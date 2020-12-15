Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания штаба "Партии регионов" в 2014 г.

Экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.

"Против меня выдвинуты обвинения, дело передается в суд. Следствие завершено", - сообщила Черновол, выйдя из здания Государственного бюро расследований.

Чорновол назвала обвинения "полным бредом". Она хочет как можно скорее получить приговор, который по ее мнению, должен быть оправдательным. В противном случае Черновол может грозить пожизненное заключение, добавила она.

"Но я готова принять и этот приговор, потому что я считаю, что он ускорит конец этой бестолковой зеленой власти", - заявила политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорновол: Завтра мне вручат обвинение, это расправа за политическую позицию и акт устрашения других участников Майдана

Напомним, 10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также читайте: Чорновол: "ГБР вызывает меня на допрос по еще одному делу за Майдан". ДОКУМЕНТ