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Минобороны (9042) оборона (5146) похороны (1523) ВСУ (6275) Янина Соколова (27)

Минобороны подтвердило информацию журналистки о коррупции при перевозке тел погибших украинских воинов

Минобороны подтвердило информацию журналистки о коррупции при перевозке тел погибших украинских воинов

В Министерстве обороны Украины подтвердили факты коррупционных злоупотреблений при перевозке тел погибших украинских воинов, о чем ранее сообщала с своей программе журналистка Янина Соколова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минобороны в Фейсбук.

"По поручению министра, Управление по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины провело предварительную проверку сведений о возможных злоупотреблений при перевозке тел погибших украинских защитников, обнародованных в программе Янины Соколовой. Установлено, в частности, что "действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что после аудита Управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и воинских частей по использованию средств по соответствующей бюджетной программе и завершению служебного расследования "будет решаться вопрос юридической ответственности причастных должностных лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Индексу доброчестности в оборонном управлении Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе, - нардеп "Голоса" Костенко

Ранее журналистка Янина Соколова в программе "Соромно" сообщила о фактах коррупции в армии при закупках ритуальных услуг.

Минобороны подтвердило информацию журналистки о коррупции при перевозке тел погибших украинских воинов 01
Минобороны подтвердило информацию журналистки о коррупции при перевозке тел погибших украинских воинов 02

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Топ комментарии
+30
Как все распустилось, расцвело буйньім цветом.
А прошел всего лишь ОДИН год.
Впереди еще ЧЕТЬІРЕ.
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15.12.2020 21:33
+22
Земрази дорвались к власти
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15.12.2020 21:27
+20
Ну вот! Даже здесь деньги гребли! Как все запущено!
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15.12.2020 21:27
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Ну вот! Даже здесь деньги гребли! Как все запущено!
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15.12.2020 21:27 Ответить
Как все распустилось, расцвело буйньім цветом.
А прошел всего лишь ОДИН год.
Впереди еще ЧЕТЬІРЕ.
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15.12.2020 21:33 Ответить
Не будет четыре.
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15.12.2020 21:45 Ответить
скажу крамольную вещь-не будет никаких майданов и будем мы цирке все четыре года! Сколько уже зашкваров было у клоунов и что? После откровенных обвинений в государственной измене , и похоже очень обоснованных, что-то не слышно воплей ни свободы, ни правого сектора, ни нацжен. НИКОГО! А похоже народу пофиг даже на тарифы!
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15.12.2020 22:48 Ответить
Не будет никаких длительных майданов. Уже не будет. Все будет очень быстро.
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15.12.2020 23:05 Ответить
!!!!!!
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16.12.2020 09:14 Ответить
Дада, зебилам опять Петя в штаны насрал.
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15.12.2020 21:58 Ответить
У людей с 25% мозга и память такая же, ничего не помнят,кроме вкуса сои рошена
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15.12.2020 21:59 Ответить
И даже миллион вопящих зеленых мух не убедят меня, что зеленое дерьмо лучше и полезнее шоколада. Где-то так. Каждому свой вкус.
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15.12.2020 22:02 Ответить
Міноборони підтвердило інформацію журналістки про корупцію під час перевезення тіл загиблих українських воїнів - Цензор.НЕТ 4451
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15.12.2020 22:24 Ответить
Міноборони підтвердило інформацію журналістки про корупцію під час перевезення тіл загиблих українських воїнів - Цензор.НЕТ 6006
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15.12.2020 23:25 Ответить
Казала мені моя бабуся:"Украінцям треба німця з нагайкою щоб зробити з них людей". Це я до того, що всі проблеми украінців в іх байдужості, бо здатних на опір і протест серед нас одиниці. Іншим все байдуже, лиш би іх не чіпали , а..... "на хліб я собі зароблю". От і втікають наші " патріоти в вишиванках" в Польщу від призову в армію, ідуть на заробітки в Росію, та на куплених за зароблені гроші машинах з єврономерами байдуже проіжджають мимо траурноі колони з "грузом 200" під синьо- жовтим стягом, бо то не іх трагедія, бо "надоіла ця війна".
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16.12.2020 09:13 Ответить
Только вот схемы начались про вашем зеленом божке. Смачного.
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15.12.2020 21:59 Ответить
Может быть... но потребовалась Янина Соколова, чтобы указать на это... а её вряд ли можно назвать симпатизирующей вашему милашке-пупсику зеленому... как так?
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15.12.2020 22:07 Ответить
Дерьмо-это по жизни и власть здесь не при чём.
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15.12.2020 23:01 Ответить
На могилах погибших нужно написать: "Они защищали коррупцию". Как не дико это осознавать, но нужно говорить правду если мы хотим построить справедливое государство.
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16.12.2020 09:45 Ответить
Земрази дорвались к власти
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15.12.2020 21:27 Ответить
Ау,Петро, где ты-возвращайся и пересади коррупционеров ....
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16.12.2020 07:47 Ответить
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16.12.2020 09:22 Ответить
Тонкий троллинг.
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16.12.2020 09:29 Ответить
Простіше вже повідомляти факти, де відсутня ця клята корупція..
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15.12.2020 21:33 Ответить
А Ви вважаєте що вони є?
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15.12.2020 21:38 Ответить
навряд...
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15.12.2020 21:43 Ответить
это не коррупция клята (она есть везде и есть даже у коррумпированных хоть чуточку чего то святого) это народец жадный и с гнильцой.
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15.12.2020 22:46 Ответить
Вообще то, МО уголовными делами не занимается...
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15.12.2020 21:37 Ответить
Побратимы погибших тоже не будут заниматься. Они решат попроще
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15.12.2020 22:04 Ответить
Зеленского на ковёр ! Первый вопрос - почему разводит корупцию ???
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15.12.2020 21:38 Ответить
Мертвое тело- живая копейка,- девиз мразей из всех без исключения похоронных агентств. Наверное, мародеры в Армии из той же когорты.
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15.12.2020 21:41 Ответить
это уже барыга на трупах или еще нет? а зелепупики?
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15.12.2020 21:47 Ответить
ЗЕпавианы, а Порох уже виноват, или еще не придумали как его сюда приплести?
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15.12.2020 21:55 Ответить
лядь..... в мене вже немає слів ((( Як можно курва заробляти на цьому ????? Хтось вчора сказав тут що адекватних ЛЮДЕЙ в Украіні 5-7 відсотків , а решта це цинічне аморальне бидло.Вчора я ще був не згоден , а зараз подумав що він мабуть правий..
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15.12.2020 21:57 Ответить
Г*споди, та найкривавіший бандит - найпрудкіше бігає по храмах і радісний піп суворо відпускає "гріхи". Он, Овоч який праведний був, а гріб під себе і вбивав шо гібрид Скруджа МакДака і Чикатила. А ви дивуєшся шо чинуші підкріпились тисячею-другою
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15.12.2020 22:09 Ответить
Я не дивуюсь.. я просто в шокові, три рази перечитав цю новину не міг повірити ЩО я читаю
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15.12.2020 22:18 Ответить
Какой ужас. Наживаться на погибших. В голове не укладывается. Должно быть самое жесткое наказание.
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15.12.2020 21:59 Ответить
Отдать на денек побратимам погибших.
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15.12.2020 22:05 Ответить
Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х.......р, не п.....діть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
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15.12.2020 22:10 Ответить
Большего наказания чем ваш выбор,Татьяна,для Украины уже придумать невозможно...Беды вы натворили....и это далеко не конец
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15.12.2020 22:34 Ответить
Боюся, навіть ще один рік правління коміка з ;Квартал-95; Україна вже просто не витримає...
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15.12.2020 22:05 Ответить
Міноборони підтвердило інформацію журналістки про корупцію під час перевезення тіл загиблих українських воїнів - Цензор.НЕТ 8123
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15.12.2020 22:10 Ответить
Украина такая ,какая она есть.
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15.12.2020 23:03 Ответить
Таких тварюк слід живими в землю закопувати.
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15.12.2020 22:07 Ответить
та нет, ребятки - это не коррупция, это мародерство в военный период и таких мразей надо расстреливать!!!
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15.12.2020 22:07 Ответить
Блин , чо за государство До Азербайджана , как до Марса . Да это Гребаный стыд
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15.12.2020 22:07 Ответить
когда-же эти твари нажрутся все сидят у руля и УКРАИНА это дойная корова только тварей надо уничтожить как тлю нашей УКРАИНЫ сдохните и вы твари коломойские ахмедовы пенчуки и ваши дети должны быть в аду твари желаю вам всего самого худшего и вашим детям
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15.12.2020 22:11 Ответить
no comment.......😡
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15.12.2020 22:17 Ответить
Міноборони підтвердило інформацію журналістки про корупцію під час перевезення тіл загиблих українських воїнів - Цензор.НЕТ 954
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15.12.2020 22:20 Ответить
А ну ка..
.Зеленые МЫВСЕПРЕЗИДЕНТЫ !..
Раскажите нам что-то о ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКЕ ,,
,
Или о Мальдивах..
.
.
??????????.


.
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15.12.2020 22:43 Ответить
Подонки. Лучшие погибают, мрази остаются. На фото - Евгений Лоскут. Его преследовали сепары, выдали его "мирные" местные жители. Евгений отстреливался до последнего патрона. Чтобы не сдаваться в плен он подорвал себя гранатой. Некоторое время он числился пропавшим без вести. Один из освободившихся из плена украинских бойцов рассказал, что террористы часто говорили о странном украинце, который был ранен, но держал круговую оборону и отказался сдаваться в плен. Они рассказали, что перед смертью от выкрикнул: «Русские не сдаются! Слава Украине!», а потом подорвал себя гранатой. Это произошло в районе Веселой Горы, и стало понятно, что речь идет о Евгении Лоскуте.

Міноборони підтвердило інформацію журналістки про корупцію під час перевезення тіл загиблих українських воїнів - Цензор.НЕТ 5626
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15.12.2020 22:52 Ответить
Суки🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢
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15.12.2020 22:59 Ответить
Чтобы вы в аду горели вместе с вашим зеленым недоноском!
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15.12.2020 23:26 Ответить
Зеле просто не с кем работать.
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15.12.2020 23:28 Ответить
73проц обещали смести
если что..
Что уже наступмло раз 100...а они ждут что кто то сделает за них...
Даже фоаовцы что то там требуют но для себя.. На остальных им наплевать.. Как всегда

Знаете я как то плела сетки для наших воинов... Мимо шла и забрела.. Моя знакомая когда узнала спросила. Сколько тебе заплатили?) финиш... На мой ответ.. Ничего.. Это ж порыв сердца..
Покрутила пальцем у виска...
В общем такой у нас народ... Увы..
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16.12.2020 00:28 Ответить
Мы все платим военный сбор,значит идёт война,поэтому и надо наказывать по военному времени.
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16.12.2020 06:13 Ответить
Міноборони -це кубло "окремих посадових осіб". Всю цю верхівку в Міноборони і Генштабі ще 30 років назад треба було розігнати, бо оці "посадові особи" в лампасах були і залишаються агентурю Москви. Украінці вірять в честь і вірність присязі оцієі москальні? - даремні надіі. Крим нічому не навчив?
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16.12.2020 08:54 Ответить
Біда украінців в нас самих. Ми так звиклись з своєю "меншовартістю", що навіть цього не помічаємо. Читаю стільки обурливих відгуків і всі вони ....на мові наших вбивць. Здавалось, "ну що тут такого, ми так звикли", але ж є інше - "Народи, які втратили свою мову, вмирають". Це відбувається тоді, коли імперія мову нищить , а народ асимілюється і стає "обществом советских людей". Ми ж це все вже проходили в бренєвські час!. Тому і так остервеніло виступають проти украінізаціі в Украіні проімперські сили. Тож давайте, друзі, згадаймо хто ми є !
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16.12.2020 09:26 Ответить
друже Любомир,якщо чесно, то після того як біомасса 73%ми проголосували за цю зелену жжидівську істоту,яка все життя обсирала все краінське, я ледь не зварьював. і почав сам ненавидіти цей нарід і все що з ним повязане,навіть прізвище хочу поміняти і виїхати за кордон,бо тут точно вже нічого доброго не чекає.Базарні торгаші голосували за цей непотріб,а тепер під радою бастуют і ніхто їх не підтримає.
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16.12.2020 09:50 Ответить
некоторые умники спрашивают где "свобода",куда делся п.с, и тд. а вы дебилоиды почему не голосовали за правый сектор и свободу, "украинцы" .выбрали себе власть ,а теперь недовольны.??? то порошенко плохой,то кучма не такой, то янык козел, с этим все ясно. Но этих ********* жидовских,зачем выбрали, деградаты, что мультиков насмотрелись??теперь ***** жрите, дебилы,и не ******* что ктото плохой.Вы сами себе выбираете,вас никто не заставлял,а теперь опять хотите чужими руками убрать этих уродов.Та кто за вас дебилов пойдет отдавать свои жизни.Не цените ,теперь жрите твари жидовское гавно,аж очи хай повылазят 73%м населения.
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16.12.2020 09:37 Ответить
Зе-тварюки ! горіти вам в пеклі .
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16.12.2020 09:40 Ответить
В нашей доброй стране на жмуриках всегда наживались. В моем доме живет директор Берковецкого кладбища, так вот он всегда ездит на лексусе последней модели, ездит на новой машине год, потом покупает новую из последней линейки бренда и так уже много лет.
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16.12.2020 10:43 Ответить
 
 