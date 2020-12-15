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Веревский (6) Кернел (4)

$35 млн. Агрохолдинг Кернел за год увеличил выплаты дивидендов в полтора раза

$35 млн. Агрохолдинг Кернел за год увеличил выплаты дивидендов в полтора раза

Агрохолдинг "Кернел" выплатит акционерам по итогам 2019/2020 маркетингового года $35,29 млн дивидендов.

Соответствующе решение одобрило общее собрание акционеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Размер дивидендов утвержден на уровне $0,42 за простую акцию. Дивиденды будут выплачены 14 января 2021 года.

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Яка радість за Веревського...
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15.12.2020 22:28 Ответить
З великої високої гори мені якось...
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15.12.2020 22:40 Ответить
Цікаво було б отримати аналогічну інформацію і по іншим агробаронствам олігархів, а не тільки по агрогерцогстві Веревського.
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16.12.2020 09:30 Ответить
Це все, що потрібно знати про необхідність підтримки агробаронів в Україні!
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16.12.2020 10:46 Ответить
 
 