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Госпогранслужба (6138) граница (5146) россия (93011) Дейнеко Сергей (83)

В инженерном обустройстве нуждается еще как минимум 1,5 тыс. км границы с РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

В инженерном обустройстве нуждается еще как минимум 1,5 тыс. км границы с РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отмечает, что в рамках проекта по инженерному обустройству государственной границы Украины с РФ необходимо провести работы еще как минимум на 1500 км ее протяженности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"В Сумской области работа еще не начиналась, сейчас там проводятся поисковые работы. Это 568 км границы. На участке Черниговской области мы обустроили 10% границы, остается еще 250-270 км. В Луганской области сделано 110 км, остается где-то 380 км. Как минимум 1500 км границы с РФ еще нужно инженерно обустроить", - сказал Дейнеко.

Он отметил, что в условиях пандемии и дефицита государственного бюджета в Украине Госпогранслужба может частично обустраивать границу своими силами, поскольку у нее есть инженерные подразделения.

"В конце ноября Госпогранслужба получила разрешение на проведение хозяйственной деятельности, мы год работали над этим вопросом. Отныне мы будем сами производить колючую проволоку "Егоза". Закупать её очень дорого… Будем производить колючую проволоку исключительно для своих нужд, речь не идет о возможности реализации", - пояснил Дейнеко.

По его словам, также Госпогранслужба может своими силами, техникой, инженерными подразделениями проводить инженерное обустройство границы: выкапывать противотранспортный ров, обустраивать контрольно-следовую полосу. "Единственное, что нам нужно будет немного увеличить бюджет на закупку горюче-смазочных материалов. Но все-таки это будет гораздо дешевле, чем это будут делать подрядные организации", - рассказал руководитель ведомства.

"Нам остаются только рокадные дороги… Здесь нам нужна будет помощь. Также есть потребность в построении наблюдательных башен. Но мы работаем с нашими партнерами, в том числе стратегическими, и пытаемся получить оборудование, а именно видеокамеры, тепловизоры от них. Поэтому я думаю, что нам удастся значительно снизить стоимость этого проекта", - указал глава Госпогранслужбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба не видит угроз Украине со стороны Беларуси, - Дейнеко

По словам Дейнеко, партнеры отмечают, что действительно видят изменения, которые происходит в ведомстве, охотно помогают, однако хотелось бы, чтобы эта помощь была больше.

"Мы же не только себя защищаем, мы защищаем Европу, фактически, стоим на грани между Россией и Европой… Причем нам не нужны средства: если вы производите хорошего качества камеры, тепловизоры, пожалуйста, дайте их. Я вообще не хочу связываться с этими закупками, чтобы даже не давать повода подумать, что мы можем как-то не так закупать и что-то мудрить. Нет, дайте продукцию, мы будем благодарны", - заверил он.

Дейнеко отметил, что Госпогранслужба получила на инженерное обустройство границы с РФ в 2020 году 400 млн грн. В то же время проект инженерного обустройства границы с РФ начинался с цифры 4,1 млрд грн, в дальнейшем был сокращен до 2,5 млрд грн. "За все эти годы мы получили 1,7 млрд грн. И я не могу сейчас сказать, что у нас есть завершенный с готовностью "под ключ" участок государственной границы хотя бы в одной области", - добавил он.

Глава Госпогранслужбы указал, что в июне этого года Эстония заявила о том, что намерена провести инженерное обустройство своего участка границы с РФ, который составляет около 135 км. "Эстонцы выделяют на эти работы 130 млн евро, то есть почти 1 млн евро на 1 км. В Украине протяженность государственной границы с РФ - почти 2300 км. Можете посчитать, сколько бы нам нужно было средств. Это почти 2,3 млрд евро", - сказал Дейнеко.
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Топ комментарии
+3
Інженерні споруди не врятують, потрібно будувати лінію оборони!
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15.12.2020 10:49
+3
А як гнали на Яценюка, бо знали, що лазейка для кацапів прикриється і потрібно буде жити як живуть цивілізовані люди і ходити через парадний вхід, а не городами і бур'янами, як звикли кацапи. Виходить, що Яценюк все правильно робив.
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15.12.2020 11:10
+2
Да. Десяток новых КПВВ с Лугандоном и автобан до Киева . Стройте , зебилы! И не забудьте продолжить разминирование
В инженерном обустройстве нуждается еще как минимум 1,5 тыс. км границы с РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 8548
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15.12.2020 10:32
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Та да, надо опять начинать стену копать за 8 лярдов
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15.12.2020 10:31 Ответить
Саботаж, і почав його порохобарига, беня хотів за 300 млн. грн зробити це облаштування, але включили тормоз і по роботі і по коштам, винних сепарів до відповідальності.
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15.12.2020 10:46 Ответить
Інженерні споруди не врятують, потрібно будувати лінію оборони!
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15.12.2020 10:49 Ответить
Денег дашь?
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15.12.2020 19:49 Ответить
Можу лопату дати.
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15.12.2020 20:54 Ответить
Усі диванні балаболи такі - язик (як частина тіла) як лопата!
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15.12.2020 23:29 Ответить
беня хотів...він може лише будку пофарбувати
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15.12.2020 12:26 Ответить
Да. Десяток новых КПВВ с Лугандоном и автобан до Киева . Стройте , зебилы! И не забудьте продолжить разминирование
В инженерном обустройстве нуждается еще как минимум 1,5 тыс. км границы с РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 8548
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15.12.2020 10:32 Ответить
А як гнали на Яценюка, бо знали, що лазейка для кацапів прикриється і потрібно буде жити як живуть цивілізовані люди і ходити через парадний вхід, а не городами і бур'янами, як звикли кацапи. Виходить, що Яценюк все правильно робив.
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15.12.2020 11:10 Ответить
Яйценюк, гонив, що будує на кордоні "стіну", але виявилося що рив нору, що й відповідає фізіології кролів..
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15.12.2020 11:24 Ответить
не дми...в рівчаку 2 стіни
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15.12.2020 12:23 Ответить
Дебіл, прочитав, яку суму реально отримали на Стіну за всі роки? Як на три кілометри дороги "Великого крадівництва"...
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15.12.2020 12:32 Ответить
Дуже приємно познайомитись з Дебілом, в жіночому тілі, навіть не підозрював що серед подібних, теж є транссексуали...
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15.12.2020 13:49 Ответить
В голові у тебе тільки кацапський "витерок"!
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15.12.2020 19:51 Ответить
Леся, як швидко ти все собі позашивала, пришила пісюна і стала Егоркою...
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15.12.2020 20:49 Ответить
міни дешевше.
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15.12.2020 11:19 Ответить
А где ж стена,которую строил яйценюх?
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15.12.2020 11:31 Ответить
Ще одне обізвалось, що не вміє рахувати))
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15.12.2020 12:33 Ответить
сухопутная - 1925,8 км - то есть за всё время оборудовали 425 км.
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15.12.2020 12:52 Ответить
Якого придуркам не вистачає облаштування. Кулемет і границя на замок.
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15.12.2020 14:58 Ответить
 
 