Половина инвестиций в дорожную инфраструктуру сразу возвращается в госбюджет, - Национальная ассоциация дорожников

Половина инвестиций в дорожную инфраструктуру почти сразу возвращается в госбюджет в виде налогов.

Об этом заявил президент Национальной ассоциации дорожников Украины (НАГУ) Николай Березовский.



"НАДУ провела исследование эффективности возрастания бюджетных средств, которые в этом году потратили на восстановление дорожной инфраструктуры. Результаты исследования показали, что почти половина средств практически сразу возвращается в бюджет в виде налогов. Ведь подрядчики начинают закупать материалы под новый проект, контрактовать логистические компании, нанимать дополнительный персонал, мобилизовать технику. То есть, из инвестированных в дорожное строительство 100 грн еще до начала реализации проекта бюджет уже получает 50 грн", - отметил Березовский.



По его словам, срок "окупаемости" средств, инвестированных в дорожное строительство, составляет в среднем 2-3 года. Возврат инвестиций происходит за счет стимулирования экономики, улучшения инвестиционного климата, увеличения мощности существующих и запуска новых производств. В НАДУ отмечают, что даже несмотря на эпидемию короновируса, которая уменьшила интерес инвесторов к развивающимся странам, мы уже имеем примеры, когда потенциальные иностранные инвесторы принимают решение запускать новые проекты в Украине, учитывая улучшение дорожной логистики.



"Эксперты установили, что мультипликатор дорожного строительства в Украине сейчас составляет от 2 до 5. То есть на 1 инвестированную гривню государство в перспективе получит рост ВВП на 2-5 гривен. И это неудивительно, ведь инфраструктура дает нам возможность использовать экономический потенциал нашей страны. Все расчеты указывают на то, что "Большая стройка" - самый успешный проект государства Украина за всю ее историю", - рассказал Березовский.



В НАГУ считают, что продолжение проекта "Большое строительство" и в следующем году даст еще больший результат, ведь интерес к развивающимся рынкам среди международных инвесторов постепенно увеличивается. Нашей стране будет что предложить кроме природных и трудовых ресурсов, наши конкурентные преимущества значительно возрастут за счет развитой инфраструктуры.



Напомним, глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что в 2020 году одновременно с удешевлением работ по восстановлению и ремонту дорог значительно возросло качество готовых объектов. Экономии, по словам Кубракова, удалось достичь благодаря массовому проведению экспертиз проектов еще до их выхода на торги в системе ProZorro. Благодаря этому, по данным главы "Укравтодора", экономия на торгах этого года выросла до 7,8% при средней экономии в течение последних пяти лет на уровне 6,2%.