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Байден (2762) выборы (22669) путин (30484) США (24834)

"Готов к взаимодействию и контактам", - Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Президент России Владимир Путин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой в президентских выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 15 декабря.

В телеграмме российский президент пожелал избранному президенту США всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США "могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир".

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", - сказал Путин.

Он также отметил, что конструктивное российско-американское сотрудничество отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США "ясной победой" и осудил Трампа

Ранее во вторник стало известно, что Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.

Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США еще 7 ноября - до официального объявления результатов голосования.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отсутствие поздравлений от президента России Владимира Путина Джо Байдену, указывал на это обстоятельство. 23 ноября, вновь комментируя этот вопрос, Песков заверил, что Россия направит поздравления с победой на выборах президента США, когда об этом факте будет объявлено официально и завершится рассмотрение всех судебных исков.
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Топ комментарии
+32
мажь норку салом норки
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15.12.2020 10:41
+28
"Готов к взаимодействию и контактам", - Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 8019
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15.12.2020 10:41
+25
"Готов к взаимодействию и контактам", - Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 1248
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15.12.2020 10:44
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мажь норку салом норки
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15.12.2020 10:41 Ответить
"Готов к взаимодействию и контактам", - Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 8019
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15.12.2020 10:41 Ответить
Ох и ждёт твоё очко взаимодействия с бутылкой брэнди,путлерок. Быть тебе законтаченым.)
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15.12.2020 10:41 Ответить
Квадратный штоф от вискаря!
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15.12.2020 12:41 Ответить
И штоф должен быть инкрустированный, с крупными стразами
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15.12.2020 12:57 Ответить
Путин уже не способен к контактам. Отсутствие эрекции исключает активные, а рак прямой кишки - пассивные.
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15.12.2020 11:35 Ответить
Петля из намыленной веревки ему не помешает, в тесном контакте с его крысиной шеей.
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15.12.2020 11:58 Ответить
"Готов к взаимодействию и контактам" -

"Готов к взаимодействию и контактам", - Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 8759
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15.12.2020 10:44 Ответить
Уже разродился. Понял, что карта бита
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15.12.2020 10:44 Ответить
"Готов к взаимодействию и контактам", - Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 1248
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15.12.2020 10:44 Ответить
Ну ,, ЗА БАЙДЕНА . !! .
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15.12.2020 10:55 Ответить
Сарказм здесь неуместен! Сейчас в козлостане начнется: " А я сильнее тебя люблю мистера Байдена!" Где там Симонян с Американским флагом??
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15.12.2020 11:45 Ответить
Ищет скотыняка боброедская, спрос большой , ***** отмашку дал поздравлять, все жополизы взяли под козырек и раскупили звездно-полосатый.
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15.12.2020 12:59 Ответить
Жирик в женских очках - уже не прячется.
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15.12.2020 11:32 Ответить
На выборах в США , - ПУКин проиграл Байдэну !! --Опять ВАЛЯНКАМ САНКЦЫИ НАВАЛЯЮТ ! -- .-- Пис6ец НЕМЫТОЙ !!!.. !...
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15.12.2020 10:46 Ответить
Та не, вазелином не отделается. Мыло душистое и веревку пушистую пусть готовит.
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15.12.2020 10:47 Ответить
Главный вызов и проблема мира это ты, **** плешивая.
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15.12.2020 10:48 Ответить
+++
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15.12.2020 13:00 Ответить
>решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир

как называется болезнь когда рвутся мир спасать?
у себя в лаптестане проблемы решите сначалаИсточник: https://censor.net/ru/n3236990
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15.12.2020 10:48 Ответить
Пуйло был последний из руководителей ? Или у стран бензоколонок своя очередь с поздравлениями ! Перед введением эмбарго !
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15.12.2020 10:48 Ответить
А где ж все консервы, рашистюки-трампистюки? Дана команда разбегаться за ненадобностью?
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15.12.2020 10:50 Ответить
методички обновляют, в обеду подтянутся
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15.12.2020 10:54 Ответить
Фуйло спиною відчув, щось погане, напевно будуть бити і можливо ногами.
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15.12.2020 10:58 Ответить
Спиною ???
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15.12.2020 12:33 Ответить
Угу. Сразу проси вазелин для контактов
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15.12.2020 10:53 Ответить
***** это не поможет
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15.12.2020 10:55 Ответить
Владімір. Путін називається Владімір, а не Володимир. Витравіть русскій мір зі своєї голови - не одомашнюйте ту скотину.
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15.12.2020 10:56 Ответить
не опоздал и не поспешил
с поздравлением
вспомните Порошенко
поздравлял наперед -- что вышло
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15.12.2020 10:56 Ответить
хорошо норку лизнул
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15.12.2020 10:57 Ответить
Владык памперсы смени.
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15.12.2020 12:41 Ответить
"Готовий до взаємодії і контактів", - Путін привітав Байдена з перемогою на виборах президента США - Цензор.НЕТ 5608
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15.12.2020 10:57 Ответить
Подносчик чемоданов Собчяка рассчитывает на взаимодействие..)))
Орлу со свиньёй не по пути....
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15.12.2020 10:58 Ответить
US-Präsident Biden:

- Genosse Putin, machen Sie sich bereit!
Führer Putin:
- Immer bereit!
"Готовий до взаємодії і контактів", - Путін привітав Байдена з перемогою на виборах президента США - Цензор.НЕТ 287
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15.12.2020 11:02 Ответить
"Готовий до взаємодії і контактів", - Путін привітав Байдена з перемогою на виборах президента США - Цензор.НЕТ 5484
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15.12.2020 12:01 Ответить
Если бы касапы знали , во сколько пенсий обошлись им эти американсские выборы - - .
- - -Они бы это т Кремль по кирпичику разнесли б.

..
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15.12.2020 11:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eoOlJ4B24LE Барышня уже легли и просят
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15.12.2020 11:03 Ответить
а старесенький ху@ло
вставив й тут своє "кайло",
Лізе Байдена вітати,
Знає, що з ним зроблять штати...
Ти ху@льонок не газуй
В бункер поглибше піzдуй.
Бо Штати тебе спіймають,
І навічно поховають.
За цим Байден довго йшов,
Щоб цей вбивця геть пішов.
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15.12.2020 11:06 Ответить
Павел дальнобойщик ещё сегодня утром вещаль, шо оказуеЦЦа, все выборщики голосовали за трумпа, но якобы пробайденовские СМИ это скрЫвают))) Шо только не придумают трампистюки
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15.12.2020 11:07 Ответить
Трампистюки все глубже и глубже погружаются в альтернативную реальность. Дадут заработать психиатрам.
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15.12.2020 11:18 Ответить
Конец эпохи клоунов,приближается.
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15.12.2020 12:43 Ответить
Да с ним вообще клиника ...как бы он не повесился теперь))))
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15.12.2020 11:20 Ответить
Консерва павлiк не павеситса...
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15.12.2020 12:19 Ответить
Ну как Путину не стыдно?!!! В его годы Ленин уже в Мавзолее лежал!!!
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15.12.2020 12:20 Ответить
Буде тобі падло кургузе контакти,лише встигай штани знімати та рота ширше роззявляти.
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15.12.2020 11:10 Ответить
Ничтожная новость: шкет с бензоколонки поздравил самого Байдена... Галантерейщик и кардинал, *****.
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15.12.2020 11:24 Ответить
Всегда, в любую бочку меда ******** закинет свою ложку дерьма, тем более если этот мед не его.
Вот и тут - поздравил *****, хотя и понимает что его поздравления Байдену до одного места,
но для того и поздравил, крыса, чтобы вкус победы, своим дерьмовым напоминанием о себе, подпортить. Помойка крысиная а не страна.
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15.12.2020 11:27 Ответить
Будет тебе контакт. Только потом не плакать.
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15.12.2020 11:30 Ответить
Бггг)))пуйло нашего зекретина даже опередило с официальным поздравлением
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15.12.2020 11:34 Ответить
У путина очко заиграло - будет ему теперь контакт. Обхохочется.
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15.12.2020 11:35 Ответить
Терпение. все будет: и чай и какао с мороженым. И отбивная из тебя будет, хрень малозаметная, но жутко смердючая. Тебе понравится.
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15.12.2020 11:41 Ответить
ну если даже ***** поздравило, то дональдушка стопроцентно все, приплыл.
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15.12.2020 11:44 Ответить
І що,Байден цього недомірка нахрін не послав?
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15.12.2020 11:50 Ответить
Помниться.., Как ПУКин ТРИЖДЫ поздравлял Януковоща с победой на "выборах " - и ЕЩЕ ДО ОГЛАШЕННИЯ результатов !!! .. . Но УКРАИНЦЫ его ПОСЛАЛИ на его болота!!... ..
ПукИн - до оглашения результатов - - поздравил Лукашенко - - НО и там все еще не однозначно.. ...... .
А на выборах в США - - - ПУКин заигрался в """ ОФИЦЫАЛЬНОСТЬ "".." СТРАТЕГ " ШТОПАНЫЙ !.....
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15.12.2020 11:51 Ответить
"Готовий до взаємодії і контактів", - Путін привітав Байдена з перемогою на виборах президента США - Цензор.НЕТ 2120
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15.12.2020 11:54 Ответить
Почему в телеграмме, а не в триттере))
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15.12.2020 11:58 Ответить
отправляем бригаду на празднование. Коломойский, Гетманцев, Фирташ
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15.12.2020 11:59 Ответить
Поздоровлення американського народу з новим 2021 роком
http://www.youtube.com/watch?v=h_jrebvmPlk
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15.12.2020 12:05 Ответить
Чуствует говна кусок, что жареным запахло. Поздравления, сотрудничество... Хер тебе на лопате, пока не начнешь вести себя как человек, а не бешеная собака.
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15.12.2020 12:05 Ответить
офф топ


Два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с министром иностранных дел россеи Сергеем Лавровым, он находится в стране с рабочим визитом.

Количество ножей в спине достигло такого значения, что обладатель спины начинает напоминать дикобраза....
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15.12.2020 12:09 Ответить
Ну вот... А Байден всё волновался - почему Путин не поздравляет...Все уже отметились давно... Путин - последний )
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15.12.2020 12:10 Ответить
бедного наверно трясло и почернел, но всё таки поздравил - последним.
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15.12.2020 12:53 Ответить
А як не хотілося... Та надія, яка, як відомо, помирає останньою, таки померла -- Байден не виправдав сподівань. Коли в Росії оголосять триденну жалобу?
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15.12.2020 12:10 Ответить
В парашке ещё телеграфом пользуются? А чё не флажками передали привет? Дебилы собакоголовые.
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15.12.2020 12:12 Ответить
Путін сподівається, що демократи забудуть йому 2016-й рік, коли він за вуха витягнув Трампа, а вже особисто Байден -- ініційований російськими спецслужбами скандал і розслідування щодо його сина? Наївний!
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15.12.2020 12:16 Ответить
Накінець # уйло , розродилося!
Росіся в π€rдє !
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15.12.2020 12:32 Ответить
Интересно ??...
.
А сколько НЕМТАЯ НЕДОПОЛУЧИЛА САНКЦЫЙ - благодаря трампампаме ??..
.\. .

.
.
.

..
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15.12.2020 12:32 Ответить
Надеюсь, Байден раздавит *****!
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15.12.2020 12:58 Ответить
Да Байдену похрен на поздравления Путина - будет уже в январе бить орду "не сильно, но больно". Вот Трамп что задумал - неужто "январскую трампиалистическую революцию", после которой США будет превращены в орду или Беларусь с пожизненным правителем ?А вдруг
ихтамнеты Путина "на месте" и готовы захватить Белый дом?
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15.12.2020 13:23 Ответить
Кроме того, величайший геосратег современности попросил своего нового коллегу перестать сцать в российских подъездах
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15.12.2020 13:40 Ответить
Ну от тепер і трамп перестане грати кіна. Бос признав і він признає.
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15.12.2020 13:43 Ответить
Скидывай портки однако. Становись раком. Будешь с Байденом взаимодействовать, крыса ботоксная.
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15.12.2020 13:47 Ответить
ПДР !!!
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15.12.2020 18:45 Ответить
Зато наш тупорылый лохдаун до сих пор Байдена не поздравил)))ссыт, наверное...
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16.12.2020 00:40 Ответить
привітав, одним з перших...
Після того лизання Трампа, що опублікували... можете уявити як віслюк прогинатиметься?
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16.12.2020 00:49 Ответить
Официального не было привiтання...
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16.12.2020 00:58 Ответить
перепрошую, ви праві- це чмо скористалось особистою сторінкою Твітера... Яка ганьба з цим Зе!білом... день у день...
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16.12.2020 01:13 Ответить
 
 