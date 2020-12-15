Удары по голове и химические ожоги глаз: во время массовой акции на Майдане пострадало около 40 полицейских

Полиция Киева сообщает о том, что во время акции на Майдане Незалежности во вторник в Киеве пострадало около 40 полицейских.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщили в пресс-службе полиции.

"Во время акции на Майдане Независимости пострадало около 40 полицейских. Одного правоохранителя во время толчеи ударили по голове, вследствие чего он потерял создание, другие полицейские получили ожоги глаз", - сказано в сообщении.

В полиции напомнили, что во вторник в центре проходит массовая акция, участники которой прошли от площади Конституции к Майдану Независимости.

"Когда они попытались установить военные палатки, возникла толчея и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики. В результате одного полицейского ударили по голове, и он потерял сознание, еще около 40 получили химические ожоги глаз", - сказано в сообщении.

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В полиции в очередной раз призвали участников акции соблюдать действующее законодательство.

Как сообщалось, участники акции "СТОП локдаун!" требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.

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