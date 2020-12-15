Зеленский во время принятия присяги судьями: "Ваша задача - быть часовыми объективности, беспристрастности и честности"

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии принесения присяги новоназначенными судьями, которая состоялась в Украинском доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский поздравил судей с принятием присяги и напомнил, что сегодня в Украине также отмечают профессиональный праздник - День работников суда, который был введен указом Президента 20 лет назад.

Глава государства подчеркнул, что статус судьи - почетный, но одновременно очень ответственный и важный. Президент отметил, что впереди судей ждет много сложной и часто неблагодарной работы, ведь у каждой стороны судебного процесса - свое видение справедливости.

"Ваша миссия - быть часовыми объективности, беспристрастности, честности, верховенства права и равенства всех перед законом. И я верю, что именно эти принципы вы будете защищать всегда во время юридических "битв" сторон в правовом поле", - сказал Зеленский.

Президент пожелал новым судьям успехов в работе во имя правосудия, справедливости и на благо Украины.

"Желаю каждому благодаря ежедневной и кропотливой работе, профессиональным качествам и человеческим принципам укреплять уровень доверия граждан Украины к судебной системе и всегда соответствовать высокому званию "судья" и такому почтенном обращению "Ваша честь", - резюмировал Владимир Зеленский.

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