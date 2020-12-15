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Новости Коронавирус и карантин
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Если у нас все получится с вакциной, то Германия может вернуться к нормальной жизни к осени 2021 года, - Меркель

Если у нас все получится с вакциной, то Германия может вернуться к нормальной жизни к осени 2021 года, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на возвращение к нормальной жизни к осени 2021 года. К концу лета в Германии планируют привить от коронавируса 60% людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Меркель заявила во время онлайн встречи с немецкими студентами.

По ее словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется ближе к осени, тогда как зима будет сложной.

"Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация", - заявила Меркель, слова которой цитирует Spiegel.

Она добавила, что учебный год в 2021 году планируют начать 1 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря: закроют школы, детсады и магазины

Напомним, с завтрашнего дня в Германии водят жесткий локдаун. Он продлится до 10 января.
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Топ комментарии
+4
Как так получилось, что страна проигравшая во Второй Мировой Войне живет в десятки, а то и сотни раз лучше страны в которой дидываивале и их на палках носют?
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15.12.2020 12:42
+4
ну, вакцина от коронавируса может быть эффективной около полугода, ну максимум год. Лучше выпускать йогурты от коронавируса.
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15.12.2020 12:47
+4
У нас таких проблем нет, не к чему возвращаться, нормальной жизни еще ни кто не видел в этом государстве !
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15.12.2020 12:55
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Как так получилось, что страна проигравшая во Второй Мировой Войне живет в десятки, а то и сотни раз лучше страны в которой дидываивале и их на палках носют?
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15.12.2020 12:42 Ответить
План Маршалла?
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15.12.2020 12:47 Ответить
Немецкий менталитет. В Украине провести план Маршалла - утопия. Всё растащат.
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15.12.2020 13:07 Ответить
Лично у меня есть сомнения, что без плана Маршалла немецкий менталитет сильно бы помог.
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15.12.2020 13:56 Ответить
Скажем так: без немецкого менталитета США не вкладывали бы деньги в Германию.
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15.12.2020 15:26 Ответить
Скажем так: они ясно осознавали, что если они не вложат деньги в Германию, это сделает кто-то другой. Я не думаю, что там все было так просто, большая политика = много факторов.
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15.12.2020 15:29 Ответить
https://censor.net/ru/news/3237021/esli_u_nas_vse_poluchitsya_s_vaktsinoyi_to_germaniya_mojet_vernutsya_k_normalnoyi_jizni_k_oseni_2021
Ню ню

https://censor.net/ru/news/3237018/obnarujennaya_v_velikobritanii_novaya_raznovidnost_covid19_bolee_zarazna_voz
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15.12.2020 12:45 Ответить
Вау, як класно! Але важко повірити, що до того часу чумка опосумів не підніме свою голову у Єуропі.
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15.12.2020 13:13 Ответить
ну, вакцина от коронавируса может быть эффективной около полугода, ну максимум год. Лучше выпускать йогурты от коронавируса.
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15.12.2020 12:47 Ответить
А потім Меркель зрулить, тож розгрібати доведеться іншим.
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15.12.2020 13:19 Ответить
Да, Меркель дилетант , верь Зеленскому, великому профессионалу
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15.12.2020 14:20 Ответить
Германия может.
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15.12.2020 12:52 Ответить
У нас таких проблем нет, не к чему возвращаться, нормальной жизни еще ни кто не видел в этом государстве !
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15.12.2020 12:55 Ответить
Дай Бог ,чтобы получилось ! Германия ,на мой взгляд ,лидер в качестве
системы здравоохранения ,а Меркель - образец главы государства ,заботящегося
о благополучии проживающих в нём людей.
Будем надеяться ,что Германия победит коронавирус и покажет ,как это сделать
другим странам.
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15.12.2020 12:57 Ответить
Ольга, якщо...якщо...якщо... тьху..тьху..тьху (через ліве плече), то розраховує на повернення до нормального життя до осені 2021 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3237021
На що нам тоді сподіватись? https://www.youtube.com/watch?v=S-j_cysn_9k&t=828s 13:48 Та чим нам відповідати? Та нічим, у нас же Зе!ленський.
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15.12.2020 13:08 Ответить
Люди, які все життя їдять ковбасу, кажуть що бояться вакцини від Ковіду, бо не знають, з чого вона зроблена.
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15.12.2020 12:58 Ответить
*****... Если даже Германия ток через год намеревается очухаться хоть немного, то чего Украине ждать...? Года два, как минимум..?
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15.12.2020 13:00 Ответить
А Зеленский на Голоборотько )))))
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15.12.2020 14:22 Ответить
Как показал австрийский парламентарий, пандемию можно разогнать бутылкой кока-колы и дерьмотестами. Когда нужно тогда и мутирует, а вакцин можно наделать, ещё лучше, за месяц-два.
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15.12.2020 13:26 Ответить
 
 