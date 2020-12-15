РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4870 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
386 4
обстрел (25782) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь в районе Авдеевки и Водяного, боевых потерь нет, - Минобороны

С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь в районе Авдеевки и Водяного, боевых потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12:00 зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на донецком направлении российско-оккупационные войска открывали неприцельный огонь из подствольных гранатометов вблизи Авдеевки и Водяного.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ближе к ночи работают из АГС и СПГ. Иногда 120-е прилетают", - бойцы ВСУ рассказали о провокациях российских оккупантов. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Режим зеленої "тиші".
показать весь комментарий
15.12.2020 13:46 Ответить
Вот вам и особый статус 😡 о котором чешет Гнида Кравчук ,шоб он сдох поскорее 😡😡😡
показать весь комментарий
15.12.2020 13:48 Ответить
Ось **** мля не розумію, як це неприцільний??? А коли прицільний то тоді рикошет??? Вас дебілів речників та інший непотріб в МО на сутку в окопи під неприцільний вогонь так всретесь моментом!!! Пардонте за вислови але слів нема
показать весь комментарий
15.12.2020 14:03 Ответить
 
 