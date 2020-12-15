РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10660 посетителей онлайн
Новости Конституционный кризис
804 1
КС (2079) НАПК (1214) Высший совет правосудия (564) Янченко Галина (70)

Полномочия по проверке деклараций судей оставят за НАПК, потому что ВСП не хочет их на себя перебирать, - "слуга народа" Янченко

Полномочия по проверке деклараций судей оставят за НАПК, потому что ВСП не хочет их на себя перебирать, -

Рабочая группа, которая после скандального решения КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, должна была также законодательно урегулировать вопросы, связанные с проверками деклараций судей, все-таки решила оставить эти полномочия за Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.

"Рабочая группа довольно долго искала формулу, как могут проверяться декларации судей и судей КСУ, готовя отдельный документ, - сообщила народный депутат. - Конституционный Суд видел это себе таким образом, что НАПК, как один из органов исполнительной власти, вообще не должен иметь никакого отношения к сбору и проверке таких деклараций. Что это должен делать какой-то другой орган: или Высший совет правосудия, или Высшая квалификационная комиссия судей. И когда рабочая группа пригласила к диалогу всех причастных и спросила мнение по этому поводу ВСП, то там отказались от такого прекрасного предложения КСУ. Ведь сейчас, кроме НАПК, возможности собирать, проводить автоматическую проверку деклараций и полную проверку ни у кого нет. Поэтому и предложено все оставить за НАПК, но оно должно будет информировать ВСП в случаях, когда планируется полная проверка деклараций".

Этот законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Но учитывая процедуры, связанные с регламентом, его вряд ли успеют принять до конца текущего года.

Интервью с нардепом Галиной Янченко читайте здесь.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Читайте: "Слуга народа" Янченко о работе ВСК по защите прав инвесторов: На первом месте - случаи, когда досудебное расследование проводится неэффективно

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
После того как все дела против корупционеров отменили, Рада машет кулаками, типа мы им теперь так, а мы им теперь эдак. И не так, и не эдак. Должно проти много времени, Много должны работать антикорупционные органы, прежде чем ворам что-то смогут предъявить.
показать весь комментарий
15.12.2020 12:34 Ответить
 
 