Акция протеста в центре Киева: движение транспорта по ул. Крещатик временно ограничено, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж
В связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик движение транспорта временно ограничено.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции в Telegram.
"Уважаемые водители, в связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик, движение временно ограничено", - сказано в сообщении.
Как известно, сегодня возле Верховной Рады началась акция "СТОП локдаун!", участники которой требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Организатор акции – "SaveФОП".
Позже протестующие прошли маршем по улице Грушевского и Европейской площади к Майдану Незалежности. Они попытались установить палатки, но им помешали представители Нацполиции. В результате, между митингующими и правоохранителями произошли стычки.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://www.facebook.com/groups/451858115158010/permalink/1352117888465357# 50 мин. ·
Владимр Зеленский выглянул в окно Офиса президента и обратился к Ермаку:
- Андрюха, смотри сколько людей пришло. Как думаешь, зачем?
- Так это же мы с тобой поставили карусель и каток. Вот очередь и выстроилась. Люди пришли развлечься, - ответил Ермак.
- Точно? - неуверенно спросил величайший политический лидер по версии главы ОП.
- Зуб даю, - ответил Ермак цитирую своего подопечного.
- А флаги им зачем? Это не какой-то протест? , - продолжал интересоваться Зеленский.
- Что ты? Какой протест. Это так радуются они всему, что ты делаешь. Вот, махают они ими тебе, Вова. Благодарят, видимо...
- Так может я выйду к ним и они мне лично скажут слова благодарности? - с надеждой в голосе задал вопрос президент Украины.
- Не, не надо. Эти так могут отблагодарить, что потом пару недель "благодарности" сходить с лица будут. Так что не надо их баловать. Смотри на них из окна.
- Жаль, - взгрустнул Зеленский, - Но это моя судьба. И давай наконец-то поговорим о государственных делах. Например, о том куда поедем отдыхать. Только чур не в Оман.
И они принялись строить планы.
А за окном шумели люди. Это был обычный день конца эпохи бедности.
Я міг піти і у владу у 90-х ...
Та ні -вважав , що моє приватне підприємство - важливіше ...
Уже його нема ! У тому числі через діяльність Фонду Комунального Майна Садового )
Та я впевнений - перемогти підприємців - значить вернути країну у совдепію
1. де ти купуєш товари для себе?
2. як здебільшого реалізують свої товари виробники?
Мнения 15-дек, 07:379 3 755 0
Вова… А ведь скоро два года с твоего радостного новогоднего поздравления.
Два года с громкого заявления стать президентом. Два года пустых обещаний и сказочных сказок.
Нет, я, конечно, верю, что ты, возможно, искренне хотел построить тут дом Солнца. И те, кто в итоге тебя привёл за ручку на церемонию инаугурации, именно это тебе обещали.
Дескать, ты, Вова, только скажи «Да», и всё произойдёт как в сказке…
И все соратники Януковича сами отправятся на нары…
Бурштын обратно самозакопается…
Так называемые порохоботы, ну те, не совсем понятные 25% исчезнут как утренняя дымка…
И Володя Путин только при упоминании одного твоего имени потеряет сознание от страха, успев перед этим подписать приказ про деоккупацию Крыма и Донбасса…
Ах да, ещё тебя все будут фактически носить на руках, а ты, собственно, будешь наслаждаться всеобщим обожанием. В общем, всё, что захочешь, только согласись.
Почти два года прошло, Вова! И что? И НИ-ЧЕ-ГО…
Кому ты был должен по гроб жизни за то, что дали подержаться за булаву, тебя поимели. Вернее не тебя, а Украину.
Быстро вернув и компенсировав миллиарды гривен. Тихо и спокойно. Чтобы не поднимать лишний шум.
Откусили нехилые кусочки от финансового пирога страны, пока ты устраивал шоу Новые Санжары и встречал самолёты с коммерческим грузом.
Всего за два года, ты, Вова, просрал на международной всё, что только можно было просрать.
Соратники Януковича прочно обосновались на Банковой и давно крутят тобой, как ребёнок послушной юлой.
Экономика находится где-то в районе государева очка… вернее, чуть ниже хвостика слона, но это одно и то же. А люди в больницах бросают жребий, кому достанется кислород, пока твой задрипанный Офис пишет сценарий нового ролика.
Кстати, как там подготовка к Новогоднему обращению? Всё пучком? Ты же только не забудь упомянуть Порошенко и Рошен (а то никто не поверит).
Это же они забыли снабдить «ковидные» койки кислородом, из-за чего сотни украинцев отправились в мир иной? Ну они, больше некому…
А знаешь, Володя, что тебя больше всего гложет? То, что ты больше никогда не будешь купаться в лучах всеобщего обожания. Ну как было тогда, семь лет назад. Кто-то восхищался тобой как комиком, кто-то любил в тебе актера, а кто-то классного пацана.
Были люди равнодушные. Но вряд ли были те, кто тебя презирал и ненавидел…
Прошло всего-то несколько лет. И сейчас миллионы украинцев при виде тебя, уже обвешанного прозвищами (Уклонист Оманский, Моника Потерпевшая и так далее), скрежещут зубами.
Им не нужен автограф, как это было бы еще два года назад. Они желают спросить у тебя «Как тебе спится, Володя, после того, как Ярослав Журавель умер под твоим личным контролем?…
И про упоминании Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко давление не скачет, Вова? Нет?..
Как там поживает российский агент на Банковой? Кофе хоть угощаете его?
Не устал ещё солдатам и офицерам на фронте лапшу на уши вешать?».
И ещё у них десятка три разных вопросов. Злых вопросов. Очень. Рвущих сердца украинцев в клочья…
Уходи, Володя. Сам… Два, три предложения, глядя в объектив, и тебе станет легче. Уходи, пока не поздно.
Да нет, не для тебя поздно, кому ты фиг нужен? Пока для Украины не поздно, Вова. Слышал про такую страну?
Олексій Петров
Зеленський і його режим остаточно перейшли межу. Кількох побитих людей забирають швидкі.
На Майдані затримання підприємців, весь Хтещатик і урядовий квартал в «космонавтах». Давно такого не було. Дуже давно.
На пагорбах Мар'їнівського парку «ланцюги» правоохоронців в повній амуніції, не дають людям пройти по вулиці Грушевського та назад до ВР.
Треба буде - знесуть "правоохоронців в повній амуніції"
Бо нас більше тай ми сильніші !
Білоруси - навчайтеся
як ото ті, якими так хвацько махають...