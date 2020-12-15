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Вакцина Moderna безопасна и эффективна на 94%, - Управление по санитарному надзору США

Вакцина Moderna безопасна и эффективна на 94%, - Управление по санитарному надзору США

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная американской компанией Moderna, безопасна и эффективна на 94%.

Об этом во вторник объявило национальное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Его одобрение означает, что препарат Moderna может стать второй разрешенной вакциной от коронавируса в стране, после того как ранее управление одобрило применение вакцины компаний Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

В отличие от этих прививок, вакцина фирмы Moderna не требует низких температур для хранения при перевозке.

На четверг намечено экспертное совещание, участники которого определят, рекомендовать ли препарат Moderna для массового использования, отмечает Би-би-си.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В США сделали первую прививку от коронавируса. ВИДЕО

Напомним, 14 декабря в Соединенных Штатах началась массовая вакцинация с применением препарата Pfizer.

В мировой статистике США остаются на первом месте по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции нового типа. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в США им заразились 16,5 миллионов человек, умерли - свыше 300 тысяч заболевших.

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Топ комментарии
+5
Ну, допустим, что вакцина от вируса Оспы полностью победила данное заболевание. Но ты не прививайся, не нужно. Мир без таких, как ты "експердов" будет лучше.
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15.12.2020 20:34
+3
Да да, уже поверили. Не зря Билл Гейтс, Илон Маск и Трамп отказались от вакцинации.
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15.12.2020 18:35
+1
Если эффективность и безопасность вакцин оценивают такие-же люди, которые насчитали голосов бай дону, глумясь на Конституцией США и избирательным правом граждан США,
то вероятность 94% - это вероятность того, что соскакивающее с их языка - ложь. Остается надеятся, что за вакцинами стоят другие люди.
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15.12.2020 19:46
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Правила форума Совет форумчан
Да да, уже поверили. Не зря Билл Гейтс, Илон Маск и Трамп отказались от вакцинации.
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15.12.2020 18:35 Ответить
Если эффективность и безопасность вакцин оценивают такие-же люди, которые насчитали голосов бай дону, глумясь на Конституцией США и избирательным правом граждан США,
то вероятность 94% - это вероятность того, что соскакивающее с их языка - ложь. Остается надеятся, что за вакцинами стоят другие люди.
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15.12.2020 19:46 Ответить
Глумясь над набутьілочньіми педофилофилами.
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15.12.2020 20:54 Ответить
Лет через ** демократуры бидона-камалы-фейкосми, цензуры демократских соцсетей и вакцЫн от ковид-21, 22 и далее везде, можно будет и так назвать нынешних масконосцев-фейкофанов. Конвергенция свободного мира с несвободным, ёпть.
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15.12.2020 21:45 Ответить
Не, медики и ученые умные. То обычные америкосы тупые
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12.01.2021 14:11 Ответить
Повторю для тупых - Вакцин от вируса нет и не было НИКОГДА !!! Можно прочесть в любом мед-справочнике, спросить у любого врача, студента медика и т.д. (из-за его постоянных мутаций вакцины БЕСПОЛЕЗНЫ, потому и с производителей сняли всю ответственность за форс-мажор, и ЮРИДИЧЕСКИ это закрепили..за кацапо-спутник вообще молчу - там пздц) ... Прививайтесь смело Нелохи ...
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15.12.2020 19:51 Ответить
Ну, допустим, что вакцина от вируса Оспы полностью победила данное заболевание. Но ты не прививайся, не нужно. Мир без таких, как ты "експердов" будет лучше.
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15.12.2020 20:34 Ответить
Ці тупі потвори, що не вакцінуються та проти вакцінації своїх дітей нездатні зрозуміти, що виживають, фактично, завдячуючи тим хто вакцинується. Паразитарна біота.
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15.12.2020 20:58 Ответить
Маю надію, що короночка посприяє максимальній кількості лауреатів Премії Дарвіна. Принаймні, з числа вацинофобів.
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15.12.2020 22:25 Ответить
ты в курсе что вакцина в два этапа и только на 4 месяца от ковида ? будешь всю оставшуюся жизнь вкалывать себе вирус добровольно ? оспа и полиомелит исключение . другая группа вируса.
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15.12.2020 23:42 Ответить
Иммунитет от 6 до 12мес у переболевших, значит и после вакцины не меньше.
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12.01.2021 14:14 Ответить
Чувак профилонил в медицинском, теперь наверстывает )))
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12.01.2021 14:13 Ответить
 
 