РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10845 посетителей онлайн
Новости
4 086 15
ВР (27377) Донбасс (26950)

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. ВИДЕО

Верховная Рада продлила до конца 2021 года действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроект за основу и в целом подержали 304 народных депутата на заседании во вторник.

Законопроектом предлагается пролонгировать действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2021 года включительно.

Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. Так, 4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

Законопроект продлевает на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Также читайте: Степанов просит парламент дать достойные зарплаты медикам

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год - Цензор.НЕТ 9119
показать весь комментарий
15.12.2020 11:31
+5
Во первых не правильно писать "Донбассе", нужно писать в ОРДЛО. Или мы уже готовы сдать весь Донбасс рашен оккупантам. Во вторых статус должен быть один и для ОРДЛО и для Крыма и для Севастополя - "территории Украины временно оккупированные Российской федерацией" Вот и весь " статус" ( что по факту и является) И никаких дополнительных особенностей здесь нет . А всю ту "пятую колонну" которая считает по другому, добро пожаловать на постоянное жительство в Московию.. там столько земли от Мурманска до Чукотки и от островов Франца Иосифа до монгольских степей.. Живи не хочу...
показать весь комментарий
15.12.2020 12:15
+3
А при *****, значит, продления такого статуса было правильным и патриотичным, а сейчас это зрада?
показать весь комментарий
15.12.2020 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год - Цензор.НЕТ 9119
показать весь комментарий
15.12.2020 11:31 Ответить
а вот если не продолжить , то ЧТО БУДЕТ С ЭТИМИ отдельными районами Донецкой и Луганской областей?
может так лучше для страны?
показать весь комментарий
15.12.2020 11:33 Ответить
Ну и нафига на год ? Могли и на 6 месяцев или вообще не принимать , ни чего же не поменяется !
показать весь комментарий
15.12.2020 11:50 Ответить
Порохобарига наваляв лайна, а ці гребуть, зрадники, нероби.
показать весь комментарий
15.12.2020 11:58 Ответить
Навіщо?
Цей закон засвідчує, що ця земля тимчасово окупована, а відповідно вся відповідальність за те, що там відбувається з нарідом, економікою, екологією і т.д., на кацапських окупантах.
показать весь комментарий
15.12.2020 12:37 Ответить
Дескать ,мы согласные,но деньги вперед!
показать весь комментарий
15.12.2020 11:52 Ответить
Это уже давно произошло.
Почитайте комментарии хотя бы тут, на Цензоре. Люди считающие себя патриотами, предлагают Украине отказаться от оккупированных территорий. И находят этому разные оправдания, что там население не правильное, заводы разрушены, природа загрязнена и т.д.
показать весь комментарий
15.12.2020 12:07 Ответить
Во первых не правильно писать "Донбассе", нужно писать в ОРДЛО. Или мы уже готовы сдать весь Донбасс рашен оккупантам. Во вторых статус должен быть один и для ОРДЛО и для Крыма и для Севастополя - "территории Украины временно оккупированные Российской федерацией" Вот и весь " статус" ( что по факту и является) И никаких дополнительных особенностей здесь нет . А всю ту "пятую колонну" которая считает по другому, добро пожаловать на постоянное жительство в Московию.. там столько земли от Мурманска до Чукотки и от островов Франца Иосифа до монгольских степей.. Живи не хочу...
показать весь комментарий
15.12.2020 12:15 Ответить
Напрасно! Сепаратисты должны этот статус выдирать у нас дорогой ценой. Полным обменом пленных, полноценным двухсторонним преремирием и прочими уступками. Мы из-за шмаркли, как слабая нация всё это дарим им даром.
показать весь комментарий
15.12.2020 12:25 Ответить
А при *****, значит, продления такого статуса было правильным и патриотичным, а сейчас это зрада?
показать весь комментарий
15.12.2020 13:36 Ответить
С таким же результатом можно было продлить особый статус для Луны.Какой смысл принимать что-то для районов , которыми Украина не управляет.
показать весь комментарий
15.12.2020 12:33 Ответить
Какая глупость.. Хотя глядя на то как обычные украинцы начали переобуваться и "болеть" сепаратизмом уже ничему не удивляюсь. Одного такого в Волыни нашел, открыто торгует днр символикой и хоть бы хны. Может такими темпами и всю Украину русне отдадим????
показать весь комментарий
15.12.2020 15:54 Ответить
Какой такой особый статус бомбаса?Есть особый статус временно неподконтрольных и оккупированных рашкой территорий- и это не только меньшая часть Донецкой и Луганской областей Украины ,но и Крым.
показать весь комментарий
15.12.2020 18:45 Ответить
Лавров - "2015 год. Минские договоренности сформулированы однозначно в российских интересах".
https://www.youtube.com/watch?v=7Fsgd5JWOCg&ab_channel=POWER
показать весь комментарий
16.12.2020 07:46 Ответить
 
 