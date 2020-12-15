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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в МВД выявили 297 новых случаев COVID-19, большинство - в Киеве. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 15 декабря зафиксировано 297 новых случаев заражения Коронавирусная болезнью среди правоохранителей МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Наибольшее количество больных работников МВД зарегистрированы в Николаевской области (25) и г. Киеве (+61).

С начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 26 309 правоохранителей, выздоровели - 25 388, умерли - 84.

Медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД, а также контактные лица, общавшиеся с больными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявлено 1559 новых случаев, среди заболевших 104 ребенка и 43 медика, - Кличко

За сутки в МВД выявили 297 новых случаев COVID-19, большинство - в Киеве 01
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За сутки в МВД выявили 297 новых случаев COVID-19 - дайте еще денег МВД

Правительство пересмотрело расходы на МВД: выделили дополнительные 9 млрд грн ($370 млн
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15.12.2020 11:31 Ответить
Повысте зарплату милиции! Твари в правительстве! ! Люди страдают на благо людей , рискуя своей святой жизнью! Быстро всем Героя Украины ! Это самые лучшие мрази люди из всех украинцев. Позор! Караул!
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15.12.2020 11:51 Ответить
"Хороший мусор - мертвий мусор!". Доведеться розширювати скотомогильники для хороших мусорів.
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15.12.2020 14:59 Ответить
 
 