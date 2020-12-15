Отсутствие ответа России относительно Плана действий по Донбассу откладывает проведение там выборов, - "слуга народа" Костин

Украина ожидает позицию Российской Федерации по Плану совместных действий по выполнению Минских договоренностей. Отсутствие реакции РФ откладывает проведение выборов на Донбассе.

Об этом сказал в комментарии журналистам представитель Украины в политической подгруппе ТКГ, председатель парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин ("Слуга народа"), передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Костин рассказал, что сейчас переговоры с российской стороной идут сложно. По его словам, сейчас обсуждается вопрос Плана совместных действий по выполнению Минских договоренностей.

"Леонид Кравчук представил план этих совместных действий, но пока мы ожидаем письменную позицию от Российской Федерации", - сказал нардеп.

Отвечая на вопрос о вероятности проведения выборов на Донбассе 31 марта, которые предусматривает План действий, Костин отметил: "План действий был предложен более месяца назад. Если бы он был поддержан сразу, то, в принципе, мы бы пытались приблизить как можно скорее выборы, но на тех условиях, которые я называл - по украинскому законодательству и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Сейчас каждую неделю, месяц, когда Российская Федерация не соглашается с нашими планами, это, понятно, что отдаляет эту дату. Мы постараемся провести свободные выборы по украинскому законодательству как можно быстрее. Но это не является целью из-за которой мы пойдем на те компромиссы, которые не признает ни украинский парламент, ни общество".

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"При любых условиях вопрос о проведении выборов в соответствующую дату будет решать украинский парламент", - добавил Костин.

Напомним, сегодня Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.