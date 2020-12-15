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дороги (2472) инвестиции (1155)

Половина инвестиций в дорожную инфраструктуру сразу возвращается в госбюджет, - Национальная ассоциация дорожников

Половина инвестиций в дорожную инфраструктуру сразу возвращается в госбюджет, - Национальная ассоциация дорожников

Половина инвестиций в дорожную инфраструктуру почти сразу возвращается в госбюджет в виде налогов.

Об этом заявил президент Национальной ассоциации дорожников Украины (НАГУ) Николай Березовский.


"НАДУ провела исследование эффективности возрастания бюджетных средств, которые в этом году потратили на восстановление дорожной инфраструктуры. Результаты исследования показали, что почти половина средств практически сразу возвращается в бюджет в виде налогов. Ведь подрядчики начинают закупать материалы под новый проект, контрактовать логистические компании, нанимать дополнительный персонал, мобилизовать технику. То есть, из инвестированных в дорожное строительство 100 грн еще до начала реализации проекта бюджет уже получает 50 грн", - отметил Березовский.


По его словам, срок "окупаемости" средств, инвестированных в дорожное строительство, составляет в среднем 2-3 года. Возврат инвестиций происходит за счет стимулирования экономики, улучшения инвестиционного климата, увеличения мощности существующих и запуска новых производств. В НАДУ отмечают, что даже несмотря на эпидемию короновируса, которая уменьшила интерес инвесторов к развивающимся странам, мы уже имеем примеры, когда потенциальные иностранные инвесторы принимают решение запускать новые проекты в Украине, учитывая улучшение дорожной логистики.


"Эксперты установили, что мультипликатор дорожного строительства в Украине сейчас составляет от 2 до 5. То есть на 1 инвестированную гривню государство в перспективе получит рост ВВП на 2-5 гривен. И это неудивительно, ведь инфраструктура дает нам возможность использовать экономический потенциал нашей страны. Все расчеты указывают на то, что "Большая стройка" - самый успешный проект государства Украина за всю ее историю", - рассказал Березовский.


В НАГУ считают, что продолжение проекта "Большое строительство" и в следующем году даст еще больший результат, ведь интерес к развивающимся рынкам среди международных инвесторов постепенно увеличивается. Нашей стране будет что предложить кроме природных и трудовых ресурсов, наши конкурентные преимущества значительно возрастут за счет развитой инфраструктуры.


Напомним, глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что в 2020 году одновременно с удешевлением работ по восстановлению и ремонту дорог значительно возросло качество готовых объектов. Экономии, по словам Кубракова, удалось достичь благодаря массовому проведению экспертиз проектов еще до их выхода на торги в системе ProZorro. Благодаря этому, по данным главы "Укравтодора", экономия на торгах этого года выросла до 7,8% при средней экономии в течение последних пяти лет на уровне 6,2%.
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Почему тогда в бюджете денег нет?
Деньги появятся только если внедрить систему толлинга, как мы обещали при подписании ассоциации с ЕС
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15.12.2020 16:57 Ответить
А половина інвестицій в бездонну зекишеню.з капелюхом, подайте зебідолагам на бутер з ікрою.
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15.12.2020 17:16 Ответить
В бюджет оманских офшоров наверное возвращаются эти деньги...так как украинском бюджете вместо денег дыра..
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15.12.2020 17:08 Ответить
А вторая сразу идет в бездонные зеленые карманы.
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15.12.2020 17:22 Ответить
но на руках то налипает...
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15.12.2020 17:23 Ответить
Дуже надіюсь,що за розміщення такого матеріалу представник будівельних корпорацій відвалює подвійний тариф (бо це така вочісцянина...).
Половина інвестицій в дорожню інфраструктуру одразу повертається до держбюджету, - Національна асоціація дорожників - Цензор.НЕТ 2973
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15.12.2020 17:34 Ответить
Гройсман или Зеля..., но дороги строятся и это прекрасно!
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15.12.2020 18:07 Ответить
Ага, возвращаются. Вчера проезжал Николаев - Одесса. В районе КПП в Коблево месяц назад сняли 5 см асфальта и "уложили" какие то какашки. Уже все отвалилось, ямы разбивают подвеску внедорожника.
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15.12.2020 21:09 Ответить
 
 