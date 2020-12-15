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Бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн украинцев из групп риска, - Степанов

Бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн украинцев из групп риска, - Степанов

Бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн человек из групп риска.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство здравоохранения разработало четкий план вакцинации и определило группы людей, которых мы обязаны вакцинировать за счет государства. Таких людей почти 21 млн. Мы считаем, что, в первую очередь, необходимо вакцинировать медработников, бойцов ООС, людей, пребывающих в интернатах, домах для людей пожилого возраста, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, людей старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями",- сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве снова резко увеличилось число новых заболевших COVID-19 за сутки - 1599, в тройке лидеров Одесчина - 830 и Черкасщина - 665

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Топ комментарии
+7
Понятно...значит самое трудоспособное население...то которое своим трудом наполняет бюджет должно подыхать...
Другого я от тупого зеленого стада и не ожидал...
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15.12.2020 09:58
+5
Думаю никого не удивит, что самая, самая "группа риска" - это депутаты и их семьи.
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15.12.2020 10:10
+4
Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня. Хроника одного преЗедента. От 12.12.2020
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15.12.2020 11:31
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Понятно...значит самое трудоспособное население...то которое своим трудом наполняет бюджет должно подыхать...
Другого я от тупого зеленого стада и не ожидал...
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15.12.2020 09:58 Ответить
правильно, на чому ж іще заробляти, як не на біді?
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15.12.2020 10:01 Ответить
Думаю никого не удивит, что самая, самая "группа риска" - это депутаты и их семьи.
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15.12.2020 10:10 Ответить
З населенням приблизно 43 млн, з них 21 млн група ризику? Серьезно??? Шукають зручну статтю витрат, де можа розпиляти...
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15.12.2020 10:21 Ответить
Ви не знаєте, що в Україні десь 13 мільйоні пенсіонерів ?
Це люди похилого віку.
Далі, в групі ризику медики, Армія...
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15.12.2020 11:48 Ответить
А сколько у них украинцев вообще?
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15.12.2020 10:38 Ответить
Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня. Хроника одного преЗедента. От 12.12.2020
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15.12.2020 11:31 Ответить
Ага .Це з яких розрахунків і коли ? Сцить в очі .
Ніхто нічого не закупав,навіть перемовини не збираються вести,надіються на 8 млн.доз,що хрін зна коли прибудуть....
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15.12.2020 12:34 Ответить
Можно смело предположить, что бесплатно будут святой водицей вакцинировать.
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15.12.2020 16:53 Ответить
Традиционный процент ЗЕЛЕНОГО ВРАНЬЯ = ПОЛПРОЦЕНТА. Зеля лично с экранов пообещал к 22.03 привезти из Китая 10 млн. лабораторных (ПЛР) тестов. Привёз всего 50 тысяч = полпроцента. С какой стати министр степанов должен врать меньше своего родного преЗЕдента??? Считаем ЛОЖЬ СТЕПАНОВА: полпроцента от обещанных "21млн." = 105тысяч - вот реальные цифры...
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15.12.2020 17:55 Ответить
 
 