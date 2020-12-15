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В каждой четвертой больнице мира нет чистой воды, нормальных туалетов и мыла, - заявление ВОЗ и ЮНИСЕФ

В каждой четвертой больнице мира нет чистой воды, нормальных туалетов и мыла, - заявление ВОЗ и ЮНИСЕФ

Около 1,8 миллиарда человек подвергаются повышенному риску заражения COVID-19 и другими заболеваниями из-за того, что они посещают или работают в медицинских учреждениях без основных услуг водоснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении ВОЗ и ЮНИСЕФ.

"Отправка медицинских работников и людей, нуждающихся в лечении, в учреждения без чистой воды, нормальных туалетов или даже мыла, ставит их жизнь под угрозу", - сказала Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор

"Вода, санитария и гигиена имеют жизненно важное значение для безопасности медицинских работников и пациентов, однако предоставление этих услуг не является приоритетным во всем мире, в каждом четвертом медицинском учреждении нет услуг водоснабжения, в каждом третьем учреждении нет доступа к средствам гигиены рук, где предоставляется помощь, в каждом десятом нет санитарных услуг, а каждое третье не занимается сортировкой отходов безопасным образом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в таких неприемлемых условиях работают и лечатся почти 1,8 миллиарда медиков и пациентов. Все они подвержены повышенному риску заражения COVID-19 и другими заболеваниями.

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Хорошо, що у нас дурка - п'ятнадцята, а інфекційна - сімнадцята. А от четвертій невідкладній не пощастило.
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15.12.2020 09:47 Ответить
Пощастило... з такою погодою.
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15.12.2020 10:01 Ответить
Яке місто? В Києві у психіатричних лікарень своя окрема номерація
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15.12.2020 10:22 Ответить
Я мав на увазі Харків. Усі заклади однаково жахливі, тож Кернес і майнув щонайдалі.
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15.12.2020 12:21 Ответить
А у нас в кожній нічого цього нема.
Багато де і лікарні позакривали
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15.12.2020 09:50 Ответить
да и фиг с ней с каждой четвертой... хватит интернационализма... вы скажите, что творится в больницах Украины...
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15.12.2020 10:38 Ответить
Коли вже розженуть ці комуняцькі "вооз" з "юнісефом"? Трамп розпочав справу щоб не фінансувати цих виродків, але комуняка Байден все поверне назад.
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15.12.2020 10:40 Ответить
НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ БОЛЬНИЦЫ ИЗ БОЛЬШИХ ЧАСТНЫХ ДОМОВ И ИМЕНИЙ !)
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15.12.2020 18:48 Ответить
 
 