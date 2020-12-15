Из 10 людей, которые переходят с оккупированной территории на нашу, 7-8 больны COVID-19, - глава Луганской ОГА Гайдай
Из 10 пересекающих линию разграничения в направлении с оккупированных районов Луганской области на подконтрольную Украине территорию 7-8 болеют Covid-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
"Конкретные цифры. На неподконтрольной территории ведь "нет ковида", там же "пневмония" у них и все: "ковида нет", как, собственно, и лечения. Из 10 людей, которые переходят на нашу территорию, 7-8 позитивные", - сказал он на пресс-конференции в рамках форума "Восток возможностей" во вторник.
Гайдай отметил, что часто люди относятся безответственно к наличию у них коронавирусной инфекции, в частности не желают проходит самоизоляцию.
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Эпидемия.... Карантин.....По Украине- ограничения, за границу- ограничения.... А с оккупироваными, где х-й ложили на ковид - свободный вьезд
Зеленое стадо без брехни жить не может..
не гони. А что - зря шимпанЗе когда пандемии в Украине не было усиленно завозило носителей?
А что зря - зная что в Лугандоне просто ужасные показатели пандемии шимпанЗе печётся об открытии и непрерывной работе пунктов по распространению инфекции из лугандона в Украину?
зесоплям крайне нужна пандемия для обеспечения прикрытия уничтожения Украины.
какого их ваще пускают?!!!!
До його відома - якби там дійсно було 70-80% "позитивних" ще півтора місяці тому, то до теперішнього моменту лугандон став би першою у світі територією вільною від ковіду через набуття нашимілюдьмі там стадного імунітету!
https://uainfo.org/blognews/1608017184-virus-ne-vidstupae-shcho-ne-tak-zi-statistikoyu-ta-chomu-vlada.html