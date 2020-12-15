С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь в районе Авдеевки и Водяного, боевых потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12:00 зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на донецком направлении российско-оккупационные войска открывали неприцельный огонь из подствольных гранатометов вблизи Авдеевки и Водяного.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

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