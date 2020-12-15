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Накопительных пенсий в Украине не будет как минимум до 2022 года, - министр соцполитики Лазебная

Накопительных пенсий в Украине не будет как минимум до 2022 года, - министр соцполитики Лазебная

Если в ближайшее время не начнет работать накопительная пенсионная система, государству придется для финансирования пенсий повысить единый социальный взнос или другие налоги.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала в интервью изданию "Лига", сообщает Цензор.НЕТ.

"В 2021 году мы также не введем второй уровень. Возможно, с 1 января 2022 года, но при условии, что законопроект №2683 примут в первом квартале 2021 года и все, от кого зависит внедрение, засучат рукава и очень хорошо поработают", – подчеркнула министр.

Лазебная считает, что если накопительная пенсионная система не начнет работать в ближайшее время, для финансирования пенсий государство будет вынуждено повысить единый социальный взнос или другие налоги, за счет которых наполняется госбюджет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада приняла бюджет на 2021 год (обновлено)

Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы (депутатский №2683 и правительственный №4408).

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин может перенести дату индексации пенсий в 2021 году, - министр финансов Марченко

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Топ комментарии
+7
Накопительных пенсий в Украине не будет как минимум до 2022 года, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 5735
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15.12.2020 20:00
+6
Пенсий вообще не будет - кто работает на пенсию, тот лошарра законченый.
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15.12.2020 19:59
+3
Никаких пенсий не будет. С такой Дырой ....
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15.12.2020 19:57
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Никаких пенсий не будет. С такой Дырой ....
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15.12.2020 19:57 Ответить
Пенсий вообще не будет - кто работает на пенсию, тот лошарра законченый.
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15.12.2020 19:59 Ответить
Шмигаль сказав, що за 15 років ніякої не буде
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15.12.2020 19:59 Ответить
Накопительных пенсий в Украине не будет как минимум до 2022 года, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 5735
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15.12.2020 20:00 Ответить
Всё по-чесноку ! В каждой грамоте будет записан стаж человека.
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15.12.2020 20:31 Ответить
Це погано. Треба негайно ліквідовувати солідарну систему і вводити накопичувальну. Як у Чилі.
І тоді пенсіонер виходячи на пенсію отримає сумму якої вистачить на хліб з маслом.

Повторюю: на одну буханку хліба і одну пачку масла.
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15.12.2020 20:09 Ответить
Ну у меня мама и папа получают 2200 и 1950 за 40 лет стажа этой пенсии как раз на свет газ на нормально поесть не хватает не говоря про одежду
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15.12.2020 20:45 Ответить
Треба було у одній окремій родині вводити накопичувальну систему.
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15.12.2020 20:58 Ответить
Такие пенсии у 80 процентов населения
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16.12.2020 11:41 Ответить
She is going to break the news gently. Всю правду она скажет после Нового Года- что пенсий не будет вовсе до новых выборов.
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15.12.2020 20:29 Ответить
Этот народ заслужил!
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15.12.2020 20:32 Ответить
Очередное *шопопало*. Накопительная пенсия в Украине начнётся тогда когда на пенсию выйдет первый, кто накопил на пенсию, оформил, и даже получил уже. Если исходить из закона о стаже минимальном для пенсии в 35 лет---значит это произойдёт в декабре 2055г Но уже есть кто получает накопив. Вбейте в поиск *Граве Украина*. Можно и сегодня начинать. Только это фонд частный и австрийский. И он давно у нас. Лет с 11-13 запросто. К сожалению не сильно обратил внимание в те годы---а люди уже получают пенсию.
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15.12.2020 20:42 Ответить
Накопичувальних пенсій в Україні не буде як мінімум до 2022 року, - міністр соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 1999
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15.12.2020 21:27 Ответить
тыць, по пицi долiвковою ганчiркою.
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16.12.2020 07:22 Ответить
Какая накопительная система в Украине?, ее разворуют на следующий же день.
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15.12.2020 21:52 Ответить
"пенсий в Украине не будет"- так бы и писали сразу , зачем маскировать?
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15.12.2020 22:30 Ответить
який сенс відкладати на пенсію протягом 30-40років,
чи віддавати "державі" на зберігання, чи у скляній банці,

якщо інфляція з'їдає 8-10% кожного року..
тобто за перші 20-25 років заощадження повністю "зіпсуються"..

без фондового ринку не буде ніяких накопичувальних пенсій..
але ні беня, ні ахметка, ні пінчук з петею і хвірташем не дозволять
в Україні існування цивілізованого фондового ринку..

висока інфляція це їх додатковий заробіток з повітря..
з повітря ще додаткових 8-10% прибутків для олігархів
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15.12.2020 22:46 Ответить
в какой раз надеяться на эту накопительную пенсию? нУ, РАСТРАНЖИРЯТ ЕЕ ЗЕБИКИ В ОДИН ПРИСЕСТ, НА ШО ЕЩЕ НАДЕЯТЬСЯ БУДУТ... вОТ ХАПУги-временщики так читаемы (по почерку).
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16.12.2020 07:18 Ответить
 
 