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Новости Агрессия России против Украины
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Кравчук (1160) СНБО (4229) Офис Президента (1775)

Если государство захочет вести игру, чтобы война в любой форме продолжалась, я из нее выйду, - Кравчук

Если государство захочет вести игру, чтобы война в любой форме продолжалась, я из нее выйду, - Кравчук

СНБО совместно с Офисом президента работают над новыми решениями ситуации в Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе заявил в интервью "Фактам", которое опубликовано 14 декабря.

По его словам, уже сейчас "вроде появится некий план Б, как сейчас это называют", но он не видел этих решений.

"Секретарь Совета безопасности и обороны Данилов сказал в одном интервью, что они работают над новыми решениями ситуации на Донбассе, что вроде появится некий план Б, как сейчас это называют. Но я не видел этих решений, со мной никто не советовался, поэтому комментировать их не буду. Когда они будут подготовлены, смогу что-то говорит", – сказал он.

По словам Кравчука, в Офисе президента, Верховной Раде, Кабинете Министров критически осмысливают, что происходит сегодня: "Мы знаем, что и в Офисе президента, и в Верховной Раде, и в Кабинете министров, и в Министерстве иностранных дел, и в Службе безопасности, и в Министерстве внутренних дел, то есть в тех институциях, которые задействованы непосредственно в решении этих вопросов, критически осмысливают, что происходит сегодня и до каких пределов можно испытывать наше терпение". 

"Если я увижу, что все это используется именно для того, чтобы оставить все как есть, чтобы война в любой форме продолжалась, повторяю, что сделаю официальное заявление. Если государство захочет вести такую игру, я из нее выйду", – завил глава украинской делегации в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет оставить на Донбассе все как есть, ей это выгодно, - Кравчук

Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства планирует заслушать главу украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука по поводу "плана действий" по урегулированию ситуации на Донбассе.
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Топ комментарии
+57
Виходь. І зелю з єрмаком забирай.
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15.12.2020 09:43
+37
Ого, оказывается, что это Украина не хочет прекращать войну и поэтому не дает вывести российские войска со своей территории.
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15.12.2020 09:46
+20
"Урааааа таварисч каммунист!!! Выхади- и сичас же."
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15.12.2020 09:44
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Виходь. І зелю з єрмаком забирай.
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15.12.2020 09:43 Ответить
после вчерашнего никто не захочет воевать, чтобы не сесть в тюрьму, как Назаров.
КАЖДЫЙ, кто отдает приказ в условиях войны, подвергает смертельной опасности подчиненных.
Так что сейчас все свалят по-тихому и сольют страну Путину.
План Кремля удался на славу, гореть им в аду..
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15.12.2020 09:51 Ответить
Назаров кацапська курва. Ти, схоже, теж.
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15.12.2020 10:11 Ответить
значит все кто отдавал приказы, следствием которых была гибель наших военных -кацапские курвы. То есть ВСЕ офицеры АТО.
тупые вы мрази. Кремлю побороть Украину оказалось легко - нажатием пары кнопок на пульте телика.
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15.12.2020 10:28 Ответить
Кравчук змучився від ідіотизму путіна.
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15.12.2020 10:46 Ответить
Генералі должны думать, прежде чем отдавать приказы. А добиться этого можно ТОЛЬКО показательно наказав хотя бы парочку. И вина Назарова доказана. Его вина не оправдывает преступления России и ее наемников, но посылать солдат на НЕОПРАВДАННУЮ смерть из уютного кабинета - это преступление.
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15.12.2020 11:54 Ответить
А еще я слышал к Земле летит огромный астероид и скоро конец света.
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15.12.2020 10:14 Ответить
да у него явно ку -ку ему бы советником в Трампу..
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15.12.2020 10:26 Ответить
Назавжди на нари, за ЯЗ, Чорноморський флот, і.т.д.
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15.12.2020 10:50 Ответить
"Урааааа таварисч каммунист!!! Выхади- и сичас же."
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15.12.2020 09:44 Ответить
Подумай о вечном , старая гебнявая крыса ! Кому ты нужен, коммуняка ?
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15.12.2020 09:45 Ответить
Нужен хіба що повіям.
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15.12.2020 10:09 Ответить
Кремльовська концертів.
Не дарма йому дозволили президентом бути. Давай Кравчука заявляє, що в війні винна Україна.
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15.12.2020 09:45 Ответить
Если государство захочет вести игру, чтобы война в любой форме продолжалась, я из нее выйду, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7551
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15.12.2020 09:46 Ответить
На выборах в США , - ПУКин проиграл Байдэну !! -
-
Опять ВАЛЯНКАМ САНКЦЫИ НАВАЛЯЮТ ! -- .


-
- Пис6ец НЕМЫТОЙ !!!.. !!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
!.

.
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15.12.2020 10:09 Ответить
Ого, оказывается, что это Украина не хочет прекращать войну и поэтому не дает вывести российские войска со своей территории.
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15.12.2020 09:46 Ответить
какое государство?, Леонид Макарыч, государство РФ как раз и ведет такую игру, а значит заставляет воевать другое государство, ну или сдаваться, капитулировать.... с двух одно выбирай
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15.12.2020 09:47 Ответить
Про який план Б бурмоче дід-комунізд? Роботодавці ігноруть його і не інформують про лінію партії?

"План Б" по Донбассу отменяется: советник Ермака Подоляк заявил, что Зеленский продолжит переговоры с Путиным - это гораздо эффективнее." - Міха Подоляк.

https://censor.net/ru/news/3236056/plan_b_po_donbassu_otmenyaetsya_sovetnik_ermaka_podolyak_zayavil_chto_zelenskiyi_prodoljit_peregovory
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15.12.2020 09:48 Ответить
Надо было раньше выйти , в начале 90-х .
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15.12.2020 09:48 Ответить
он так и сделал. Свалил пораньше, взяв всего лишь сытую жизнь и пару лимонов сынку, и все.
Но ответственность за то что согласился на гребаный Будапештский меморандум останется с ним навсегда.
Как сдохнет - приду на могилу ему плюну.
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15.12.2020 09:52 Ответить
Боится Фунтом стать когда уже стал им
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15.12.2020 09:50 Ответить
ЗеДолбоДятлы, помните, что ваш любимец воровито-трусливый Янелох 42-й, он же членограй-писюанист, давал Х.ллу один год, или он выйдет из Нормандского формата и накажет Хюююло? Год минул. Чего же он не выходит из этого, как вы визжали, паганого формата и паршивых минских соглашений?
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15.12.2020 09:53 Ответить
Конечно не помнят. Там вместо памяти рефлексы.
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16.12.2020 05:48 Ответить
Это деменция,господа.😟
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15.12.2020 09:54 Ответить
так просто
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15.12.2020 09:56 Ответить
сопудово, маразм последних стадий. Скоро начнет забывать имя и надел ли он штаны.
"Надо остановить войну но остановить только бескровно". "порошенко не хочет останавливать войну". "путин не хочет останавливать войну". "зеленский не хочет останавливать войну"
маму твою прибацаный маразматик..
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15.12.2020 10:31 Ответить
кокоє государство?
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15.12.2020 09:55 Ответить
міжкрапельне створіння комуністичних кулуарів знайшло евфемізм для слова зюзя: держава
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15.12.2020 09:55 Ответить
если ты хочешь закончить войну любой ценой, отведя войска за Днепр - выходи.
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15.12.2020 09:55 Ответить
Кравчук, ты уже давно должен в тюрьме сидеть за а не интервью давать!
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15.12.2020 09:57 Ответить
він у пеклі буде кравчучками дрова, сірку та смолу підвозить
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15.12.2020 09:59 Ответить
для зеленского
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16.12.2020 05:54 Ответить
Напугал ежа голой задницей. В таком возрасте надо играть уже с грелкой и клизмой, а не в войну...
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15.12.2020 09:58 Ответить
мир любой ценой нам не нужен
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15.12.2020 10:00 Ответить
так, очевидно, Кравчук, понял, что его использовали "втемную" и ермак с зеленьським (а не наоборот) не хотят прекращать кацапскую оккупацию Украины...
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15.12.2020 10:07 Ответить
Він ішов на підробіток.
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15.12.2020 10:16 Ответить
Украине нужна победа, а не мир на условиях окупантов и сепаров. Кравчук - гебнявый сливщик интересов Украины. Чего только стоит его слив рашке ядерного щита Украины. Уймись и подумай о вечном...
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15.12.2020 10:12 Ответить
Розказав би краще, як такичну ЯЗ подарував кацапам.
Посадив нам на шию олігархів і патякає - я створив цю країну.
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15.12.2020 10:12 Ответить
Офігеть, пише під сербським прапорцем про поганих хорватів.
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15.12.2020 10:18 Ответить
Ну за нами стоит ещё больший монстр в виде сша с новоизбранным президентом Байденом ,непримиримым к путинской политике ,как тут утверждают
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15.12.2020 12:41 Ответить
И что, Байден отправит американскую армию воевать с россией за Донбасс?
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15.12.2020 23:23 Ответить
И хорватский вариант ,для нас самый подходящий
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15.12.2020 12:57 Ответить
Нету у них своих ударных беспилотников ,как у турции "байрактары" и это факт ,а с авиацией и наше пво справится ,благо оно у нас есть в достаточном количестве
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15.12.2020 13:30 Ответить
И потом миллионная Чечня вертела этого военного монстра на одном месте на протяжении 2 войн ,а ведь у неё не было ни беспилотников ,ни авиации ,ни флота (считай одна пехота воевала)и кто в результате этих войн победил ещё спорный вопрос чего уж тут говорить о 42 миллионной Украине ,путь даже и с таким недолугим руководством
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15.12.2020 13:37 Ответить
Ты правильно говоришь ,что турецких ,а не российских .Украина ,как раз закупила пробную партию этих самих "Байрактаров",да и собственная разработка ударного беспилотника у нас имеется ,под названием "Сокол"если не ошибаюсь.Думаю пройдёт время и мы их обязательно испытаем на донбассе и байрактары и свои против той же россии ,как Турция в Сирии и Ливии
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15.12.2020 14:59 Ответить
Особенно в Сирии. Три дня Эрдоган повыеживался Байрактарами, на четвёртый потерял две трети контролируемых территорий и побежал к пуйлу проситься...
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15.12.2020 23:27 Ответить
План "А" від шмарклі ,настільки я пам'ятаю- стояти на колінах перед Путіним, а план "Б" ,то мабуть,так і стоячи, повернутись спиною до пуйла і впертись ще ліктями в підлогу?
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15.12.2020 10:16 Ответить
Я получил копию сверхсекретного плана офиса Президента. Там всего три тезиса - Разводить,разводить и еще раз разводить. Главным козлом отпущения сделать Кравчука и примкнувшего к нему Арестовича. Старая козлина видимо подозревает, что "Б" - это он и есть, и выражает озабоченность..
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15.12.2020 10:17 Ответить
Сентябрь 41-го. Молотов Сталину: "Если СССР и дальше будет воевать с Гитлером, я увольняюсь со всех постов".
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15.12.2020 10:17 Ответить
Падло яке просрало Україну,обміняло сувернітет на кравчучку,котре має сидіти довічно за свої злочини,має нахабство ще й погрожувати.Геть покидьок комуняцький на нари.
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15.12.2020 10:17 Ответить
Тобі придурку не треба було туди заходити! Хто ж з таким моразмом заходить регулювати такі складні питання?
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15.12.2020 10:17 Ответить
Самое херовое то, что он там самый умный...
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15.12.2020 10:38 Ответить
Война, оккупация части Донбасса и Крыма это результат умной, дальновидной политики Кравчука, это результат его деятельности. Это он и Кучма просто отдали ядерное вооружение и ослабили оборону Украины, взамен не вооружили Украину другими видами вооружения, которые бы компенсировали сдачу ядерного вооружения. Теперь, когда каждый день гибнут украинцы, Кравчук вдруг с очень умным лицом заявляет, что «… Если государство захочет вести игру, чтобы война в любой форме продолжалась, я из нее выйду» Как ослабленная Украина по вине Кравчука должна воевать теперь без ядерного вооружения или Украина должна сдать часть территории. Теперь Кравчук хочет бросить переговоры. Пусть теперь Кравчук расхлебывает все то, что по его вине произошло или открываете уголовное дело против Кравчука и Кучмы.
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15.12.2020 10:18 Ответить
вы слишком высокого мнения об умственных способностях этого коммунистического маразматика.
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15.12.2020 10:32 Ответить
Когда они с Кучмой в начале 90х продавали обороноспособность страны, они были молодыми и соображали хорошо.
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15.12.2020 10:40 Ответить
Дедуля, тебе давно прогулы на кладбище ставят а ты, выйду. Вынесут вместе с гнусавым клоуном.
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15.12.2020 10:30 Ответить
Вы хотели сказать гнусаво-кагтавым
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15.12.2020 10:41 Ответить
Если государство захочет вести игру, чтобы война в любой форме продолжалась, я из нее выйду, - Кравчук, но если от имени государства кравчуки и разные прорасейские реваншисты захотят войну в любой (не выгодной Украине и ее народу )закончить ,то народ их "выйдет" с Украины
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15.12.2020 10:40 Ответить
...здуй Макарич ,, плакати ніхто не буде .. Война в любой форме і повинна продовжуватись - допоки Україна не поверне своє .

Не ми її починали ,, нам не залишили вибору , як тільки воювати . По іншому - ну ніяк !! .
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15.12.2020 10:46 Ответить
Барыга наживается на войне!
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15.12.2020 10:47 Ответить
кравчука зізналася, що прийшла в переговірну групу для створення і просування механізмів капітуляції. Не пробувало вигнати парашинців з наших окупованих терориторій без здачі наших інтересів?
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15.12.2020 10:48 Ответить
То йди вже!!!
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15.12.2020 10:49 Ответить
"...щоб війна в будь-якій формі тривала, повторюю, що зроблю офіційну заяву. Якщо держава захоче вести таку гру, я з неї вийду", - завив глава української делегації в ТКГ.
То це ми-українці хочемо продовжувати війну, а не агресор, пане Кравчук???!!!...Джерело: https://censor.net/ua/n3236979
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15.12.2020 10:50 Ответить
Твоє місце на тюремних нарах ,а ти набиваєш собі ціну ,невже хтось вірить цьому пристосуванцю.
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15.12.2020 11:05 Ответить
Якщо держава захоче вести гру, щоб війна в будь-якій формі тривала, я з неї вийду, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3940
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15.12.2020 11:36 Ответить
Завжди "цікаво" послухати людину, яка мала країну з найпотужнішою економікою в східній Європі та третій ядерний арсенал на планеті і все... ПРОСРАЛА. Цікавий сюжет для бродвейської вистави
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15.12.2020 11:45 Ответить
Чем быстрее кравчук выйдет из ТКГ тем лучшее!! Предатель Украины!! Потому , что кравчук есть первопричиной начала войны в украине , в крыму и на донбассе!! Ярый комуняка ни хрена не делал для защиты отечества , а только воровал Для своей маленькой хатынки в Щвейцарии!!!! Думал, что вопросы Крыма сами собой рассосутся!.....! А хваленый пьяница , красный директор, Кучма , ещё больше усугубил эти вопросы!! А пчеловоду Ющенко, вообще было по хрен всё и вся!! Ну , а последний гвоздь в нашу незалежнисть, забил ворюга шапок с голов наших граждан, Янукович!!! И Вот Из-за этих четырёх дебильных, слабовольных, слабоумных комуняк, Украина. потеряла на сегодня ядерное оружие, Черноморский флот, дунайское параходство, Крым и наверное с пятым хитрожопым, дебилом президентом Зеленским потеряем донбасс!! Потом , что мир, путём сдачи интересов Украины, нам не нужен!!
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15.12.2020 12:00 Ответить
Последний - это зелень... а предпоследний гвоздь забивал порох...
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15.12.2020 12:18 Ответить
Порох забил гвоздь в твою голову?
Заметно...
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15.12.2020 12:29 Ответить
А тебе то кто столько наколотил...?
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15.12.2020 12:38 Ответить
Ой, а у тебя даже рот открывается???
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15.12.2020 12:42 Ответить
Не ойкай... терпи... следующий през будет лучше всех...впрочем, как и всегда...
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15.12.2020 12:49 Ответить
Ой не думаю....
Если количество гвоздей превысит размер твоей головы - ой плохо будет...
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15.12.2020 13:05 Ответить
Минские то, кто подписал с выборами до передачи контроля над границей и мертвечука ,под давлением пуйла назначил переговорщиком, не сывочолый ли гетьман.Наломал дров в своё время ,а теперь корчит из себя ярого оппозиционера- патриота
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15.12.2020 12:52 Ответить
А тебе не приходит в голову, что есть вынужденные меры?
Захват Дебальцевого тебе о соотношении сил ничего не говорит?
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15.12.2020 13:07 Ответить
Ну и чего теперь зенелохом возмущаетесь ,вам ,что не приходит в голову ,что то,что он делает ,является вынужденной мерой
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15.12.2020 13:26 Ответить
Что именно он делает как вынужденную меру?
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15.12.2020 16:25 Ответить
Минуточку!
Так Ермак сказал, что никакого плана "Б" не будет, будет дальнейшее заглядывание в глаза Путину, не?
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15.12.2020 12:27 Ответить
Це воно про яку державу бекає ?
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15.12.2020 12:28 Ответить
Кравчук знатний шахматист , але його старечий розум розриває непослідовність завдань від слуг Кремля з жОПУ та й ************* цих ідей в завдання від Медведчука. Ввсе відбувається занадто швидк,о й Кравчуківський старечий мізок не встигає - зіллють його скоро слідом за Фокіним. А потім й надалі будемо спостерігати за пожежними новинами від жОПУ- й їхні мізки теж почнуть текти. Вони ж все-таки не кращі за вишколкою за рашистських героїв отруйників.
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15.12.2020 13:18 Ответить
да то, что ты старое дерьмо за капитуляцию уже все поняли.
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15.12.2020 14:12 Ответить
Объясните, наконец, Кравчуку, что война в Украине необходима Москве и ни план Б ни план Х не поможет
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15.12.2020 15:11 Ответить
Схоже, що до Кравчука вже ніхто не дослухається, тому він навипередки діє
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15.12.2020 17:13 Ответить
Найшлась бы хоть какая внучка подсказать деду "рвать когти" из ТКГ по примеру Кучмы.
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15.12.2020 17:18 Ответить
Старий пердун комуняцкий, тобі вже давно вийти, причому зі всього. Щоб тебе взагалі не було видно, хитрожопий
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15.12.2020 17:56 Ответить
яку державу він мав на увазі? україна війну не розпочинала і тому вити з неї не зможе
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15.12.2020 18:40 Ответить
 
 