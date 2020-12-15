Если у нас все получится с вакциной, то Германия может вернуться к нормальной жизни к осени 2021 года, - Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на возвращение к нормальной жизни к осени 2021 года. К концу лета в Германии планируют привить от коронавируса 60% людей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Меркель заявила во время онлайн встречи с немецкими студентами.
По ее словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется ближе к осени, тогда как зима будет сложной.
"Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация", - заявила Меркель, слова которой цитирует Spiegel.
Она добавила, что учебный год в 2021 году планируют начать 1 октября.
Напомним, с завтрашнего дня в Германии водят жесткий локдаун. Он продлится до 10 января.
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Ню ню
https://censor.net/ru/news/3237018/obnarujennaya_v_velikobritanii_novaya_raznovidnost_covid19_bolee_zarazna_voz
системы здравоохранения ,а Меркель - образец главы государства ,заботящегося
о благополучии проживающих в нём людей.
Будем надеяться ,что Германия победит коронавирус и покажет ,как это сделать
другим странам.
На що нам тоді сподіватись? https://www.youtube.com/watch?v=S-j_cysn_9k&t=828s 13:48 Та чим нам відповідати? Та нічим, у нас же Зе!ленський.