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Новости Бюджет-2021
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госбюджет (1185) Кухта Павел (11)

В следующем году Украину ждет новый бюджетный кризис, он станет еще более жестким, чем нынешний, - бывший и.о. министра экономики Кухта

В следующем году Украину ждет новый бюджетный кризис, он станет еще более жестким, чем нынешний, - бывший и.о. министра экономики Кухта

На прошлой неделе в динамику бюджетного кризиса вовлечен новый фактор - финансовая поддержка со стороны западных стран и международных организаций. Однако, даже несмотря на такую поддержку, ситуация с государственным бюджетом остается весьма проблемной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-замминистра экономики Павел Кухта.

"Внешнее управление" спасло от непутевого внутреннего управления. 9 декабря ЕС выделил Украине более 600 млн евро макрофинансовой поддержки. Затем 11 декабря Всемирный банк одобрил выделение Украине кредита в размере 300 млн долларов. Факт предоставления этой поддержки и очевидной последовавшей за ней "отмашки" от МВФ позволили Минфину сделать дополнительный выпуск еврооблигаций и привлечь еще 600 млн долларов. Итак, внешние партнеры подставили правительству финансовое плечо более чем на 1,6 млрд долларов (свыше 45 млрд грн) — и таким образом дали возможность значительно облегчить прохождение бюджетного кризиса, созданного собственной непутевой бюджетной политикой правительства", - говорится в сообщении.

По словам Кухты, ситуация с выплатами казначейства остается крайне сложной. 

"Некоторым распорядителям сейчас начали проводить платежи за первые дни ноября. Другие вообще до сих пор ничего, кроме защищенных зарплат и платежей ЖКУ, не могут заплатить. Вероятно, полученные от иностранных партнеров деньги либо еще не поступили в систему казначейства, либо удерживаются. Наконец отдельные ведомства начали все это озвучивать публично - заместитель председателя Государственной судебной администрации на заседании Комитета ВРУ по правовой политике прямо заявил, что с 9 ноября казначейство не открывает его организации 214 млн грн ассигнований. Распространенная в СМИ и соцсетях история о том, как суды не могутотправлять письма, произошла именно из-за этих не открытых ассигнований", - подчеркнул экс-замминистра.

Кроме того, Кухта отметил, что неоплаченные финансовые обязательства казначейства остаются ненормально высокими.

Читайте: Кабмин назначил Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства

"По состоянию на сегодняшний день они составляют 14,6 млрд грн. Впрочем, имеется небольшое снижение по сравнению с предыдущей неделей - тогда было 16,3 млрд грн. Для сравнения, в середине декабря прошлого года этот показатель составлял всего лишь 3,5 млрд грн. Вероятно, благодаря иностранной помощи правительству удастся избежать худших проявлений бюджетного кризиса, то есть пенсии с зарплатами таки полностью выплатят. В то же время бюджетная проблема от этого никуда не исчезает, поскольку ее первопричина - нелепое планирование и выполнение бюджета правительством - только ухудшается", - объяснил Кухта.

Как отмечает экс-замминистра, ключевой проблемой теперь станет бюджет на 2021 год, ведь правительство заложило в бюджет завышенный прогноз доходов и существенный дефицит на 5,5% ВВП.

"Уже сейчас понятно, что с таким бюджетом следующего года мы полностью будем зависеть от поддержки международных организаций и от доступа к мировым финансовым рынкам. Даже при наличии этой поддержки и доступа бюджет будет трудно выполнять, и вероятно, он будет пересмотрен. Ибо нас 100% ожидает новый бюджетный кризис, причем он может быть хуже, чем в этом году. Надо честно признать, что ЕС и Всемирный банк (явно с "отмашкой" от МВФ) предоставили нам сейчас финансирование с сильным отклонением от привычной для них практики — по-нормальному не выполнено ни одно из важных для них условий. Работа антикоррупционной инфраструктуры полноценно не восстановлена, бюджет на 2021 год, очевидно, весьма проблемный. Понятное дело, сейчас никто не заинтересован накануне кампании по вакцинации, которая должна положить конец мировой эпидемии коронавируса, получить в соседней с ЕС стране экономический кризис и окончательную потерю способности эту кампанию провести. Собственно, ЕС раздал деньги 10 соседним странам, суммарно на 3 млрд евро, тоже на фактически безусловных основаниях", - рассказал Кухта.

В то же время Кухта подчеркнул, что среди многих влиятельных групп внутри Украины все это воспринято как сигнал о готовности Запада закрывать глаза на остановки и откаты реформ и предоставлять деньги просто так.

Зная, как эти группы мыслят и работают, можно с почти 100% вероятностью ожидать от них попыток в следующем году срывать те или иные критические для программ МВФ, ЕС и других международных организаций условия. К сожалению, других последствий в безусловном предоставлении денег при явно невыполненных условиях для их получения и быть не могло. Это значит, что в следующем году нас ждет новый бюджетный кризис. Причем есть все шансы, что он станет еще более жестким, чем нынешний. В том числе он вполне может замедлить темпы экономического восстановления после кризиса, а также может иметь непредсказуемые (по крайней мере прямо сейчас) политические последствия", - подытожил замминистра экономики.

Также читайте: В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить, - экс-замминистра экономики Кухта

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Топ комментарии
+34
Фігня. "АБИ НЕ ПОРОШЕНКО!!!"
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15.12.2020 13:45
+14
В следующем году Украину ждет новый бюджетный кризис, он станет еще более жестким, чем нынешний, - бывший и.о. министра экономики Кухта - Цензор.НЕТ 2104
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15.12.2020 13:55
+14
Наступного року на Україну чекає нова бюджетна криза, вона стане ще жорсткішою, ніж нинішня, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 9100
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15.12.2020 14:05
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Фігня. "АБИ НЕ ПОРОШЕНКО!!!"
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15.12.2020 13:45 Ответить
правильно.. зробіть його ще раз разом..
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15.12.2020 13:50 Ответить
курча, ця ж Кухта, але від 10.03.20 15:37:
"Сьогодні за рішенням Уряду на мене було покладено тимчасове виконання обов'язків Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (а це ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України. Зі свого боку, ми докладемо максимум зусиль для того, щоб процес зміни Уряду ніяким чином не позначився на злагодженості та якості роботи Міністерства та пройшов непомітно для наших громадян, а всі напрацювання були передані наступникам", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3180456
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15.12.2020 14:15 Ответить
спасли зебиков, а те будут похваляться какие они мастера спирта
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15.12.2020 13:47 Ответить
Ого. Эраблагополучия будет ещё более эраблагополучнее чем теперь? Хоть бы "кони не двинуть" от такого счастья.
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15.12.2020 13:48 Ответить
В следующем году Украину ждет новый бюджетный кризис, он станет еще более жестким, чем нынешний, - бывший и.о. министра экономики Кухта - Цензор.НЕТ 2104
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15.12.2020 13:55 Ответить
ну,кацапа...нам разрешают-а вам наоборот,запрещают .скоро и жижу запретят продавать,а до этого-получать в казну бабки за уже проданную.
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15.12.2020 14:30 Ответить
https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__

9 грудня 2020: ЄС надає Україні допомогу в розмірі 600 млн. євро за клоунські обіцянки проведення реформ і боротьби з корупцією
10 грудня 2020: суд поновлює розгляд справи про повернення Привату Коломойському
Господи, як же соромно за цих уйбщних шулерів
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15.12.2020 14:04 Ответить
в баксы или евро? )))
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15.12.2020 13:52 Ответить
50/50
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15.12.2020 13:54 Ответить
В датские кроны 👌🏻
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15.12.2020 13:55 Ответить
Вывсеврете , потому что на ОП сколько больше денег дали ? То где этот кризис? 😂😣😂😂
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15.12.2020 13:54 Ответить
та, майже байка, що там дали... Одна ДУСя, дає їм так, що головний Зе!біл вже Мендельвошку не хоче.
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15.12.2020 14:19 Ответить
да вообще теперь непонятно, нафиг Украине вот-это правительство. Максимум обещаний - это то койки в больницу, то расширение моргов. Це не влада, це клоунада. Брандспойтом їх з Банкової змивати в унітаз треба.
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15.12.2020 13:55 Ответить
Что умный нарид выбрал себе , то и есть ? Кто за главного клоуна голосовал ? Марсианин?
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15.12.2020 13:56 Ответить
Короче, от снижения цен и тарифов до конца эпохи бедности или 3,14 Зе-ца прошло полтора года!
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15.12.2020 13:55 Ответить
А что думали будет по другому ? Это не возможно! Почему ? Еврейская мафия и тут все проблемы
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15.12.2020 13:58 Ответить
Стесняюсь спросить: А в Израиле какая мафия?
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15.12.2020 16:26 Ответить
Всех бывших, включая Порошенко, такое прозрение посещает, такое глубочайшее видение ситуации и такой прогноз будущего... Стоит попасть в руководство и такой ... бездарью становятся, а руки так и тянутся, так и тянутся к бюджету...
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15.12.2020 13:57 Ответить
Бывших не бывает .😂😂😂😂😂
Вот « бывшая « Тимошенко при корите уже лет 20
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15.12.2020 14:00 Ответить
При кориті - це коли президентом або прем'єром, а в Верховній Раді - то таке, мисочка, хіба що.
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15.12.2020 22:54 Ответить
Я давно говорю , что бы спасти украинцев в Украине , надо отдать управление Украиной ЕС и США . А так только он мысных евреев и их холоп не будет . Уже украинцы едут на запад работать и ещё больше будут уезжать спасаясь от мафии
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15.12.2020 14:07 Ответить
Или надо вернуть Порошенко.
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15.12.2020 15:21 Ответить
Щоб він провів ще 144 потужні реформи олігархічного ладу і ще більше його укріпив?
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15.12.2020 22:55 Ответить
"новые гоооды прихоодят, онии будууут тоже трудныыы!!"
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15.12.2020 14:02 Ответить
Наступного року на Україну чекає нова бюджетна криза, вона стане ще жорсткішою, ніж нинішня, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 9100
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15.12.2020 14:05 Ответить
Суровые годы уходят,
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят,
Они будут то же трудны.
Промчалися красные грозы,
Победа настала кругом -
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом.
Источник teksty-pesenok.ru
Но нету время, рыдать, рыдать когда,
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда!
На все вопросы один, один ответ!
И никакого другого нет...Прекрасна гра Карцева. А голос!
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15.12.2020 21:49 Ответить
Ждём свежий жалобный видосик от зели .
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15.12.2020 14:09 Ответить
Украине нужно уничтожить систему выстроенную на коррупции и в верху коррупции стоят олигархи и значит их нужно уничтожить в первую очередь! А еще нужно убрать расточительность средств на не нужные вещи и тратить деньги только на необходимое - без чего нельзя прожить. Еще нужно создать Big Date страны в режиме реального времени, чтобы видеть какие предприятия приносят доход, а какие приносят убытки и если предприятия, которые убыточные не стратегические, то их нужно сворачивать или помочь им стать прибыльными - модернизировать их, чтобы они начали делать что то новое и что может стать востребованным и их продукция будет продаваться, а если их нельзя сделать прибыльными, то их нужно сворачивать. И Украине нужно Украине нужно открывать больше новых предприятий, которые будут делать товары на экспорт ибо единственный способ сделать государство богатым - это экспорт продукции за границу, и за который в страну будут с продаж поступать деньги и они будут дальше ходить в стране и люди будут становиться богаче. И Украине нужно уменьшать импорт и нужно начать защищать своих производителей, чтобы люди покупали Украинские товары, а не импортные ибо если люди будут покупать Украинское, то деньги будут оставаться в стране, а если будут покупать импортные, то деньги будут уходить в другие страны с их производителями. И нужно закрыть вывод средств из страны.
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15.12.2020 14:21 Ответить
Зеленский этим и хотел, наверное, заниматься, когда двинулся умом в президенты Украины. Вот только чем он занимается, став президентом -- ???
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15.12.2020 14:31 Ответить
Да тебе, друг, в депутаты надо! Один в один депутатские лозунги. Только забыл сказать КАК это все делать, КТО это все будет делать и ПОЧЕМУ он/они это будут делать.
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15.12.2020 16:30 Ответить
шоб продержались в междувластие,пока байден не встанет окончательно у руля.
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15.12.2020 14:32 Ответить
«По нашим даним,якщо будівництво не ********** зараз-воно обов'язково ********** в наступному кварталі.»
©
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15.12.2020 14:38 Ответить
В следующем году Украину ждет новый бюджетный кризис/ А мы тебе не верим, траля-ляля-ляля, а мы тебя проверим, траля-ляля-ляля. Я уверен, что мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва. Мы все уверены, очень в это верим и все для этого делаем, - подчеркнул президент.-Тот самый. Который пианист.
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15.12.2020 14:48 Ответить
Та ладно... Бывший и.о. министра экономики говорит шо без него будет страх, мрак и ничего человеческого?
А вот если с ним, то зефирка на мороженке?
Я боюсь уже...
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15.12.2020 14:48 Ответить
"В следующем году Украину ждет новый бюджетный кризис, он станет еще более жестким, чем нынешний, - бывший и.о. министра экономики Кухта" - кто виновен в этих кризисах, народ или зелёная власть? Тут одно из двух, или народ ленивый, что вроде бы сразу отпадает, или власть тупая, жадная и воровитая.
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15.12.2020 15:00 Ответить
Когда страной правит конюх, толк не будет...а те которые привели к власти данное недоразумение, сегодня должны все это "жрать" полным ведром...Заслужили...
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15.12.2020 15:01 Ответить
ото сама і жери........ .
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15.12.2020 15:32 Ответить
в стране хрен пойми что, экономика все ниже и ниже, а решений все не видно... А пока даже обычные люди отворачиваются от страны. Все больше вижу бывших "патриотов" которые пытаются тянутся к русне. Кому интересно, могу показать одного из таких, предлагает бесплатно днр символику, неужели никакой ответственности за подобное у нас не предусмотрено??
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15.12.2020 15:27 Ответить
ну что ЗЕБЕнчики!!! какая разНиЦя????
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15.12.2020 15:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hljAbi2xXFY Монсанто і Гейтс: інвестиція на скорочення населення
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15.12.2020 15:52 Ответить
На прошлой неделе в динамику бюджетного кризиса вовлечен новый фактор - финансовая поддержка со стороны западных стран и международных организаций. Однако, даже несмотря на такую поддержку, ситуация с государственным бюджетом остается весьма проблемной Источник: https://censor.net/ru/n3237036

ЯК ЩО ПРИПРЕ КЛОУН ПОБІЖИТЬ ЗА КРЕДИТОМ ДО КАЦАПІВ, ЦЕ Ж НЕ ТАЄМНИЦЯ ...
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15.12.2020 17:39 Ответить
Епоха бідності закінчиласьНаступного року на Україну чекає нова бюджетна криза, вона стане ще жорсткішою, ніж нинішня, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 9476
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15.12.2020 17:45 Ответить
Наступного року на Україну чекає нова бюджетна криза, вона стане ще жорсткішою, ніж нинішня, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 52
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15.12.2020 17:46 Ответить
еще один зеленый педикюрист-маникюрист-власоукладыватель...
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15.12.2020 17:46 Ответить
У всех этих кризисов (экономический, политический, оборонный, внешнеполитический, бюджетный, ковидный, КСУшный, САПовско-НАБУшный-ГБРэровский и пр.) есть имя--зеленский-- подлец, мародер, вор,брехун, бездарь и ссыкло!
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16.12.2020 00:35 Ответить
це що за експерд ?
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16.12.2020 08:11 Ответить
 
 