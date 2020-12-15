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Бабий Яр (188) Зеленский (19056) указ (508) Ермак Андрей (1240) Шмыгаль Денис (2591)

Зеленский определил Шмыгаля и Ермака сопредседателями оргкомитета по развитию заповедника "Бабий Яр", - указ

Зеленский определил Шмыгаля и Ермака сопредседателями оргкомитета по развитию заповедника

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно документу, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета.

Кроме того, поддержана инициатива общественности, благотворителей по созданию в г. Киеве (урочище Бабий Яр) Мемориала Холокоста "Бабий Яр".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр "Бабий Яр" и главные раввины Киева и Украины заявили о возведении мемориальной синагоги на месте трагедии

Кабинет Министров должен утвердить план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра, предусмотрев решение неотложных вопросов развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", в частности установку композиционных элементов Аллеи Праведников, расширение зон охраны заповедника и завершение обустройства мемориального музея памяти жертв трагедии Бабьего Яра в здании по ул. Ильенко, 44 в г. Киеве и др.

Кроме того, правительство должно предусмотреть проведение траурных мероприятий и организации международной научной конференции (веб-конференции), посвященной годовщине трагедии Бабьего Яра, осуществление поисковой работы касательно погибших в Бабьем Яре, увековечения памяти о них.

Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

Также читайте: Из-за задержки финансирования работы по созданию государственного музея в Бабьем Яре приостановлены. Есть угроза переноса даты открытия, - Институт нацпамяти. ДОКУМЕНТ

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Читайте также: Офис Президента заблокировал встречу Зеленского с группой ''1 декабря'' по поводу Бабьего Яра, - Гарань

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

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Топ комментарии
+17
Заповідник?
Що будем охороняти?
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15.12.2020 19:56
+16
Пиндец мемориалу...
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15.12.2020 19:56
+13
Значить так, раніше (пр любій **********) це був меморіал пам'яті значить, а при ******* - ЗАПОВІтДник...?
Іпануте суспільство, що вибрало та підтримує цю, це потворне непорозуміння.
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15.12.2020 20:01
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Правила форума Совет форумчан
Заповідник?
Що будем охороняти?
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15.12.2020 19:56 Ответить
зЕповіти..., мля.
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15.12.2020 20:33 Ответить
Пиндец мемориалу...
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15.12.2020 19:56 Ответить
Зеленский опердил Шмыгаля и Ермака.
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15.12.2020 20:43 Ответить
"Развитие" - це,як будуть розширювати?
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15.12.2020 20:01 Ответить
завезуть ще кілька сотени тисяч євреїв.... **************.... і розширять
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15.12.2020 21:01 Ответить
...і звинуватять українців!
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15.12.2020 21:06 Ответить
ну а кого?
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15.12.2020 21:08 Ответить
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15.12.2020 21:08 Ответить
Значить так, раніше (пр любій **********) це був меморіал пам'яті значить, а при ******* - ЗАПОВІтДник...?
Іпануте суспільство, що вибрало та підтримує цю, це потворне непорозуміння.
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15.12.2020 20:01 Ответить
Ну, з дєрьмаком понятно. А шмигаль тут до чого? Хоча...
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15.12.2020 20:01 Ответить
Oh, ja, ja...
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15.12.2020 20:34 Ответить
опять готовятся что то украсть
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15.12.2020 20:02 Ответить
"Зеленский определил Шмыгаля и Ермака сопредседателями оргкомитета по развитию заповедника "Бабий Яр", - указ" - Шмыгаль и Ермак тоже евреи?
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15.12.2020 20:03 Ответить
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15.12.2020 20:05 Ответить
а шо ?
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15.12.2020 20:12 Ответить
Обрезать обоих))))
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15.12.2020 20:31 Ответить
по самые яйца...сделать из них пассивных
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15.12.2020 20:48 Ответить
Дуже смішно. Вони ж обидва ВЖЕ.
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15.12.2020 21:06 Ответить
в даному випадку, "сєд" лишнє у слові "сопрєдсєдатєлі"
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15.12.2020 20:04 Ответить
Зеленский определил Шмыгаля и Ермака сопредседателями оргкомитета по развитию заповедника "Бабий Яр", - указ - Цензор.НЕТ 943
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15.12.2020 20:07 Ответить
Совсем крыша поехала. Это называется местом массового захоронения и любые работы в таких местах запрещены.
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15.12.2020 20:07 Ответить
А там никого и не хоронили, а синагога завсегда лишней не будет для большого гешефта.
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15.12.2020 20:10 Ответить
Вы знаете, в местах морских и воздушных катастроф тоже никого не хоронили, однако местами массовых захоронений их признают.
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15.12.2020 20:15 Ответить
Так в Бабьем Яру была воздушная катастрофа? Очень тонко подмечено о воздушности этой катастрофы. Вы случайно не знаете в каком воздушном пространстве растворились бесследно 220 000 трупов расстрелянных евреев и цыган набившихся в Киев перед отходом Красной армии в таком диком количестве? Если Вы поинтересуетесь судебной медициной на минимальном уровне в данном вопросе, то с удивлением обнаружите тот факт что для того чтобы дровами сжечь один труп весом в 70 кг необходимо потратить тепловой энергии эквивалентной грубо 2100 кВт или 500 кг дров сухих и по времени это занимает порядка 50 часов. Что бы бесследно сжечь 220 000 нужно 110 000 тонн дерева и если сжигать по 1 000 трупов в день, заниматься этим нужно 220 дней подряд. Дрова можно заменить соляркой в пропорции 2:1 по теплотворной способности и тогда понадобится 55 000 тонн солярки.....
Бредни про Бабий Яр противно слушать. Размеры лжи на этой теме просто гигантские.
Нет тела - нет дела....
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17.12.2020 23:48 Ответить
Подойдите к зеркалу и увидите в нем эпического дурака.
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18.12.2020 00:27 Ответить
Я не просил Вас делится своим печальным опытом познания себя. Где трупы делись? Вы знаете? Или знаете? Расскажите, мне будет интересно. Я в этой теме хорошо разбираюсь. Пафос и пропаганду оставьте перед зеркалом. Есть конкретное утверждение о массовой гибели людей в достаточно ограниченном пространстве в 10-12 га. Где делись тела жертв?
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18.12.2020 00:34 Ответить
"Доцент был туп"
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18.12.2020 00:41 Ответить
Плохая попытка) Классику над помнить, если уж пытаетесь в кавычки брать: "доцент Тупой".
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18.12.2020 11:41 Ответить
..."Второй: - Так они оба были грузины?
Первый: - Вот это я не помню. Один был грузин, а другой... Степа!
Второй: - Да это я Степа.
Первый: - Ты Степа? А кто грузин? Грузин не знал, что он грузин...
Второй: - Ему не сообщили?
Первый: - Сообщили, но поздно. Он уже был Авас!
Второй: - Давай еще раз!
Первый: - Есть у нас грузин и доцент тупой. Страшно тупой.
Второй: - А грузин?
Первый: - А грузин нет. И ты тоже. Вместе с доцентом.
Второй: - Ну?
Первый: - "Ну!" Вызывает он его к доске - Авас, Авас, Авас, Авас!
Второй: - А-а-а! Ну и что?
Первый: - Ничего.
Второй: - А чего вы смеялись?..."
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18.12.2020 12:23 Ответить
...в Бабий Яр их ...
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15.12.2020 20:11 Ответить
Заповедник ,как то слух режет ,не 😠? Шо ж у них все через Жо...у 🤦😡
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15.12.2020 20:13 Ответить
Заповíдник або заповідник суворого режиму - територія або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F акваторія , на якій зберігається в природному стані весь її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 природний комплекс . Згідно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 МСОП класифікується як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F природоохоронна територія категорії Ia. Заповідники виділяються як унікальні пам'ятки історії і культури, живої і неживої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 природи , з науковою метою, як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 резервати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8 тварин і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8 рослин .
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15.12.2020 21:05 Ответить
Кабмин дополнительно выделил 180 миллионов на льготы чернобыльцам, а Израиль выделил надцать миллионов долларов украинским сопредседателям оргкомитета по развитию заповедника "Бабий Яр" интересно к кому будет больше внимание?
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15.12.2020 20:14 Ответить
Как чернобылец могу вам со всей ответственностью зая вить: Обещать, не значит жениться.
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15.12.2020 20:17 Ответить
Мне нравиться маланский подход к проблемам украинский предпринимателей (ну которые полукровки тоже смешаны с маланской кровью ,а не монголо татарской как российский народ),ну вроде свои даже по этим показателя зачем свои дурить.? Вот недавно с АП сказали что завтра последний день подачи заявление на материальную помощь 8000 денег для украинских ФОПов
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15.12.2020 20:31 Ответить
Кацапе, какой "российский" народ? Это шо, брежневкая новая историческая общность типа советского народа?
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15.12.2020 21:05 Ответить
А що, якщо збудують супер-меморіал - Холокост не повториться?
Не меморіали треба будувати юдеям, а по людські відноситись к більшості Людства!
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15.12.2020 21:05 Ответить
Путінятко, в якому ти класі вчишся ?
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15.12.2020 20:26 Ответить
у бубочки свои игрушки
капец. фопы целый день галдят под окнами а оно про музей беспокоится
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15.12.2020 20:19 Ответить
Заповедник? я думал заповедники это что то другое......
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15.12.2020 20:23 Ответить
Зелёный Хер взялся за Бабий Яр
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15.12.2020 20:29 Ответить
аффтар, а почему это фото к "Бабий Яр".
Уже евреи монополизировали место трагедии украинского народа?...
Зеленский определил Шмыгаля и Ермака сопредседателями оргкомитета по развитию заповедника "Бабий Яр", - указ - Цензор.НЕТ 7673
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15.12.2020 20:36 Ответить
Та ви (як і я) нічого не розумієте. Днями мені доводив один ізраїльтянин що це такий тест на цивілізованість, коли розповідав навіщо на Контрактовій площі поставили отаке саме (тільки трохи менше)...
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15.12.2020 21:17 Ответить
заглянул - действительно - по всему Киеву расставляют и затем преследуют недовольных.
пля...
В цивилизованном мире эти вопросы решаются (как я понял из интернета) так:
если в Киеве ставится менора, то аналогично в Тель-Авиве (или где там) ставится христианский крест.
И не вопрос ...

Аналогично с мусульманами и их мечетями...

Аналогично с мусульманскими хиджабами - если в мусульманских странах нельзя нашим женщинам быть, то ихним жабам нефиг носить заматываться как прокажённым на европейских улицах - а тем более в школах.

тошнит от всей этой срани - точнее - от хитрожопых с одной стороны и бездеятельности с другой стороны.
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15.12.2020 21:55 Ответить
Зеленський визначив Шмигаля і Єрмака співголовами оргкомітету з розвитку заповідника "Бабин Яр", - указ - Цензор.НЕТ 8596
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15.12.2020 21:55 Ответить
Мля, шо то дйствительно их дохера понаставили Разжыгают
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16.12.2020 12:59 Ответить
Ну как же, как же... Об этом ведь в первую очередь нужно позаботиться.
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15.12.2020 20:39 Ответить
Вони ще ст метро планують перейменувати на Бабин Яр. Уявляю оголошення - "Станція Бабин Яр. Кінцева... не забувайте свої речі."
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15.12.2020 20:40 Ответить
И грех и чёрный смех
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15.12.2020 20:59 Ответить
уже давно не смешно...
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15.12.2020 21:57 Ответить
дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр"Источник: https://censor.net/ru/n3237133

Какое развитие на кладбище??? Идиоты, там людей расстреляли!!! Кстати, там не только евреи! Или пляски на костях??? Твари!
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15.12.2020 21:00 Ответить
Зараз заспамлять. Або видалять. Стандартна процедура. Зараз же ж усі схиблені на толерастії.
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15.12.2020 22:17 Ответить
жертвы Бабыного яра - больше100 тысяч человек из них 30 тысяч иудеи. из за 30% жертв хотят приватизировать Яр для минорного гешефта... жертвы других людей зря, они власть не интересуют???? им Мемориал не нужен???
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15.12.2020 21:02 Ответить
А що, якщо збудують супер-меморіал - Холокост не повториться?
Не меморіали треба будувати юдеям, а по людські відноситись к більшості Людства!
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15.12.2020 21:11 Ответить
Єврейська легенда за українські гроші, або танці 7-40 на українських кістках...
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15.12.2020 21:27 Ответить
От чого Ви усі такі злі та недобрі?! Є гарна звістка! Скоро юдейські свята стануть державними в Україні. В Ізраїлі Песах святкується 7 днів, а за межами Ізраїлю - 8!
https://glavcom.ua/country/society/yudeyski-svyata-stanut-derzhavnimi-v-ukrajini-jevreyska-gromada-kijeva-privitala-rishennya-zelenskogo-696146.html?fbclid=IwAR0VmAvs0zOjXC2wWsqkHSuKFCkGtt3JZH16uoDlF2j20n8f5fhpoDbz4jY Ех, пагуляєм!
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15.12.2020 21:31 Ответить
https://www.facebook.com/groups/wearetheuman/ чергове ЧП .....скрізь тихо..
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15.12.2020 21:35 Ответить
Вчора в Умані на незаконному хасидському самострої вбивство робітника...
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15.12.2020 21:39 Ответить
этот дЕрьмак - в каждой бочке затычка!
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15.12.2020 21:37 Ответить
"Смотрящій" кремлядей. "Сіделка" при убогом.
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15.12.2020 21:52 Ответить
Лучше бы ты их определил на нары, вот это было бы здорово!!!
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15.12.2020 21:50 Ответить
Шмаркль и Зермак.
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15.12.2020 22:00 Ответить
Лелея Ермака, Зеленский посылает нах всех западных партнеров и, тем самым, ведёт Украину в Россию.
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15.12.2020 23:18 Ответить
 
 