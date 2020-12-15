Били, пытали и снимали на видео: в Каменском группа подростков поиздевалась над 17-летним парнем, - полиция
Группа подростков избила и поиздевалась над 17-летним парнем, после чего выложила видео пыток в Интернет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Каменского отдела полиции.
"14 декабря в полицию обратилась 43-летняя женщина и сообщила об издевательствах над ее сыном. Правоохранители установили, что 13 декабря пострадавший находился в гостях у знакомого, где его избили и срезали волосы. Видео издевательств над парнем один из присутствующих выложил в Интернет. В настоящее время полиция установила всех участников события - это трое местных жителей в возрасте от 15 до 20 лет. Также полицейские установили личности шести свидетелей, которые присутствовали в гостях вместе с пострадавшим", - сказано в сообщении.
По данному факту по согласованию с местной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Продолжается досудебное расследование.
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Поки не почнуть карати серйозно, це буде продовжуватись.
Когда врешь,даже с "благородной целью" -это унижает и обесценивает правду. И тебе и тому, что говоришь - уже веры не будет