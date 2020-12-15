Минобороны подтвердило информацию журналистки о коррупции при перевозке тел погибших украинских воинов
В Министерстве обороны Украины подтвердили факты коррупционных злоупотреблений при перевозке тел погибших украинских воинов, о чем ранее сообщала с своей программе журналистка Янина Соколова
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минобороны в Фейсбук.
"По поручению министра, Управление по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины провело предварительную проверку сведений о возможных злоупотреблений при перевозке тел погибших украинских защитников, обнародованных в программе Янины Соколовой. Установлено, в частности, что "действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что после аудита Управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и воинских частей по использованию средств по соответствующей бюджетной программе и завершению служебного расследования "будет решаться вопрос юридической ответственности причастных должностных лиц".
Ранее журналистка Янина Соколова в программе "Соромно" сообщила о фактах коррупции в армии при закупках ритуальных услуг.
Пожалуйста, подождите...
А прошел всего лишь ОДИН год.
Впереди еще ЧЕТЬІРЕ.
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.
Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....
;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х.......р, не п.....діть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!
На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;
А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...
Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
.Зеленые МЫВСЕПРЕЗИДЕНТЫ !..
Раскажите нам что-то о ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКЕ ,,
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Или о Мальдивах..
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??????????.
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если что..
Что уже наступмло раз 100...а они ждут что кто то сделает за них...
Даже фоаовцы что то там требуют но для себя.. На остальных им наплевать.. Как всегда
Знаете я как то плела сетки для наших воинов... Мимо шла и забрела.. Моя знакомая когда узнала спросила. Сколько тебе заплатили?) финиш... На мой ответ.. Ничего.. Это ж порыв сердца..
Покрутила пальцем у виска...
В общем такой у нас народ... Увы..