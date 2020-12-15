"Готов к взаимодействию и контактам", - Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Президент России Владимир Путин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой в президентских выборах.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 15 декабря.
В телеграмме российский президент пожелал избранному президенту США всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США "могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир".
"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", - сказал Путин.
Он также отметил, что конструктивное российско-американское сотрудничество отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.
Ранее во вторник стало известно, что Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.
Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США еще 7 ноября - до официального объявления результатов голосования.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отсутствие поздравлений от президента России Владимира Путина Джо Байдену, указывал на это обстоятельство. 23 ноября, вновь комментируя этот вопрос, Песков заверил, что Россия направит поздравления с победой на выборах президента США, когда об этом факте будет объявлено официально и завершится рассмотрение всех судебных исков.
Пожалуйста, подождите...
как называется болезнь когда рвутся мир спасать?
у себя в лаптестане проблемы решите сначалаИсточник: https://censor.net/ru/n3236990
с поздравлением
вспомните Порошенко
поздравлял наперед -- что вышло
Орлу со свиньёй не по пути....
- Genosse Putin, machen Sie sich bereit!
Führer Putin:
- Immer bereit!
- - -Они бы это т Кремль по кирпичику разнесли б.
..
вставив й тут своє "кайло",
Лізе Байдена вітати,
Знає, що з ним зроблять штати...
Ти ху@льонок не газуй
В бункер поглибше піzдуй.
Бо Штати тебе спіймають,
І навічно поховають.
За цим Байден довго йшов,
Щоб цей вбивця геть пішов.
Вот и тут - поздравил *****, хотя и понимает что его поздравления Байдену до одного места,
но для того и поздравил, крыса, чтобы вкус победы, своим дерьмовым напоминанием о себе, подпортить. Помойка крысиная а не страна.
ПукИн - до оглашения результатов - - поздравил Лукашенко - - НО и там все еще не однозначно.. ...... .
А на выборах в США - - - ПУКин заигрался в """ ОФИЦЫАЛЬНОСТЬ "".." СТРАТЕГ " ШТОПАНЫЙ !.....
http://www.youtube.com/watch?v=h_jrebvmPlk
Два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с министром иностранных дел россеи Сергеем Лавровым, он находится в стране с рабочим визитом.
Количество ножей в спине достигло такого значения, что обладатель спины начинает напоминать дикобраза....
Росіся в π€rдє !
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А сколько НЕМТАЯ НЕДОПОЛУЧИЛА САНКЦЫЙ - благодаря трампампаме ??..
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ихтамнеты Путина "на месте" и готовы захватить Белый дом?
Після того лизання Трампа, що опублікували... можете уявити як віслюк прогинатиметься?