$35 млн. Агрохолдинг Кернел за год увеличил выплаты дивидендов в полтора раза
Агрохолдинг "Кернел" выплатит акционерам по итогам 2019/2020 маркетингового года $35,29 млн дивидендов.
Соответствующе решение одобрило общее собрание акционеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Размер дивидендов утвержден на уровне $0,42 за простую акцию. Дивиденды будут выплачены 14 января 2021 года.
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Нестор Нетописець
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Нестор Нетописець
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Vsevolod Marchenko
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Константин Кох
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