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украинский язык (1186) язык (3551) Креминь Тарас (128)

Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык с 16 января: интернет-магазины, кафе, кружки и медицина

Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык с 16 января: интернет-магазины, кафе, кружки и медицина

С 16 января вступает в силу статья 30 "языкового закона". Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык.

Об этом сообщает правительственный портал, передает Цензор.НЕТ.

Согласно закону, произойдет окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык. Все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

"Украинский потребитель наконец получит право на обслуживание государственным языком по умолчанию - в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке", - сказал Креминь.

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Омбудсмен отметил, что только по просьбе клиента его могут обслуживать на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

Он подчеркнул, что требование по обслуживанию на госязыке касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в т.ч. кружки и секции), медицинское обслуживание, предоставление социальных услуг.

Креминь добавил, что на украинском должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.д. При этом информация на украинском о товарах и услугах может дублироваться и другими языками.

По его словам, в случае нарушения права на получение информации и услуг на госязыке, потребителю целесообразно обратиться к работнику учреждения и попросить обслуживать его на украинском, к менеджеру или высшему руководящему должностному лицу с просьбой исправить ситуацию, зафиксировать нарушение в книге жалоб.

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"Каждый гражданин также может составить жалобу на имя уполномоченного по защите государственного языка, направить ее в письменном виде или по электронной почте на адрес уполномоченного. При этом важно предоставить максимально полную информацию о субъекте хозяйствования, обстоятельствах и доказательствах, подтверждающих нарушения", - отметил Креминь.

Напомним, в начале декабря языковой омбудсмен напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания.

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Топ комментарии
+18
Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык с 16 января: интернет-магазины, кафе, кружки и медицина - Цензор.НЕТ 6117
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15.12.2020 16:27
+17
Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык с 16 января: интернет-магазины, кафе, кружки и медицина - Цензор.НЕТ 9868
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15.12.2020 16:26
+16
мова і культура основи нації.
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15.12.2020 16:28
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Правила форума Совет форумчан
це поза(англійська замість української) таких відомих патріотів як наєм та даниленко.
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15.12.2020 16:27 Ответить
>>по желанию сторон может быть любой. Только так.


Не правильно.. будь-який, тільки не язьік (російський)..
якщо не виключити російську, то нічого не поміняється
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15.12.2020 16:51 Ответить
Полностью согласен. Машинально пишу на русском, но разговариваю на украинском...В начале надо немного "прижать", чтобы перешли на украинский, а уж потом, когда люди привыкнут к сайтам и обращении в магазинах на украинском все будут нормально это воспринимать. Таким образом украинский заменит русским без проблем. Пару лет пару процентов людей будут недовольство высказывать, но это уже их проблемы, успокоятся и со временем перейдут на украинский.
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15.12.2020 17:05 Ответить
Дивно.От я пишу тільки українською.А розмовляю російскою,бо відчувається затримки при формуванні речення.Але я намагаюсь.
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15.12.2020 19:57 Ответить
В Україні має бути достатньо української аби комфортно жити і навчатися. Будь яка інша мова не може бути обв'язковою
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15.12.2020 16:26 Ответить
Мразь, ты какого хера тут забыло, вали в свой чебурнет и там воняй.
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15.12.2020 16:22 Ответить
Набутылочное чучело, ты снова в себе бутылку лопнул?)
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15.12.2020 16:23 Ответить
Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык с 16 января: интернет-магазины, кафе, кружки и медицина - Цензор.НЕТ 9868
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15.12.2020 16:26 Ответить
Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык с 16 января: интернет-магазины, кафе, кружки и медицина - Цензор.НЕТ 6117
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15.12.2020 16:27 Ответить
мова і культура основи нації.
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15.12.2020 16:28 Ответить
В коммах пердаки свинособак по шву трещат и в ноль уходят? Значит это хорошее дело, по умолчанию.
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15.12.2020 16:28 Ответить
одна поправка - книги жалоб уже отменили...
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15.12.2020 16:30 Ответить
А тут мова й не йде про книгу скарг...
"Каждый гражданин также может составить жалобу на имя уполномоченного по защите государственного языка, направить ее в письменном виде или по электронной почте на адрес уполномоченного. При этом важно предоставить максимально полную информацию о субъекте хозяйствования, обстоятельствах и доказательствах, подтверждающих нарушения", - отметил Креминь. Источник: https://censor.net/ru/n3237077
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15.12.2020 16:37 Ответить
трошки есть (выше приведенного Вами абзаца) :
....попросить обслуживать его на украинском, к менеджеру или высшему руководящему должностному лицу с просьбой исправить ситуацию, зафиксировать нарушение в книге жалоб. - цитата
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15.12.2020 17:15 Ответить
Висят в каждом магазине, присмотрись. Нормальные владельцы заинтересованы читать отзывы клиентов.
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15.12.2020 18:11 Ответить
это уже по желанию, а не обязаловка..
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15.12.2020 18:25 Ответить
Кабинет министров своим решением за 6 марта 2019 года отменил обязательное ведение предприятиями Книги отзывов и предложений потребителей. В правительстве ожидают, что это позволит бизнесу ежегодно экономить до 125 миллионов гривен.
Там пояснили, что требование о ведении Книги отзывов это пережиток советского прошлого, более того это создает давление на бизнес. Предприниматели вынуждены тратить немало денег на организацию выполнения требований: установление ответственного за ведение книги, обеспечение ежеквартальной проверки ведения книги, рассмотрение обращений, хранение писем, подготовку отчетов.....
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15.12.2020 18:30 Ответить
Скоро про болгаро-российский диалект в Украине не кто и не вспомнит. Добрым словом, во всяк случай. Для пущего цивилизационного блага, нужно украинский перевести на латиницу, а английский язык, - сделать вторым государственным. В образовании и коммуникациях сразу фору +5 получим. Будущие поколения Украинцев скажут спасибо.
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15.12.2020 16:32 Ответить
нужно украинский перевести на латиницу/ как, к примеру, в Азербайджане. Но кодлан Коломойского не делает резких движений. Чтобы не поломать схемы грабежа украинцев.
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15.12.2020 16:57 Ответить
++++++++++++++++++++!!!!!!!!
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15.12.2020 17:03 Ответить
++++++++++++++++++.!!!!!!!!!
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15.12.2020 17:02 Ответить
З 16 січня, собачу мову не розуміємо.
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15.12.2020 16:32 Ответить
свинособачу.
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15.12.2020 16:34 Ответить
Мову чи Язик не розумієш.???
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15.12.2020 16:40 Ответить
На будь якій.
Окрім свнсбчого їзика.
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15.12.2020 16:46 Ответить
А тим часом за сприяння поточної влади...
Кремінь пояснив, яких сфер стосується перехід на українську мову з 16 січня: інтернет-магазини, кафе, гуртки і медицина - Цензор.НЕТ 660
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15.12.2020 16:42 Ответить
А в чем принципиальная разница? Только в том, что обслуживающий персонал по умолчанию будет обращаться на Украинском языке? Все остальное вроде не ново.
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15.12.2020 16:43 Ответить
Звернися українською мовою до касира, у себе в лєнінградському супермаркеті.
Розкажеш, що і як було потім.
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15.12.2020 16:48 Ответить
Тоді позовна заява до суду про порушення моїх прав і стягнення моральної шкоди, але це і так зрозуміло, за замовчанням.
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15.12.2020 16:52 Ответить
Голова Запорізької ОДА не знає української мови! Ганьба!!!
Верещіть сьогодні весь день в приміщенні ОДА як москальське щеня...
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15.12.2020 16:55 Ответить
Зачем так резка? нада пастипенна. Дайте нам ищо тридцать лет..
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15.12.2020 17:00 Ответить
Недавно у Маріуполі, моя дружина спробувала замовити таксі українською мовою, в сервісі замовлень таксі Максим. Оператор сказала, що це російська служба і треба замовляти російською. Замовлення не прийняли. І як це називати тепер?
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15.12.2020 17:14 Ответить
По перше тре було сказати Слава Украіні ! ) а по друге нічого дивного - Марік отдавна відомий ватно кацапський осередок
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15.12.2020 17:36 Ответить
Наразі - можете скористатися пропозицією мовного омбудсмена поскаржитися йому офіційно. Не думаю, що за цей час та служба таксі щось змінить...
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15.12.2020 18:16 Ответить
Прийти затемно у той "сервіс замовлень" і рознести його нах.
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15.12.2020 21:07 Ответить
Гуглим "Список искусственных языков" и ищем там искусственный свинособачий язик.
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15.12.2020 17:18 Ответить
А. С. ПушкинРоман в стихахЕвгений Онегин Глава III Строфа XXVIЕще предвижу затрудненья:Родной земли спасая честь,Я должен буду, без сомненья,Письмо Татьяны перевесть.Она по-русски плохо знала,1Журналов наших не читалаИ выражалася с трудомНа языке своем родном,Итак, писала по-французски...Что делать! повторяю вновь:Доныне дамская любовьНе изьяснялася по-русски,Доныне гордый наш язык

К почтовой прозе не привык.
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15.12.2020 17:46 Ответить
Поддерживаю
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15.12.2020 17:45 Ответить
Гадаю цей спосіб також може бути дієвим...

Кремінь пояснив, яких сфер стосується перехід на українську мову з 16 січня: інтернет-магазини, кафе, гуртки і медицина - Цензор.НЕТ 3260
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15.12.2020 18:17 Ответить
Величезна вподобайка!
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15.12.2020 20:02 Ответить
Интересно,сразу или через некоторое время начнёт болт ложить на закон этот нарИд.
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15.12.2020 19:28 Ответить
"Украинский потребитель наконец получит право на обслуживание государственным языком"
30 лет запрещали, и вот наконец ... получают право.
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15.12.2020 20:34 Ответить
ЗВІСНО ЩО ОДНОДЕННО ЦЕ НЕ СТАНЕТЬСЯ АЛЕ ТРЕБА ПОЧИНАТИ ПРИБАЛТИ ДАЛИ ДОБРИЙ ПРИКЛАД ЩО ВСЕ МОЖЛИВО ТО Ж НАСНАГИ НАМ
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15.12.2020 21:32 Ответить
 
 