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МВД (9154) Нацполиция (16195) предприниматели (1234) протест (5834) палатки (99)

Во время демонтажа палаток на Майдане на полицейских напала "группа нетрезвых мужчин", - МВД

Во время демонтажа палаток на Майдане на полицейских напала

Трое полицейских попали в больницу с ушибами и разбитыми лицами.

Об этом сообщает пресс-центр МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранители демонтировали установлены на Майдане Независимости палатки. При этом группа нетрезвых мужчин набросилась на полицейских, в результате чего трое стражей порядка госпитализированы с разбитыми лицами и ушибами. По данному факту начато уголовное производство", - сказано в сообщении.

В МВД добавили, что организаторы акции не сообщали заранее о своих планах установить на Майдане палатки, и с учетом этого полицейские решили их демонтировать.

Также на Цензор.НЕТ: Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"По факту травмирования полицейских во время акции на Майдане Независимости начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица правонарушителей", - добавили в МВД.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в центре Киева физлица-предприниматели протестуют против запланированных правительством на январь карантинных ограничений работы. Целый день между ними и правоохранителями происходят стычки. Пострадали около 40 полицейских.

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Топ комментарии
+39
https://twitter.com/OlegZemliansky

https://twitter.com/OlegZemliansky Олег Землянский https://twitter.com/OlegZemliansky @OlegZemliansky

тільки що ФОП (який голосував самі зараз дізнаєтесь за кого), попросив Петра Олексійовича в прямий ефір "ПРЯМОГО" - "не тягти на себе булаву, а допомогти ЗЕЛЕНСЬКОМУ вирішити ЇХ (ФОПів) проблеми"..!
моя мама офігіла і питає: він шо, дєбіл?
я кажу, та он же ж за Зе! голосував!
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15.12.2020 20:05
+31
95 квартал?)
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15.12.2020 19:43
+24
Татаров нашел свои записи за 2013. И подарил авакову.
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15.12.2020 19:46
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95 квартал?)
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15.12.2020 19:43 Ответить
после бенефиса был замечен лысый
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15.12.2020 19:47 Ответить
Мені дуже добре запямятався один момент в 2014-ому - спочатку, від мусарів, були повідомлення що "нєзаконние фармираваня устраивают безлад в центрє Кіева", і коли мусарня здулась, почались повідомлення на кшталт: "законниє требования протестующіх, собравшихся на Майданє Незалежності"... нажаль, вони так і не порозумнішали і потребують частішого нагадування кто є джерелом влади
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15.12.2020 23:47 Ответить
https://twitter.com/OlegZemliansky

https://twitter.com/OlegZemliansky Олег Землянский https://twitter.com/OlegZemliansky @OlegZemliansky

тільки що ФОП (який голосував самі зараз дізнаєтесь за кого), попросив Петра Олексійовича в прямий ефір "ПРЯМОГО" - "не тягти на себе булаву, а допомогти ЗЕЛЕНСЬКОМУ вирішити ЇХ (ФОПів) проблеми"..!
моя мама офігіла і питає: він шо, дєбіл?
я кажу, та он же ж за Зе! голосував!
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15.12.2020 20:05 Ответить
Що ж нема розуму, вважай каліка.
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15.12.2020 20:33 Ответить
Нет. татаров с портянкой текст для идиотов из мвд писал.
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15.12.2020 21:16 Ответить
"группа нетрезвых мужчин" - Бырыги, но мелкие
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15.12.2020 21:48 Ответить
ооо, ясно, у лукашенка научились
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15.12.2020 19:45 Ответить
Лукашенко плохому не учил. Пить надо в спецализированных заведениях или дома.
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15.12.2020 19:47 Ответить
А чего ты про него в прошедшем времени? Лукашеску уже в аду?
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15.12.2020 19:50 Ответить
Грустно, судя по всему, квас пол страны алкаши
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15.12.2020 19:51 Ответить
убивать политических оппонентов и уничтожать предпринимателей? ты реально дебил?
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15.12.2020 21:21 Ответить
Наши предприниматели активно развиваются, пользуясь отсутствием ограничений на их деятельность. Оппоненты тоже неплохо устроились за границами, вот скоро в гости к вам приедут.
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15.12.2020 21:35 Ответить
А дурному взагалі швидко вчаться і не лише діти.
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15.12.2020 21:15 Ответить
На то и Существуют Титушки , - Что бы Любую акцию свести на Нет.
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15.12.2020 19:45 Ответить
Татаров нашел свои записи за 2013. И подарил авакову.
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15.12.2020 19:46 Ответить
Однозначно титуханы. Может даже и авакянские
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15.12.2020 19:48 Ответить
Надо было добавить: "И у всех в карманах нашли шоколадки "Рошен".
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15.12.2020 19:49 Ответить
І наколоті апельсини.
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15.12.2020 20:42 Ответить
Ща, поищу методички 19года, чуть переработал... Ага. Вот.
Клятый Зеленский создаёт полицейское государство! Он использует любой предлог шоб задавить волеизъявление народа! Сабакова в отставку! Осла Оманского на гилляку! АБЫРВАЛГ! МОСКВОШВЕЯ! ДУШИТЬ КОТОВ!
Все. Я выдохся
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15.12.2020 19:49 Ответить
😂
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15.12.2020 21:02 Ответить
в спамсдохлогопсазеленого.
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15.12.2020 22:27 Ответить
Щось мені це нагадує: пам"ятаєте, у януковоща теж спочатку свистіли, що побиті захарченком і Ко студенти були "п"яні, під наркотою і вапщє йолку наряжать мішалі"!!! (Фінал відомий!)
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15.12.2020 19:49 Ответить
копируете белорусский омон во вранье? там также кого били говорили что наркоманы пьяные в том числе и парня которого убили
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15.12.2020 19:49 Ответить
При всей быдловатости населения, ярко доказанной в 2019 году, необходимо признать :
ОБА НАШИ МАЙДАНА БЫЛИ ЗА ПРАВО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ !!! И ничего не имели общего с этой быдлотой. Поэтому , ничего даже близко похожего на майдан, в этом случае быть не может.
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15.12.2020 19:49 Ответить
бо це на вийшла купка лохів.
https://www.youtube.com/watch?v=Y04gU8g7Jj4 А коли справжній Майдан, то це зважди видно - бо людей до ...я
Подерев'янський.
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15.12.2020 20:28 Ответить
на лоха не нужен нож, ему про пьяных лиц соврешь и делай с ним шо хош
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15.12.2020 19:49 Ответить
Поскорее бы снести уже эту шваль
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15.12.2020 19:49 Ответить
Ти кого пропонуєш?
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15.12.2020 19:54 Ответить
Тьотя Беня краще?
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15.12.2020 19:54 Ответить
До чого тут Порох - ЧМО при владі!
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15.12.2020 20:02 Ответить
миллиардер который не оплачивает медицину, социалку, экологию хуже вооруженного грабителя!
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15.12.2020 20:07 Ответить
Зе вже міліардер? Нечувано!
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15.12.2020 20:09 Ответить
Да пофиг кто презик, политбюро из форбса рулит, а полит борьба превратилась в порно с конями
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15.12.2020 20:23 Ответить
Доречі, коні кастровані тварини. Коні - це ті, хто з рейтингу Forbs?
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15.12.2020 20:25 Ответить
Так він у ЧМО булаву "вириває" і не "допомагає" вирішити питання по ФОПах.
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15.12.2020 20:40 Ответить
Звернись до проктолога, бо то не Порох тобі валить в підгузки 2 роки поспіль.))
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15.12.2020 20:11 Ответить
Байден и леваки из США замочат всех правых популистов, которые кормятся из кремлевского корыта, с порохом никаких реверансов не будет.
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15.12.2020 20:19 Ответить
У вас нарушены причинно следственные связи (вообще то это называется зебилизм). Тут и кремлевские связи (Ермак) и Порох (враг кремля) и стадо зебилов (ФОПовцы). Байден просто офигеет от вопроса а кого надо мочить.
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15.12.2020 21:21 Ответить
Всех олигархов под корень, достали уже, нихрена не умеют, только бабало сосут из земли и бюджета.
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15.12.2020 21:34 Ответить
А тебе то что?это только в твоей свинособачии нищего кгбиста притянули ,чтоб он миллиардером стал,в нормальных странах ,идущие в президенты ,все изначально обеспечены
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15.12.2020 19:59 Ответить
Аваков сів грати з шулєрами.
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15.12.2020 19:53 Ответить
Ага))) де один армян прошёл -2м евреям делать нечего)))))
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15.12.2020 20:00 Ответить
Наша песня хороша, начинай сначала. Ждем повторения заголовков новостньіх лент 13-14 годаи брифингов Татарова.
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15.12.2020 19:56 Ответить
или нет ....
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15.12.2020 19:58 Ответить
Чекайте скоро на всіх майданах Україні "білки разом з норками напала на правоохоронців та заразили їх COVID-20", громадяни України стояли поруч та не допомогали право"охоронцям".
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15.12.2020 19:59 Ответить
https://twitter.com/yurchuk57

https://twitter.com/yurchuk57 ТРИДІД @yurchuk57

https://twitter.com/yurchuk57 https://twitter.com/yurchuk57



На Майдані зараз, як бички, стикнулись ті, хто вибирав янелоха, і ті, кого щедро кормить янелох. В цій ситуації гру ведуть лише грошові купюри...
Підкорми ФОПів - і ті підуть, бо їм похєр, що продають Україну, їм би лиш в кишеню не лізли. Але най буцаються, мо щось допетрають.
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15.12.2020 19:59 Ответить
Не допетрають. Там "петралки" немає.
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15.12.2020 20:12 Ответить
Группа пьяных пассивных ********** напала на ментов...
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15.12.2020 20:00 Ответить
Ними були їх попередники мєнти янелоха.
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15.12.2020 20:03 Ответить
Брехуны, не было такого и близко!
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15.12.2020 20:01 Ответить
это были зубожилые фопы, скинулись на бутылку)))
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15.12.2020 20:02 Ответить
а если бы они закупили всё бухло в супермаркете...? - писецвласти...!
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15.12.2020 20:06 Ответить
да как они купят? они очень бедные, несчастные))) вот как бросят платить 2000 налогов в мес, вся украина по миру пойдет))))
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15.12.2020 20:11 Ответить
Кто обеденилса против УКРАИНЕ из них не кто не по насионалеости УКРАИНЕЦ.Я тоже не УКРАИНЕЦ по националности.....но Я жеву и дышу УКРАИНОЙ !!!
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15.12.2020 20:02 Ответить
В якійсь фірмі, де працює 25 чоловік, 15 ФОПів. Попробуй кожному ще касовий апарат купити.
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15.12.2020 20:05 Ответить
Подозрительно выглядишь, https://censor.net/ru/user/477117, и неубедителен . Лукавишь ты.
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15.12.2020 20:15 Ответить
Зря вы так. Он нормальный и давно на Цензоре. В зебилизме замечен не был.
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15.12.2020 21:25 Ответить
А нафіга аваков привіз цих нетверезих мущін???
Якого хєра ви намети в людей забирали???
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15.12.2020 20:06 Ответить
Я так думаю.. Если люди, которые ВООБЩЕ не имели никакого отношения к власти за 2 года превратились в коллективного Порошенка, продолжать борьбу смысла уже просто НЕТ. Одевайте вышиванку и воруйте вместе с Системой, эмигрируйте, либо помирайте в тишине. Вот 3 доступных опции.
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15.12.2020 20:11 Ответить
бє-бє....)))
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15.12.2020 20:25 Ответить
https://twitter.com/JuntaChronicles
https://twitter.com/JuntaChronicles

Хроники Хунты

@JuntaChronicles


Если ФОПам раздать по 8000 грн, то они их мигом проедят и снова прибегут клянчить. Лучше раздать им люлей. Люлей хватает на дольше и добавки никто не попросит.
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15.12.2020 20:14 Ответить
Під час демонтажу наметів на Майдані на поліцейських напала "група нетверезих чоловіків", - МВС - Цензор.НЕТ 5204
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15.12.2020 20:14 Ответить
ФОПы вышли, а остальные где ??? Где народ? !!!

Сегодня опять ВРУ продлилась особый статус Донбасса! Опять стресс для Армии! За что стоят наши войны на границе? Для того, чтобы еще год разводить войска, списывать убитых русней на не боевые потери??? Народ - аУ !!! Нельзя быть такими равнодушными !!! НЕЛЬЗЯ !!!
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15.12.2020 20:17 Ответить
Та да,фопы,с лозунгами :"спасите нас ,Владимир Александрович!",вышли из за того ,что продлили особый статус Домбасса...выходить вместе с зебильной шушерой -себя не уважать)
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15.12.2020 21:04 Ответить
Это были не пьяные, а надышавшиеся "полицейских" газов. Эти газы вызывают сильную агрессию у людей.
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15.12.2020 20:34 Ответить
И об этом...https://bykvu.com/ru/bukvy/na-donbasi-prohodjat-vijskovi-zbori-za-uchast-rosijskih-oficeriv-rozvidka/ На Донбассе проходят военные сборы при участии российских офицеров - я подумал что наверное это в Мариуполе ,ведь там победила партия ОПЗЖ,благодаря им Медведчук свободно ходит по залу Верховной Рады и вербует слуг,которым война надоела.
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15.12.2020 20:38 Ответить
В Белоруси тоже пьяные буянят.
В одной школе кгб все учились , по одной методичке людей херячат и обвиняют ?
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15.12.2020 20:59 Ответить
))))))один фоповец по Прямому:"Пусть Порошенко не ставит палки в колеса,а поможет Зеленскому нас спасти"))))))))у меня все на счет этих особей...
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15.12.2020 21:00 Ответить
"Зэбилы сэр". Мозгов как у Янелоха 42.
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15.12.2020 21:27 Ответить
А почему бы и нет? Ли Куан Ю после отставки был министром-наставником, помогал и передавал свой опыт преемникам. А у наших бывших что, личные обиды и амбиции превыше государства и народа, получается? Народный депутат тем более...
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15.12.2020 22:45 Ответить
Когда то вашему зечму предлагалась помощь,а теперь ,когда оно довело страну до ручки,мараться рядом с ним могут только кацапские аферюги)
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15.12.2020 23:36 Ответить
То есть всё-таки амбиции и обиды сильнее... Ни страна, ни народ и нахрен не нужны, оказывается... Типа, замараться можно... Гнилая отмазка...
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15.12.2020 23:44 Ответить
Страну просрали вы,зеголосилки,только вы)так что жрите с,никому ваши тупые отмазки ,о том ,что вам кто то еще должен ,не катят
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15.12.2020 23:48 Ответить
По поводу кто просрал к зелебобикам и вопрос, не ко мне. Мне только интересно, как вы, порохоботы, наблюдаете, как загибается страна и злорадствуете... Уму непостижимо... И отмазки, что вам кто-то должен, да, не катят. Только сами...
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16.12.2020 00:05 Ответить
Ну у нас теперь днем с огнем не найдешь зеголосилок)а если вы думали,что за вас кто то снова будет выгребать,рискуя жизнью,дерьмо,чтоб вы потом опять все испохабили,то очень глубоко ошибаетесь -побудьте мясом ,вполне заслуженно,может мы сжалимся и придем на помощь...
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16.12.2020 00:12 Ответить
Кто это вы, если не секрет? Сначала сами себе помогите, ваша ведь страна загибается. Или вы из заграничных патриотов? Тогда понятно. И когда это вы жизнью за меня рисковали? Не смешите.
ПС. Вы меня с кем-то перепутали. МНЕ помощь не нужна. За зеленского нет, не голосовал, я ещё не выжил с ума...
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16.12.2020 22:35 Ответить
На протестуючих зелених проти зелених нападають зелені щоб захистити їх від зелених які за зелених.
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15.12.2020 21:18 Ответить
Группа нетрезвьіх мужчин - наші менти вчаться в Лукашенка! У нього теж усі демонстранти - п'яниці і повії. Мусора́ так і не стали поліцейськими.
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15.12.2020 21:26 Ответить
Поліцаї в касках, в масках... Звідки забиття обличчя? Варіанти:
1. Поліцаї порушили інструкцію, і підняли маски... Пора порушувать службове розслідування з приводу порушення службової інструкції про застосуванню захисного спорядження...
2. Маски виявились неякісними... Пора порушувать кримінальну справу стосовно осіб, що прийняли на озброєння спецпідрозділів МВС захисного спорядження, що не відповідає заявленим ТТХ... Чи не пахне тут КОРУПЦІЄЮ?!!! та ще в рядах правоохоронців...
3. Кулаки нападаючих і їх сила ввиявилися сильнішими від сили і кулаків "пересічних" громадян... Пора Академії наук дослідить цей "феномен"... Може, в Україні народжується нація "суперменів"?
4. Поліцаї просто брешуть...
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15.12.2020 21:46 Ответить
 
 