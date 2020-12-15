Лерос о передаче дела Татарова и Микитася из НАБУ в ГБР: В предвыборной программе Зеленского говорилось об отсутствии "телефонного права" и "корочек"

Нардеп Гео Лерос напомнил Владимиру Зеленскому его предвыборную программу.

Об этом исключенный из "Слуги народа" Лерос сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский, я напомню вам вашу предвыборную программу, как кандидата на пост Президента Украины: "Никаких "корочек", никакого "телефонного права". Неотвратимость ответственности, справедливое и законное наказание - основа честной Украины". "Судебная ветвь власти должна стать Властью, а не прислужником у Президента, правительства, парламента, местных властей. Мы вернем доверие и уважение к суду", - подчеркнул Лерос.

Таким образом парламентарий прокомментировал новость о том, чт судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса Президента Украины Олег Татаров из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

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