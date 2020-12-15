Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык с 16 января: интернет-магазины, кафе, кружки и медицина

С 16 января вступает в силу статья 30 "языкового закона". Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык.

Об этом сообщает правительственный портал, передает Цензор.НЕТ.

Согласно закону, произойдет окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык. Все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

"Украинский потребитель наконец получит право на обслуживание государственным языком по умолчанию - в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке", - сказал Креминь.

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Омбудсмен отметил, что только по просьбе клиента его могут обслуживать на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

Он подчеркнул, что требование по обслуживанию на госязыке касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в т.ч. кружки и секции), медицинское обслуживание, предоставление социальных услуг.

Креминь добавил, что на украинском должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.д. При этом информация на украинском о товарах и услугах может дублироваться и другими языками.

По его словам, в случае нарушения права на получение информации и услуг на госязыке, потребителю целесообразно обратиться к работнику учреждения и попросить обслуживать его на украинском, к менеджеру или высшему руководящему должностному лицу с просьбой исправить ситуацию, зафиксировать нарушение в книге жалоб.

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"Каждый гражданин также может составить жалобу на имя уполномоченного по защите государственного языка, направить ее в письменном виде или по электронной почте на адрес уполномоченного. При этом важно предоставить максимально полную информацию о субъекте хозяйствования, обстоятельствах и доказательствах, подтверждающих нарушения", - отметил Креминь.

Напомним, в начале декабря языковой омбудсмен напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания.