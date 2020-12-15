Виновные должны понести уголовную ответственность, – Кличко отреагировал на инцидент на Шулявском мосту
Главная ответственность за падение опор на Шулявском мосту – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ. Виновные должны понести уголовную ответственность.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту. Однозначно главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ", – подчеркнул Кличко.
По словам главы города, заказчик строительства – КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" обратилось с заявлением в полицию. Также обратился в правоохранительные органы и сам мэр Кличко.
"Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента. Виновные должны понести уголовную ответственность", – резюмировал Кличко.
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а зачем на Шулявке мост? там же реки нет!
Рыба гниёт с головы мера.
Какая 'уголовная ответственность'? Поставят столбы на место - и все. Вроде, Виталий давно в Германии не живет, а все путает наши реалии с западными
Кличко, ничего сказать не хочешь?
Хто акти підписував ??
А когда сроки строительства сорвали, ты мразь выделил своему корешу из нашего городского бюджета еще 100 млн. грн сверх запланированной сметы.
Вы мрази (Кличко, Белоцерковец, Андриевский, Комарницкий, Тищенко, Черновецкий младший, Столар и т.д.) украли за последние 5 лет больше 250 млн. грн. бюджетных средств и должны сидеть в тюрьме.
PS И да, рабочих в таких ситуациях лучше не слушать. Над ними не зря ставят прораба, который пинками и матом заставляет их делать так, как надо, а не так, как им кажется, или хочется.
PS Да, лес был знатный, сколько было съедено там шашлыков и выпито водки...
На кому там шапка горить ?