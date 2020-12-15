Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса, чтобы продолжался переговорный процесс, - "слуга народа" Костин
Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ, председатель парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин говорит, что продолжение парламентом до конца 2021 действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" является сигналом Украины о необходимости продления переговорного процесса.
Об этом Костин рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы понимаем, что желание народа Украины - это установление мира на Донбассе и возвращение наших территорий, людей. Для того, чтобы переговорный процесс продолжался мы также, как украинское государство, должны продемонстрировать свою приверженность к переговорно-дипломатическому пути решения конфликта на Донбассе. Это важный сигнал не только для народа Украины, но и наших международных партнеров. Потому что без широкой международной поддержки нам будет очень сложно самостоятельно решать этот вопрос... Это сигнал о том, что мы понимаем, что переговорный процесс нужно продолжать, несмотря на то, как тяжело это идет", - сказал Костин.
Напомним, сегодня Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.
Пожалуйста, подождите...
детямсепарам
а там...или ишак (ишак тут в смысле - ишак...осёл))) и не более того!))) здохнет или *****
Все лепят тупые отмазки!
Все равно что плеснуть бензина в горящий дом: тогда пожарные будут продолжать его тушить!