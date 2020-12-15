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Зеленский (19056) назначение (2144) судья (2630) юстиция (758)

Зеленский во время принятия присяги судьями: "Ваша задача - быть часовыми объективности, беспристрастности и честности"

Зеленский во время принятия присяги судьями:

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии принесения присяги новоназначенными судьями, которая состоялась в Украинском доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский поздравил судей с принятием присяги и напомнил, что сегодня в Украине также отмечают профессиональный праздник - День работников суда, который был введен указом Президента 20 лет назад.

Глава государства подчеркнул, что статус судьи - почетный, но одновременно очень ответственный и важный. Президент отметил, что впереди судей ждет много сложной и часто неблагодарной работы, ведь у каждой стороны судебного процесса - свое видение справедливости.

"Ваша миссия - быть часовыми объективности, беспристрастности, честности, верховенства права и равенства всех перед законом. И я верю, что именно эти принципы вы будете защищать всегда во время юридических "битв" сторон в правовом поле", - сказал Зеленский.

Президент пожелал новым судьям успехов в работе во имя правосудия, справедливости и на благо Украины.

"Желаю каждому благодаря ежедневной и кропотливой работе, профессиональным качествам и человеческим принципам укреплять уровень доверия граждан Украины к судебной системе и всегда соответствовать высокому званию "судья" и такому почтенном обращению "Ваша честь", - резюмировал Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос о передаче дела Татарова и Микитася из НАБУ в ГБР: В предвыборной программе Зеленского говорилось об отсутствии "телефонного права" и "корочек"

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Уходи, Володя. Сам…

https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/12/b76e222ec055b590eb2efe17168070b9.jpg Зеленский во время принятия присяги судьями: "Ваша задача - быть часовыми объективности, беспристрастности и честности" - Цензор.НЕТ 7311Зеленский во время принятия присяги судьями: "Ваша задача - быть часовыми объективности, беспристрастности и честности" - Цензор.НЕТ 3839

Вова… А ведь скоро два года с твоего радостного новогоднего поздравления.

Два года с громкого заявления стать президентом. Два года пустых обещаний и сказочных сказок.

Нет, я, конечно, верю, что ты, возможно, искренне хотел построить тут дом Солнца. И те, кто в итоге тебя привёл за ручку на церемонию инаугурации, именно это тебе обещали.

Дескать, ты, Вова, только скажи «Да», и всё произойдёт как в сказке…

И все соратники Януковича сами отправятся на нары…

Бурштын обратно самозакопается…

Так называемые порохоботы, ну те, не совсем понятные 25% исчезнут как утренняя дымка…

И Володя Путин только при упоминании одного твоего имени потеряет сознание от страха, успев перед этим подписать приказ про деоккупацию Крыма и Донбасса…

Ах да, ещё тебя все будут фактически носить на руках, а ты, собственно, будешь наслаждаться всеобщим обожанием. В общем, всё, что захочешь, только согласись.

Почти два года прошло, Вова! И что? И НИ-ЧЕ-ГО…

Кому ты был должен по гроб жизни за то, что дали подержаться за булаву, тебя поимели. Вернее не тебя, а Украину.

Быстро вернув и компенсировав миллиарды гривен. Тихо и спокойно. Чтобы не поднимать лишний шум.

Откусили нехилые кусочки от финансового пирога страны, пока ты устраивал шоу Новые Санжары и встречал самолёты с коммерческим грузом.

Всего за два года, ты, Вова, просрал на международной всё, что только можно было просрать.

Соратники Януковича прочно обосновались на Банковой и давно крутят тобой, как ребёнок послушной юлой.

Экономика находится где-то в районе государева очка… вернее, чуть ниже хвостика слона, но это одно и то же. А люди в больницах бросают жребий, кому достанется кислород, пока твой задрипанный Офис пишет сценарий нового ролика.

Кстати, как там подготовка к Новогоднему обращению? Всё пучком? Ты же только не забудь упомянуть Порошенко и Рошен (а то никто не поверит).

Это же они забыли снабдить «ковидные» койки кислородом, из-за чего сотни украинцев отправились в мир иной? Ну они, больше некому…

А знаешь, Володя, что тебя больше всего гложет? То, что ты больше никогда не будешь купаться в лучах всеобщего обожания. Ну как было тогда, семь лет назад. Кто-то восхищался тобой как комиком, кто-то любил в тебе актера, а кто-то классного пацана.

Были люди равнодушные. Но вряд ли были те, кто тебя презирал и ненавидел…

Прошло всего-то несколько лет. И сейчас миллионы украинцев при виде тебя, уже обвешанного прозвищами (Уклонист Оманский, Моника Потерпевшая и так далее), скрежещут зубами.

Им не нужен автограф, как это было бы еще два года назад. Они желают спросить у тебя «Как тебе спится, Володя, после того, как Ярослав Журавель умер под твоим личным контролем?…

И про упоминании Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко давление не скачет, Вова? Нет?..

Как там поживает российский агент на Банковой? Кофе хоть угощаете его?

Не устал ещё солдатам и офицерам на фронте лапшу на уши вешать?».

И ещё у них десятка три разных вопросов. Злых вопросов. Очень. Рвущих сердца украинцев в клочья…

Уходи, Володя. Сам… Два, три предложения, глядя в объектив, и тебе станет легче. Уходи, пока не поздно.

Да нет, не для тебя поздно, кому ты фиг нужен? Пока для Украины не поздно, Вова. Слышал про такую страну?

Алексей Петров
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15.12.2020 17:42
+13
ну лох и загнул!
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15.12.2020 17:40
+8
На словах у осла все часовые...мастера спорта...а на деле вор на воре сидит и вором погоняет...все зеленое стадо такое...поголовно..
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15.12.2020 17:41
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ну лох и загнул!
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15.12.2020 17:40 Ответить
Вот интересно, когда про часовых объективности, беспристрастности, честности услышали, никто из судей не заржал?
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15.12.2020 23:14 Ответить
На словах у осла все часовые...мастера спорта...а на деле вор на воре сидит и вором погоняет...все зеленое стадо такое...поголовно..
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15.12.2020 17:41 Ответить
Часового легко спутать с вертухаем.
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15.12.2020 20:57 Ответить
Царь хороший. Бояре плохие!
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15.12.2020 17:41 Ответить
Контроль за виконанням обв"язків суддів покласти на Портнова.
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15.12.2020 17:42 Ответить
Ааааа х ха ха хаз ха ха за ааа ааа... 😃😆😁😅😂🤣😭🤪
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15.12.2020 18:08 Ответить
Уходи, Володя. Сам…

https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/12/b76e222ec055b590eb2efe17168070b9.jpg Зеленский во время принятия присяги судьями: "Ваша задача - быть часовыми объективности, беспристрастности и честности" - Цензор.НЕТ 7311Зеленский во время принятия присяги судьями: "Ваша задача - быть часовыми объективности, беспристрастности и честности" - Цензор.НЕТ 3839

Вова… А ведь скоро два года с твоего радостного новогоднего поздравления.

Два года с громкого заявления стать президентом. Два года пустых обещаний и сказочных сказок.

Нет, я, конечно, верю, что ты, возможно, искренне хотел построить тут дом Солнца. И те, кто в итоге тебя привёл за ручку на церемонию инаугурации, именно это тебе обещали.

Дескать, ты, Вова, только скажи «Да», и всё произойдёт как в сказке…

И все соратники Януковича сами отправятся на нары…

Бурштын обратно самозакопается…

Так называемые порохоботы, ну те, не совсем понятные 25% исчезнут как утренняя дымка…

И Володя Путин только при упоминании одного твоего имени потеряет сознание от страха, успев перед этим подписать приказ про деоккупацию Крыма и Донбасса…

Ах да, ещё тебя все будут фактически носить на руках, а ты, собственно, будешь наслаждаться всеобщим обожанием. В общем, всё, что захочешь, только согласись.

Почти два года прошло, Вова! И что? И НИ-ЧЕ-ГО…

Кому ты был должен по гроб жизни за то, что дали подержаться за булаву, тебя поимели. Вернее не тебя, а Украину.

Быстро вернув и компенсировав миллиарды гривен. Тихо и спокойно. Чтобы не поднимать лишний шум.

Откусили нехилые кусочки от финансового пирога страны, пока ты устраивал шоу Новые Санжары и встречал самолёты с коммерческим грузом.

Всего за два года, ты, Вова, просрал на международной всё, что только можно было просрать.

Соратники Януковича прочно обосновались на Банковой и давно крутят тобой, как ребёнок послушной юлой.

Экономика находится где-то в районе государева очка… вернее, чуть ниже хвостика слона, но это одно и то же. А люди в больницах бросают жребий, кому достанется кислород, пока твой задрипанный Офис пишет сценарий нового ролика.

Кстати, как там подготовка к Новогоднему обращению? Всё пучком? Ты же только не забудь упомянуть Порошенко и Рошен (а то никто не поверит).

Это же они забыли снабдить «ковидные» койки кислородом, из-за чего сотни украинцев отправились в мир иной? Ну они, больше некому…

А знаешь, Володя, что тебя больше всего гложет? То, что ты больше никогда не будешь купаться в лучах всеобщего обожания. Ну как было тогда, семь лет назад. Кто-то восхищался тобой как комиком, кто-то любил в тебе актера, а кто-то классного пацана.

Были люди равнодушные. Но вряд ли были те, кто тебя презирал и ненавидел…

Прошло всего-то несколько лет. И сейчас миллионы украинцев при виде тебя, уже обвешанного прозвищами (Уклонист Оманский, Моника Потерпевшая и так далее), скрежещут зубами.

Им не нужен автограф, как это было бы еще два года назад. Они желают спросить у тебя «Как тебе спится, Володя, после того, как Ярослав Журавель умер под твоим личным контролем?…

И про упоминании Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко давление не скачет, Вова? Нет?..

Как там поживает российский агент на Банковой? Кофе хоть угощаете его?

Не устал ещё солдатам и офицерам на фронте лапшу на уши вешать?».

И ещё у них десятка три разных вопросов. Злых вопросов. Очень. Рвущих сердца украинцев в клочья…

Уходи, Володя. Сам… Два, три предложения, глядя в объектив, и тебе станет легче. Уходи, пока не поздно.

Да нет, не для тебя поздно, кому ты фиг нужен? Пока для Украины не поздно, Вова. Слышал про такую страну?

Алексей Петров
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15.12.2020 17:42 Ответить
А Лєнка йолку прикрашає.....

Зеленский во время принятия присяги судьями: "Ваша задача - быть часовыми объективности, беспристрастности и честности" - Цензор.НЕТ 1494
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15.12.2020 17:42 Ответить
смышами и скотами
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15.12.2020 17:46 Ответить
я тільки одне не зрозумію, зеленський криса, а д"єрьмак кіт, чи навпаки?
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15.12.2020 17:48 Ответить
Зеленский миша, а Дерьмак жирная такая криса. Просто криса шото точит втихаря и в кадр не попала.
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15.12.2020 17:50 Ответить
Если шо, кот из "Мери попинс" просто мимо пробегал и его сфотали для милоты композиции.
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15.12.2020 17:51 Ответить
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15.12.2020 17:53 Ответить
А сама Мери Попинс вота.
Зеленський під час складання присяги суддями: "Ваше завдання - бути вартовими об'єктивності, неупередженості та чесності" - Цензор.НЕТ 3205
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15.12.2020 17:53 Ответить
Ну его нафиг такую буйную летакулу звать йолку заряжать.

Ленка и так давеча жаловалась, шо ее ЗЕ побивает.
Зеленський під час складання присяги суддями: "Ваше завдання - бути вартовими об'єктивності, неупередженості та чесності" - Цензор.НЕТ 6727
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15.12.2020 17:57 Ответить
Вова пи@дить Лєнку
мордой об колєнку...
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15.12.2020 19:14 Ответить
не разгляжу, это у мышки так рука...стоит???
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15.12.2020 17:50 Ответить
Интересно бы было почитать мысли судей во время выступления Янелоха....
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15.12.2020 17:43 Ответить
шелест купюр
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15.12.2020 17:47 Ответить
Зеленський під час складання присяги суддями: "Ваше завдання - бути вартовими об'єктивності, неупередженості та чесності" - Цензор.НЕТ 3541
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15.12.2020 17:51 Ответить
"Та он вообще никакой. Чистый, б**дь, лох" (с) Глава ОАСК Павел Вовк.

Думаю там у всех судей мысли такие же были.
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15.12.2020 18:07 Ответить
Зеленский во время принятия присяги судьями: "Ваша задача - быть часовыми объективности, беспристрастности и честности" - Цензор.НЕТ 4421
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15.12.2020 17:43 Ответить
а-ха) Той випадок коли яке "чесне" їхало, таких і здибало.
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15.12.2020 17:43 Ответить
Настанови однакові та розуміння мають бути однакові...

Зеленский во время принятия присяги судьями: "Ваша задача - быть часовыми объективности, беспристрастности и честности" - Цензор.НЕТ 7410
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15.12.2020 17:44 Ответить
Ну, Беня_диктоваЛка всего лишь букву "ч" в первом слове проглотила...
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15.12.2020 17:48 Ответить
Зеленский во время принятия присяги судьями: "Ваша задача - быть часовыми объективности... Вот помню, стоял я как-то в карауле..."
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15.12.2020 17:45 Ответить
Странно, почему наши судьи берут взятки? Ведь столько учиться, получать хорошую зарплату, иметь всевозможные льготы, уважение- и все это поставить под удар! Была б я судьей- никогда бы так не поступила. Это просто омерзительно- брать взятки. Это своеобразная проституция. Только не телом торгуют, а своими решениями.
Я просто уверена, что честные судьи есть.
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15.12.2020 17:46 Ответить
Конечно есть...только не в Украине..😃
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15.12.2020 17:48 Ответить
підскажіть де ?
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15.12.2020 22:20 Ответить
Танюшка, помогу тебе: скорее всего они объелись шоколадок Рошен в геометрической прогрессии.
Казалось бы, при чем здесь бубочка, бенедиктова волков, татаров... во Петя наворочал...
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15.12.2020 17:56 Ответить
Судебная система- очень закрытая организация, где корпоративная этика , где сложно кого-то посадить / выдернуть из системы, так как все покрывают друг друга. Так как большинство повязаны. Венедиктова мне тоже не нравится, как часть системы правосудия. Она просто закрыла глаза и таким оригинальным способом 'борется' с коррупцией. Вспомните опять же таки бриллиантовых прокуроров и то противостояние и отпор , которые получили от системы люди, которые их накрыли.
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15.12.2020 18:04 Ответить
Такить, Танёк, я ш и говорю, при чем здесь бубочка. Он вам шо, реформатор какой? Уж слишком высокие ожидания от клоуна, верно? Да и что такое 1.5 года? Так, даже 65 миллилярдов, и те до конца не "освоили"...
Таня, неужели после "100% мой прокурор" в нежную голову не закрались сомнения???
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15.12.2020 18:14 Ответить
Разве бриллиантовых при Зе Щокин отписывал? У которых нашли 500 тысяч долларов, кучу бриллиантов, которые они якобы купили за 200 долларов, оружие и наркоту, которые потом почему-то в деле уже не фигурировали. К тому же было журналистское расследование про корнийца, как он отжал мусорный бизнес у предпринимателя. В общем 'святые люди' с полным джентельменски набором.
100% прокурор- Зе говорил о том, что он отвечает за человека, которого назначил.
А то назначают шокиных - гонтаревых- кононенко-демчишиных в разные ветви власти, а потом никто ни за что не отвечает. Наша судебная система - вернее, ее отсутствие, одна из главных причин всех наших бед. И здесь вы не можете распрягать про порошенко, так как все мы жили при его правлении и видели все его мнимые реформы. То же самое происходит и сейчас. Это наша общая проблема
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15.12.2020 18:26 Ответить
Взятки берут, т.к. наши законы имеют неоднозначное трактование. Это совершенно безболезненно и относительно законно решить спор в ту, или иную сторону, не неся никакой ответственности. А есть еще решения по бесперделу и там уже круговая порука отмажет.
Короче - Система олигархии замкнутого цикла, созданная Кучмой правит Украиной.
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15.12.2020 19:04 Ответить
суд - дело Божье (с)
безбожников честных не бывает, бывают дорогие судьи
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16.12.2020 01:18 Ответить
Зеленский во время принятия присяги судьями: "Ваша задача - быть часовыми объективности, беспристрастности и честности" - любому дураку понятно, что без присяжных судьи не смогут быть часовыми объективности, беспристрастности и честности, а как были коррумпированными так и коррумпированными и останутся.
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15.12.2020 17:47 Ответить
ого , это где такие судьи ... КАРМАН - их бог , на него и работают
Зеленский во время принятия присяги судьями: "Ваша задача - быть часовыми объективности, беспристрастности и честности" - Цензор.НЕТ 1529
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15.12.2020 17:48 Ответить
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
Вот они тебя и будут судить. Объективно и беспристрастно. Судом присяжных. Присяжных возьмут из простого не зашоренного народа. 3 ветерана-инвалида российско-украинской войны, 3 волонтера, 3 отца или мамы погибших за время твоего "перемирия" солдат и офицеров, 3 бойца добробатов.
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15.12.2020 17:48 Ответить
придет время... бубочка сегодня в 15:45 нажил себе проблему на свой еврейский тухис... ой, нажил... и зовется проблема Бешеной Танюхой...
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15.12.2020 17:59 Ответить
"Ваша задача - быть часовыми объективности, беспристрастности и честности"/ И понимать что для своих: " Мой план: оставляем вам( ворам ) все, что вы наворовали. Ну, может, 5% снимем - за легализацию. ", - Зеленский.
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15.12.2020 17:49 Ответить
А Вова-Зе в курсе, сколько каждый из этих новоназначенных судей заплатил за свое место? Сколько занес "куда надо" за право быть судейским? И теперь эти "проплаченные" будут стоять на стороне закона и справедливости? Чьего закона? Чьей справедливости? Того кто больше занесет аргументов в виде мертвых американских президентов? Ведь должность судьи надо окупить!
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15.12.2020 17:50 Ответить
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15.12.2020 17:50 Ответить
А як бубочка пальці тримав, поки все те вимовляв???
Схрестив чи просто дулю звернув???
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15.12.2020 17:52 Ответить
Зеленський під час складання присяги суддями: "Ваше завдання - бути вартовими об'єктивності, неупередженості та чесності" - Цензор.НЕТ 5857
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15.12.2020 17:54 Ответить
Продам гараж б,у в Київі, вул.Банкова 11.

Зеленський під час складання присяги суддями: "Ваше завдання - бути вартовими об'єктивності, неупередженості та чесності" - Цензор.НЕТ 1125
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15.12.2020 17:56 Ответить
Прикольная будочка
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15.12.2020 18:25 Ответить
Буде де тобі жити
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15.12.2020 18:25 Ответить
"часовые беспристрастности" - шо за бред?
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15.12.2020 18:02 Ответить
Вперед джентльмєни ! За новими Лексусами та теремками на три поверха з басейном
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15.12.2020 18:02 Ответить
Цікаво, а у яку ціну зараз посада судді, раніше була 2-х кімнатна квартира.
У прокуратурі Венедіктова теж бабло косить призначивши нову атестацію працівників, які були затверджені попередньою владою на підставі атестації.
Знімуть Авакова і там теж буде призначена атестація.............
І все з метою боротьби з корупцією.
Залишилось допомогти освітянам, відмінити ЗНО і повернутись до вступу у ВУЗи на підставі іспитів.

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15.12.2020 18:04 Ответить
Часовые не плохо живут!!!!!Нормально так !! Нормально!
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15.12.2020 18:06 Ответить
да что ему написали текст так он его и озвучил, он так всю жизнь живёт,

у него нет своих мыслей, всё по сценарию
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15.12.2020 18:06 Ответить
Непосильная работа гребанного херанта шоб оно так и ело как работает
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15.12.2020 18:09 Ответить
цинічний пустобрьох.
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15.12.2020 18:10 Ответить
Если бы судьи, которых нелох назначает, были бы действительно часовыми объективности, беспристрастности и честности, то он вместе с Ермаком уже бы был как минимум в СИЗО за сдачу национальныхх интересов и откровенную работу на российский оккупантов!
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15.12.2020 18:14 Ответить
Зеленский получит уважение,если за трое суток расправиться со всеми олигархами государства Украина,а так мы все украинцы пока катимся в пропасть. Может и судьи больше принимали решений согласно конституции Украины,а не по вказикам и постановам .холуёв от олигархов.
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15.12.2020 18:33 Ответить
не приходячи до тями від важких препаратів, зелене лайно продовжує весело сцяти в очі свого упоротого лохторату
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15.12.2020 18:48 Ответить
зелепук пархатий продовжує нікчемну традицію усіх попередніх президентів возведення козлів у суддівських мантіях до статусу недоторканних небожителів в обмін на власні "хотелки" і забаганки і гарантії недоторканності після царювання.
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15.12.2020 19:04 Ответить
Зеленський, судді, чесність слова не сумісні.
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15.12.2020 19:10 Ответить
" Чистий лох" - украинские судьи.
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15.12.2020 20:30 Ответить
И сколько он с каждого получил на свой офшорный счет?
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15.12.2020 21:02 Ответить
цирк от нелоха - работайте честно.
в ОБХСС в старые времена, проверь имущество на зарплату нажитое.
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15.12.2020 21:30 Ответить
Виглядає як насмішка над порядністю ці слова Вови
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15.12.2020 23:04 Ответить
 
 