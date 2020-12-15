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Порошенко (19479) Чорновол Татьяна (654) ГБР (2820) Европейская Солидарность (1039)

Чорновол - героиня Революции Достоинства, она находится под защитой украинского народа, - Порошенко

Чорновол - героиня Революции Достоинства, она находится под защитой украинского народа, - Порошенко

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко под стенами ГБР поддержал Татьяну Чорновол, которую пытаются обвинить в умышленном убийстве во время трагических событий Революции Достоинства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Порошенко отметил, что нынешняя власть Зеленского отпускает в Россию настоящих преступников, зато преследует украинских патриотов.

"Вы надеялись Татьяну запугать. Вы открыли ящик Пандоры предъявлением этого обвинения. Потому что до этого вы отпустили в Россию беркутовцев, на руках которых кровь Небесной Сотни. Их вы отпустили в Россию. Затем вы отпустили в Россию Цемаха, на руках которого кровь невинных жертв рейса МН17", - напомнил Порошенко.

"Потом вы отпустили в Россию "вагнеровцев". С риском для жизни Украинской разведчики собрали их всех, все это кодло, которое убивало украинцев и должны были задержать их на территории Украины. Вы слили информацию, совершив государственную измену, отпустив их в Россию. А сейчас вы препятствуете созданию временной следственной комиссии в Верховной Раде относительно государственной измены", - отмечает пятый Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания штаба "Партии регионов" в 2014 г.

"Вы пытаетесь руками Татарова, и Бабикова, и Смирнова сейчас отмазать даже Януковича. Вы пытаетесь сейчас сделать из Татьяны человека, которая виновата в Революции Достоинства. Я вам подчеркиваю: за участие в Революции Достоинства в той роли, которую сыграла Татьяна, будут давать ордена. Будут награждать государственными наградами", - убежден Порошенко.

Он отметил, что сегодня этим псевдообвинительным приговором ГБР вынесло приговор себе. "Следователи, которое это подписали, вы будете за это отвечать. Это я вам обещаю. Вы будете отвечать не только в Украине, вы будете отвечать перед всем миром. Вы этим подписали приговор себе, своей системе", - отметил Порошенко.

"Именно такие как Татьяна составляют символ украинского политика, украинской добровольца, украинского волонтера, символ женщины - украинки. Абсолютно бескомпромиссная, женщина, потерявшая на войне мужа, которую пытались запугать титушки, но которая смело выступала и против Януковича, и против его титушок, и против Портнова, и тех, кто в ГБР пытался заниматься политическими преследованиями оппозиционеров. На переднем крае была Татьяна Чорновол", - напомнил Порошенко.

Также читайте: Чорновол: Завтра мне вручат обвинение, это расправа за политическую позицию и акт устрашения других участников Майдана

"Я еще раз подчеркиваю - мы Татьяну не оставим одну, она находится под охраной украинского народа. Запомните и услышьте", - предостерег лидер оппозиции.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".

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Топ комментарии
+48
зеленский - это и есть лицо реванша антимайдана. Именно при нем все рыги благополучно вернулись в Украину и получили чиновничьи кресла, всех убийцы евромайдановцев - отпустили на свободу. Каких вам еще не хватает доказательств, что зеленый идиот - враг Украины?!
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15.12.2020 18:55
+44
информационная завеса, для отвлечения от Чорновол?
думаю, что обвинение Чорновол это договорняк с кацами, что бы обгадить все, что связано с революцией достоинства, нашли крайнюю.
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15.12.2020 18:45
+38
В нормальній, де є ПРАВОсуддя.
06.12.2019

"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."
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15.12.2020 18:42
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Чорновол - героїня Революції Гідності, вона знаходиться під захистом українського народу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9740
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15.12.2020 23:53 Ответить
Черновол -героїня?????? А народ України це ви пан Петрусь? Так? Розумієте Пан Петрусь Український народ своїх героїв знає...А от пані Черновол не знає...Ну крім що вона ваша підопічна чи з вашої команди..Все. Не треба Черновол робить второю Савченко...там мізків так само малувато як і у підопічної Тимошенко. Досить вже. Ідіть в суд і доказуйте її непричетність а краще докажіть що вона здорова.
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16.12.2020 12:45 Ответить
Страна контрастов... Революцию, в результате которой негодяи пришли к власти упорно называют революцией гидности...
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16.12.2020 21:26 Ответить
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