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Яценюк (7559) Чорновол Татьяна (654) преступления против Майдана (291)

Те, кто выдвигают незаконное обвинение Чорновол, должны сами быть на скамье подсудимых, - Яценюк

Те, кто выдвигают незаконное обвинение Чорновол, должны сами быть на скамье подсудимых, - Яценюк

Люди, которые выдвигают незаконное обвинение в отношении Татьяны Чорновол, должны сами быть на скамье подсудимых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк возле управления ГБР в Киеве, где сейчас должен быть вручен обвинительный акт Татьяне Чорновол.

Яценюк подчеркнул, что Чорновол - это герой Майдана: "Татьяна - это борец за Украину, как и сотни тысяч людей, которые боролись на Майдане и на фронте за Украину".

"Татьяна защищала украинцев и украинское будущее", - подчеркнул экс-премьер.

Дело, начатое против Татьяны Чорновол, убежден Яценюк, не имеет никакого юридического содержания. Он назвал его показательным политическим делом против всех майдановцев: "Против тех, кто боролся против Януковича, Путина и российской агрессии".

"Как пойдет это дело - это и будет показателем того, способны ли мы защитить будущее Украины", - подчеркнул Яценюк.

"Они хотели арестовать Татьяну. Им не удалось этого сделать. Сейчас они хотят ее посадить. Им это так же не удастся. Но мы должны все защищать Татьяну, потому что так мы защищаем достижения Майдана, Революции Достоинства и нашей борьбы как против пропутинского режима Януковича, так и против самого Путина", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Напомним, ранее сообщалось, что экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджога здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".

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Топ комментарии
+31
было, да только портнова в стране не было. а теперь он есть
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15.12.2020 17:16
+28
люстрация зелени и рыгов таки пройдет через смереку...уже без вариантов
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15.12.2020 17:09
+21
Где-то так

Ті, хто висувають незаконне обвинувачення Чорновол, мають самі бути на лаві підсудних, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8687
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15.12.2020 17:29
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Правила форума Совет форумчан
люстрация зелени и рыгов таки пройдет через смереку...уже без вариантов
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15.12.2020 17:09 Ответить
Где-то так

Ті, хто висувають незаконне обвинувачення Чорновол, мають самі бути на лаві підсудних, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8687
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15.12.2020 17:29 Ответить
ЗЕлю-на шляпу!
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15.12.2020 17:55 Ответить
Чья бы корова не мычала, а Яйценюковская лучше б молчала. Багато воно само хамло, разом з тягнибидловської свірбіди прокурорвою Махнацьким, Ригів насадили?..
Вискочив Пилип з конопель попіарастиця!
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15.12.2020 20:27 Ответить
провокатор !!!
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15.12.2020 17:09 Ответить
Давай ты ответишь? По закону.
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15.12.2020 17:16 Ответить
кацап тобі
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15.12.2020 17:24 Ответить
Ну тоді і за ліквідацію мотороли посадіть кого небудь....був підрив і людина раптом здохла, винуватий повинен відповісти по закону...так?
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15.12.2020 17:29 Ответить
Пять лет у вас было Портнова посадить.
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15.12.2020 17:11 Ответить
было, да только портнова в стране не было. а теперь он есть
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15.12.2020 17:16 Ответить
Януковича тоже нету, а дело есть уголовное.
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16.12.2020 17:00 Ответить
Зебил?
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15.12.2020 17:18 Ответить
110%
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15.12.2020 17:49 Ответить
а как там судебная реформа которую провел Порошенко?
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16.12.2020 16:59 Ответить
А тебе лоботомию провели-нарушили нейронные связи?
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16.12.2020 17:04 Ответить
А чего он сейчас не сидит, когда вернулся в день инаугурации бубочки? Кишка тонка посадить?
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15.12.2020 17:32 Ответить
Те, кто выдвигают незаконное обвинение Чорновол, должны сами быть на скамье подсудимых, - Яценюк - Цензор.НЕТ 312
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15.12.2020 17:12 Ответить
Яценюк , - Это твоя Вина. В следствии недореформирования всей системы правосудия , половинчастости всего , договорняки , - Бульбашка всплыла и прихлопнет всех кто сидел на двух Стульях.Начали с Малого.
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15.12.2020 17:13 Ответить
а ну поведай, каким боком премьер министр должен реформировать "систему правосудия"?!
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15.12.2020 17:17 Ответить
Он был одним из Винтиков Власти с Целой партией за плечами . И премьером его Назначили не за красивые Глазки. Правят победители и Он один из них.А Затем его Так же и продали . Поинтересуйтесь , - Кто был и с кем он Был.
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15.12.2020 17:25 Ответить
с хера ли? Когда Яценюк был при власти такого звиздеца не было.
Звиздец начался теперь.
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15.12.2020 17:21 Ответить
Согласен только в Одном. Но !! они же и допустили своим Бездействием сегодняшнее Положение.
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15.12.2020 17:28 Ответить
"Сегодняшнее Положение" допустили 73% зебанатов а не Яценюк.
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15.12.2020 17:32 Ответить
а часом не ви допустили це своїм голосуванням за ЗЕ сьогоднішнє становище? дуже зручна позиція перекласти свои проблеми на Яценюка, Пороха, Турчинова і т.д.....
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15.12.2020 17:36 Ответить
це ті самі 73%, які люто шукають винуватих у своїй перемозі на виборах в 2019-му.
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15.12.2020 17:52 Ответить
Чогось так получається , що постійно турбують Проблеми, - При всіх президентах , примєрах, може щось тут не так , - Люди чогось хочуть , а вони Обіцяють и дурять в котрий раз, а люди все вірять і Вірять.Проаналізуйте , що нам Обіцяли і що Зробили .Но Українська Земля не перестане ще Дивувати своїми Людьми.Головне що ми не росія і не білорусь.
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15.12.2020 18:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/421631
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15.12.2020 17:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/479731,свинорус,тебя лечить бесполезно!

тебе поможет только осиновый кол
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15.12.2020 17:22 Ответить
А на що розраховували ті, хто під лозунгом "Аби_не_Порошенко!" тягли у владу Зєлю, обсаженого ригами, як дворова собака блохами?
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15.12.2020 17:21 Ответить
Сядут усе,жги исчо чмо заборное
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15.12.2020 17:21 Ответить
......устраивали ШОУ с ббп и нар. фронтом (((( ВСЕ ПРО.....АЛИ !!!! а шишки снова достанется НАРОДУ !!!
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15.12.2020 17:22 Ответить
Старая притча:- А судьи кто?
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15.12.2020 17:28 Ответить
Ті, хто висувають незаконне обвинувачення Чорновол, мають самі бути на лаві підсудних, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6880
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15.12.2020 18:08 Ответить
А как стеностроитель определил, что обвинения незаконны?
Он суд?
Он видел материалы?
Все это наталкивает на мысль, что эту дуру используют рыгосоевые реваншисты для дестабилизации страны и захвата власти.
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15.12.2020 17:40 Ответить
З тебе, Андрюша, такий українець, як з гівна куля. Не ображайся, про це сам за себе говорить твій коментар.
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15.12.2020 17:47 Ответить
Та зачем мне обижаться на таких, которые не в состоянии понять простой текст.
Вот потому, что такие, как вы обвиняли и снимали обвинения, назначали и снимали всех и вся на эмоциях все 30-ть лет, вот и имеем......
Та короче иди дальше
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15.12.2020 17:52 Ответить
Хто ж тобі стільки гівна в голову напхав? Чи просто Скабєєвой з Соловьйовим надивився?
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15.12.2020 17:48 Ответить
власть в стране сегодня ДОЛЖНА принадлежать ВОЕННЫМ -ФРОНТОВИКАМ , они это ЗАСЛУЖИЛИ своими смертями и калитством , у них ОБОСТРЕННОЕ чувство справедливости и спросить НУЖНО с каждого кто был у руля с 1991 года !!!
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15.12.2020 17:55 Ответить
вот АВаков с Зеленым и упираются - боятся их.
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15.12.2020 18:43 Ответить
Чорновол ДА Яйценюк нет нельзя заниматься политической проституцией И Вашим и нашим и быть в оппозиции и быть при власти Яценюк как был флюгером так и остался Приспособленец Арсений Вы как то определитесь там Аваков а там Чорновол
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15.12.2020 17:58 Ответить
https://censor.net/ru/user/408748.похоже что в политике ты разбираешься хуже,чем в колбасных обрезках

наверно заканчивал кулинарный техникум?
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15.12.2020 18:34 Ответить
как Лукаш, ему туда же. первое образование у ЛУКАШ - КУЛИНАРНОЕ ПТУ
КАК БЫ ОНА ЭТО НЕ СКРЫВАЛА.
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15.12.2020 18:42 Ответить
Якщо революція не може захистити своїх учасників така революція приречена на провал, що і використала в даному випадку контрреволюція!
Бо Портнових, Шаріїв, Медведчуків, Януковичів, Азарових і всю їх п,яту колону треба було судити в Україні і приговор привести у виконання де б вони не були у Світі!
А тепер вони будуть судити Тетяну Ч. і присудять років п,ятнадцять тюрі, або і пожиттеве!!!
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15.12.2020 19:11 Ответить
Суки жидокацапські!!!
Руки геть від Таньки Чорновіл!!!
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15.12.2020 19:12 Ответить
 
 