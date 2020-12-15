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По факту падения электроопор на Шулявском мосту начато уголовное производство, - прокуратура Киева

По факту падения электроопор на Шулявском мосту начато уголовное производство, - прокуратура Киева

На Шулявский путепровод в Киеве 15 декабря упали три электроопоры. В результате инцидента повреждено девять автомобилей, пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"Сегодня, 15 декабря 2020 года, около 15 часов в полицию поступило сообщение от прохожих о том, что возле станции метро "Шулявская" упали строительные опоры путепровода. Оперативной группой, которая сразу прибыла на место происшествия, установлено, что упали три электроопоры непосредственно на путепровод. В результате инцидента повреждено 9 автомобилей. Пострадавшие среди граждан отсутствуют", - говорится в сообщении.

По факту происшествия открыто уголовное производство ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

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"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственный отдел Соломенского УП ГУ НП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9", - уточняют в прокуратуре.

По факту падения электроопор на Шулявском мосту начато уголовное производство, - прокуратура Киева 01

Напомним, 15 декабря очевидцы сообщили, что на Шулявском мосту в Киеве упали столбы освещения, перекрыв движение по путепроводу.

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Топ комментарии
+6
СБУ спільно з ДБР , і НАБУ , оперативно встановили винуватців пригоди на мосту ,, як виявилось - електроопори пошкодила вночі нетвереза студентка одного з київських вишів . .

По факту падения электроопор на Шулявском мосту начато уголовное производство, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 8906 .
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15.12.2020 19:11
+5
Порошенко болти кріплення у апшори вивів. Доколє цей бариґа буде тероризувати мудрий нарід!!??
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15.12.2020 19:03
+5
Понадкусювала...
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15.12.2020 19:21
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Столбы упали на мост. А могли упасть с моста, где скорость автомобилей выше и, соотвественно, прследствия могли быть трагичными.
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15.12.2020 19:02 Ответить
Порошенко болти кріплення у апшори вивів. Доколє цей бариґа буде тероризувати мудрий нарід!!??
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15.12.2020 19:03 Ответить
Педалик его кандидат, к слову.
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15.12.2020 19:23 Ответить
СБУ спільно з ДБР , і НАБУ , оперативно встановили винуватців пригоди на мосту ,, як виявилось - електроопори пошкодила вночі нетвереза студентка одного з київських вишів . .

По факту падения электроопор на Шулявском мосту начато уголовное производство, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 8906 .
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15.12.2020 19:11 Ответить
Понадкусювала...
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15.12.2020 19:21 Ответить
Это бобры-мутанты!(такая будет версия)...))
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15.12.2020 19:17 Ответить
А як щодо ваги ожеледі на електродротах і конструкціях тих опор?
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15.12.2020 19:19 Ответить
А как насчёт проекта, который это должен был это учитывать?
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15.12.2020 19:21 Ответить
Вот когда на них висел лед, они стояли. Сегодня тепло и весь лед растаял, и они упали. Вывод - на опоры надо было регулярно намораживать лед, он входит в их конструкцию
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15.12.2020 19:25 Ответить
Во всём виноват Зеленский!!!!! Это он ещё три года назад, заставил лучшего в мире премьера Гросю напарить лучшему в мире мэру Виталику лучшего в мире подрядчика Микитася!!!
И всё это с молчаливого согласия 73% го лохтора! Зедибилы всё это подстроили, а клоун всё утвердил!!! И причём здесь Виталя??? Во всём виноваты зебараны!!! Ааааааааа!!!!!
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15.12.2020 19:36 Ответить
Кличко, Шулявській міст - копійки, діяльність "Київтеплокомунмереж" під час карантину, це корупційна дії за для поповнення
виборчого фонду мера.
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15.12.2020 19:39 Ответить
Странно. За один день, зарегистрировали в ЕДР и даже возбудились до уголовки?
Я год назад внес предоплату за мебель в магазине 18 тысяч (чеки все имеется), а магазин мебельный сбежал, так ни полиция, ни прокуратура не видят в этом никакого преступления (даже написали письмо!). Полгода пришлось добиваться только внесения дела в НДР. Через 3 дня его тупо закрыли, а на сегодня они его потеряли. Вот такие у нас правоохренители. На защите прав мошенников получается!
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15.12.2020 19:44 Ответить
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15.12.2020 21:54 Ответить
Раньше воровали и взятки давали, но хоть делали качественно, а сейчас ни хрена не могут
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15.12.2020 22:23 Ответить
Да все просто, в конструкцию крепления опор попала вода, ночью она замерзла и порвала метал к которому прикреплены опоры.
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16.12.2020 00:38 Ответить
Эти опоры герметичные от попадания осадков. Образований льда на них не обнаружено.
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16.12.2020 07:11 Ответить
Т.е. в проекте этого не должно было быть предусмотрено? Киев в тропиках, где никогда не бывает морозов?
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16.12.2020 07:54 Ответить
Не знаю, что там предусмотрено, но на фото явно видно лед и порванный метал по периметру.
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16.12.2020 15:46 Ответить
Да ты шо? И сразу производство. Т.е. отсутствие ветра, вибрации и т.д. и сами опоры берут и падаютьььь?.??? А не проще включить программу Solid Works перейти вна вкладку Property Manager и вальяжно, слегка покуривая, нажать кнопочку Simulation. Т.е симуляция эпюров напряжений в статике и в динамике. И вы сразу увидите, реально это возможно или нет?? И виноват ли вообще какой либо подрядчик.
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16.12.2020 07:10 Ответить
Теперь по этому мосту реально стремно ездить - фиг его знает, что там еще треснет, обвалится, завалится. Столько времени делали, столько бабла типа ушло (хотя конечно больше половины - на откаты), а в итоге получилась халтура
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16.12.2020 07:56 Ответить
 
 