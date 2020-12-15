За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявлено 1559 новых случаев, среди заболевших 104 ребенка и 43 медика, - Кличко
За прошедшие сутки в Киеве выявили 1559 больных коронавирусом, умерли 13 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Мэр столицы сообщил, что всего коронавирус унес жизни 1610 киевлян. На сегодняшний день, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 93 302.
Так, заболели: 837 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 618 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 46 девочек от 1 месяца до 17 лет и 58 мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели также 43 медика.
В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 646 человек. Всего коронавирус преодолели 29 550 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 358, в Днепровском - 280 и в Деснянском районе - 176 случаев.
"Будьте осторожны! Не пренебрегайте своим здоровьем. Придерживайтесь элементарных правил", - отметил Кличко.
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Ну что ж, поношу еще масочку. Мне несложно.
При одужанні , хворим на не роблять повтроного тесту !