Приглашение "на рюмку" после принятия бюджета от Перебийниса, проблемы Литвиненко с ГФС, Третьякова откладывает деньги на пенсию, - день работы ВР 15 декабря

Украинские парламентарии 15 декабря собирались на пленарное заседание. На повестку дня вынесли ряд важных вопросов.

Главное достижение сегодняшнего дня - Верховная Рада поддержала в целом проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Еще накануне народные депутаты высказывали сомнение, что это произойдет так быстро. Однако сначала 311 голосов набрал законопроект об изменении Бюджетного кодекса, необходимого для принятия проекта сметы на следующий год, а сам госбюджет поддержали 289 народных избранников.

Также парламентарии сделали ряд шагов для преодоления конституционного кризиса. Они одобрили за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, а потом поддержали в целом законопроект об особенностях составления протокола об административных правонарушениях в отношении судей рзных инстанций. НАПК пронализировало документы и сформировало три существенных замечания.

Кроме того, Верховная Рада продлила до конца 2021 года действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятого еще в 2014 году. Хотя против этого высказались нардепы "Голоса" и представитель "Слуги народа" Богдан Яременко, законопроект набрал 304 голоса.

Рабочий день парламента в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:



По-прежнему не все нардепы в масках. Например, "слуга народа" Александр Качура и нардеп "За Майбутнє" Антон Яценко.





В официальном чате "Слуг народа" отмечают, что в проекте Госбюджета не заложено средств на довыборы, хотя их "реально светит 3".





Также там благодарят за поправку 443, которой работу в парламенте приравняли к руководящему опыту.







Переговоры со спикером Дмитрием Разумковым.





Нардеп "СН" Максим Гузенко выясняет отношение коллеги по фракции Игоря Васильева к законопроекту №3656, который лоббируют трейдеры.



Адвокат Евгений Тозлован консультирует "слугу народа" Олега Семинского по рынку земли.



Фракция "Европейской Солидарности".



"Слуга народа" Юрий Корявченков нависает над коллегой Романом Бабием.



Нардеп "СН" Николай Тищенко внимательно прислушивается к словам представителя ОПЗЖ Григория Суркиса.



Rolex Суркиса. Похожие по скидке в интернет-магазине - почти $30 тысяч.



Замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко общается с министрами.





У "слуги народа" Сергея Литвиненко выясняют, все ли у него в порядке с Государственной фискальной службой. Тот жалуется, что деньги продолжают списывать. Судя по наименованию контакта, помогает нардепу Петр Омельченко - руководитель УГП "Укринтеравтосервис".





Депутат "Слуги народа" Максим Перебийнис приглашает коллег вечером "выпить по рюмочке" в ресторане авторской французской кухни "Graine de Moutarde - Зерно горчицы".



Разговоры со "слугой народа" Оксаной Дмитриевой.



Представитель "Довіри" Олег Кулинич и нардеп "ЕС" Нина Южанина.



Внефракционный Олег Довгый пытается что-то объяснить недавно избранной нардепом экс-главе Харьковской ОГА Юлии Светличной. Она заняла место Алексея Кучера, избранного от "Слуги народа", но сменившего Светличную на посту председателя облгосадминистрации. После местных выборов его тоже заменили.





Нардеп "СН" Галина Третьякова откладывает деньги на пенсию.