РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4810 посетителей онлайн
Новости
1 099 10
ВР (27381) Донбасс (26950) Костин (180)

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса, чтобы продолжался переговорный процесс, - "слуга народа" Костин

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса, чтобы продолжался переговорный процесс, -

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ, председатель парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин говорит, что продолжение парламентом до конца 2021 действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" является сигналом Украины о необходимости продления переговорного процесса.

Об этом Костин рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что желание народа Украины - это установление мира на Донбассе и возвращение наших территорий, людей. Для того, чтобы переговорный процесс продолжался мы также, как украинское государство, должны продемонстрировать свою приверженность к переговорно-дипломатическому пути решения конфликта на Донбассе. Это важный сигнал не только для народа Украины, но и наших международных партнеров. Потому что без широкой международной поддержки нам будет очень сложно самостоятельно решать этот вопрос... Это сигнал о том, что мы понимаем, что переговорный процесс нужно продолжать, несмотря на то, как тяжело это идет", - сказал Костин.

Напомним, сегодня Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

Читайте: Продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО нужно для продолжения переговоров, - "слуга народа" Костин

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
чтоб продолжать переговорный процесс... и чтоб опять наши не стреляли...и чтоб это выглядело внутренним конфликтом а не войной... и чтоб это тягамотина длилась еще год...
а там...или ишак (ишак тут в смысле - ишак...осёл))) и не более того!))) здохнет или *****
показать весь комментарий
15.12.2020 13:56
+3
все лучшее детям сепарам
показать весь комментарий
15.12.2020 13:54
+3
нет, я просто против давать привелегии за тероризм
показать весь комментарий
15.12.2020 13:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все лучшее детям сепарам
показать весь комментарий
15.12.2020 13:54 Ответить
Завидуешь? Хочешь переехать в Донецк?
показать весь комментарий
15.12.2020 13:56 Ответить
нет, я просто против давать привелегии за тероризм
показать весь комментарий
15.12.2020 13:59 Ответить
смотри прикол, тем кто тебя выжил оттуда особый статус, а тебе статус беженца... отлично да
показать весь комментарий
15.12.2020 14:03 Ответить
чтоб продолжать переговорный процесс... и чтоб опять наши не стреляли...и чтоб это выглядело внутренним конфликтом а не войной... и чтоб это тягамотина длилась еще год...
а там...или ишак (ишак тут в смысле - ишак...осёл))) и не более того!))) здохнет или *****
показать весь комментарий
15.12.2020 13:56 Ответить
Какая гадость , вести переговоры с террористами шесть лет .
показать весь комментарий
15.12.2020 14:06 Ответить
А спорим что никто не может нормально аргументировать эти продления?!!
Все лепят тупые отмазки!
показать весь комментарий
15.12.2020 14:12 Ответить
Логика железная.
Все равно что плеснуть бензина в горящий дом: тогда пожарные будут продолжать его тушить!
показать весь комментарий
15.12.2020 18:29 Ответить
 
 