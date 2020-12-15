Те, кто выдвигают незаконное обвинение Чорновол, должны сами быть на скамье подсудимых, - Яценюк

Люди, которые выдвигают незаконное обвинение в отношении Татьяны Чорновол, должны сами быть на скамье подсудимых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк возле управления ГБР в Киеве, где сейчас должен быть вручен обвинительный акт Татьяне Чорновол.

Яценюк подчеркнул, что Чорновол - это герой Майдана: "Татьяна - это борец за Украину, как и сотни тысяч людей, которые боролись на Майдане и на фронте за Украину".

"Татьяна защищала украинцев и украинское будущее", - подчеркнул экс-премьер.

Дело, начатое против Татьяны Чорновол, убежден Яценюк, не имеет никакого юридического содержания. Он назвал его показательным политическим делом против всех майдановцев: "Против тех, кто боролся против Януковича, Путина и российской агрессии".

"Как пойдет это дело - это и будет показателем того, способны ли мы защитить будущее Украины", - подчеркнул Яценюк.

"Они хотели арестовать Татьяну. Им не удалось этого сделать. Сейчас они хотят ее посадить. Им это так же не удастся. Но мы должны все защищать Татьяну, потому что так мы защищаем достижения Майдана, Революции Достоинства и нашей борьбы как против пропутинского режима Януковича, так и против самого Путина", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Напомним, ранее сообщалось, что экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджога здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".

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