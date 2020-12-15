За сутки в МВД выявили 297 новых случаев COVID-19, большинство - в Киеве. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 15 декабря зафиксировано 297 новых случаев заражения Коронавирусная болезнью среди правоохранителей МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
Наибольшее количество больных работников МВД зарегистрированы в Николаевской области (25) и г. Киеве (+61).
С начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 26 309 правоохранителей, выздоровели - 25 388, умерли - 84.
Медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД, а также контактные лица, общавшиеся с больными.
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