020 13:14 Ответить
І? Вже не кажучи про те, яким чином це завадило пАлковніку захистити Батьківщину.
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15.12.2020 11:08 Ответить
Ага, саме для цієї мети шмаркля і скорочує фінансування Армії. А недороблена мавпа араХАМія взагалі пропонує радикально скоротити її чисельність. Мабуть, бажають наростити чисельність поліцаїв для стримування протестних настроїв, які просто неминучі.
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15.12.2020 09:32 Ответить
Панночко, а можна дізнатись ваш досвід керування силовим сектором держави, або хоча б рівень освіченності в цьому питанні? Поясню. По-перше: "для стримування протестних настроїв" можна чудово застосувати і армію, є безліч варіантів - від використання в рамках АТО (надзвичайного чи військового стану до тимчасового підпорядкування структурам СБУ, МВС, ДПСУ тощо). По-друге - враховуючи, що ВСІ вторгнення агресора у 21-му сторіччі починались із масових заворушень проросійського місцевого населення, наявність ефективних внутрішніх сил є питанням обороноздатності країни. По-третє - скорочення чисельності ЗСУ буде відбуватись за рахунок підвищення професіоналізму особового складу (адже не таємниця, що чимала кількість військовослужбовців банально прийшли заробляти гроші у відносно мирний період і не бажають підвищувати свій рівень) а також закупівель ********* озброєння. Тому що часи, коли воювали м"ясом - залишились у першій половині 21-го сторіччя і сьогодні один ******** безпилотник, яким керують кілька профі, без проблем "виносить" сотні піхоти. То на що розумніше витратити гроші - на безпілотник та підготовку персоналу для нього, чи набрати 100 "вояків" на кшталт батальйону "Прикарпаття", які масово втечуть при словах "кацапи йдуть"?
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15.12.2020 12:06 Ответить
Ви "дуже фаховий український патріот", то змагатись з вами у світоглядних питаннях вважаю зайвим. Бувайте.
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15.12.2020 12:21 Ответить
От бачите Наталко, розумнішаєте на очах. Справді, не варто)
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15.12.2020 22:26 Ответить
можна чудово застосувати і армію, є безліч варіантів - від використання в рамках АТО (надзвичайного чи військового стану до тимчасового підпорядкування структурам СБУ, МВС, ДПСУ тощо) сначала улыбнуло, но потом появилось вот это:скорочення чисельності ЗСУ буде відбуватись за рахунок підвищення професіоналізму особового складу. Дядя вы дебил?!!!
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15.12.2020 14:34 Ответить
Нет, дебилы - это те, кого "улыбает". А я - практик, который в зоне АТО чудесно смог оценить потенциал неподготовленных и немотивированных "воинов". Кстати, сильно в Крыму нам помогло численное превосходство против агрессора?
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15.12.2020 22:28 Ответить
Цікаво подивитись на тебе разом з Онотолєм гріцацуєвим у військоматі.
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15.12.2020 09:40 Ответить
Росія хоче залишити на Донбасі все як є, їй це вигідно, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3943
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15.12.2020 11:00 Ответить
Макарыч Ястреб!
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15.12.2020 09:24 Ответить
Їй вигідно все окрім деокупації.
Найкращий варіант - впіхнути дамбас в тіло України.
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15.12.2020 09:25 Ответить
А нам вигідно, щоб поліцаї годувалися за рахунок загарбника. Було б краще, аби наші не виплачували соціалку і пенсію "кормільцям" і вони б через місяць вигнали окупанта самі без нашої армії. Їм не потрібна ні расейська мова і расейський світ, їм потирібна дешева ковбаса і випівон.
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15.12.2020 10:52 Ответить
Теж мені, ІксперД, відкрив Америку! Хіба хтось з нормальних людей має сумнів, що роSSії вигідно залишити все, як є, і гидити Україні до власного скону?
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15.12.2020 09:26 Ответить
Россия хочет оставить на Донбассе все как есть, ей это выгодно, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6743Россия хочет оставить на Донбассе все как есть, ей это выгодно, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5535
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15.12.2020 09:27 Ответить
Спасибо) В закладочки) Не встречал еще эту фотку...
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15.12.2020 10:37 Ответить
брехня

сейчас рашка несет огромные репутационные и финансовые убытки не получая ничего в замен и стонет от желания повесить дыру на наш бюджет с правом ветировать наши решения

наша цель тянуть время пока рашка занимается этим чемоданом без ручки
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15.12.2020 09:28 Ответить
Репутация и раша?) Вы это серьезно?) Для ЧЕГО раша начинала войну??? Она ОТКАЗАЛАСЬ от своей цели???
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15.12.2020 10:42 Ответить
Росія хоче залишити на Донбасі все як є, їй це вигідно, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5176
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15.12.2020 09:32 Ответить
Старый маразматик! А то ты, подстилка Меведчуковская не знало, что "Россия хочет оставть на Донбассе все как есть", когда в переговоры заходило! Тебе же "попиариться надо было". Мразь!
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15.12.2020 09:32 Ответить
Дед,словно маленький. Недаром говорят,что старики,как дети.
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15.12.2020 09:32 Ответить
Невже? Нарешті дійшло до маразматика те, те що всі давно зрозуміли...
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15.12.2020 09:35 Ответить
Провидец, ты знал , ты знал...
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15.12.2020 09:37 Ответить
А глаза что говорят Путина ?
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15.12.2020 09:38 Ответить
Его шоколадный глаз говорит, что у него рак прямой кишки. И никакие зализывания не помогают.
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15.12.2020 09:56 Ответить
Санкции надо усиливать! Требовать отключить SWIFT!!!
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15.12.2020 09:41 Ответить
Не репетуйте, счас всьо будет. 21 января Старина Джо зайдет в кабинет, кряхтя сядет в кресло, достанет папочку и подпишет "санкции из ада"
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15.12.2020 09:47 Ответить
21 января - знаковый день. В этот день 97 лет назад подох Ленин.
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15.12.2020 09:57 Ответить
Свифт не панацея. уже существует 2-3 альтернативы.
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15.12.2020 10:09 Ответить
Для того и существует Кравчук шоб разговоры разговаривать
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15.12.2020 09:44 Ответить
Абсолютно согласен. Уже просто даже как то пошло в сто двадцатый раз обсуждать высказывания старого маразматика.
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15.12.2020 09:49 Ответить
Спасибо, Кэп
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15.12.2020 09:46 Ответить
Реклама фірми "Адідас":
Кросівки ,спорт, всьо фешн, класно,
Макарич ,старий ... політИк,
І слоган : ---- Перевзуйся вчасно!!!
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15.12.2020 09:49 Ответить
Нарешті дійшло.
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15.12.2020 09:55 Ответить
Кто носит фирму Адидас,тот завтра Родину продаст!
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15.12.2020 09:56 Ответить
Цікаво, яку вигоду має РФ від нею ж розграбованого і окупованого Донбасу, утримання цієї напівбандитської території діло коштовне і небезпечне, оскільки звідди йде зброя, наркота, і люмпен до РФ. А годувати сам себе Донбас не зможе, оскільки там немає місця для с/г виробництва, РФ залюбки подарує цей чемодан без ручки зеленим колаборантам, єдине, що хоче окупант це внести цю пухлину рускага міра в тіло України. Тому приєднання цієї руїни для України вже зараз є абсолютно неактуальне. Нехай окупанти несуть всі економічні витрати ще хоть 30 років.
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15.12.2020 09:58 Ответить
до тех пор пока Украина не научится защищать свое информационное пространство и не лишит права голоса ВСЕХ, кто получил хотя бы штраф по статье "сепаратизм" или надругательство на госсимволами или госизмену - возвращать Донбасс нельзя.
Но возвращать его необходимо. Как и Крым.
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15.12.2020 10:38 Ответить
А какую выгоду имеет рашка от Приднестровья, Абхазии и Ю. Осетии??? Вы полезный идиот? Или рашик под прокси?)))
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15.12.2020 10:47 Ответить
"я лично выступлю с предложением закончить игру в прятки и начать поиски новых форматов и новых возможностей, опираясь на международное сообщество, опираясь на позицию Соединенных Штатов Америки и Европы".
писец, господа. Порох с 14-го года это говорит, а до Кравчука на седьмом году войны дошло?
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15.12.2020 10:05 Ответить
ну ,что краснопузый , ты только понял это сейчас ?
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15.12.2020 10:07 Ответить
Адмирал Ясенпуй. Такие адмиралы и занимаются пустой болтологией, ясно понимая, что гоняют из пустого в порожнее, иногда намекая быдлу, что все равно все зря.
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15.12.2020 10:09 Ответить
А не проще ли нам отказаться от этого Даунбасса? Все равно с ними нормальной жизни и отношений не будет. Они всегда будут ставить палки в колеса.Всегда будут против вступления в НАТО,и останутся любителями русского мира.Их не переделаешь,кацап всегда останется-кацапом.Вот то, что сегодня под нашим контролем,с тем и будем жить.А остальное пусть становится Приднестровье2.
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15.12.2020 10:33 Ответить
ты сепар вонючий. С чего я должен отказываться от своей родины. Кстати, там еще сотни заводов есть, неразграбленных, прикинь. они давали 10% ВВП страны и 40% валютной выручки Украины.
Нефиг украинскими землями разбрасываться.
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15.12.2020 10:39 Ответить
У тебя есть решение проблемы по Донбасс или ты предлагаешь оставить все как есть?Так это действительно выгодно Пуйлу,все заморозить.Или принять его условия.
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15.12.2020 11:52 Ответить
мозг человека пластичен, запомни это. Можно изменить мозги так что будешь любить или ненавидеть просто по щелчку.
Дайте мне контроль над СМИ и через 1 года в Москве все будут кричать ""Слава Украине и сами откажутся и от Крыма и от Донбасса, да еще приплатят.
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15.12.2020 10:40 Ответить
От чего еще отказаться???
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15.12.2020 10:50 Ответить
Это выгодно не только рашке, а и всем петеринафиртамертвебеням...
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15.12.2020 10:39 Ответить
Россия хочет оставить на Донбассе все как есть, ей это выгодно, тогда оставить все как есть расее отказавшись от кормильцев и отпустить их на расейские вольные хлеба
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15.12.2020 10:44 Ответить
Якихось півтора роки, обмін міжнародних терористів і вбивць українців на таксистів, задача українських інтересів та територій і ... . Прозріння та готовність до одностороннього "розведення" військ.
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15.12.2020 11:13 Ответить
Залишити все як є,так це їх план Г, а план А в параші був - це віддервати від України увесь її південь, не вийшло. Захопити побільше Донбасу- не вдалося. Запхнути назад в Україну з усе те Ге, що вони розвели-пролетіли. От план Ге у них самих і залишився.
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15.12.2020 11:14 Ответить
Да перестаньте фантазировать!
Всё и останется, как есть, нужно с этим жить.
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15.12.2020 11:38 Ответить
Мы с "этим" жить нормально не сможем,а ЕС и США это все, рано или поздно надоест.
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15.12.2020 12:08 Ответить
Не для того Раися "это" устроила, чтобы мы жили нормально!
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15.12.2020 12:41 Ответить
Если честно - то это ПОКА выгодно в большей степени Украине! Возврат сейчас в любых формах этого гныдныка - смерть для Украины...
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15.12.2020 11:41 Ответить
Шо наконец дошло ?
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15.12.2020 11:49 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Хорошо бы ещё до окончания 2020-го Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-Божески получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект вышеуказанной сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.
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15.12.2020 11:57 Ответить
відкрив Америку. бла, бла, бла. партійний ідеолог багато ні про що.
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15.12.2020 12:05 Ответить
А ментяра Гена там просто нас...т. Поставили Москаля в Крым "смотрящим", и получили результат. После его "деятельности" в Закарпатье видны похожие анализы. Совпадение?
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15.12.2020 12:14 Ответить
дошло на 6й год войны старому кретину!!!
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15.12.2020 13:28 Ответить
Що ти нам тут заливаєш, старий маразматик. Чим це їм вигідно тримати на своїй шиї даунбас, санкціями? Вони його собі забирати не збираються це я можу гарантувати на 1 000 000%, а відповідно даунбас кацапам нафіг не потрібен. В крим кацапи вкладають просто гігантські суми, в жоден регіон росії зараз не вкладають стільки грошей як в крим. Це і є індикатор того що кацапи ні за яких обставин не збираються його повертати, вони нам швидше Воронеж віддадуть ніж крим 😁. А на даубасі не вкладають ні копійки, навпаки ще його грабують і дорізають на метал все що можуть, відповідно вони його готові позбутися хоч завтра, просто поки стараються виторгувати якийсь інструмент впливу на Україну, типу зміни в Конституцію, особливі права даунбасовців, щоб вони мали право вето на важливі рішення, типу вступ у НАТО чи ЄС, або в мовному питанні і тд.
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15.12.2020 13:44 Ответить
По моему и нам это выгодно!! Высокая Стена с ОРДЛО и пусть они там дохнут в своём ОРДЛО-кодло!! А когда путин здохнет, а жирик и лавров подавно, тогда будем иметь возможность нормального диалога между двумя странами!! А сейчас не надо тратить силы и средства на свой глупый престиж миротворца!!!
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15.12.2020 14:49 Ответить
Поиски новых форматов надо было начинать давно, а не ждать когда старые форматы проржавеют. Идет к тому, что старые форматы не работают, а новых нет, только начинаем думать. Ну-ну, думайте гении мысли, вся надежда только на вас.
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15.12.2020 15:23 Ответить
Чтобы постоянно не обманывать свой народ, власть должна официально заявить, что есть только единственный путь возвращения оккупированных территорий - военный. Если Украина не может или не хочет воевать с агрессором, то об этих территориях надо забыть и прекратить миграцию населения через линию соприкосновения.
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15.12.2020 16:12 Ответить
Невже нарешті прозрів? Не пройшло ще і року і прозрів!
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15.12.2020 16:18 Ответить
Що, тимчасове прояснення наступило?
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15.12.2020 19:14 Ответить
 
 