Если у нас все получится с вакциной, то Германия может вернуться к нормальной жизни к осени 2021 года, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на возвращение к нормальной жизни к осени 2021 года. К концу лета в Германии планируют привить от коронавируса 60% людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Меркель заявила во время онлайн встречи с немецкими студентами.

По ее словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется ближе к осени, тогда как зима будет сложной.

"Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация", - заявила Меркель, слова которой цитирует Spiegel.

Она добавила, что учебный год в 2021 году планируют начать 1 октября.

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Напомним, с завтрашнего дня в Германии водят жесткий локдаун. Он продлится до 10 января.