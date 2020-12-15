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Отсутствие ответа России относительно Плана действий по Донбассу откладывает проведение там выборов, - "слуга народа" Костин

Отсутствие ответа России относительно Плана действий по Донбассу откладывает проведение там выборов, -

Украина ожидает позицию Российской Федерации по Плану совместных действий по выполнению Минских договоренностей. Отсутствие реакции РФ откладывает проведение выборов на Донбассе.

Об этом сказал в комментарии журналистам представитель Украины в политической подгруппе ТКГ, председатель парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин ("Слуга народа"), передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Костин рассказал, что сейчас переговоры с российской стороной идут сложно. По его словам, сейчас обсуждается вопрос Плана совместных действий по выполнению Минских договоренностей.

"Леонид Кравчук представил план этих совместных действий, но пока мы ожидаем письменную позицию от Российской Федерации", - сказал нардеп.

Отвечая на вопрос о вероятности проведения выборов на Донбассе 31 марта, которые предусматривает План действий, Костин отметил: "План действий был предложен более месяца назад. Если бы он был поддержан сразу, то, в принципе, мы бы пытались приблизить как можно скорее выборы, но на тех условиях, которые я называл - по украинскому законодательству и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Сейчас каждую неделю, месяц, когда Российская Федерация не соглашается с нашими планами, это, понятно, что отдаляет эту дату. Мы постараемся провести свободные выборы по украинскому законодательству как можно быстрее. Но это не является целью из-за которой мы пойдем на те компромиссы, которые не признает ни украинский парламент, ни общество".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса, чтобы продолжался переговорный процесс, - "слуга народа" Костин

"При любых условиях вопрос о проведении выборов в соответствующую дату будет решать украинский парламент", - добавил Костин.

Напомним, сегодня Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.
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Топ комментарии
+5
які такі "вибори"?
Спочатку - деокупація, потім - демоскалізація, потім - поразка у виборчих правах років на 50.. Так що за оптимістичним прогнозом, якщо лапті разом підуть (а вдруг?) з окупованих територій, то перші вибори там відбудуться десь у 2071 році..
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15.12.2020 15:05
+4
Какие ВЫБОРЫ?!!!!
Там их не должно быть лет = срок оккупации*2
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15.12.2020 15:07
+3
Отсутствие ответа России относительно Плана действий по Донбассу откладывает проведение там выборов, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 549
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15.12.2020 15:09
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я цьому виробку шансів не даю.
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15.12.2020 16:34 Ответить
Так шо зеле выгодна война да зебилы? Ой зебилы...
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15.12.2020 15:00 Ответить
які такі "вибори"?
Спочатку - деокупація, потім - демоскалізація, потім - поразка у виборчих правах років на 50.. Так що за оптимістичним прогнозом, якщо лапті разом підуть (а вдруг?) з окупованих територій, то перші вибори там відбудуться десь у 2071 році..
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15.12.2020 15:05 Ответить
Какие ВЫБОРЫ?!!!!
Там их не должно быть лет = срок оккупации*2
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15.12.2020 15:07 Ответить
Отсутствие ответа России относительно Плана действий по Донбассу откладывает проведение там выборов, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 549
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15.12.2020 15:09 Ответить
Кацапи посилають нах і костіна з кравчуком і всю зешушеру,а вони далі щось випрошують.
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15.12.2020 15:17 Ответить
О каких вообще выборах этот даун чешет?
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15.12.2020 15:20 Ответить
Шутник, однако, этот Костин! А верификацию избирателей провели? А агитацию как собираетесь проводить? Аусвайсы будете у оккупанта брать на время предвыборной кампании? А кто будет отвечать за честность и прозрачность выборов, за подсчет голосов, за целостность бюллетеней, за безопасность их транспортировки от избирательного участка и до самой ЦИК? А деньги в бюджете есть для такого "праздника демократии"???
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15.12.2020 15:38 Ответить
прорашистские прихвостни , перед выборами возьмите под контроль границу с рашистом .уничтожте все паспортины рашистские , из запретом их владельцев голосовать по -украинскому законодательству минимум на 25 лет ,или же спросите в украинского народа на референдуме,а хочет ли народ Украины жить вместе с теми,кто призвал рашиста с войной на Украину.которая унесла жизни около 15000 украинцев...?
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15.12.2020 15:49 Ответить
У России план один- Российская империя, и ликвидация Украины,как независимого государства.
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15.12.2020 15:54 Ответить
 
 