"Слуга народа" Камельчук объяснил свои слова о "выдуманном" коронавирусе: "Речь о всемирном уровне, манипулировании цифрами и статистикой"

Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук объяснил свое резонансное заявление о том, что коронавирус COVID-19 является "выдуманной болезнью".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я верю в то, что люди болеют, я благодарен врачам за то, что они помогают становиться людям здоровее, ставят их на ноги. Я верю, что люди болеют гриппом, пневмонией, разными видами разной степени тяжести, верю, что есть SARS, и он был идентифицирован давно, что существуют коронавирусы, и они были идентифицированы давно, еще в Советском Союзе в 1960-х годах. В 2015 году некоторые турагентства не рекомендовали ехать в одну африканскую страну, потому что там был коронавирус", - сказал Камельчук.

По словам парламентария, речь идет о другом - "речь о всемирном уровне, манипулировании цифрами и статистикой".

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"Моя личная позиция – относительно того, под каким соусом это подается на мировом уровне. Все это похоже на мировую стратегию вакцинирования, которая не оставляет выбора тем людям, которые имеют право распоряжаться свои здоровьем по-другому. Нет доказательств того, что это передается именно таким способом от невакцинированного человека", - заявил нардеп.

Как отметил "слуга народа", эффективность тестов на коронавирус и вакцин вызывает вопросы:

"К сожалению, 120 факторов, которые заведены в тесты, не подтверждают того, что они эффективны, и заявление о 30-50% эффективности меня удивляет, как и об эффективности вакцин 70-50-95%".

По словам Камельчука, вакцинация от коронавируса в Украине, если она состоится, "должна быть проведена разумно, проверена, сертифицирована долгое время".

"Я говорю о праве человека, записанном в Конституции Украины – по собственному выбору проводить лечение, я говорю о правах в Европейской хартии, о том, о чем заявляют британские и европейские чиновники, что человека заставлять нельзя", - добавил он.

Напомним, ранее "слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью".

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