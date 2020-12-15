НАПК в ответ на принятие законов о своей деятельности: Начинаем восстанавливать работу, но еще нужно уточнить три момента

Верховная Рада 15 декабря приняла законопроекты № 4470 и 4471, призванные восстановить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). За эти решения проголосовало конституционное большинство народных депутатов - 300 и 321 соответственно.

Как отмечают в пресс-службе НАПК, принятие этого закона было необходимо в связи с принятием Конституционным Судом Украины (КСУ) решения № 13-р/2020, которое лишило Агентство большинства полномочий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Принятые законопроекты действительно позволят НАПК возобновить свою работу. Чиновники, которые указали ложные сведения в декларациях за предыдущие годы, из-за решения КСУ не смогут быть привлечены к уголовной ответственности", - отметил глава органа Александр Новиков.

В целом законопроект восстанавливает практически все полномочия НАПК, которые были до решения КСУ.

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Однако НАПК по итогам анализа закона сформировало три существенных замечания:

Закон обязывает Агентство информировать Высший совет правосудия или КСУ о начале мониторинга образа жизни любого судьи.

В НАПК подчеркивают, что это приведет к тому, что мероприятия по мониторингу образа жизни судей не будут эффективными. "Так, лицо, в отношении которого будет осуществляться мониторинг, сможет специально не распространять или удалить из открытых источников информацию о ценных вещах (например, автомобилях), которые имеет в пользовании, или попытается "легализовать" состояние, сообщив НАПК о самостоятельно выявленных ошибках в декларации", - говорится в сообщении.

Составлять протоколы в отношении судей имеют право только председатель НАПК и его заместители.

"Последствия: Такая практика может создать опасный прецедент - выписывание отдельных процедур некоторых категорий правонарушителей. Это может дать право другим категориям - депутатам, полицейским - также претендовать на отдельные процедуры для себя. К тому же такая процедура грубо противоречит действующей практике составления протоколов другими органами. Ориентировочно 60 других органов составляют на судей административные протоколы без каких-либо специальных процедур. Например, министр внутренних дел и председатель налоговой не сдают в отношении судей протоколы за нарушение правил дорожного движения или неуплату налогов", - заявили в НАПК.

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Закон обязывает Агентство создать с помощью программных средств "очередь" деклараций и информировать декларанта о включении в эту очередь.

В НАПК уверены, что программные средства в этом случае не смогут сделать процесс более эффективным. "Например, сегодня в Реестре есть более 300 деклараций "президентов". Если формировать такую ​​очередь электронными средствами, НАПК должно будет проверять эти ложные декларации", - сообщают в органе.

Предложения по устранению трех указанных замечаний Агентство внесет в ближайшее время.

НАПК начинает восстанавливать работу по всем основным направлениям, руководствуясь положениями принятых изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции".

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Напомним, 15 декабря Рада одобрила за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, которая была заблокирована после скандального решения КСУ. Также парламент поддержал в целом законопроект №4471 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины.