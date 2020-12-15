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Новости Бюджет-2021
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ВР (27381) госбюджет (1185) Железняк Ярослав (407)

Бюджетной ночи не будет, проект Госбюджета-2021 примут до 18:00, - нардеп "Голоса" Железняк

Бюджетной ночи не будет, проект Госбюджета-2021 примут до 18:00, - нардеп

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, что в этом году "бюджетной ночи" не будет. Рада сегодня сможет принять проект Госбюджета-2021 до 18:00.

Об этом Железняк заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Не будет бюджетной ночи. Я был на всех совещаниях, связанных с бюджетом. Голосовался (сегодня. - Ред.) Бюджетный кодекс, документ, которым говорится, как распределяются деньги. И там были проголосованы конституционным большинством очень важные правки. Первая правка - чтобы оставить акциз у громад, чтобы у местных органов власти было на 7,5 млрд больше денег, которыми они будут дальше строить дороги, больницы, детсады", - отметил нардеп.

По словам Железняка, вторая важная правка - о том, что деньги, которые должны были пойти на закупку лекарств, и не были использованы, будут использованы в следующем году.

"Именно это стало той проблемой, что бюджет называется разбалансированный - то есть надо сделать определенные корректировки. И сейчас, до 16:00 будет длиться подготовка документов, и я думаю где-то до 18:00 будет принят бюджет", - рассказал парламентарий.

Также Железняк подчеркнул, что фракция "Голос" этот проект бюджета поддерживать не будет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о госбюджете на 2021 год

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Топ комментарии
+2
шо юв досталась? за шо она отдалась?
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15.12.2020 16:23
+2
Бюджетної ночі не буде, проєкт Держбюджету-2021 приймуть до 18:00, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 2975
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15.12.2020 16:46
+1
Вы примите не бюджет,а фуфло с дырой 270 ярдов.
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15.12.2020 16:23
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шо юв досталась? за шо она отдалась?
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15.12.2020 16:23 Ответить
Вы примите не бюджет,а фуфло с дырой 270 ярдов.
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15.12.2020 16:23 Ответить
"Слуга" Олег Семінський у розпал засідання Верховної Ради України по бюджету, слухав дилерську автомобільну відеоконференцію Lexus і Toyota. На роботу цього пана, зокрема, планують витратити 334 000 гривень в наступному році....

Бюджетной ночи не будет, проект Госбюджета-2021 примут до 18:00, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 8334 Бюджетной ночи не будет, проект Госбюджета-2021 примут до 18:00, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 7755
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15.12.2020 16:24 Ответить
все кого надо уламали - подкупили? саткудава такая уверенность?
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15.12.2020 16:27 Ответить
Бюджетной ночи не будет, проект Госбюджета-2021 примут до 18:00, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 217
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15.12.2020 16:33 Ответить
Бюджетной ночи не будет, проект Госбюджета-2021 примут до 18:00, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1109

...
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15.12.2020 16:36 Ответить
А почему не принять-то? Бюджет все равно теперь просто декларация о намерениях, не наполненная реальными деньгами. Филькина грамота, одно слово.
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15.12.2020 16:39 Ответить
как там в классике жанра: пошью костюм с отливом и в Ялту!
Здесь тоже самое.... только бюджет и острова.
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15.12.2020 16:40 Ответить
Бюджетної ночі не буде, проєкт Держбюджету-2021 приймуть до 18:00, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 2975
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15.12.2020 16:46 Ответить
https://twitter.com/buch10_04
https://twitter.com/buch10_04

10 апреля

@buch10_04


Кроме зарплаты, на каждого нардепа в бюджет заложили 345 000 гривен Народным депутатам в бюджет-2021 заложили не только заработную плату, что после вычета налогов составляет 32 - 35 тысяч гривен. А и не малую суму в размере 345 000 гривен на дополнительные расходы, такие как:
Бюджетної ночі не буде, проєкт Держбюджету-2021 приймуть до 18:00, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 8037
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15.12.2020 18:18 Ответить
 
 