$35 млн. Агрохолдинг Кернел за год увеличил выплаты дивидендов в полтора раза

Агрохолдинг "Кернел" выплатит акционерам по итогам 2019/2020 маркетингового года $35,29 млн дивидендов.

Соответствующе решение одобрило общее собрание акционеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Размер дивидендов утвержден на уровне $0,42 за простую акцию. Дивиденды будут выплачены 14 января 2021 года.