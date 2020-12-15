Акция протеста в центре Киева: движение транспорта по ул. Крещатик временно ограничено, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

В связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик движение транспорта временно ограничено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции в Telegram.

"Уважаемые водители, в связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик, движение временно ограничено", - сказано в сообщении.

Как известно, сегодня возле Верховной Рады началась акция "СТОП локдаун!", участники которой требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Организатор акции – "SaveФОП".

Позже протестующие прошли маршем по улице Грушевского и Европейской площади к Майдану Незалежности. Они попытались установить палатки, но им помешали представители Нацполиции. В результате, между митингующими и правоохранителями произошли стычки.

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Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ



Фото: патрульная полиция