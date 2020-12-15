Минобороны подтвердило информацию журналистки о коррупции при перевозке тел погибших украинских воинов

В Министерстве обороны Украины подтвердили факты коррупционных злоупотреблений при перевозке тел погибших украинских воинов, о чем ранее сообщала с своей программе журналистка Янина Соколова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минобороны в Фейсбук.

"По поручению министра, Управление по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины провело предварительную проверку сведений о возможных злоупотреблений при перевозке тел погибших украинских защитников, обнародованных в программе Янины Соколовой. Установлено, в частности, что "действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что после аудита Управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и воинских частей по использованию средств по соответствующей бюджетной программе и завершению служебного расследования "будет решаться вопрос юридической ответственности причастных должностных лиц".

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Ранее журналистка Янина Соколова в программе "Соромно" сообщила о фактах коррупции в армии при закупках ритуальных услуг.



