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ВР (27381) закон (3146) Донбасс (26950) Яременко Богдан (150)

Продлевать "особый статус" Донбасса постоянно невозможно, и лучше бы отказаться от него сейчас, а не позже - "слуга народа" Яременко

Продлевать

Экс-дипломат, депутат СН Богдан Яременко раскритиковал решение Верховной Рады на год продлить действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Свое мнение Яременко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он считает, что Минские соглашения не являются путем к миру, и выполнить их в полной мере невозможно.

"Нельзя давать обещания, которые не выполнишь. А ничего из того, что пусть и с оговорками, но гарантирует действующий и продленный в действии закон - амнистия и т.д. - не реализуется никогда в той форме, в которой прописано в этом законе", - написал Яременко.

Депутат считает, что Украине рано или поздно придется отказаться от Минских соглашений, и лучше бы сделать это сейчас.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. ВИДЕО

"Какую бы форму выхода из Минских договоренностей (эволюционную или революционную) мы бы не выбрали - последствия все равно будут. Но более благоприятной международной ситуации преодолеть эти последствия может не быть. А сейчас ситуация благоприятная из-за того, что РФ и США упорно разрушают договорную базу по другим вопросам, а Германия и европейцы из-за дела Навального переживают очередное обострение отношений с РФ", - считает экс-дипломат.

Также на Цензор.НЕТ: Нардеп "Голоса" Лозинский о продлении особого статуса Донбасса: Это цементирование безальтернативности минских соглашений. ВИДЕО

При этом Украина могла бы остаться в переговорном процессе, но подтолкнула "партнеров по переговорам" к осознанию того, что нужно двигаться дальше.

Напомним, сегодня Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

Продлевать особый статус Донбасса постоянно невозможно, и лучше бы отказаться от него сейчас, а не позже - слуга народа Яременко 01

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Топ комментарии
+7
Ця кудлата худоба доплачує комусь, щоб його тут цитували?
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15.12.2020 16:46
+4
Яременко -слуга мудрого прОстого нАріду,в сесійній залі ВР замовляв повію,яка відразу попередила його,що анал це табу. Цей пудєль відомий тим що виступає за капітуляцію та здачу територій разом з мешканцями. Тобто у повії є табу а у Яременко їх немає. То хто з них проститутка?
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15.12.2020 16:46
+4
Та приберіть же цю вагітну ЗЕман...ку (Pthirus pubis)...
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15.12.2020 16:47
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Ця кудлата худоба доплачує комусь, щоб його тут цитували?
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15.12.2020 16:46 Ответить
Перевіряє періодично - чи не забули зевиборці, що анал - табу.
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15.12.2020 17:05 Ответить
выпустили очередного старого нового папугу проверить реакция ..а вдрухт..ага счась вдрухт вас повесят или закопают там и передай Путину Вовочку Бубочке и прочим ублюдкам...
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15.12.2020 17:30 Ответить
Яременко -слуга мудрого прОстого нАріду,в сесійній залі ВР замовляв повію,яка відразу попередила його,що анал це табу. Цей пудєль відомий тим що виступає за капітуляцію та здачу територій разом з мешканцями. Тобто у повії є табу а у Яременко їх немає. То хто з них проститутка?
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15.12.2020 16:46 Ответить
Та приберіть же цю вагітну ЗЕман...ку (Pthirus pubis)...
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15.12.2020 16:47 Ответить
Навіщо ховатися за латинню? Є зовсім літературні сіноніми "площиця", або "вша лобкова". Та й "**********", хоч і брутальна, але зрозуміла всім назва, тим більш, що цнотливих ханжів на "Цензрі" здається нема.
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15.12.2020 17:08 Ответить
Йети-иди броди.
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15.12.2020 16:53 Ответить
тут он прав - Минский договорняк не имеет никакой юридической силы.
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15.12.2020 16:54 Ответить
План Б как то Не то , - Значит оставим план А , он уже привычней и как то ближе.
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15.12.2020 16:57 Ответить
А нахіба Україні такий, нинішній, пограбований, ворожий Лугандон? Де значна частина населення вбивала наших громадян, зраджувала і вороже налаштована до всього українського. Хотіли "руський мір" тонехай вже нажеруться його досхочу.
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15.12.2020 17:03 Ответить
Україні потрібен Донбас без бандюків, кацапів і зрадників.
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15.12.2020 17:20 Ответить
Особый статус необходим будет еще и после востановления полного контроля над границей с РФ, над всей территорией ОРДЛО, для фильтрации, частичной депортации и уголовного наказания для особо отличившихся сепаров, которые не сумели смыться в РФ.
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15.12.2020 17:13 Ответить
Ярмоленко - заслуженный спортсмен-дзюбаист, дрочун прямо в сессионном зале.
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15.12.2020 17:22 Ответить
Так якого хрена ви його пролонгували?
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15.12.2020 17:25 Ответить
Яременко, нельзя допустить, чтобы с рашки сняли санкции. Это репутационно очень важно для нас. А Минск связан с санкциями, поэтому и Украина использует эту площадку. Санкции за Навального не могут быть очень жесткими, хотя б вообще эти санкции были озвучены в ближайшее или нет время. . Рашка очень хочет вылезти из дерьма при помощи своей 'вакцины', лезет везде, ублажает, на коленях просит 'возьмите ее хоть даром' , Европа, падкая на дармовщину, пока отвергает инициативы травителей новичком, но может и клюнуть. В общем ,прежде , чем порвать с этим Минском, который никому ,кроме опзж, не нравится, нужно создать что-то более мощное, но при этом сохранив санкции - а этого пока нет даже на горизонте
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15.12.2020 17:40 Ответить
Отказаться?
Т.е. БЕЗ ТАБУ?
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15.12.2020 17:53 Ответить
Что случилось? Чего это вдруг извращенец - импотент заинтересовался вдруг не анальным сексом и фетишами, а политикой Украины в войне с паРашей? Может оно сифилис подхватило, лечится, и поэтому мается от скуки?
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15.12.2020 18:06 Ответить
Молдова платит пенсии Приднестровии? Нет!
Грузия платит пенсии Абхазии и Осетии? Нет!
Какого лешего Украина платит пенсии оккупированным территориям?
Это обязанность оккупанта, согласно международным нормам ООН!
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15.12.2020 18:19 Ответить
Чубака! Лучше откажись от анала!!!
Задрал уже, дупострадалец хренов!
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15.12.2020 18:48 Ответить
Эта зелёная свинья проститутку снять не может, не зашкварившись, а тут рассуждает о высокой политике...дно .
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15.12.2020 20:15 Ответить
Альтернативи мінським домовленостям нема, казали в шоколадного бариги і повторюють у зеленої гидоти. А хтось пробував шукати альтернативу? Найпростіша альтернатива - огородити здичавілий лугандон колючкою і мінними полями, дати рогулям пожити самостійно, і чекати..як чекали в Хорватії і Азербайджані.
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15.12.2020 20:51 Ответить
****...б перехватчик всплыл ...))
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15.12.2020 20:53 Ответить
Во возбудился слуга анала.
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15.12.2020 21:22 Ответить
 
 