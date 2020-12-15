Зеленский во время принятия присяги судьями: "Ваша задача - быть часовыми объективности, беспристрастности и честности"
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии принесения присяги новоназначенными судьями, которая состоялась в Украинском доме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский поздравил судей с принятием присяги и напомнил, что сегодня в Украине также отмечают профессиональный праздник - День работников суда, который был введен указом Президента 20 лет назад.
Глава государства подчеркнул, что статус судьи - почетный, но одновременно очень ответственный и важный. Президент отметил, что впереди судей ждет много сложной и часто неблагодарной работы, ведь у каждой стороны судебного процесса - свое видение справедливости.
"Ваша миссия - быть часовыми объективности, беспристрастности, честности, верховенства права и равенства всех перед законом. И я верю, что именно эти принципы вы будете защищать всегда во время юридических "битв" сторон в правовом поле", - сказал Зеленский.
Президент пожелал новым судьям успехов в работе во имя правосудия, справедливости и на благо Украины.
"Желаю каждому благодаря ежедневной и кропотливой работе, профессиональным качествам и человеческим принципам укреплять уровень доверия граждан Украины к судебной системе и всегда соответствовать высокому званию "судья" и такому почтенном обращению "Ваша честь", - резюмировал Владимир Зеленский.
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Вова… А ведь скоро два года с твоего радостного новогоднего поздравления.
Два года с громкого заявления стать президентом. Два года пустых обещаний и сказочных сказок.
Нет, я, конечно, верю, что ты, возможно, искренне хотел построить тут дом Солнца. И те, кто в итоге тебя привёл за ручку на церемонию инаугурации, именно это тебе обещали.
Дескать, ты, Вова, только скажи «Да», и всё произойдёт как в сказке…
И все соратники Януковича сами отправятся на нары…
Бурштын обратно самозакопается…
Так называемые порохоботы, ну те, не совсем понятные 25% исчезнут как утренняя дымка…
И Володя Путин только при упоминании одного твоего имени потеряет сознание от страха, успев перед этим подписать приказ про деоккупацию Крыма и Донбасса…
Ах да, ещё тебя все будут фактически носить на руках, а ты, собственно, будешь наслаждаться всеобщим обожанием. В общем, всё, что захочешь, только согласись.
Почти два года прошло, Вова! И что? И НИ-ЧЕ-ГО…
Кому ты был должен по гроб жизни за то, что дали подержаться за булаву, тебя поимели. Вернее не тебя, а Украину.
Быстро вернув и компенсировав миллиарды гривен. Тихо и спокойно. Чтобы не поднимать лишний шум.
Откусили нехилые кусочки от финансового пирога страны, пока ты устраивал шоу Новые Санжары и встречал самолёты с коммерческим грузом.
Всего за два года, ты, Вова, просрал на международной всё, что только можно было просрать.
Соратники Януковича прочно обосновались на Банковой и давно крутят тобой, как ребёнок послушной юлой.
Экономика находится где-то в районе государева очка… вернее, чуть ниже хвостика слона, но это одно и то же. А люди в больницах бросают жребий, кому достанется кислород, пока твой задрипанный Офис пишет сценарий нового ролика.
Кстати, как там подготовка к Новогоднему обращению? Всё пучком? Ты же только не забудь упомянуть Порошенко и Рошен (а то никто не поверит).
Это же они забыли снабдить «ковидные» койки кислородом, из-за чего сотни украинцев отправились в мир иной? Ну они, больше некому…
А знаешь, Володя, что тебя больше всего гложет? То, что ты больше никогда не будешь купаться в лучах всеобщего обожания. Ну как было тогда, семь лет назад. Кто-то восхищался тобой как комиком, кто-то любил в тебе актера, а кто-то классного пацана.
Были люди равнодушные. Но вряд ли были те, кто тебя презирал и ненавидел…
Прошло всего-то несколько лет. И сейчас миллионы украинцев при виде тебя, уже обвешанного прозвищами (Уклонист Оманский, Моника Потерпевшая и так далее), скрежещут зубами.
Им не нужен автограф, как это было бы еще два года назад. Они желают спросить у тебя «Как тебе спится, Володя, после того, как Ярослав Журавель умер под твоим личным контролем?…
И про упоминании Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко давление не скачет, Вова? Нет?..
Как там поживает российский агент на Банковой? Кофе хоть угощаете его?
Не устал ещё солдатам и офицерам на фронте лапшу на уши вешать?».
И ещё у них десятка три разных вопросов. Злых вопросов. Очень. Рвущих сердца украинцев в клочья…
Уходи, Володя. Сам… Два, три предложения, глядя в объектив, и тебе станет легче. Уходи, пока не поздно.
Да нет, не для тебя поздно, кому ты фиг нужен? Пока для Украины не поздно, Вова. Слышал про такую страну?
Алексей Петров
Ленка и так давеча жаловалась, шо ее ЗЕ побивает.
мордой об колєнку...
Думаю там у всех судей мысли такие же были.
Я просто уверена, что честные судьи есть.
Казалось бы, при чем здесь бубочка, бенедиктова волков, татаров... во Петя наворочал...
Таня, неужели после "100% мой прокурор" в нежную голову не закрались сомнения???
100% прокурор- Зе говорил о том, что он отвечает за человека, которого назначил.
А то назначают шокиных - гонтаревых- кононенко-демчишиных в разные ветви власти, а потом никто ни за что не отвечает. Наша судебная система - вернее, ее отсутствие, одна из главных причин всех наших бед. И здесь вы не можете распрягать про порошенко, так как все мы жили при его правлении и видели все его мнимые реформы. То же самое происходит и сейчас. Это наша общая проблема
Короче - Система олигархии замкнутого цикла, созданная Кучмой правит Украиной.
безбожников честных не бывает, бывают дорогие судьи
Вот они тебя и будут судить. Объективно и беспристрастно. Судом присяжных. Присяжных возьмут из простого не зашоренного народа. 3 ветерана-инвалида российско-украинской войны, 3 волонтера, 3 отца или мамы погибших за время твоего "перемирия" солдат и офицеров, 3 бойца добробатов.
Схрестив чи просто дулю звернув???
У прокуратурі Венедіктова теж бабло косить призначивши нову атестацію працівників, які були затверджені попередньою владою на підставі атестації.
Знімуть Авакова і там теж буде призначена атестація.............
І все з метою боротьби з корупцією.
Залишилось допомогти освітянам, відмінити ЗНО і повернутись до вступу у ВУЗи на підставі іспитів.
у него нет своих мыслей, всё по сценарию
в ОБХСС в старые времена, проверь имущество на зарплату нажитое.