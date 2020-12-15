Если государство захочет вести игру, чтобы война в любой форме продолжалась, я из нее выйду, - Кравчук
СНБО совместно с Офисом президента работают над новыми решениями ситуации в Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе заявил в интервью "Фактам", которое опубликовано 14 декабря.
По его словам, уже сейчас "вроде появится некий план Б, как сейчас это называют", но он не видел этих решений.
"Секретарь Совета безопасности и обороны Данилов сказал в одном интервью, что они работают над новыми решениями ситуации на Донбассе, что вроде появится некий план Б, как сейчас это называют. Но я не видел этих решений, со мной никто не советовался, поэтому комментировать их не буду. Когда они будут подготовлены, смогу что-то говорит", – сказал он.
По словам Кравчука, в Офисе президента, Верховной Раде, Кабинете Министров критически осмысливают, что происходит сегодня: "Мы знаем, что и в Офисе президента, и в Верховной Раде, и в Кабинете министров, и в Министерстве иностранных дел, и в Службе безопасности, и в Министерстве внутренних дел, то есть в тех институциях, которые задействованы непосредственно в решении этих вопросов, критически осмысливают, что происходит сегодня и до каких пределов можно испытывать наше терпение".
"Если я увижу, что все это используется именно для того, чтобы оставить все как есть, чтобы война в любой форме продолжалась, повторяю, что сделаю официальное заявление. Если государство захочет вести такую игру, я из нее выйду", – завил глава украинской делегации в ТКГ.
Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства планирует заслушать главу украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука по поводу "плана действий" по урегулированию ситуации на Донбассе.
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КАЖДЫЙ, кто отдает приказ в условиях войны, подвергает смертельной опасности подчиненных.
Так что сейчас все свалят по-тихому и сольют страну Путину.
План Кремля удался на славу, гореть им в аду..
тупые вы мрази. Кремлю побороть Украину оказалось легко - нажатием пары кнопок на пульте телика.
Не дарма йому дозволили президентом бути. Давай Кравчука заявляє, що в війні винна Україна.
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Опять ВАЛЯНКАМ САНКЦЫИ НАВАЛЯЮТ ! -- .
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- Пис6ец НЕМЫТОЙ !!!.. !!!!!!!!!!!!!!
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"План Б" по Донбассу отменяется: советник Ермака Подоляк заявил, что Зеленский продолжит переговоры с Путиным - это гораздо эффективнее." - Міха Подоляк.
https://censor.net/ru/news/3236056/plan_b_po_donbassu_otmenyaetsya_sovetnik_ermaka_podolyak_zayavil_chto_zelenskiyi_prodoljit_peregovory
Но ответственность за то что согласился на гребаный Будапештский меморандум останется с ним навсегда.
Как сдохнет - приду на могилу ему плюну.
"Надо остановить войну но остановить только бескровно". "порошенко не хочет останавливать войну". "путин не хочет останавливать войну". "зеленский не хочет останавливать войну"
маму твою прибацаный маразматик..
Посадив нам на шию олігархів і патякає - я створив цю країну.
Не ми її починали ,, нам не залишили вибору , як тільки воювати . По іншому - ну ніяк !! .
То це ми-українці хочемо продовжувати війну, а не агресор, пане Кравчук???!!!...Джерело: https://censor.net/ua/n3236979
Заметно...
Если количество гвоздей превысит размер твоей головы - ой плохо будет...
Захват Дебальцевого тебе о соотношении сил ничего не говорит?
Так Ермак сказал, что никакого плана "Б" не будет, будет дальнейшее заглядывание в глаза Путину, не?