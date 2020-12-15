2 663 11
Бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн украинцев из групп риска, - Степанов
Бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн человек из групп риска.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство здравоохранения разработало четкий план вакцинации и определило группы людей, которых мы обязаны вакцинировать за счет государства. Таких людей почти 21 млн. Мы считаем, что, в первую очередь, необходимо вакцинировать медработников, бойцов ООС, людей, пребывающих в интернатах, домах для людей пожилого возраста, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, людей старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями",- сказал он.
Топ комментарии
+7 Привет
показать весь комментарий15.12.2020 09:58
+5 Vladimir T fd7dc273
показать весь комментарий15.12.2020 10:10
+4 faust7808
показать весь комментарий15.12.2020 11:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Другого я от тупого зеленого стада и не ожидал...
Це люди похилого віку.
Далі, в групі ризику медики, Армія...
Ніхто нічого не закупав,навіть перемовини не збираються вести,надіються на 8 млн.доз,що хрін зна коли прибудуть....