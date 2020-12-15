По факту падения электроопор на Шулявском мосту начато уголовное производство, - прокуратура Киева
На Шулявский путепровод в Киеве 15 декабря упали три электроопоры. В результате инцидента повреждено девять автомобилей, пострадавших нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"Сегодня, 15 декабря 2020 года, около 15 часов в полицию поступило сообщение от прохожих о том, что возле станции метро "Шулявская" упали строительные опоры путепровода. Оперативной группой, которая сразу прибыла на место происшествия, установлено, что упали три электроопоры непосредственно на путепровод. В результате инцидента повреждено 9 автомобилей. Пострадавшие среди граждан отсутствуют", - говорится в сообщении.
По факту происшествия открыто уголовное производство ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).
"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственный отдел Соломенского УП ГУ НП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9", - уточняют в прокуратуре.
Напомним, 15 декабря очевидцы сообщили, что на Шулявском мосту в Киеве упали столбы освещения, перекрыв движение по путепроводу.
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И всё это с молчаливого согласия 73% го лохтора! Зедибилы всё это подстроили, а клоун всё утвердил!!! И причём здесь Виталя??? Во всём виноваты зебараны!!! Ааааааааа!!!!!
виборчого фонду мера.
Я год назад внес предоплату за мебель в магазине 18 тысяч (чеки все имеется), а магазин мебельный сбежал, так ни полиция, ни прокуратура не видят в этом никакого преступления (даже написали письмо!). Полгода пришлось добиваться только внесения дела в НДР. Через 3 дня его тупо закрыли, а на сегодня они его потеряли. Вот такие у нас правоохренители. На защите прав мошенников получается!