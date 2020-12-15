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Новости Бюджет-2021
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госбюджет (1185) Гетманцев (408)

Ни один нардеп не доволен Госбюджетом-2021, но он компромиссный, - "слуга народа" Гетманцев

Ни один нардеп не доволен Госбюджетом-2021, но он компромиссный, -

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев говорит, что бюджет на 2021 год не удовлетворяет ни одного нардепа, хоть и является компромиссным.

Об этом сказал Гетманцев в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если говорить о бюджете, то на сегодня - это бюджет бедной страны. Бесспорно, он не удовлетворяет ни одного депутата, который будет голосовать за него в зале, но на то он и компромиссный, чтобы не удовлетворять никого, а быть где-то по середине", - сказал Гетманцев.

Напомним, сегодня, 15 декабря, парламент планирует рассмотреть бюджет на 2021 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о госбюджете на 2021 год
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Топ комментарии
+6
Интресно , а за какие гроши ЗЕ собрался лететь отдыхать ?

И , наверно , секретарь канцелярии с ним ?

Мальчики устали от коронавируса - полетят на необитаемый остров в теплом море 😀😀😀
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15.12.2020 11:33
+4
они уже считают деньги бюджета своими и делят
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15.12.2020 11:28
+3
"Конец эпохи бедности" и "бюджет бедной страны" это синонимы? А может это следствие? Но обязательно ли второе должно было следовать из первого? Зебилоиды, что скажете?
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15.12.2020 11:30
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они уже считают деньги бюджета своими и делят
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15.12.2020 11:28 Ответить
"Я хочу звернутися до тих народних депутатів, у яких ще є якась совість. Чи не голосуйте за цей бюджет, в якому медицина знову фінансується за залишковим принципом. Так, так було завжди. Але зараз явно не той час. Цей бюджет ще далі триматиме докторів з зарплатою, яку можна порівняти з виплатами по безробіттю", - зазначає Голубовська.
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15.12.2020 11:29 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1907852-pereglyante-budte-lyudmi-golubovska-zaklikala-nardepiv-ne-golosuvati-za-derzhbyudzhet-2021
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15.12.2020 11:30 Ответить
Нынешний проект бюджета, кроме всего прочего - это точное подтверждение наших предупреждений, что деньги Евросоюза и Всемирного банка Зеленский и К собираются тратить на что угодно, но не на вакцинацию. От заложенной на вакцинацию суммы 15, 091 млрд. гривен, оставили 2, 36 млрд. гривен пустив остальное на удовлетворение аппетитов группы поддержки из "Довиры" и "Батькивщины".
"Нам вдалося "збити" ураганне поширення хвороби COVID-19" Степанов. В своей деятельности по вопросу эпидемии власть Зеленского возвращается к первому принципу своего реагирования на эпидемию - отрицанию реальности. Результаты такого подхода мы уже видели - место в первой десятке по уровню распространению эпидемии в мире.
С принятием бюджета 2020 в котором здравоохранение финансируется по остаточному принципу (а ОПУ, полиция и аппарат ВР по первоочередному) - окончательно становится ясен основной смысл следующего временного этапа - либо ОНИ всех нас, либо ВСЕ МЫ их. ‎
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15.12.2020 12:08 Ответить
"Конец эпохи бедности" и "бюджет бедной страны" это синонимы? А может это следствие? Но обязательно ли второе должно было следовать из первого? Зебилоиды, что скажете?
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15.12.2020 11:30 Ответить
От зебила слышу.
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15.12.2020 11:51 Ответить
Очень странно, что слышишь. Я ведь ничего не говорил.
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15.12.2020 11:55 Ответить
Не звертай уваги в них ступор, не підвезли нові "мєтодічкі" тому зебелятко само з собою розмовляє
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15.12.2020 12:22 Ответить
Интресно , а за какие гроши ЗЕ собрался лететь отдыхать ?

И , наверно , секретарь канцелярии с ним ?

Мальчики устали от коронавируса - полетят на необитаемый остров в теплом море 😀😀😀
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15.12.2020 11:33 Ответить
гетманцев расскажи лучше про то как вы контрабасите оружие с мамашой
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15.12.2020 11:35 Ответить
Компромиссный, это значит дерибан для всех.
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15.12.2020 11:40 Ответить
У вазелинових все компромісне: бюджет, війна, боротьба з коронавірусом, податкова/митна політика і т.д. тому, що "какая разница".
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15.12.2020 11:41 Ответить
І "хдє-то посєрєдінє".
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15.12.2020 11:45 Ответить
ЕС будет голосовать "за", значит, хороший.
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15.12.2020 11:52 Ответить
Славу КПСС знаю, а ЕС - нет
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15.12.2020 12:08 Ответить
Нашли "компромисс" - поделили и забыли..
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15.12.2020 12:23 Ответить
Бенефициары приема бюджета-2021 -
Зеленский (хочет в отпуск),
Коломойский (хочет все и всех).
Ахметов ( хочет то же что и Коломойский, но немножно сверху),
Тимошенко (хочет много, получит шиш)
Аваков (хочет всех, но пока ограничился +8% финансирования МВД)
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15.12.2020 12:46 Ответить
А компромисс я так понял между ВР,ОП , ГБР,и МВД!
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15.12.2020 12:58 Ответить
зеленые твари вместе с гетьманцевым не униканы. про сбалансированный херовый бюджет слышно со времен образования рады. страдает все, кроме депутатов, обслуги (судов-прокуроров-полиции) и шута в коробчонке, там бюджетирование только увеличивается.
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15.12.2020 13:27 Ответить
Виникає запитання, а для чого у нас Верховна Рада, якщо тільки для констактування факту, а чи не задороге задоволення для платників податків
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15.12.2020 14:38 Ответить
Бедный бюджет для нужд народа,зато богатый на правоохоронные структуры и ОП.Почему бы тяготы не разделить поровну,если быть порядочным по отношению к народу? Гниды наверху ,да и только!
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15.12.2020 16:10 Ответить
Верю гетманцеву: бюджет не удовлетворяет запросы ВСЕХ депутатов. Особенно их кураторов. В феврале начнётся новая битва кланов.
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15.12.2020 16:12 Ответить
 
 