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Ни один нардеп не доволен Госбюджетом-2021, но он компромиссный, - "слуга народа" Гетманцев
Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев говорит, что бюджет на 2021 год не удовлетворяет ни одного нардепа, хоть и является компромиссным.
Об этом сказал Гетманцев в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Если говорить о бюджете, то на сегодня - это бюджет бедной страны. Бесспорно, он не удовлетворяет ни одного депутата, который будет голосовать за него в зале, но на то он и компромиссный, чтобы не удовлетворять никого, а быть где-то по середине", - сказал Гетманцев.
Напомним, сегодня, 15 декабря, парламент планирует рассмотреть бюджет на 2021 год.
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"Нам вдалося "збити" ураганне поширення хвороби COVID-19" Степанов. В своей деятельности по вопросу эпидемии власть Зеленского возвращается к первому принципу своего реагирования на эпидемию - отрицанию реальности. Результаты такого подхода мы уже видели - место в первой десятке по уровню распространению эпидемии в мире.
С принятием бюджета 2020 в котором здравоохранение финансируется по остаточному принципу (а ОПУ, полиция и аппарат ВР по первоочередному) - окончательно становится ясен основной смысл следующего временного этапа - либо ОНИ всех нас, либо ВСЕ МЫ их.
И , наверно , секретарь канцелярии с ним ?
Мальчики устали от коронавируса - полетят на необитаемый остров в теплом море 😀😀😀
Зеленский (хочет в отпуск),
Коломойский (хочет все и всех).
Ахметов ( хочет то же что и Коломойский, но немножно сверху),
Тимошенко (хочет много, получит шиш)
Аваков (хочет всех, но пока ограничился +8% финансирования МВД)