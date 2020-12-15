"Слуга народа" Камельчук объяснил свои слова о "выдуманном" коронавирусе: "Речь о всемирном уровне, манипулировании цифрами и статистикой"
Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук объяснил свое резонансное заявление о том, что коронавирус COVID-19 является "выдуманной болезнью".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Я верю в то, что люди болеют, я благодарен врачам за то, что они помогают становиться людям здоровее, ставят их на ноги. Я верю, что люди болеют гриппом, пневмонией, разными видами разной степени тяжести, верю, что есть SARS, и он был идентифицирован давно, что существуют коронавирусы, и они были идентифицированы давно, еще в Советском Союзе в 1960-х годах. В 2015 году некоторые турагентства не рекомендовали ехать в одну африканскую страну, потому что там был коронавирус", - сказал Камельчук.
По словам парламентария, речь идет о другом - "речь о всемирном уровне, манипулировании цифрами и статистикой".
"Моя личная позиция – относительно того, под каким соусом это подается на мировом уровне. Все это похоже на мировую стратегию вакцинирования, которая не оставляет выбора тем людям, которые имеют право распоряжаться свои здоровьем по-другому. Нет доказательств того, что это передается именно таким способом от невакцинированного человека", - заявил нардеп.
Как отметил "слуга народа", эффективность тестов на коронавирус и вакцин вызывает вопросы:
"К сожалению, 120 факторов, которые заведены в тесты, не подтверждают того, что они эффективны, и заявление о 30-50% эффективности меня удивляет, как и об эффективности вакцин 70-50-95%".
По словам Камельчука, вакцинация от коронавируса в Украине, если она состоится, "должна быть проведена разумно, проверена, сертифицирована долгое время".
"Я говорю о праве человека, записанном в Конституции Украины – по собственному выбору проводить лечение, я говорю о правах в Европейской хартии, о том, о чем заявляют британские и европейские чиновники, что человека заставлять нельзя", - добавил он.
Напомним, ранее "слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью".
Пожалуйста, подождите...
Там лагеря новые открывают и быдло трамбуют туда = нету зараженных.
Коронавирусыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-atlas2003-2 [2] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Coronaviridae) - семейство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B вирусов , включающее на май 2020 года 43 вида https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 РНК -содержащих вирусов, объединённых в два подсемействаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-ICTV_0-4 [4] , которые поражают млекопитающих, включая человека, птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B шиповидные отростки которого напоминают https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 солнечную корону https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-atlas2003-2 [2] . Известно 7 коронавирусов, поражающих человекаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-5 [5] : https://ru.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_229E HCoV-229E - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Alphacoronavirus&action=edit&redlink=1 Alphacoronavirus , впервые выявлен в середине 1960-х годов;https://ru.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_NL63 HCoV-NL63 - Alphacoronavirus, возбудитель был выявлен в Нидерландах в 2004 году;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_OC43 HCoV-OC43 - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Betacoronavirus&action=edit&redlink=1 Betacoronavirus A, возбудитель выявлен в 1967 году;https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Human_coronavirus_HKU1&action=edit&redlink=1 HCoV-HKU1 https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_HKU1 [en] - Betacoronavirus A, возбудитель обнаружен в Гонконге в 2005 году;https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV SARS-CoV - Betacoronavirus B, возбудитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC тяжёлого острого респираторного синдрома , первый случай заболевания которым был зарегистрирован в 2002 году;https://ru.wikipedia.org/wiki/MERS-CoV MERS-CoV - Betacoronavirus C, возбудитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC ближневосточного респираторного синдрома , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5 вспышка которого произошла в 2015 году;https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 - Betacoronavirus B, выявленный во второй половине 2019 года, вызвавший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19 пандемию пневмонии нового типа https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19 COVID-19 , и к весне 2020 года ставший всемирной проблемой, в результате чего были закрыты многие границы и введены экстренные меры безопасности (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD карантин , строгая изоляция и так далее).
H1N1https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=H1N2&action=edit&redlink=1 H1N2 https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=H2N2&action=edit&redlink=1 H2N2 https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=H3N2&action=edit&redlink=1 H3N2 https://ru.wikipedia.org/wiki/H5N1 H5N1 https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=H7N7&action=edit&redlink=1 H7N7 https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=H7N2&action=edit&redlink=1 H7N2 https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=H7N3&action=edit&redlink=1 H7N3 https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=H9N2&action=edit&redlink=1 H9N2 https://ru.wikipedia.org/wiki/H10N7 H10N7 а то похожи на свидетеля секты "Порох-марадёр" со стадиона.
лучше объясни нардепу, что в 15 году в Африке была выявлена вспышка не Ковид-19, а какого-то другого коронавируса. Хз, может птичьего, может сарса.
не вакцинированного человека "
Точно также ,как нет доказательств ,что НЕ передаётся.
https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD Орест Петренко
Вважаю, що камельчук - не бовдур. Він -небезпечний ворог. Подивіться його біографію, освіту. Він -бізнес-тренер. Говорить те, що приносить бабло. Доказ - не вилізає з Нашого і кумівських каналів. Шкода тільки, що його обрали "патріоти" з Сокаля і Червонограда
Работа - ротом.
Мне другое страшно - если он такой бред несет даже про вакцинацию, то сколько ахинеи он по другим темам нагородил? и ведь много лет продает себя как коучер. и успешно.
И наши люди это овнище покупают.. ходят на его курсы, он их учит стать успешными..
не удивительно что при таких учителях страна летит в сраку.
т.е. тебе зубы "лечили" так шо ты на всю жизнь обеспечен кошмарами, но зато "идентифицировали копровирусы" - ура! с песней фпиредъ!
совок сраный. б*же, всех совковых уродов бы согнать и отправить на какую-то территорию где они будут любить партию и "получать" полкило гнилых ******** к НГ, а так же все время чинить свои говножигули и даже маасквичи(если удастся в очереди 20 лет выстоять и не подохнуть от "бесплатной медицины")
мразь!
Дальнейшее объяснение ими предыдущей ахинеи
Теперь понятно, почему слуг в старину и надо сейчас пороть на конюшне
"Речь о всемирном уровне, манипулировании цифрами и статистикой"
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А откуда ты это знаешь? К тебе стекается статистика из всех стран, ты делаешь расчеты и находишь манипулирование цифрами МОЗом?
Не ври. Судя по всему, ты и таблицы умножения еще не знаешь.
Вы дебил?
А что это обязательное условие?
Мне вот интересно... Как по его мнению передаются вирусы, в частности коронавирусы, про какие он рассказывает ?)
Да миру пох на таких как Ковальчук и их мнения, верящих-неверящих в коронавирусы, лекарства и вакцины.
У мира есть проблемы и он их решает, можно сделать по другому, спрятаться под юбкой и делать вид что ничего нет и ничего не происходит и пытаться убеждать в этом других.
Але вибачаюсь, що згадав ваше призвіще)
И глупый "слуга" Камельчук..
Идиот не только делает заявление, но и выступает с разъяснением своего идиотизма.
А журналисты делают из этого сенсацию.
Или это глобальный заговор против человечества?
Я не сторонник параноидальных и конспирологических теорий.
Все, наблюдаемое нами в мире прививок, имеет вполне рациональное объяснение, и об этом речь уже заходила ранее.
Одна из самых больших проблем, связаных с прививками, состоит в том, что решения о проведении исследований и об их оценке, о составе вакцин, о прививочных календарях для детей принимаются без всякого контроля людьми, имеющими свои собственные финансовые или карьерные интересы в том, чтобы вакцин было как можно больше, непривитых, соответственно, как можно меньше.
При этом мнения независимых специалистов игнорируются.
Ни перед введением в состав вакцин, ни в течении десятков лет после того, никто из тех, кто был обязан это делать, не изучал токсичность ртути или алюминия, не говоря уже об их совместном влиянии.
В 1983г., уже тридцать лет назад, группа советских ученых предупреждала:
<<... Мертиолят, обычно используемый в качестве консерванта, не только непосредственно оказывает токсическое воздействие, но и способен изменять свойства клеток.
Этот факт означает, что использование мертиолята для консервации медицинских иммунобиологических препаратов, особенно предназначеных для детей недопустимо>>.
"
Він сказав: "Щеплення - найбільший убивця (the greatest killer)...
Дитина народжується здоровою.
Щеплення робить її хворою.
Всі ми бачили у своїй практиці, як найважчі хвороби починаються після щеплень..."
Это далеко не так просто, как кажется, поскольку затрагивает интересы производителей вакцин и тех, кого они кормят.
Хотя немалым количеством независимых научных исследований доказано, что ртуть крайне токсична для развивающейся нервной системы, чиновники от медицины, от которых зависит принятие решений, отвергают даже самые очевидные факты.
Одно лиш публичное признание того, что в течение десятков лет ртуть и алюминий, разрешенные ими к использованию в вакцинах, калечили детей, может привести к скандалу, последствия которого непредсказуемы.
Против производителей вакцин могут быть поданы иски на миллиарды долларов, а многие работники контролирующих органов и различные "специалисты по вакцинопрофилактике", которых в каждой стране больше чем достаточно, вынуждены будут распрощаться со своими теплыми высокодоходными местами.
На закрытом совещании по проблеме ртути в Норкроссе (Джорджия) в 2000 г., педиатр из крупного университетского госпиталя заявил:
"Медико-правовые последствия данных (о связи ртути и нарушений развития нервной системы у детей, - А.К.), находятся ли последние в причинной в связи друг с другом или нет, просто чудовищны...
Стоит лиш допустить, что причиной проблем с развитием нервной системы у ребенка стали вакцины, содержащие тиомерсал, как немедлено найдется псевдоученый, который поддержит иск своим заявлением о 'высокой степени вероятности'.
Но ни один хоть сколь-нибуть честный ученый не сможет заявить обратное при наличии этих данных.
Это правда.
Так что если будут возбуждены иски, мы в плохом положении в плане защиты, и я озабочен".
Разумеется, делается все, чтобы не допустить разоблачений."
Не випадково, що в "Обещании врача Росии" так і затверджується в якості високого професійного стандарту: "Направляти режим і лікування хворих до їхньої вигоди згідно з моїми силами та моїм розумінням...".
"Їхнє" розуміння своєї власної вигоди апріорно визначається і таким, що не заслуговує на увагу з боку професіоналів-медиків.
Право "направляти" розглядається як безумовний атрибут влади органів охорони здоров'я.
На цьому праві, як на ідеологічній основі, й будується практика в галузі вакцинації населення".
На жаль, не декларовані відповідно до конституції, які гарантують права громадян, а реальні взаємини лікар-пацієнт на пострадянському просторі, як раніше, побудовані на цій ідеології занепаду, і патетично висловлювана іншими російськими власниками дипломів про вищу медичну освіту думка про "неприпустимість не обгрунтованої відмови від щеплень" - краще тому підтвердження. Особливу увагу слід приділяти регулюванню державної політики в галузі вакцинопрофілактики. Я вважаю зовсім неприпустимим нинішній стан речей, за якого рішення питання про щеплення віддано на відкуп групі зацікавлених осіб, що забули про честь і совість, та стурбовані винятково власною вигодою, перетворивши вакцинацію на джерело збагачення. Необхідно залучити дійсно незалежних експертів та представників громадскості.
Жодне нове щеплення і жодна додаткова доза старої вакцини не повинна з'явитися в календарі щеплень без широкого і відкритиго обговорення необхідності такого заходу всіма зацікавленими особами. Необхідно, нехай і з запізненням у десятки років, різко засудити практику кулуарних рішень "вакцинаторського політбюро", що мають величезне значення для мільйонів людей і майбутнього націй у цілому, і вперше вголос та відкрито обговорити календар щеплень, прислухаючись до думки не тільки вакцинаторів, але й рядових лікарів, імунологів, фахівців з реабілітації, статистиків, нарешті "просто" батьків. Також вкрай необхідно створити систему обліку післявакцинальних ускладнень непідзвітну органам охорони здоров'я, аналог американської VAERS, з відкритою для громадскості базою даних.
Я вважаю, що потрібно утворити фінансований державою інститут незалежної судово-медичної експертизи з філіями в усіх великих містах, куди зможуть звернутися батьки скалічених щепленнями та загиблих від них дітей, а також всі, хто вважає, що вакцинація зашкодила їхньому здоров'ю."
Формальдегід (у своїй рідкій формі має назву формаліну), яким проводиться хімічна інактивація вірусів та бактерій, що використовуються у вакцинах, є відомим канцерогеном (речовиною, що викликає рак).
У доповіді спеціальної комісії з формальдегіду Міністерства охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища Нідерландів, опублікованій 6 травня 1982 р., повідомляється:
"Представлені дані вказують на те, що формальдегід має генотоксичні та канцерогенні властивості. Результати великої кількості короткочасних досліджень мутагенності формальдегіду були переважно позитивними, він викликав як генні мутації, так і хромосомні аберації... На підставі наявних нині даних можна вважати, що формальдегід має характер повного канцерогену в тому сенсі, що його можна охарактеризувати як слабкого ініціатора з промоторною дією при превищені певної концентрації". Використовується у сільському господарстві в якості гермициду, фунгіциду та інсектициду. Проникнення формальдегіду до травного тракту викликає симптоми важкого отруєння - сильний біль у животі, блювоту кров'ю, появу білку та крові в сечі, ураження нирок, яке призводить до припинення відділення сечі, ацитоз, запаморочення, кома й смерть. Те, що формальдегід нездатний виконувати покладені на нього функції інактивації, з'ясувалося ще 1950-х рр., коли чимало людей постраждало від вакцин Солка (див. розділ про поліомієліт). У суспензії, яку являє собою вакцина, віруси частково зліплюються та покриваються білковим "сміттям", міцність якого формалін у звичайній своїй концентрації тільки підвищує. Потрапляючи до організму, білкова оболонка руйнується ферментами, і віруси виходять на волю, починаючи розмножуватися в тілі щепленого та призводити до хвороби і навіть до смерті. З тих пір жодного рішення цієї проблеми знайдено не було. Через його нефективність в інактивації інфекційних агентів та чітко задокументовану здатність викликати отруєння організму, застосування формальдегіду (формаліну) не має жодного виправдання і лише відображає небажання виробників вакцин розробляти нові технології, коли держава, нав'язуючи їхню продукцію, гарантує їм відмінні доходи від старих. Дослідження, що доводять безпечність наявності формальдегіду у складі вакцин, не існує."
Високотоксична речовина, яку отримують з кам'яновугільного дьогтю.
Використовують у вакцинах в якості консерванту.
Здатний викликати шок, слабкість, конвульсії, ураження нирок, серцеву недостатність, смерть.
Фенол є відомою протоплазматичною отрутою, яка токсична для всіх без винятку клітин організму. Він придущує фагоцитоз і, відповідно, первинну імунну відповідь.
Таким чином, вакцини, що містять фенол, насправді не підсилюють, а послабляють імунітет, причому найважливішу його ланку - клітинну. Фенол міститься також у пробі Манту, яка щорічно проводиться у російських школах. Вакцини, з одного боку, "вкидають" до організму патогени, а з іншого боку, своїми токсичними складовими позбавляють його можливості проти них оборонятися. Досліджень, які могли б продемонструвати безпечність введення фенолу та його акумуляції в дитячому організмі, ніколи не проводилося."
Существует несколько видов гриппозных прививок.
Общее для них то, что вакцины делают "вслепую".
Это означает, что в тот момент, когда готовят вакцину на данный сезон, еще неизвестна разновидность вируса гриппа, от которого ожидают эпидемию.
В результате производят вакцины против одного вида гриппа, а на деле приходится столкнуться с другим.
В одной из статей сообщается: "Основной причиной недостаточной єффективности противогриппозних вакцин является високая изменчивость циркулирующего вируса гриппа, появление нового (или возврат старого) подтипа вируса.
В связи с етим очень редко достигается соответствие вакцинного штамма епидемическому".
Таким образом, велика вероятность того, что согласившийся на вакцинацию против гриппа получит в самом лучшем случає совершенно безполезную прививку.
Но даже тогда, когда удается угадать разновидность вируса, число заболевших не уменьшается, посколько прививка подавляет иммунитет.
Даже если она делает привитого более устойчивым к определенному вирусу, в тоже время она снижает его устойчивость в отношении других респираторных вирусов (и не только их).
В статье коллектива российских авторов сообщается: "Борьба с гриппом у нас в стране ведется уже более 30 лет.
Ежегодная массовая вакцинация населения, проводимая в 1970-1980 гг., помнению наших ученых и специалистов, занимающихся этой проблемой, не только не привела к снижению заболеваэмости гриппом и ОРВИ, но и не замедлила темпов роста этих инфекций.
Так, в Москве в период найболее активного проведения вакцинации против гриппа (1980-1986гг.) отмечался значительный рост заболеваемости в группе гриппоподобных инфекций, а отмена вакцинации сопровождалась резким снижением заболеваемости ОРВИ".
Яснее определить истинную пользу прививок против гриппа невозможно.
Иногда приходится слишать, что прививки от гриппа нужни-де пожилым людям, поскольку те особенно рискуют осложнениями болезни.
Однако недавнее исследование в Великобритании показало, что вакцинация от гриппа ничуть не уменьшила число госпитализаций пожилых из-за осложнений ОРВИ.
Систематические обзоры научных исследований "Сотрудничества Кокрейн", считающиеся найболее точными, не смогли обнаружить доказательств пользы противогриппозных вакцин ни для пожилых людей, ни для работников здравохранения, ухаживающих за пожилыми, ни для здоровых взрослых, ни для здоровых детей.
Попросту говоря, эффективность этих вакцин в предотвращении гриппа - полная фикция."
Один з найтоксичніших хімічних елементів, шкідливу дію якого на організм людини доведено вже досить давно. "Ртуть токсична у будь-якій своїй формі...
Використання ... ртутних реагентів в якості інсекцидів та фунгіцидів призвело до слабких та сильних отруєнь, що зачепили тисячі людей... Вживання лише 1 г ртутної солі є смертельним... Органічні похідні ртуті, такі, як хлорид метилртуті CH2HgCl, високотоксичні через їхню летучість... У організмі людини концентрація ртуті зменьшується удвічі за період від декількох місяців до декількох років. Токсичний ефект може бути прихованим, і симптоми отруєння можуть з'явитися тільки за кілька років". Токсичність ртуті залежить як від форми, в якій вона потрапляє до організму, так і від шляхів проникнення. "Ртуть в елементному вигляді (Hg0) погано поглинається в шлунково-кишковому тракті (судячи з дослідів на тваринах, меньше 1%), але це дуже легко відбувається при інгаляції ртутних парів.
Абсорбцію в шлунку та кишковому тракті міченої ртуті 203Hg було докладно досліджено в людському організмі, і для слідових доз неорганічної ртуті, отриманих з їжею, вона становить приблизно 7% ... тоді як метилртуть CH3Hg сорбується людським організмом на 95% незалежно від того, одержана метилртуть з їжею чи у інший спосіб". Ртуть потрапляє до організму людини з навколишнього середовища, вода та їжа, при цьому деякі продукти накопичують її особливо активно: "У деяких продуктах може втримуватися значна кількість з'єднань ртуті, наприклад, у морській рибі, грибах і коренеплодах...". Імовірно, неможливість видалення ртуті з організму, пов'язана з генетичним дефіцитом або віковими змінами, відіграє вирішальну роль у патогенезі деяких хвороб. Наприклад, у хворих, що померли від ділятаційної кардіоміопатії (хвороби, що вражає молодих спортсменів, одного з головних показань для трансплантації серця у наші дні), рівень вмісту ртуті у серцевому м'язі в 22 000 (!) разів перевищував рівень вмісту її в інших тканинах або у серцевому м'язі хворих, що померли від інших форм серцевих захворювань. Є відомості про причетність ртуті до розвитку хвороби Альцгеймера."
Додатково обговорюються деякі хвороби, щеплень проти яких поки що немає у календарі вакцинації Росії, але є у інших країнах. Докладно аналізується склад вакцин та можливі післявакцинальні ускладнення, наводяться факти, що дозволяють побачити іншу сторону "медалі" вакцинації та дізнатися точку зору людей, що виступають проти щеплень. Окремий розділ присвячено натуральні віспі, перемога людства над якою й дотепер вважається головним доказом успіху вакцинації. Особливу цінність являє те, що у книзі пильна увага приділяється історії виникнення профілактичних щеплень та впровадження їх у медичну практику, що дотепер практично не висвітлювалося у літературі українською мовою. Книга містить багатий апарат посилань, цитат та коментаріїв; використана велика кількість матеріалів, що малодоступні пересічному читачу.
У додатках наведено документи, що гарантують права громадян України на свободу вибору у ставленні до щеплень. Незважаючи на складність питань, що обговорюються, книга написана живою легкою мовою та спрямована на широке коло читачів, що цікавляться проблемами медицини та здоров'я."
немає, імовірно, такої медичної школи, яка не пропонувала б своїх перевірених засобів.
Думаю, що всі школи можуть погодитись між собою у тому, що хворий повинен залишатися у ліжку, пити велику кількість рідини - мінеральної води та натуральних соків, особливо цитрусових (але не напоїв або так званих нектарів, що являють собою суміш цукрового сиропу з водою), відмовитися від їжі як мінімум на весь період температури й приймати вітаміни - у першу чергу С. Про роль вітаміну С та можливості його застосування для лікування інфекційних хвороб ми будемо надалі говорити ще не раз.
Поки що обмежуся цитатою: «Щодо впливу аскорбінової кислоти на імунні реакції, важливо відзначити здатність її стимулювати клітинний імунітет... Було доведено, що гіповітаміноз та авітаміноз С призводять до зниження стійкості тварин до інфекційних захворювань, і це підтверджувалося значним пригніченням вироблення антитіл, гальмуванням фагоцитозу й одночасно дискоординацією функції надниркових залоз... зниженням інтенсивності нуклеїнового та білкового обміну... Аналіз літератури останніх років переконує, що дефіцит вітаміну С, як правило, викликає помітне порушення функціонування Т-системи лімфоцитів... відзначений чіткий зв'язок синтезу антитіл і концентрації вітаміну С у лімфоїдних утвореннях... Виражена недостатність вітаміну С визначається при багатьох повітряно-краплинних інфекціях: грипі, кору, кашлюку, дифтерії... Загальновизнаним є обов'язкове включення вітаміну С до комплексної терапії хворих на грип, кір, кашлюк та дифтерію...».
Якщо ви не бажаєте серйозної тривалості або ускладнень хвороби, штучно знижувати температуру не треба (у всякому разі, якщо вона не досягла 39 град С, хоча навіть тоді гострої потреби немає)." /Безжальна імунізація/
* Грип - це одне з численних захворювань, що входять до групи ГРВІ, причому не найпоширеніше (до 40% ГРВІ викликають риновіруси).
* Неефективність вакцини, пов'язана, у першу чергу, з необхідністю вгадувати різновид вірусів, який буде переважати у наступному сезоні, прекрасно задокументовано в научній літературі.
* Щеплення від грипу пов'язане з чималою кількістю ускладнень з боку нервної системи.
* Потужні рекламні кампанії, що організовують виробники та розповсюджувачі вакцин, спрямовані винятково на просування останніх на ринку та не мають нічого спільного з турботою про реальне благо населення.
* Існує чимало ефективних методів профілактики й лікування грипу, натуропатичних та гомеопатичних, які ігноруються системою охорони здоров'я на користь щеплень.
"/Безжальна імунізація/
За деякими оцінками, максимальна їхня ефективність у літніх людей - 52-67%.
Цілком марними виявляються при ближчому розгляду щеплення й дітям, що добре видно на прикладі Японії, де масові щеплення грипу стартували ще у 1960 р. (було щеплено 3 млн. школярів). У 1976 р. щеплення від грипу було проголошено обов'зковим, і 17 млн. школярів з усіх вікових груп двічі на рік його справно отримували. Закінчилося усе повним провалом.
Захворюваність на грип не тільки не знизилася, але й зросла у 12 разів (з 5 до 60 хворих на 100 тис.). Починаючи з 1989 р. кількість щеплених школярів почала різко скорочуватися й у підсумку знизилася в три рази (з 60% до 20%), але захворюваність на грип при цьому не зросла. Крім неефективності щеплень, вони виявилася далеко не безпечними. Протягом 1972-79 рр. було подано 142 позови з вимогами компенсації нанесеного щепленнями збитку. З найважчих наслідків щеплення 50 дітей померли, 35 одержали важку епілепсію, а 65 почали відставати у розумовому розвитку. " /Безжальна імунізація/ Бажаєте перевірити історичні факти на собі? Може краще почекати поки всі наші депутати перевірять вакцини на собі. Але почекаємо на результат хоча-би рік.
Питання про ефективність вакцин проти грипу тісно пов'язане з особливостями самого вірусу.
Оскільки клітинний імунітет, за цитованим вище делікатним висловом, індукується ними "дуже слабко" (що у перекладі з наукової на нормальну людську мову означає, що не індукується взагалі), то, виходить, залишається сподіватися тільки на гуморальний імунітет, тобто на антитіла. Вірусу грипу властива фантастична мінливість. А "будь-яка мінливість вірусу в рамках антигенного шифра (виникнення нових варіантів того самого підтипу вірусу) призводить до його "вислизання" від антитіл, індукованих вакцинним штамом при використані живої вакцини та строго визначеного набору антигенів у інактивованих вакцинах".
Тому сама ідея вакцинопрофілактики грипу видається найвищою мірою сумнівною.
Висока сероконверсія (утворення специфічних антитіл) може не мати нічого спільного з рівнем справжнього захисту від грипу цього року, що, імовірно, і відбувається в дійсності.
Дуже добре це було підтверджено на прикладі спалаху важкого грипу (10% смертність) в одному з голландських будинків для людей похилого віку. Були щеплені дві третини мешканців. Захворюваність серед щеплених склала 50%, серед нещеплених - 48%. "/Безжальна імунізація/
У людей, втім, коротка пам'ять, і щеплення продовжилися, ніби й нічого не сталося, у наступному сезоні. З 1978 по 1981 рр. у США було зареєстровано ще 575 випадків синдрому Гійєна-Барре, 67% з яких припали на тих, хто був щеплений раніше у 1977 р., а потім отримав друге щеплення від грипу. Це могло означати лише одне - вакцини сенсибілізували (підвищували чутливість), і кожна наступна доза підвищувала небезпеку розвитку ускладнення. До речі, й епідемія грипу 1979-1980 рр., коли щеплення робилися особливо ретельно, не звернула на вакцинації жодної уваги. Цілком імовірно, що щеплення лише посприяли розвитку епідемії, послабивши імунну систему її майбутніх жертв.
Про всі ці факти не гріх би пам'ятати не тільки рядовим громадянам, але у першу чергу тим, хто погрожує тотальними щепленнями населенню у світлі то атипової пневмонії, то західно-нільської лихоманки, то пташиного грипу... З 1976 р. повідомлення про випадки синдрому Гійєна-Барре, невіддільно, мов тінь, переслідують кампанії щеплень від грипу.
Нещодавно колектив американських дослідників вивчив базу даних Системи повідомлень про побічні ефекти щеплень (VAERS) на предмет аналізу зв'язку синдрому Гійєна-Барре з цими щепленнями. В VAERS було зареєстровано 382 випадки синдрому Гійєна-Барре, що розвинувся після щеплень проти грипу у період з 1991 по 1999 рр. (нагадаю, що за наявними оцінками в VAERS реєструється від 1 до 10% випадків післявакцинальних ускладнень, так що справжня кількість випадків синдрому Гійєна-Барре має бути набагато вищою).
Автори заявили, що ризик синдрому Гійєна-Барре у дорослих після щеплення від грипу значно перевищує такий після щеплення від правця та дифтерії (ця група ними була взята в якості контрольної). Вони виявили високу концентрацію ендотоксину вірусу грипу в грипозних вакцинах: вона перевищувала у 125-1250 (!) разів концентрацію відповідного ендотоксину у вакцині від правця та дифтерії. Що ж стосується біологічного механізму розвитку синдрому Гійєна-Барре, то дослідники припустили, що до нього призводить сполучення високої концентрації ендотоксину та аутоімунні реакції, викликані введенням вакцини.
" /Безжальна імунізація/
https://poshtivka.org/http-poshtivka-org-naukovtsi-zayavyly-shho-vynajshly-vaktsynu-proty-raku/
"Разберемся с прививками. Часть 1. Введение.
7. Сначала я никак не мог этого понять. Как может быть, что эти очень умные и образованные люди становятся настолько религиозны и неадекватны, как только речь заходит об этой сугубо научной теме. А потом я, кажется, понял. Они все уже привили своих детей, и, как и большинство родителей, сняли с себя ответственность за это решение, и делегировали его другим. Подсознательно они понимают, что если окажется, что прививки не совсем безобидны, то они подвергли опасности здоровье, и возможно даже жизнь своих детей. Осознать такое трудно. Намного легче жить, думая, что ребёнок уже родился такой. С аллергией, с задержкой развития, с постоянными отитами, с каким-либо аутоиммунным заболеванием, или даже с букетом болезней. Очень сложно жить со знанием того, что эту болезнь ты подарил ему сам. Делегируя полномочия, и сняв с себя ответственность за это решение. Ревностно защищая прививки, даже ничего о них не зная, эти родители защищают себя от мощного когнитивного диссонанса. Поэтому если вы уже полностью привили своих детей, новых прививок делать не собираетесь, а до внуков еще далеко, наверное вам не стоит интересоваться этой темой. Хотя с другой стороны, многие последствия прививок вылечиваются, если осознать, что они приобретённые, а не врождённые." Оригінал тут: https://amantonio.livejournal.com/20771.html