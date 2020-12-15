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Новости Бюджет-2021
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бюджет (4456) Министерство культуры и информационной политики (755) Ткаченко Александр (429)

В принятом бюджете на 2021 год заложен рост расходов на культуру и информполитику, - Ткаченко

В принятом бюджете на 2021 год заложен рост расходов на культуру и информполитику, - Ткаченко

В Государственном бюджете на 2021 год расходы на культуру, креативныу индустрии, туризм и информационную политику будут больше, чем в 2020 году.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь окончательно: 12 млрд 524 млн 251,1 грн. Нам удалось отстоять больший бюджет, чем в прошлом году. Даже в его сокращенной редакции. А это - наглядная демонстрация постепенного изменения восприятия роли культуры для государства", - отметил Ткаченко.

Министр сообщил, что уже в следующем году удастся начать реализацию ряда запланированных программ. В частности, среди нового, но амбициозного - Большая Реставрация, Центры культурных услуг, программы для народных художественных промыслов и популяризации чтения, системное развитие и продвижение внутреннего туризма, строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции достоинства, Музея Голодомора, Музея Бабьего Яра и Отраслевого государственного архива, программы информационной безопасности и медиаграмотности.

Также планируется создание двух новых институций: Государственной службы охраны культурного наследия и Государственной инспекции охраны культурного наследия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала необходимые для принятия Госбюджета-2021 изменения в Бюджетный кодекс

По словам Ткаченко будет дорабатываться вопрос повышения зарплат, которые в сфере культуры ниже средней на 28%.

Напоминаем, 15 декабря Верховная Рада во вторник приняла Государственный бюджет на 2021 год,

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Топ комментарии
+8
В принятом бюджете на 2021 год заложен рост расходов на культуру и информполитику, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2915
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15.12.2020 20:25
+6
Ну а як же ж? Чорновіл треба розстріляти, а Каністру зробить депутатом...
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15.12.2020 20:36
+3
"В принятом бюджете на 2021 год заложен рост расходов на культуру и информполитику, - Ткаченко" - слыхал, что на полицаев большой рост расходов, которых у Авакова больше чем численность ВСУ во время войны.
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15.12.2020 20:30
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Правила форума Совет форумчан
Всё у вас поднимится))))) и бабки напечатаете и все)))
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15.12.2020 20:21 Ответить
Сваты и Квартал спасают ?
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15.12.2020 20:32 Ответить
бюджет на медицину, образование, в пенсионных фонд и на развитие, на ВСУ и оборону - уменьшили и обрубали..
а бюджет на офис зеленого осла, квартал95, мусоров, прокуротуру и гбр - резко увеличили.
культура, кули))
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15.12.2020 21:00 Ответить
Скоріш за все, витрати на культуру та інф. політику - це відосики преЗЕдента України! За них люди навіть стають терористами і беруть людей у заручники!!
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15.12.2020 20:25 Ответить
Плюс ботоферма Фьодорова ;ЗЕ!діджітал;.
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15.12.2020 20:40 Ответить
В принятом бюджете на 2021 год заложен рост расходов на культуру и информполитику, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2915
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15.12.2020 20:25 Ответить
Ну а як же ж? Чорновіл треба розстріляти, а Каністру зробить депутатом...
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15.12.2020 20:36 Ответить
Как же нужен Закон о лишении избирательного права, льгот всех преспешников, коллаборантов агрессора
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15.12.2020 20:52 Ответить
Большая Реставрация, туризм... Самое, ****, время....
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15.12.2020 20:27 Ответить
ты не понял, большая реставрация того асфальта что положили во время большой стройки
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15.12.2020 20:36 Ответить
"В принятом бюджете на 2021 год заложен рост расходов на культуру и информполитику, - Ткаченко" - слыхал, что на полицаев большой рост расходов, которых у Авакова больше чем численность ВСУ во время войны.
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15.12.2020 20:30 Ответить
Мається на увазі розвиття 95-го кварталу?
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15.12.2020 20:33 Ответить
расходы на шляпу и балаган - это щас капец как важно
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15.12.2020 20:34 Ответить
Зате медицина буде х..й без солі доїдати.
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15.12.2020 20:41 Ответить
Скоты - это не культура. Это бескультурье.
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15.12.2020 20:41 Ответить
на АйПэды зеленным
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15.12.2020 20:49 Ответить
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против главы МВД страны Арсена Авакова
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15.12.2020 20:48 Ответить
Думал ты, что можно драться, Если рыло не в пуху. Там найдут к чему придраться, Раз уж имя на слуху!
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15.12.2020 20:53 Ответить
И болт в промышленность!!! Хавать будете то, что по телику покажут и в книге напишут!!!
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15.12.2020 20:55 Ответить
картошку выкопал ?
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15.12.2020 20:57 Ответить
Уася, копать негде! Андерстенд?
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15.12.2020 21:02 Ответить
Нынешний проект бюджета, кроме всего прочего - это точное подтверждение наших предупреждений, что деньги Евросоюза и Всемирного банка Зеленский и К собираются тратить на что угодно, но не на вакцинацию. От заложенной на вакцинацию суммы 15, 091 млрд. гривен, оставили 2, 36 млрд. гривен пустив остальное на удовлетворение аппетитов группы поддержки из "Довиры" и "Батькивщины".
"Нам вдалося "збити" ураганне поширення хвороби COVID-19" Степанов. В своей деятельности по вопросу эпидемии власть Зеленского возвращается к первому принципу своего реагирования на эпидемию - отрицанию реальности. Результаты такого подхода мы уже видели - место в первой десятке по уровню распространению эпидемии в мире.
С принятием бюджета 2020 в котором здравоохранение финансируется по остаточному принципу (а ОПУ, полиция и аппарат ВР по первоочередному) - окончательно становится ясен основной смысл следующего временного этапа - либо ОНИ всех нас, либо ВСЕ МЫ их. ‎
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15.12.2020 21:20 Ответить
Мы тебе дадим денег , а ты купи то , что мы тебе скажем! Зачем такой заем?
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15.12.2020 21:43 Ответить
Да. Замутили круто культуристи 95. Можливо розкажут плани ? Невже все на встановлення та мічення території для розбудови м. Бердичів.?
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15.12.2020 22:57 Ответить
Ткаченко и культура это писец к которому все давно уже привыкли.
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16.12.2020 06:01 Ответить
 
 