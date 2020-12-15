Бюджетной ночи не будет, проект Госбюджета-2021 примут до 18:00, - нардеп "Голоса" Железняк

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, что в этом году "бюджетной ночи" не будет. Рада сегодня сможет принять проект Госбюджета-2021 до 18:00.

Об этом Железняк заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Не будет бюджетной ночи. Я был на всех совещаниях, связанных с бюджетом. Голосовался (сегодня. - Ред.) Бюджетный кодекс, документ, которым говорится, как распределяются деньги. И там были проголосованы конституционным большинством очень важные правки. Первая правка - чтобы оставить акциз у громад, чтобы у местных органов власти было на 7,5 млрд больше денег, которыми они будут дальше строить дороги, больницы, детсады", - отметил нардеп.

По словам Железняка, вторая важная правка - о том, что деньги, которые должны были пойти на закупку лекарств, и не были использованы, будут использованы в следующем году.

"Именно это стало той проблемой, что бюджет называется разбалансированный - то есть надо сделать определенные корректировки. И сейчас, до 16:00 будет длиться подготовка документов, и я думаю где-то до 18:00 будет принят бюджет", - рассказал парламентарий.

Также Железняк подчеркнул, что фракция "Голос" этот проект бюджета поддерживать не будет.

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