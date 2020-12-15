Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания штаба "Партии регионов" в 2014 г.
Экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.
"Против меня выдвинуты обвинения, дело передается в суд. Следствие завершено", - сообщила Черновол, выйдя из здания Государственного бюро расследований.
Чорновол назвала обвинения "полным бредом". Она хочет как можно скорее получить приговор, который по ее мнению, должен быть оправдательным. В противном случае Черновол может грозить пожизненное заключение, добавила она.
"Но я готова принять и этот приговор, потому что я считаю, что он ускорит конец этой бестолковой зеленой власти", - заявила политик.
Напомним, 10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Пожалуйста, подождите...
Ось така херня, панове...на жаль...
вынужденная необходимость,скорее..
Там теж будуть вироки щодо добробатів.
Значит, плохо работала пожарная сигнализация - судить надо пожарников,
разрешивших эксплуатацию данного офиса.
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3706747799385933?__cft__[0]=AZWlti-****************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
У підозрі, врученій Тетяні Чорновол, ДБР й ГПУ назвали Революцію Гідності «масовими заворушеннями, які супроводжувалися насильством»
****** писатели?Вы это о ком пишете?
Маятник пошёл в другую сторону.
Главное успеть в следующий раз..
Кстати! Военного положения не объявлено и ВСЕ убийства граждан Украины на Донбасе должны быть расследованны прокуратурой и пройти суды. В противном случае все семьи погибших обратятся с исками - нарушены основополагающие процедуры...
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На будущее: В Украине даже мать и отца называют на "вы", тем более незнакомого человека... Но вы не обучены, на москальщине... Вот, уведомляю...
Верь в это.
Рождество в Праге
произошла в 1799 г. После нее вечное благоденствие не наступило и время от времени приходится выходить на улицы. То, что будет попытка реванша - закономерность. То, что все силы были направлены на внешнего врага - естественность. Теперь и наступает фаза борьбы с внутренними врагами. Понятно, что попытка обезглавить демократический лагерь вызывает лишь его сплочение, пусть и не сразу. Сплочение через принятие того, что нельзя сделать что то раз и навсегда. Особенно, когда такой сосед.
Збувається.
"Дело" Гримчака окончательно развалилось. Но вопрос "Кто ответит на время проведенной в тюрьме этим человеком ?" остается.timeze2019.blogspot.com