Вакцина Moderna безопасна и эффективна на 94%, - Управление по санитарному надзору США

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная американской компанией Moderna, безопасна и эффективна на 94%.

Об этом во вторник объявило национальное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Его одобрение означает, что препарат Moderna может стать второй разрешенной вакциной от коронавируса в стране, после того как ранее управление одобрило применение вакцины компаний Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

В отличие от этих прививок, вакцина фирмы Moderna не требует низких температур для хранения при перевозке.

На четверг намечено экспертное совещание, участники которого определят, рекомендовать ли препарат Moderna для массового использования, отмечает Би-би-си.

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Напомним, 14 декабря в Соединенных Штатах началась массовая вакцинация с применением препарата Pfizer.

В мировой статистике США остаются на первом месте по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции нового типа. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в США им заразились 16,5 миллионов человек, умерли - свыше 300 тысяч заболевших.