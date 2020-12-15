Полномочия по проверке деклараций судей оставят за НАПК, потому что ВСП не хочет их на себя перебирать, - "слуга народа" Янченко

Рабочая группа, которая после скандального решения КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, должна была также законодательно урегулировать вопросы, связанные с проверками деклараций судей, все-таки решила оставить эти полномочия за Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.

"Рабочая группа довольно долго искала формулу, как могут проверяться декларации судей и судей КСУ, готовя отдельный документ, - сообщила народный депутат. - Конституционный Суд видел это себе таким образом, что НАПК, как один из органов исполнительной власти, вообще не должен иметь никакого отношения к сбору и проверке таких деклараций. Что это должен делать какой-то другой орган: или Высший совет правосудия, или Высшая квалификационная комиссия судей. И когда рабочая группа пригласила к диалогу всех причастных и спросила мнение по этому поводу ВСП, то там отказались от такого прекрасного предложения КСУ. Ведь сейчас, кроме НАПК, возможности собирать, проводить автоматическую проверку деклараций и полную проверку ни у кого нет. Поэтому и предложено все оставить за НАПК, но оно должно будет информировать ВСП в случаях, когда планируется полная проверка деклараций".

Этот законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Но учитывая процедуры, связанные с регламентом, его вряд ли успеют принять до конца текущего года.

Интервью с нардепом Галиной Янченко читайте здесь.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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