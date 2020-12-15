Удары по голове и химические ожоги глаз: во время массовой акции на Майдане пострадало около 40 полицейских
Полиция Киева сообщает о том, что во время акции на Майдане Незалежности во вторник в Киеве пострадало около 40 полицейских.
Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщили в пресс-службе полиции.
"Во время акции на Майдане Независимости пострадало около 40 полицейских. Одного правоохранителя во время толчеи ударили по голове, вследствие чего он потерял создание, другие полицейские получили ожоги глаз", - сказано в сообщении.
В полиции напомнили, что во вторник в центре проходит массовая акция, участники которой прошли от площади Конституции к Майдану Независимости.
"Когда они попытались установить военные палатки, возникла толчея и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики. В результате одного полицейского ударили по голове, и он потерял сознание, еще около 40 получили химические ожоги глаз", - сказано в сообщении.
В полиции в очередной раз призвали участников акции соблюдать действующее законодательство.
Как сообщалось, участники акции "СТОП локдаун!" требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.
Пожалуйста, подождите...
Хулиганы полицию зрения лишают !
не прошло и семи лет.....
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Источник: https://censor.net/ru/v3237059
вот и причина "химического ожога" у полицейских... сами против себя применили - кто им виноват?))
как то видел , мужик пукнул так сразу 400 милиционеров упало а тут только 40 ? авакович ! не скрывай жертвы !
Овощ ментов опускал??? ты откуда - с Срязани или Спид*ербурга то?
у вас мусора как раз в фаворе, так что твои "знакомые" - обосрали Шойгу, или кто там у вас главмусор - покрышкин или как там, что Навальный его обосрал и тот обосрался - болотов вроде, или золотов, тьху, кликухи кринжовые
Полиция - это те, кто на стороне ЗАКОНА и НАРОДА.
ПРОТИВ криминала и мошенников, НО ЗА МИРНЫЙ ПРОТЕСТ СВОЕГО НАРОДА!
НАРОД дал полномочия полиции.
тут написали же - мусора сами применяют газы, а говорят что это их травят. ты откуда вообще еще раз? когда на колени ветеранов ставили в снег не так давно - это тоже "ментов опускают"? и в любой стране кроме диких так делается? или граждане кой-какие права имеют?
тебе выше написали как оно и было. другой вопрос шо щас мона и слегка быстрей.
Тормозила головой...
Если-б руки не сломала,
тормозила-бы, ногой..."
Авакян, давай информацию о самочувствии участников акции, а не только твоих ментов.
https://pbs.twimg.com/media/EpR0-ILWEAEahi9?format=jpg&name=small
Поліцаї розпилюють балончик в очі людям.
Але люди, за версією аваківців, не постраждали.
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1338813753551429633 55 мин
Почему у нас в стране власть ВСЕГДА является антинародным инородным преступным образованием, которое мы 30 лет пи.....м-пи....им и всё никак выпе.....ть не можем?
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1338827523984076804 1 мин
Это видео-для собравшегося снова отдыхать,утомленного Зеленского:Видишь,Вова,КАК может быть,если бы не МВД!!! Не сцы,Вова-тебя защитят!И волки сыты,и овцы ,почти,целы.40 пострадавших сотрудников не жаль-ради таких "высоких" целей.Сколько пострадало среди митингующих?
https://twitter.com/i/status/1338824541875920897
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3599068983464211&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWQzgnC4x9ZPDa9Xix3QANzdlSYMxp4VIxi0m9AtIJ2qjWsX8pAuJptc4EL1LHWDR9DVNXk8j2RZXp6-PTS3502WYmeXuRFxLYgpGkObgC6cgWe3RchIQUBR0xSZW8jDmsQRm0VHqQB_pnIRhOso1AzXqtbzKXmzzHSlsRl2N364w&__tn__=%2CO*F 29 хв ·
А це нічого не нагадує?
Влада Зеленського остаточно пішла шляхом Януковича-Лукашенка.
Вже й автозаки на дорогу виставлені. Якраз в тому місці де стояла беркутня під час бійні на Грушевського в січні 2014го.
Різануло око. Досі не можу повірити що це сьогодні, а не 7 років назад...
Що заважає Зеленському? ФОПи? Люди що мирно протестують і мають свою позицію? Але ні, він озлоблено готовий кидати «космонавтів» на Майдан Незалежності, перегороджувати вулиці та заповнювати центр Києва правоохоронцями.
Не даремно в бюджеті на 2021 рік для ДБР/ОГПУ/ОП долаткові мільярди, а для армії недовиконане оборонне замовлення.
п"ять хвилин тому поліцай прямо на Майдані в інтерв"ю Прямому наживо сказав, що Їхні НІХТО не постраждав..
бидло сіра маса народ населення електоратнарід захаває
А кто затеял эту самую "толчею"? Не этот ли "правоохранитель"? Нужны ли стране именно такие "правоохранители"?
Дождетесь суки массовых отказов перечислять хоть какие-то налоги и сборы, лучше сами, пока не поздно, подавайте в отставку.
Долой маски, прививки и локдаун, дайош евробляхи без налога!